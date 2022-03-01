На Чернігівщині з'явилися колони військової техніки з тактичним знаком "О" - сили з Білорусі. Їх зупинили люди. ВIДЕО
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На Чернігівщині з'явилися колони військової техніки з тактичним знаком "О" на бортах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, така позначки свідчить про те, що підрозділ входить до складу угрупування окупантів з Білорусі.
Саме такий знак є на техніці, яку зупинили мирні жителі в одному з сіл Чернігівщини.
Топ коментарі
+90 Ирина Мороз
показати весь коментар01.03.2022 12:35
+82 Yri Simash
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+68 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар01.03.2022 12:35
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эти сообщения - фейк
бригада ССО, так называемый спецназ, которые специализируются на задержании тёток с собачками - пятеро в ренежилетах и касках против одной тётки и одной собачки (я сбрасывал сюда видео в воскресенье) - по сведениям на понедельник направлялась в брестскую область, на границу с Волынью, а не в гомельскую, там русни хватает
Мочите их, украинцы, чтоб одно только мокрое место осталось.
Ми переможемо
Слава нації
Смерть ворогам
https://charter97.org/ru/news/2022/3/1/456979/
до речі, у нас навіть мусорня їздить на "бєлшині"! своєї "росави" няма!! правда , "сонцессяйний наш головнокомандувач"!????
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С рашистской силой тёмною,
С путинской ордой.
Припев:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идёт война народная,
Священная война!
Как два различных полюса,
Во всём враждебны мы.
За свет и мир мы боремся,
Они - за царство тьмы.
Припев.
Дадим отпор душителям
Всех демократических идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
Припев.
Не смеют крылья трехцветные
Над Украиною летать,
Поля её просторные
Не смей кацап топтать!
Припев.
Гнилой рашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отродью человечества
Сколотим крепкий гроб!
Припев.
Пойдём ****** всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За Киев наш родной!
Припев.
Встаёт страна огромная,
Встаёт на смертный бой
С кацапской силой ********,
С путинской ордой!
https://www.facebook.com/vseua/videos/532400228123406/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
выводятся из строя стрелки, шкафы, местами движение парализуется на какое-то время...
А от Полтавська область просто палить москалів і відстрілює. Відчуйте різницю
"Бульба в Танке в собственном соусе" - завтрак для Путлера и Лукассолини.