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Білорусь (3872) війна (7386)

На Чернігівщині з'явилися колони військової техніки з тактичним знаком "О" - сили з Білорусі. Їх зупинили люди. ВIДЕО

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На Чернігівщині з'явилися колони військової техніки з тактичним знаком "О" на бортах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, така позначки свідчить про те, що підрозділ входить до складу угрупування окупантів з Білорусі. 

Саме такий знак є на техніці, яку зупинили мирні жителі в одному з сіл Чернігівщини. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Чернігівщину зайшли білоруські війська, - ЗМІ

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Топ коментарі
+90
Приехала печёная картошка
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01.03.2022 12:35
+82
Смерть полукацапским пидорам!
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01.03.2022 12:35
+68
Це не О-ЦЕ ПОВНИЙ НУЛЬ...
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01.03.2022 12:35
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Най глибше зайдуть, розтягуємо логістику, пробуємо донести правду. До кого не дійде, земля бетоном.
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01.03.2022 13:03 Відповісти
сайт лубянки лежит второй день.
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01.03.2022 13:07 Відповісти
О - окупант!
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01.03.2022 13:07 Відповісти
Орк-окурант!
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01.03.2022 19:54 Відповісти
Немає мобільного зв'язку з де-якими районами Чернігівщини,біда.
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01.03.2022 13:09 Відповісти
военная техника с маркировкой О - это не белармия
эти сообщения - фейк
бригада ССО, так называемый спецназ, которые специализируются на задержании тёток с собачками - пятеро в ренежилетах и касках против одной тётки и одной собачки (я сбрасывал сюда видео в воскресенье) - по сведениям на понедельник направлялась в брестскую область, на границу с Волынью, а не в гомельскую, там русни хватает
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01.03.2022 13:10 Відповісти
это не важно ссо или болотная орда . Украина не должна разбираться в сортах гавна.
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01.03.2022 13:27 Відповісти
согласен - мочите их что на Волыни, что на Черниговщине, нам тут легче будет начинать
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01.03.2022 13:31 Відповісти
А когда вьі своих мочить начнете сами , за всю ту х.ню, что они делают. За искандерьі с мозьіря. Прикольно так чужими руками жар загребать, наверное
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01.03.2022 13:54 Відповісти
А самі коли?? Чи чужими руками хочеться отримати незалежність
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01.03.2022 14:03 Відповісти
в концлагере готовится бунт... но у нас именно реальный концлагерь, это не вам на майданы ходить
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01.03.2022 14:17 Відповісти
А хто ж вам винен, що ви це допустили в свій час? Треба було його перевиборами після 2 термінів максимум
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01.03.2022 14:38 Відповісти
Полностью согласен: беларусы виновны в том, что вообще избрали колхозного психопата президентом и позволили ему создать и укрепить свой гестаповский режим.
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01.03.2022 16:42 Відповісти
А у нас что, кровь другая? Или моет мы Дунканы Маклауды? Такие же как и вы - из костей и мяса состоим. Я просто напомню о Небесной Сотне.
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01.03.2022 15:50 Відповісти
НЕ такие: украинцы несравненно более смелые, с куда более высоким национальным самосознанием. Если бы беларусы были такими, то колхозный психопат и его гестаповский режим кончились бы самое позднее в августе 2020 года.
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01.03.2022 16:40 Відповісти
с*ки вы и сс*куны
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01.03.2022 16:03 Відповісти
Да, сейчас так и есть. Но т.н. Республика Беларусь уже более 20 лет концлагерь, просто заключённые этого не замечали и не желали замечать.
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01.03.2022 16:38 Відповісти
Бригада специального назначения, т.е. банда колхозных гестаповских отморозков.
Мочите их, украинцы, чтоб одно только мокрое место осталось.
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01.03.2022 16:45 Відповісти
Все, отлично! Теперь уже спокойно можно обходить оккупантов по территории Беларуси, как вражеского государства(обстреливать Беларусь орки не будут), и ударить в спину наступающим на Киев оркам, главное - можно выяснить расположение "Искандеров" и из них же замочить войска оккупантов оттуда, откуда они не ждут: заставить это сделать путинскую шушеру из обслуги не трудно, уничтожить генералитет путиноидов, который этого не ждет.
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01.03.2022 13:10 Відповісти
мочите бульбашей... они такие же бздливые и вонючие как руснявое кацапье... нет у них ни офицеров с чистой совестью, ни солдат... если они пошли в Украину, то здесь должны и подохнуть... надо дурику со справкой луке показать те 2 дня, которые он отвел на взятие Украины... сначала расхерачить эти колонны, потом минск, пинск, гомель, жлобино, брест... города из которых эти ссыкливые бульбаши поперлись против Украины... мочить всех без зазрения совести... это все честно... будут еще бульбаши сопли пускать как руснявая кацапня и просить мамку забрать его отсюда... элитные войска... без чести элиты быть не может... а вы - бесплеменное говно, подлежащее утилизации...
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01.03.2022 13:11 Відповісти
Орки
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01.03.2022 13:13 Відповісти
Тримаймося браття українці

Ми переможемо
Слава нації
Смерть ворогам
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01.03.2022 13:13 Відповісти
Ласкаво просимо до пекла,виродки!
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01.03.2022 13:14 Відповісти
Надеюсь на омикроне все и закончится...
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01.03.2022 13:14 Відповісти
Do pervogo vystrela eti belorus soldati budet vojevat,tam s nix armiji bolsinstvo jest prizyvniki
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01.03.2022 13:15 Відповісти
Мирни мешканці, скільки ж в вас мужності та відваги. Бережи вас Боже!
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01.03.2022 13:16 Відповісти
шолом брате, інтернуйте кацапів в Ізраїлі
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01.03.2022 14:15 Відповісти
против нас выступил по сути военный блок, без каких либо причин, чистая интервенция и геноцид. Где наши союзники готовые воевать за нас!!!???????
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01.03.2022 13:18 Відповісти
Дарэмна вы гоніце на беларусаў. Паглядзіце, што адбываецца на вуліцах Беларусі - людзі выходзяць з голымі рукамі пад палкі акупантаў, якія захапілі ўладу ўБеларусі. Больш за тысячу пасадзілі толькі ўчора. Ўвесь Менск гудзеў і крычаў "Не вайне" і "Слава Ўкраіне"! Ў сацыяльных сетках ва ўсіх маіх сяброў на аватарках сьцяг Украіны. Не блытайце пуцінскую падсьцілку Лукашэнку і беларускі народ.
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01.03.2022 13:24 Відповісти
Лучшехж бы коктейлихмолотова кидали а не кричали
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01.03.2022 13:31 Відповісти
Пащу закрий,гнида.Особисто я ніколи нічого не забуваю,і ніколи нікому не вибачаю.Натяк зрозумів,усруськоговор'ящій?
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01.03.2022 14:00 Відповісти
Ню-ню,повийобуйся поки можеш.
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01.03.2022 14:55 Відповісти
Альо,хом'ячок *******,ховайся скоріше,бо моє бздо страшніше іприта.
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01.03.2022 15:05 Відповісти
Ааааа….тобто те, що Україна зараз робить-це тобі не аргумент? Україна пройшла Майдани і зараз на війні. Що зробили ви, крім носіння квітів своїм мусорам??
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01.03.2022 14:06 Відповісти
Ти дебіл повний, на скільки я бачу. Ви для початку свою країну відвоюйте, а тоді за Крим вже щось говори. Ви з квартир боїтеся вийти і свого фюрера скинути. Про який Крим ти мені втираєш. Мабуть класно тобі сидіти зараз в своєму концтаборі.
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01.03.2022 15:31 Відповісти
все з тобою ясно, бульбошляпа ти.
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01.03.2022 16:16 Відповісти
як там в концтаборі, лошок? подобається бути рабом?
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01.03.2022 17:08 Відповісти
в його словах є правда! нажаль... зайдіть у будь-який магазин у нас - 01.03.2022 !!!!! і ви знайдете купу москальської косметики! коліс і ін. х...ні! про білоруську "качєствєнную" касметіку малочку кальоса електрику трактор я просто промовчу!"
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01.03.2022 19:33 Відповісти
і особливо, подякуйте одному "лідєру нациї, которий і манергейм, і гетьман, і краснесолнишко і т .д." за рекордні закупівлі бітуму! ну лукашенка ж "абєшчал"!
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01.03.2022 19:38 Відповісти
Беларусы - партызаны. Калі нельга ісьці на ворага з голымі рукамі, робім, што можам.
https://charter97.org/ru/news/2022/3/1/456979/
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01.03.2022 14:28 Відповісти
Зараз у них кричать опасніше ніж у нас кокт молотова кидать
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01.03.2022 16:15 Відповісти
100% ви праві, так, це правда, більшість білорусів не хочуть воювати з українцями.
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01.03.2022 13:35 Відповісти
більшість білорусів хочуть наживатися на українцях, особливо в останні 8 років! і сидіти сракою на двох стільцях!!!

до речі, у нас навіть мусорня їздить на "бєлшині"! своєї "росави" няма!! правда , "сонцессяйний наш головнокомандувач"!????
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01.03.2022 19:42 Відповісти
Время сейчас нервное, ничего не поделаешь.
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01.03.2022 13:36 Відповісти
не подведите .вы же умные цивилизованные люди.Не ведитесь на приказы своих кукловодов
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01.03.2022 13:47 Відповісти
скажи краще скільки спали автозаків , скільки заблокованих військових частин та мілицейських відділів ? зараз не кричати треба , а діяти !
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01.03.2022 13:52 Відповісти
До поки ви будете в носочках стояти на лавочках і махати плакатами,ригоровича-підара ви ніколи не виженете від влади...За свою правду і країну треба не вмиратиа ВБИВАТИ всю ворожу нечисть Жіве Беларусь! Смерть Лукашенку і його виводку!
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01.03.2022 14:34 Відповісти
Хай живе Беларусь!
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01.03.2022 16:12 Відповісти
Хай живе Беларусь!
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01.03.2022 16:14 Відповісти
Прошу лапти не кидати але такий текст можна розповсюджувати (сам зробив) це на мозок кацапам норм, тиск точно підвищить

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С рашистской силой тёмною,
С путинской ордой.

Припев:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идёт война народная,
Священная война!

Как два различных полюса,
Во всём враждебны мы.
За свет и мир мы боремся,
Они - за царство тьмы.

Припев.

Дадим отпор душителям
Всех демократических идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

Припев.

Не смеют крылья трехцветные
Над Украиною летать,
Поля её просторные
Не смей кацап топтать!

Припев.

Гнилой рашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отродью человечества
Сколотим крепкий гроб!

Припев.

Пойдём ****** всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За Киев наш родной!

Припев.

Встаёт страна огромная,
Встаёт на смертный бой
С кацапской силой ********,
С путинской ордой!
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01.03.2022 13:25 Відповісти
Может одумаются и двинутся на Минск
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01.03.2022 13:29 Відповісти
драныки из мясного белорусского фарша это котлета по... черниговски
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01.03.2022 13:32 Відповісти
Тримаємось, друзи!
https://www.facebook.com/vseua/videos/532400228123406/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
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01.03.2022 13:34 Відповісти
Этих в плен не брать! Это те ублюдки которые предали свою страну , разгоняли мирные протесты ,стреляли в своих граждан в белоруссии!
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01.03.2022 13:37 Відповісти
белорусское сопротивление начало по мере возможности диверсии на ж/д
выводятся из строя стрелки, шкафы, местами движение парализуется на какое-то время...
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01.03.2022 13:38 Відповісти
ось за це дякуємо !
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01.03.2022 13:54 Відповісти
Зупиняють тому що останні роки в області тільки білоруське й російське телебачення доступне, всі інші українські канали- платні.

А от Полтавська область просто палить москалів і відстрілює. Відчуйте різницю
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01.03.2022 13:41 Відповісти
ух ти!!!!! а хто їм відключив українське телебачення??????? можна хвамілію узнать!
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01.03.2022 19:44 Відповісти
Для Украины англосаксы и все кто здесь живет и работает с Восточной Европы реально братья в моем маленьком Висбече собирают пожертвования для Украины и так во всей Великобритании!А ети козлы белоруссы и русские ето просто мрази и отбросы,им место в параше!
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01.03.2022 13:44 Відповісти
война в Украине , а они песни поют ((((( столько МУЖИКОВ , нет БУЛЬДОЗЕРА , нет ДВУСТВОЛКИ ???? писец !!!!
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01.03.2022 13:53 Відповісти
О, бульбо-таракани приперлися з буквою"О".

"Бульба в Танке в собственном соусе" - завтрак для Путлера и Лукассолини.
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01.03.2022 13:55 Відповісти
Тільки я на фото побачив намальовану бульбу?!
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01.03.2022 15:20 Відповісти
Тепер і я бачу 😂👍
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01.03.2022 23:52 Відповісти
Орки-окупанти😡
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01.03.2022 15:31 Відповісти
"О" - это те, кто просит помножить их на ноль. Видимо к Харькову ехали, но заблудились.
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01.03.2022 16:33 Відповісти
ТРОФЕИ !)
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01.03.2022 19:38 Відповісти
Смерть орка-окупантам! Слава ВСУ! Героям нашим Слава! Слава нації! Смерть ворогам!!!
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01.03.2022 19:57 Відповісти
Треба ще перевірити чи це біларуси.
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01.03.2022 21:58 Відповісти
Варіантів три: або посадять картоплю, або удобрять, або хай назад тікають, поки не вихватили по саме 31 лютого
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01.03.2022 23:51 Відповісти
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