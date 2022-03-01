На Чернігівщині з'явилися колони військової техніки з тактичним знаком "О" - сили з Білорусі. Їх зупинили люди. ВIДЕО

На Чернігівщині з'явилися колони військової техніки з тактичним знаком "О" на бортах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, така позначки свідчить про те, що підрозділ входить до складу угрупування окупантів з Білорусі.

Саме такий знак є на техніці, яку зупинили мирні жителі в одному з сіл Чернігівщини.

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