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Леді Gaga і "жовто-блакитний" Майкл Дуглас заявили про підтримку України. ВІДЕО+ФОТО

Відео Цензор.НЕТ Шоу-бізнес

Леді Gaga, Майкл Дуглас, Брайан Кокс та цілий ряд світових зірок заявили про свою підтримку України на щорічній церемонії нагород Гільдії кіноакторів (SAG) 28 лютого.

Про це повідомляє Вашингтон Пост, передає Цензор.НЕТ.

Так, Леді Гага та Аріана ДеБоз у інтерв‘ю на червоній доріжці перед початком церемонії підтримали Україну у війні з Росією. "Моє серце — з Україною" — сказала Леді Гага.

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Деякі актори підтримали Україну візуально — так, Майкл Дуглас і Тайлер Перрі продемонстрували жовто-блакитні стрічки, а Ліза Енн Уолтер прикріпила до своєї сукні жовто-блакитні квітки.

Леді Gaga і жовто-блакитний Майкл Дуглас заявили про підтримку України 01
Леді Gaga і жовто-блакитний Майкл Дуглас заявили про підтримку України 02

Зірка серіалу "Succession" Брайан Кокс, приймаючи нагороду, високо відізвався про українського президента Володимира Зеленського, "чудового коміка", і закликав Голівуд підтримати тих російських акторів, які виступають проти вторгнення і яким загрожують певні наслідки, якщо вони не мовчатимуть.

Переклад Цензор.НЕТ

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Топ коментарі
+24
накрили бульбашистів чимось дуже важким. Залишки які вижили і драпанули наші ЗСУ добивали вже аж в Бородянці. Наразі Ворзель, Буча, Ірпінь чисті. За Гостомель не знаю.
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01.03.2022 13:00
+20
"Я не люблю виставляти свої фото, але сьогодні зроблю виняток."
Стівен Кінг

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01.03.2022 13:05
+19
После отказа датского перевозчика Maersk от российских грузов, высока вероятность, что его примеру последует тайваньский Evergreen. А вот это уже пиздец рассеи! это 90 % перевозок рассейского говна! Слава Украине!
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01.03.2022 13:02
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СТОП ТЕХНИКА ПАРАШИ

1.Топливный бак ----пробить

2.Оптика
-фары
-фонари
-прожектора
- вся оптика.-----разбить
3. Антенны-----перекусить, срубить
4. Радиатор -----пробить
5. Провода, кабели -----перебить

6.Тормозные трубки-----перекусить
7. Наружные зеркала -----разбить
8. Колеса
----пробить,резать сосок подкачки
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01.03.2022 12:58 Відповісти
накрили бульбашистів чимось дуже важким. Залишки які вижили і драпанули наші ЗСУ добивали вже аж в Бородянці. Наразі Ворзель, Буча, Ірпінь чисті. За Гостомель не знаю.
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01.03.2022 13:00 Відповісти
Хай відправляються до Кобздона в пекло.
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01.03.2022 13:05 Відповісти
Это правильный подход, горячие головы собак лукашенко нужно остужать болванками
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01.03.2022 13:39 Відповісти
Русские фильмы, идите нах#й!
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01.03.2022 13:01 Відповісти
После отказа датского перевозчика Maersk от российских грузов, высока вероятность, что его примеру последует тайваньский Evergreen. А вот это уже ****** рассеи! это 90 % перевозок рассейского говна! Слава Украине!
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01.03.2022 13:02 Відповісти
Еще есть случаи что российские моряки работающие в экипажах с нашими просят их перевести на суда без украинцев на борту. Бояться суки. Или им уже на...башили.
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01.03.2022 13:16 Відповісти
Важно !!!

Три приоритета !!!

- ОПТИКА. -----разбить

- Топливо ------сахар+вода

- Вода питьевая -----слабительное

Парашная техника должна стоять
Днём и Ночью !!!
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01.03.2022 13:03 Відповісти
"Я не люблю виставляти свої фото, але сьогодні зроблю виняток."
Стівен Кінг

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01.03.2022 13:05 Відповісти
В ці тяжкі дні народжується Нова Україна,увесь цивізізований світ з нами.Слава Нації!Смерть ворогам!
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01.03.2022 13:09 Відповісти
Внимание !!!

Заправка техники параши !!!

Бензин +вода + сахар

Дизель + сахар

Канистры готовьте заранее
Это важно !!!
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01.03.2022 13:05 Відповісти
Війна не закінчиться, поки Росія остаточно не демілітаризується. Тільки тоді руський народ підніме повстання, як після поразки в Японській війні. Поразка у війні - це єдине що змушує "непереможну" заворушитися. Ніякий голод і санкції на них не впливають нажаль.
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01.03.2022 13:08 Відповісти
Росіянам піzда!
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01.03.2022 14:00 Відповісти
 
 