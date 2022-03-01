Леді Gaga і "жовто-блакитний" Майкл Дуглас заявили про підтримку України. ВІДЕО+ФОТО

Леді Gaga, Майкл Дуглас, Брайан Кокс та цілий ряд світових зірок заявили про свою підтримку України на щорічній церемонії нагород Гільдії кіноакторів (SAG) 28 лютого.

Про це повідомляє Вашингтон Пост, передає Цензор.НЕТ.

Так, Леді Гага та Аріана ДеБоз у інтерв‘ю на червоній доріжці перед початком церемонії підтримали Україну у війні з Росією. "Моє серце — з Україною" — сказала Леді Гага.

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Деякі актори підтримали Україну візуально — так, Майкл Дуглас і Тайлер Перрі продемонстрували жовто-блакитні стрічки, а Ліза Енн Уолтер прикріпила до своєї сукні жовто-блакитні квітки.









Зірка серіалу "Succession" Брайан Кокс, приймаючи нагороду, високо відізвався про українського президента Володимира Зеленського, "чудового коміка", і закликав Голівуд підтримати тих російських акторів, які виступають проти вторгнення і яким загрожують певні наслідки, якщо вони не мовчатимуть.

Переклад Цензор.НЕТ