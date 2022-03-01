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У Куп’янську, який мер здав окупантам, люди вийшли на мітинг за Україну. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У місті Куп'янськ Харківської області, який з дозволу мера перейшов під контроль окупантів, місцеві мешканці влаштували мітинг за Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, люди вийшли з українськими прапорами і вигукують "Буде все Україна!"
Вони також натовпом кинулися на автомобіль, у якому, за попередніми даними, їхали російські окупанти.
Люди також стоять перед російськими військовими і їхньою технікою і скандують: "Уходите!" ("Йдіть геть!").
На відео видно, що окупанти використали для розгону мітингу сльозогінний газ.
Топ коментарі
+52 Green sheet
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Из-за запрета губернатора проводить публичные мероприятия и на фоне сложившейся политической ситуации в мире в городе отменили мероприятия. Отмены, в частности, коснулись ЦПКиО, «Теле-клуба», Ельцин Центра и кинотеатров итд
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