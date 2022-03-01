У Куп’янську, який мер здав окупантам, люди вийшли на мітинг за Україну. ВIДЕО

У місті Куп'янськ Харківської області, який з дозволу мера перейшов під контроль окупантів, місцеві мешканці влаштували мітинг за Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, люди вийшли з українськими прапорами і вигукують "Буде все Україна!"

Читайте також: Луганщина тримає оборону. Напружена ситуація в Золотому та Гірському. Нижнє майже знищено, - глава Луганської ОДА Гайдай. ФОТО

Вони також натовпом кинулися на автомобіль, у якому, за попередніми даними, їхали російські окупанти.

Люди також стоять перед російськими військовими і їхньою технікою і скандують: "Уходите!" ("Йдіть геть!").

На відео видно, що окупанти використали для розгону мітингу сльозогінний газ.