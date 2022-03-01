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армія РФ (2698) Луганщина (1680) мітинг (450) окупація (1664) Куп'янськ (3)

У Куп’янську, який мер здав окупантам, люди вийшли на мітинг за Україну. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У місті Куп'янськ Харківської області, який з дозволу мера перейшов під контроль окупантів, місцеві мешканці влаштували мітинг за Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, люди вийшли з українськими прапорами і вигукують "Буде все Україна!"

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Вони також натовпом кинулися на автомобіль, у якому, за попередніми даними, їхали російські окупанти.

Люди також стоять перед російськими військовими і їхньою технікою і скандують: "Уходите!" ("Йдіть геть!").

На відео видно, що окупанти використали для розгону мітингу сльозогінний газ.

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Топ коментарі
+52
Раздавайте людям оружие. Чтобы люди не бросались под танки с голыми руками
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01.03.2022 13:19
+38
Вражений мужністю українців. Україна переможе
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01.03.2022 13:21
+24
Это видео нужно максимально распространять. Никто их сюда не звал.
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01.03.2022 13:23
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Раздавайте людям оружие. Чтобы люди не бросались под танки с голыми руками
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01.03.2022 13:19 Відповісти
и гранаты чтоб в окошко или в лючок сразу
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01.03.2022 13:35 Відповісти
В Екатеринбурге отменяют

Из-за запрета губернатора проводить публичные мероприятия и на фоне сложившейся политической ситуации в мире в городе отменили мероприятия. Отмены, в частности, коснулись ЦПКиО, «Теле-клуба», Ельцин Центра и кинотеатров итд

Тяжелая эпидемиологическая обстановка и военная операция на Украине оказали влияние на проведение культурных мероприятий в стране и, в частности, в Екатеринбурге. В городе отменили масленичные гулянья, концерты иностранных и российских звезд, лекции и киносеансы

концерты, праздники и киносеансы
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01.03.2022 13:20 Відповісти
****, в них - "масленичные гулянья, концерты, лекции и киносеансы, праздники".
Щоб до вас долетіли "Гради", щоб у вас все горіло, щоб ви вили від безкінечних похоронів...
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01.03.2022 13:47 Відповісти
Вражений мужністю українців. Україна переможе
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01.03.2022 13:21 Відповісти
Это видео нужно максимально распространять. Никто их сюда не звал.
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01.03.2022 13:23 Відповісти
Довольно крупный жд-узел, есть индустрия, не маленький городок. От нас направление на восток. До первого города РФ Валуйки там с 25км, а до Харькова ещё есть автотрасса неплохая столько же. И само собой жд-дорога прямая. Плацдарм просто отличный. В стране война, военное положение, комендантский час, и не одного растреляного по трибуналу за зраду! Окуеть!
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01.03.2022 13:27 Відповісти
Мера Купянска на гіляку.
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01.03.2022 13:40 Відповісти
раше туди кацапня з білгородщини затаварівацца приїжджали. за українськими смаколиками. дамо їм смаколиків!
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01.03.2022 13:54 Відповісти
В білгородській області (осколи, валуйки) половина сел досі українською розмовляє
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01.03.2022 14:00 Відповісти
Уже и флаг наш подняли
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01.03.2022 13:27 Відповісти
Як тільки собі цього виродка у мери вибрали?
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01.03.2022 13:27 Відповісти
так єто ж единственньій район Украиньі, где в 2014 победил добкин!
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01.03.2022 14:04 Відповісти
Слава Героям!
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01.03.2022 13:30 Відповісти
Не підготувалися. Хоч бі один коктейль Молотова жбурнули в той кацапомобіль
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01.03.2022 13:31 Відповісти
Вбивайте та добивайте цапів без жалю.Кацапія має згинути.
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01.03.2022 13:32 Відповісти
и никто не догадается достать нож и проколоть шины, достать бутылочку смузи...
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01.03.2022 13:35 Відповісти
Украинцев никому и никогда не победить ! Мы с Вами СИЛА !
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01.03.2022 13:38 Відповісти
Там були нормальні хлопаки що з газовою мафією боролися,але ж їх мало.
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01.03.2022 13:38 Відповісти
"Зрада" чи "перемога"
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01.03.2022 13:39 Відповісти
Вот в чем вопрос
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01.03.2022 13:40 Відповісти
Не выходите с голыми руками.
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01.03.2022 13:39 Відповісти
molodcy !
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01.03.2022 13:40 Відповісти
Хтось же вибрав мером цього зрадника, але зараз людям потрібно дати зброю.
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01.03.2022 13:42 Відповісти
Це все так, але важко протистояти, коли кордон починається з півночі, де вже недружній Лукашенка, кордон раші і майже до Придністров'я. А запеклі бої вже шість днів і ночей
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01.03.2022 15:17 Відповісти
https://t.me/bestwareznicof/13701
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01.03.2022 13:43 Відповісти
Их сюда не звали. Украина понад усэ!
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01.03.2022 13:52 Відповісти
Які люди,Боже милосердний,які люди в Україні!
Кацапам немає тут місця, ми переможемо!
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01.03.2022 14:10 Відповісти
дайте всем оружия чтобы уничтожали русню!
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01.03.2022 18:14 Відповісти
 
 