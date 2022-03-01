10 чоловіків намагалися за хабар виїхати з України, але натомість потраплять у військкомат, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
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10 чоловіків намагалися підкупити працівників Державної прикордонної служби України, щоб виїхати з України, але натомість отримали можливість відвідати військкомат.
Про це поідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.
"Від моменту, як Росія розпочала кривавий наступ на Україну, кількість людей на ділянках західного кордону почала різко збільшуватися. Водночас нагадаємо, на період дії воєнного стану обмежено виїзд чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років", - нагадали у ДПСУ.
Також зазначається, що середньодобовий потік через пункти пропуску з країнами ЄС з 50 тисяч громадян зріс до 120 тисяч, переважна більшість з яких прямує на виїзд. Через необхідність одночасно залишити межі України великій кількості людей фіксується значне збільшення черг з автівок та громадян в пішому порядку.
"В таких умовах Державна прикордонна служба України разом з колегами суміжних країн максимально спростили прикордонне оформлення та розширили можливості руху через більшість пунктів пропуску. Прикордонники забезпечують оформлення громадян з максимально можливою швидкістю, а також підтримують режим в пунктах пропуску.
Проте непоодинокими стали спроби підкупу охоронців кордону чоловіками з категорії, якій обмежено виїзд. Лише минулої доби співробітники внутрішньої та власної безпеки ДПСУ задокументували 10 фактів спроб надання нанеправомірноі вигоди, аби отримати сприяння в перетині кордону.
7 з них, громадяни Василь Б. та Антон Д. 1983 р.н., Костянтин 2003 р.н.,Едуард Г. 1971 р.н.,Василь К. 1984 р.н., Олег Д. 1987 р.н. та Тенгіз Щ. 1962 р.н. в пунктах пропуску "Шегині", "Краківець","Тисa", "Смільниця", "Косино", "Рава-Руська" та "Серпневе", загалом пропонували хабарів у 900 євро та 2100 доларів США.
Ще троє українців пропонували 3000 гривень в пункті пропуску "Вилок". Вони маскувалися під угорців, намагаючись перетнути кордон по посвідкам на повернення в Угорщину та паспорту гр. Угорщини, що начебто були видані у м. Берегово в день їх подорожі. Проте згодом у них знайшлися паспорти громадян України і вони підпадали під категорію обмежену у виїзді", - йдеться у повідомленні.
По всім випадкам внутрішньою безпекою ДПСУ до підрозділів поліції направлені повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 369 ККУ. В подальшому співробітниками поліції було запропоновано, після складання необхідних процесуальних документів, направити даних осіб до військкоматів за ухилення від призову (чи мобілізації).
ДПСУ закликає громадян не намагатися пропонувати кошти прикордонникам, адже за це передбачена кримінальна відповідальність. Окрім цього зазначимо, у разі, якщо комусь відомо про спроби вимагання неправомірної вигоди повідомляти відразу на телефони гарячих ліній, фіксуйте інформацію на службових бейджах, зазначайте час та пункт пропуску і інші дані.
Прикордонники також закликають українців до самоорганізації, підтримки один одного, особливо дітей, у цей непростий час, не спекулювати, не погоджуватися на пропозиції шахраїв чи намагатися обійти чергу. "Ваша відповідальність сприятиме якнайшвидшому перетину кордону", - наголосили у ДПСУ.
Будь ласка, зачекайте...
а нє :"сколько нам ждать, где ВСУ"....
Шумок?Вiйна мабуть ви хотiли сказати. Я в Сполучених штатах живу та зовсiм не вважаю те що трапляэться -«шумком «
Я не думаю до дiти повиннI чекати коли прийдуть вбивцI та вб'ють
Жiник с дiтьм роблять тещо повиннi РЯТУЮТЬ ДIТЕЙ!! Чоловiки це зовсiм iнаше повиннi захищати краiну а жiнки-дiтей в теперiшнiй сiтуацii.
Вибачте що вони теж можуть жити в ннбезпецI та во Францii або десь ще бо це не тiльки ваша привiлегiя
А якщо вы хотiли бы допомогти то кошти можно вiдправляти на армiю спрощеним варiaнтом на сторiнцI Нацioнального банка украiни прямо с платiжной картки
Банки виправдовують свої дії постановою Національного банку України від 24.02.2022 про обмеження з валютними операціями. Уважно перечитав цю постанову : жодного слова про заборону видачі переказів у валюті, там йдеться про валютні обмеження по платежам іноземним фірмам, обмеження по клієнтах резидентах держави агресора. Це ж зрозуміло, бо під виглядом платежів "наші" олігархи можуть викачати весь валютний резерв і перевести мільярди доларів в офшори. А прості люди не згадуються в постанові. Просто банкіри охреніли, це звичайні спекулянти. Коли родичі українці зі США зробили нашій сім"ї валютний перевід через Мані грем 1000 дол., а банк тобі пропонує гривники на 700 баксів і то невідомо, коли буде гривна, бо кошти в касі банку були відсутні. За це в умовах війни потрібно розстріляти. Поясню, у перший день війни скуп долара виставили по 28, продаж по 40 грн., зараз ніби втихомирились з банкірськими злодійськими апетитами, курс за 30 -33грн., але маржа потужна на кожному доларі чи євро, тому людям переказів не бачити, поки не арештують кількох лихварів -банкірів, не тих дівчат у касах, а тих їх керівників, що надають скупщикам з каси гривні на скупку у народу валюти, заробленої важкою працею за кордоном. Одним війна, а тим злодюгам рай на доларове бабло.