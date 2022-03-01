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10 чоловіків намагалися за хабар виїхати з України, але натомість потраплять у військкомат, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

10 чоловіків намагалися підкупити працівників Державної прикордонної служби України, щоб виїхати з України, але натомість отримали можливість відвідати військкомат.

Про це поідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

"Від моменту, як Росія розпочала кривавий наступ на Україну, кількість людей на ділянках західного кордону почала різко збільшуватися. Водночас нагадаємо, на період дії воєнного стану обмежено виїзд чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років", - нагадали у ДПСУ.

Також зазначається, що середньодобовий потік через пункти пропуску з країнами ЄС з 50 тисяч громадян зріс до 120 тисяч, переважна більшість з яких прямує на виїзд. Через необхідність одночасно залишити межі України великій кількості людей фіксується значне збільшення черг з автівок та громадян в пішому порядку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу західний кордон України перетинає близько 120 тисяч людей, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

"В таких умовах Державна прикордонна служба України разом з колегами суміжних країн максимально спростили прикордонне оформлення та розширили можливості руху через більшість пунктів пропуску. Прикордонники забезпечують оформлення громадян з максимально можливою швидкістю, а також підтримують режим в пунктах пропуску.

Проте непоодинокими стали спроби підкупу охоронців кордону чоловіками з категорії, якій обмежено виїзд. Лише минулої доби співробітники внутрішньої та власної безпеки ДПСУ задокументували 10 фактів спроб надання нанеправомірноі вигоди, аби отримати сприяння в перетині кордону.

7 з них, громадяни Василь Б. та Антон Д. 1983 р.н., Костянтин 2003 р.н.,Едуард Г. 1971 р.н.,Василь К. 1984 р.н., Олег Д. 1987 р.н. та Тенгіз Щ. 1962 р.н. в пунктах пропуску "Шегині", "Краківець","Тисa", "Смільниця", "Косино", "Рава-Руська" та "Серпневе", загалом пропонували хабарів у 900 євро та 2100 доларів США.

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Ще троє українців пропонували 3000 гривень в пункті пропуску "Вилок". Вони маскувалися під угорців, намагаючись перетнути кордон по посвідкам на повернення в Угорщину та паспорту гр. Угорщини, що начебто були видані у м. Берегово в день їх подорожі. Проте згодом у них знайшлися паспорти громадян України і вони підпадали під категорію обмежену у виїзді", - йдеться у повідомленні.

По всім випадкам внутрішньою безпекою ДПСУ до підрозділів поліції направлені повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 369 ККУ. В подальшому співробітниками поліції було запропоновано, після складання необхідних процесуальних документів, направити даних осіб до військкоматів за ухилення від призову (чи мобілізації).

ДПСУ закликає громадян не намагатися пропонувати кошти прикордонникам, адже за це передбачена кримінальна відповідальність. Окрім цього зазначимо, у разі, якщо комусь відомо про спроби вимагання неправомірної вигоди повідомляти відразу на телефони гарячих ліній, фіксуйте інформацію на службових бейджах, зазначайте час та пункт пропуску і інші дані.

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Прикордонники також закликають українців до самоорганізації, підтримки один одного, особливо дітей, у цей непростий час, не спекулювати, не погоджуватися на пропозиції шахраїв чи намагатися обійти чергу. "Ваша відповідальність сприятиме якнайшвидшому перетину кордону", - наголосили у ДПСУ.

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Топ коментарі
+27
Я с таким на один блок-пост не стану, продаст. Окопы их только рыть.
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01.03.2022 13:53
+22
И нахер такие ушлёпки нужны? Оно ж с оружием еще опсней!
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01.03.2022 13:52
+19
Зброї та телефонів їм не давати, використовувати на важких роботах
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01.03.2022 13:52
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Пусть бегут неуклюже Пешеходы по лужам, А вода по асфальту рекой
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01.03.2022 13:51 Відповісти
КРЫСЫ -- таких нах лишить гражданства
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01.03.2022 14:07 Відповісти
вААще то крысы смелые твари
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01.03.2022 14:16 Відповісти
Не варто їх до військоммату, з них користі, як зі свинячого хвоста сито... краще ті ресурси використати на реальних патріотів
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01.03.2022 14:56 Відповісти
Киву лешили?
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01.03.2022 22:30 Відповісти
И нахер такие ушлёпки нужны? Оно ж с оружием еще опсней!
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01.03.2022 13:52 Відповісти
Окопы копать. Грузить ящики с БК. Война это рутинная работа.
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01.03.2022 14:05 Відповісти
Зброї та телефонів їм не давати, використовувати на важких роботах
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01.03.2022 13:52 Відповісти
Я с таким на один блок-пост не стану, продаст. Окопы их только рыть.
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01.03.2022 13:53 Відповісти
а вот этих хитрожопых пометить и выставлять щитом впереди))
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01.03.2022 13:55 Відповісти
это глупости, выставлять щитом граждан Украины, пусть и недобросовестных! а вот пользу по укреплению обороны, в земляных работах, наполнении мешков с песком они могут принести пользу своей армии.
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01.03.2022 14:39 Відповісти
Вони, зрозуміло, сцикуни.. Натомість вони наші сцикуни. Нехай прання роблять

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01.03.2022 14:43 Відповісти
Такие опасны .я бы не хотел быть с такими рядом в одном окопе .
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01.03.2022 13:57 Відповісти
Не погоджусь. Вони не небезпечні, вони або сцикуни або очкуни... не можуть бути всі героями.
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01.03.2022 14:57 Відповісти
Не погоджуся і я з вами - ніякі вони не очкуни і сцикуни , такими як вони нині Європа переповнена - ватани вони з українським біометричним що максимально намагаються для себе вигоду отримати , а своєю поведінкою у Європі соромлять Україну на весь світ ! Не виключаю що багато хто з них взагалі рашкою завербований для проведення підривних дій в умовах гібридної війни.
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03.03.2022 10:14 Відповісти
Підтримую. На Західній Україні спокійно, є місця, допомога, а пруть в Європу. Причому першими, ті хто "крутився" тобто, хапуги або хто не платив податки... Лишайте родини і йдіть боронити ваші міста,
а нє :"сколько нам ждать, где ВСУ"....
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01.03.2022 14:16 Відповісти
ina N

Шумок?Вiйна мабуть ви хотiли сказати. Я в Сполучених штатах живу та зовсiм не вважаю те що трапляэться -«шумком «
Я не думаю до дiти повиннI чекати коли прийдуть вбивцI та вб'ють
Жiник с дiтьм роблять тещо повиннi РЯТУЮТЬ ДIТЕЙ!! Чоловiки це зовсiм iнаше повиннi захищати краiну а жiнки-дiтей в теперiшнiй сiтуацii.
Вибачте що вони теж можуть жити в ннбезпецI та во Францii або десь ще бо це не тiльки ваша привiлегiя
А якщо вы хотiли бы допомогти то кошти можно вiдправляти на армiю спрощеним варiaнтом на сторiнцI Нацioнального банка украiни прямо с платiжной картки
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01.03.2022 14:34 Відповісти
Yevhen Yasiura 0a71fcfe

Банки виправдовують свої дії постановою Національного банку України від 24.02.2022 про обмеження з валютними операціями. Уважно перечитав цю постанову : жодного слова про заборону видачі переказів у валюті, там йдеться про валютні обмеження по платежам іноземним фірмам, обмеження по клієнтах резидентах держави агресора. Це ж зрозуміло, бо під виглядом платежів "наші" олігархи можуть викачати весь валютний резерв і перевести мільярди доларів в офшори. А прості люди не згадуються в постанові. Просто банкіри охреніли, це звичайні спекулянти. Коли родичі українці зі США зробили нашій сім"ї валютний перевід через Мані грем 1000 дол., а банк тобі пропонує гривники на 700 баксів і то невідомо, коли буде гривна, бо кошти в касі банку були відсутні. За це в умовах війни потрібно розстріляти. Поясню, у перший день війни скуп долара виставили по 28, продаж по 40 грн., зараз ніби втихомирились з банкірськими злодійськими апетитами, курс за 30 -33грн., але маржа потужна на кожному доларі чи євро, тому людям переказів не бачити, поки не арештують кількох лихварів -банкірів, не тих дівчат у касах, а тих їх керівників, що надають скупщикам з каси гривні на скупку у народу валюти, заробленої важкою працею за кордоном. Одним війна, а тим злодюгам рай на доларове бабло.
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01.03.2022 15:40 Відповісти
От 59-летнего Тенгиза Щ. на войне толку конечно будет много. Полы пусть в военкомате моет три месяца или гальюны чистит.
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01.03.2022 13:59 Відповісти
Украина не для слабых сердцем
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01.03.2022 14:00 Відповісти
Якщо відправлять насильно - які з них воїни. Таким не можна давати зброю.
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01.03.2022 14:10 Відповісти
В тюрьму а не в военкомат.
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01.03.2022 14:11 Відповісти
о-о-о-о, то супер воїни будуть
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01.03.2022 14:14 Відповісти
Так а в первый день сколько военно обязанных и из Киева в точности, свалила за границу?? Тысячи. Опомнились...
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01.03.2022 14:19 Відповісти
Штрафбат , окопы рыть.
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01.03.2022 14:36 Відповісти
жінка -воїн за автоматом, а воно за кордон, пішли рідненький..
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01.03.2022 14:41 Відповісти
А подивіться, скільки "крутих" в колибах та шале по Карпатах сидить. То просто піпець
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01.03.2022 14:58 Відповісти
Сидять бо хтось ті колиби і шале для них повідчиняв і запустив , де місцева влада ? Таке враження що усіх все влаштовує , бо місцеві із цього мають свій гешефт. У тих колибах на рецепції щодня військові повинні бути , а проживати там повинні жінки ,діти і ті кому за 60 ((
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03.03.2022 10:22 Відповісти
бл. одні їдуть звідси до дому , естонці віддали свої автівки , старенькі але на ходу , я їх заправив дав трошки на обід і вони поїхали , хотя тут робта була і все таке . ...... а ці під.... ри тікають. одна біженка розказувала , що на кордоні жінок з дітьми штовхають. треба ставити якісь пости щоб вони і близько до пункту пропуску не змогли підійти.
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01.03.2022 15:39 Відповісти
Потрібно терміново видати наказ(чи ухвалити законопроект) - юристи мають правильно сформулювати документ в умовах воєнного стану - про позбавлення громадянства з конфіскацією рухомого і нерухомого майна таких осіб на території України(на користь ЗСУ) та забороною купувати нерухомість в Україні на певний строк - років на 10-15.
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01.03.2022 16:15 Відповісти
В похоронную команду, трупы асвабадителей собирать.
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01.03.2022 16:15 Відповісти
Ви молодець ! Чесно! Найрозумніше їх застосування !
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03.03.2022 10:24 Відповісти
То есть, люди хотели уехать из страны чтоб спасти свои жизни - но их поймали и теперь насильно отправят в армию и дадут в руки автомат, я правильно понял статью? От них будет польза в армии? Зачем вообще тратить ресурсы страны чтобы загнать в армию человека который при первой возможности все равно свалит оттуда, и это может быть в самый ответственный момент?
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01.03.2022 17:55 Відповісти
У армії не всі із зброєю , комусь у госпіталі потрібно судно виносити , і не тому щоб когось принизити , а тому що потрібно пораненого вилікувати .Не бажаєш воювати - допоможи тим хто воює . А щодо - хотєл спасті жізнь - не потрібно тоді було бути у нашому громадянстві - до війни тут сиділи бо вигідно було - хабарі у євро і доларах про це красновніше кажуть аніж слова ....
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03.03.2022 10:29 Відповісти
не потрібно людей заставляти бути там де вони не хочуть, в нас достатньо бажаючих, аби ви їх тільки вміли використати правильно.
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01.03.2022 22:43 Відповісти
Ви дуже гарно вивчили конституційні права - перегорніть сторінку і прочитайте про свої обов'язки (( інакше розціню вашу думку як спробу ворогу допомогти
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03.03.2022 10:32 Відповісти
Сказали на венгерской границе нет очереди на выезд с машинами
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01.03.2022 22:51 Відповісти
 
 