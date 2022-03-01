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Мешканці Куп'янська знову підняли над міськрадою український прапор. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Мешканці Куп'янська знову підняли над міськрадою український прапор.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після мітингу в центрі міста місцеві мешканці змусили окупантів покинути місто і під вигуки "Україна" підняли жовтоблакитний стяг над містом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Куп’янську, який мер здав окупантам, люди вийшли на мітинг за Україну. ВIДЕО

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Топ коментарі
+57
"5 минут назад Вооруженные Силы Украины нанесли удар Точкой-У по аэродрому Бердянска, где захватчики сосредоточили большое количество войск. А ночью пара украинских асов на Су-25 нанесли удар по колонне оккупанта возле села Победа, которая шла захватывать Бровары. Спасибо ребята! Да держать!" - сообщил нардеп Дмитрий Разумков. http://www.niknews.mk.ua/
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01.03.2022 13:48
+52
украинцы, вы лучшие!
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01.03.2022 13:46
+51
мера не упустите!
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01.03.2022 13:45
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мера не упустите!
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01.03.2022 13:45 Відповісти
МЭРтвяка.
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01.03.2022 13:47 Відповісти
Його взяли СБУ.
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01.03.2022 13:49 Відповісти
Этого сразу по законам военного времени,чтобы не было как со Штепой.
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01.03.2022 14:02 Відповісти
Учитывая что фотки нету
То скорей всего потом сообщат что его не поймали

И что нашли его застелившымся, со сломаными руками и ногами

И запиской на щирій Українській, з вибаченнями
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01.03.2022 14:03 Відповісти
Його вже привезли...
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01.03.2022 23:18 Відповісти
украинцы, вы лучшие!
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01.03.2022 13:46 Відповісти
Обнімаю!
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01.03.2022 13:47 Відповісти
Вот это переговорщики. В следующий раз, пусть вместо Арахамии они едут с кацапами разговаривать.
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01.03.2022 13:47 Відповісти
⚡️Свежая сводка от Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 1 марта:

- Темпы наступления снижены, у колонн бронетехники проблемы с обеспечением топливом и боеприпасами.
- Ракетные удары по Харькову и Чернигову ведут от невозможности зайти в города.
- Сумы, Лебедин и Охтырка остаются в окружении.
- Мариуполь: успеха у противника нет. К админграницам Донецкой и Луганской областей также не прошли.
- Херсон: противник вышел на рубеж Скадовска/Голой Пристани/Херсона/Новой Каховки, наступает на Николаев.
- Буча, Гостомель - мародерство и грабежи со стороны армии РФ.
- Киев: противник сосредоточился на окружении города.
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01.03.2022 13:47 Відповісти
Ну і яйця в них!
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01.03.2022 13:48 Відповісти
Справжні громадяни України!
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01.03.2022 14:05 Відповісти
"5 минут назад Вооруженные Силы Украины нанесли удар Точкой-У по аэродрому Бердянска, где захватчики сосредоточили большое количество войск. А ночью пара украинских асов на Су-25 нанесли удар по колонне оккупанта возле села Победа, которая шла захватывать Бровары. Спасибо ребята! Да держать!" - сообщил нардеп Дмитрий Разумков. http://www.niknews.mk.ua/
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01.03.2022 13:48 Відповісти
⚡️Евросоюз усилит санкции против России, если операция в Украине будет продолжаться, - МИД Польши.
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01.03.2022 13:48 Відповісти
если операция в Украине будет продолжаться=======что они там курят?
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01.03.2022 14:12 Відповісти
операция .... продолжаться ...eto shto takoe.....kacapy perevod delali ?
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01.03.2022 14:17 Відповісти
УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ НІКОМУ ТА НІКОЛИ НЕ ПЕРЕМОГТИ
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01.03.2022 13:49 Відповісти
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01.03.2022 13:49 Відповісти
Молодці! Героям слава!
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01.03.2022 13:49 Відповісти
Желание спасти демократию сильнее страха. А страх жить за колючей проволокой сильнее даже голода.
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01.03.2022 13:49 Відповісти
Як на мене, то один коктейль молотова вночі в якусь бмп був би ефективнішим.
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01.03.2022 13:49 Відповісти
⚡️Украина находится в контакте с Турцией, чтобы получить больше беспилотников Bayraktar.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, отвечая на вопросы британских СМИ.
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01.03.2022 13:50 Відповісти
Это тот, шо топил за Минские угоды и рашку?
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01.03.2022 13:55 Відповісти
Сейчас это неважно. Беспилотники нужны в больших к-вах. Потом будем думать, кто был и за что.
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01.03.2022 14:14 Відповісти
уже. Первые видосы работы Байрактаров были с турецкой оптикой (на канадскую тогда были санкции. Турецкая оптика чуть хуже, но сойдет, жгли кацапов первоклассно). Сейчас уже видосы с Байрактаров с полноценной канадской оптикой
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01.03.2022 19:12 Відповісти
Мешканці Куп'янська знову підняли над міськрадою український прапор ? Однак де ж поліція і всякі внутрішні органи, депутати, актив, військові - всі ті, кого ті мешканці утримували своїми податками? Треба закріпити цю мирну перемогу.
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01.03.2022 13:52 Відповісти
Думаю багато осіб будуть знайдені повішеними, зі предсмертною запискою

Можливо на тілі буде багато травм. А ле це діло десяте
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01.03.2022 14:05 Відповісти
Зараз там і виростають майбутній мер і депутати.
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01.03.2022 14:08 Відповісти
Найти мэра и подвесить рядом с флагом.
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01.03.2022 13:53 Відповісти
Да, и на Униан нашел.
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01.03.2022 14:47 Відповісти
Мэр найден и арестован
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01.03.2022 14:08 Відповісти
Таки да. Вместе с руководителями силовых структур города.
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01.03.2022 14:46 Відповісти
https://www.unian.ua/war/zdacha-kup-yanska-mera-zradnika-zatrimali-novini-donbasu-11722792.html
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01.03.2022 14:47 Відповісти
Это лишено всякого тактического и стратегического смысла для военных
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01.03.2022 14:01 Відповісти
какая стратегия
это кацапы рашисты такие
просто они первдые дни считай добрые были
скоро войдут в обычный режим кацапский
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01.03.2022 18:51 Відповісти
КУП'ЯНСЬК - ВИ КРАЩІ!!
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01.03.2022 13:57 Відповісти
В українських громадян, навіть у жінок, яйця більше чим в "вялікой рассєйской армії!!!
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01.03.2022 13:57 Відповісти
ЇЗараз йде відродження нації
Ми переможемо
Слава Україні
Смерть москалям
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01.03.2022 14:01 Відповісти
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01.03.2022 14:04 Відповісти
Слава вам,люди!
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01.03.2022 14:13 Відповісти

Александр Коваленко



@zloy_odessit



Внимание, если меня читают СМИ! Вы часто демонстрируете неверную карту российского вторжения в Украину. Вы показываете чуть ли не захваченные области, но это не так. Враг продвигается по трассам к городам, но на территории у него не хватает ресурсов! Не обманывайте читателей!

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01.03.2022 14:13 Відповісти
Ну да, идут колонами по трассе к большим городам. Фронта , как такового нет, как в ВОВ.
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01.03.2022 15:46 Відповісти
в ну да...только во вторую мировую (а не вов,как ты тут шкрябаешь) по обочинам валялась совковая техника,отступающих...а не "наступающих",как сейчас .
запомни,лапоть эту разницу
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01.03.2022 15:56 Відповісти
Ну это означает что если перерезать трассы, то можно всех этих прорвавшихся орков легко брать в окружение.
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01.03.2022 18:05 Відповісти
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01.03.2022 14:13 Відповісти
тупорылые орки так и не поняли в какое очко они попали.....
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01.03.2022 14:16 Відповісти
Только что прочитал, что среди противотанкового оружия, которые немцы дадут Украине, будут Панцерфауст-3. Говорят, что любые кацапские танки не имеют против него шансов, пробитие 900мм.
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01.03.2022 14:17 Відповісти
дожили
panzerfaust против фашистов и оккупантов
это какой то оруэл
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01.03.2022 18:52 Відповісти
vot tak nado otstaivatj svoi gord !!!! moldci !!! datj by im oruzie esho.......
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01.03.2022 14:21 Відповісти
Гарно!😄
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01.03.2022 14:24 Відповісти
Оккупанты уже в Новом Буге и Баштанке, север Николаевской области, сносят все с Градов, по новостям никто и не заикнулся!!
Пишу с подвала в НБ
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01.03.2022 14:25 Відповісти
Українські штурмові групи в межах садового кільця підарашкіного мацквабада.Пишу з ресторана готеля "Мєтрополь".
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01.03.2022 14:35 Відповісти
http://www.niknews.mk.ua/2022/03/01/bashtanku-nakryvajut-gradami/


Теперь что скажешь?
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01.03.2022 14:36 Відповісти
Скажу "пішов *****" ,**** істерична.
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01.03.2022 14:53 Відповісти
А что ты хамишь человеку, ваще-то?
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01.03.2022 18:08 Відповісти
буду надеятся что и мой кент Коля там тоже был
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01.03.2022 15:41 Відповісти
Мера надо было рядом повесить)....
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01.03.2022 15:43 Відповісти
ЗАХОДИТЕ В ТЕЛЕГРАММ ИЩИТЕ БЕЛОУСОВ,РОСИИ САЙТ ЗНАКОМВСТ,РАБОТА ИДР.ЗАХОДИТЕ В ГУГЛ КАРТЫ ИЩИТЕ ГОСТИНИЦЫ,РЕСТОРАНЫ,КАФЕ и др.
ПИШИТЕ ИМ СКИДУЙТЕ ВИДЕО,ФОТО РАЗБИТОЙ ТЕХНИКИ ,ТРУПЫ,ПЛЕННЫХ !!!В АЛИЭКСПЕСС ,**** ЗАХОДИТЕ ВЫБЕРАЙТЕ ЛЮБОЙ ТОВАР ПИШИТЕ ИМ ПИСЬМА СТОП ВОЙНА,ФОТО РАЗБИТЫХ ГОРОДОВ,ПОГИБШИХ ЛЮДЕЙ!!!
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ и БРАТУШЕК ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ!!!
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01.03.2022 16:01 Відповісти
Москалi *****
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01.03.2022 21:22 Відповісти
тактика ведения боя выбрана единственно правильная. Никто в таких условиях не ведет маневренной войны как в рузге фильмах. До середины 1944 года КА в наступлении только и занималась прогрызанием обороны, а это чревато.... Но у них была волшебная палочка, которая подбадривала в затылок -заградбаты. С 1944 года любимец Гитлера Шернер лично занимался отлавливанием якобы дезертиров и его команда тут же вешала их. После войны за эти дела шернера таки судили уголовным судом и приговорили. А эти вопли о поражении это госпожа паника или сознательное искажение условий для госпожи паники. Вот прийшли в купянск отцу слуги народа привидилось наши пришли, стал огого. А они стали возле РДА постояли два дня и уехали, потому что они там и .... не нужны. Почему они топчутся возле Херсона. Правильно, ждут Одесский десант, и только тогда выдвинутся вперед, Десант уничтожат, и эти убегут. Я не помню, хотя прилично знаю военную историю, ни одной десантной операции прямо в укрепленном порту. А эти хотят. И проведут. Еще до начала войны военные, кроме друга Гиви "военного разведчика" отделывались от назойливых общими фразами. А тут дивэксперты -не созданы ударные групировки,то да се, войны не будет. Один шаромыга сомнительного происхождения давал 100. Но были посрамлены. Но то что рузге фактически были без тыла, это чисто по русски, на подножном корму выехать хотели. Так не получится.
А рузге страшно не любит признавать потери, это неуважение к солдату, отношение как к биомассе. Хочу навести пример из жизни А.В. Суворова (они воюют именно по его заветам) составляя донесение, его адьютант спросил А сколько писать убитых турков ? пиши 8000 чего их жалеть супостатов. У них все по простому, раз мы брехуны то и другие не могут не брехать.
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02.03.2022 00:29 Відповісти
Мера в Київ. На площу Свободи. І зняти штани, та різочкою по голій сраці!! По голій сраці.. Курву
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02.03.2022 02:51 Відповісти
Перевел вчера сто евро на счёт Украинской Армии через SWIFT. Не много, но на доброе дело. Слава Украине!
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02.03.2022 07:21 Відповісти
Какие реквизиты?Тоже собираюсь в пятницу.
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02.03.2022 08:41 Відповісти
Слава героїчним Куп'янцям, слава безмежно хоробрим слобожанським козакам! Хіба таку Україну можна перемогти? Один раз за все життя промчав проїздом через Куп'янськ, і тепер несказанно захотілось побувати в цьому місті, щоб хоч одним оком поглянути на цих безстрашних, відчайдушних людей...
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02.03.2022 08:07 Відповісти
❤️
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02.03.2022 10:19 Відповісти
 
 