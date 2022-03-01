Унаслідок удару крилатою ракетою по центру Харкова щонайменше 10 людей загинули, понад 20 травмовані, - ДСНС. ВIДЕО

Унаслідок удару крилатою ракетою по центральній площі в Харкові щонайменше 10 людей загинули, понад 20 травмовані, з-під завалів врятовано 10 людей.

Про це повідомляє повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 10 людей загиблих, понад 20 травмованих, рятувальники й волонтери врятували з-під завалів близько 10 осіб. Тривають роботи з розчищення завалів. Зруйнована повністю сходова клітка та частково коридори на всіх поверхах", - ідеться у вівторок у Телеграм-каналі.

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