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Унаслідок удару крилатою ракетою по центру Харкова щонайменше 10 людей загинули, понад 20 травмовані, - ДСНС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Унаслідок удару крилатою ракетою по центральній площі в Харкові щонайменше 10 людей загинули, понад 20 травмовані, з-під завалів врятовано 10 людей.

Про це повідомляє повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 10 людей загиблих, понад 20 травмованих, рятувальники й волонтери врятували з-під завалів близько 10 осіб. Тривають роботи з розчищення завалів. Зруйнована повністю сходова клітка та частково коридори на всіх поверхах", - ідеться у вівторок у Телеграм-каналі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Центр Харкова після ранкового ракетного удару військ РФ. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+74
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01.03.2022 13:51
+37
Сподіваємося, що незабаром, це буде 64км металобрухту
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01.03.2022 13:55
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01.03.2022 13:51 Відповісти
Сколько металлолома списывают и живой силы. Респект!
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01.03.2022 13:54 Відповісти
Сподіваємося, що незабаром, це буде 64км металобрухту
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01.03.2022 13:55 Відповісти
А пленные потом пусть этот металобрухт убирают.
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01.03.2022 14:22 Відповісти
Надеюсь, Байрактары вначале утичтожили голову колонны
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01.03.2022 14:02 Відповісти
Обычная тактика Байрактаров. Удар по головной машине, потом если есть в колонне тяжелая арта, что не разнесут в клочья взывающиеся снаряды, на следующем заходе добивают. Так работали в Сирии и Карабахе и это оправдано.
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01.03.2022 14:24 Відповісти
вы маштаб представляете 2300 машин насчитали, у нас было 10 байрактаров чтото посбивали, физически их не хватит, да и прикрывают колонну полюбому
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01.03.2022 14:39 Відповісти
Вы так уверены, что их было 10?
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01.03.2022 15:43 Відповісти
блумберг говорил уклончиво не менее 10 я от этого и отталкиваюсь
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01.03.2022 16:08 Відповісти
было 10, стало . На первых видео ударов с Байрактаров работала турецкая оптика. Сейчас на видосах сплошь канадская оптика, к чему бы это?
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01.03.2022 22:11 Відповісти
Достатньо знищити головні машини та ПВО - далі у москалєй починається паніка.
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01.03.2022 17:56 Відповісти
да какая паника колонна 64 километра если по первым ударить последние только через два часа увидят
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01.03.2022 17:58 Відповісти
зато у них есть время помолиться перед смертью
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01.03.2022 22:13 Відповісти
Вот тебе и "будем всіх бомбить" )
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01.03.2022 14:21 Відповісти
Русские свинесобаки так делали в Сирии , наносили удар , когда приходили спасатели , они ещё раз наносили
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01.03.2022 13:53 Відповісти
Передайте это спасателям , пожалуйста
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01.03.2022 13:54 Відповісти
Так и произошло. Кацапотварям не место на планете!
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01.03.2022 14:24 Відповісти
Ножом в спину бьют
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01.03.2022 13:55 Відповісти
агония ватного рейха. Смерть ворогам!
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01.03.2022 13:55 Відповісти
Kavkaz [email protected]

Источники из Ингушетии сообщают, что в результате ударов #украинской армии были убиты не менее 10 путинских марионеток из #Ингушетии и 12 получили ранения. При этом реальное число убитых власти скрывают.

Слава Украине!
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01.03.2022 13:56 Відповісти
ну а Путину на руку косить Ингушетию, они ведь одни крепкие духом протестуют открыто против Пукина в России.
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02.03.2022 05:01 Відповісти
⚡️Зеленский в Европарламенте: Сегодня с утра по площади Свободы в Харькове, которая является самой большой в Европе, были выпущены две крылатые ракеты. Десятки жертв - вот такая цена свободы. Мы просто боремся за свою землю.
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01.03.2022 13:56 Відповісти
Розміщайте полонених кацапів в адміністративних та житлових будинках - для них це найбезпечніше місце
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01.03.2022 13:57 Відповісти
да, российские войска не будут расстреливать своих же - вот и надо россиян размещать в потенциальных критических объектах, ну и так чтобы не убежали - в клетке.
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02.03.2022 05:04 Відповісти
Kavkaz [email protected]

Источники в Украине сообщают, что на Житомирском направлении 2 дня назад была уничтожена колонна кадыровской банды в составе 60 ед. военной техники.

Также сообщается о конфликте между кадыровцами и русскими офицерами перешедший в перестрелку. Убито 4 кадыровцев и 6 русских

Слава Украине!
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01.03.2022 13:58 Відповісти
Російські варвари вбивці знову під тим же самим триколором та двоголовим орлом, як і у 1919 році.

У серпня 1919 року Одесу зайняли російські війська. Тільки за перші дні свого панування в Одесі денікінці повісили і розстріляли без суду і слідства три тисячі робітників.

У вересні 1919 року російські денікінські війська зайняли місто Фастів. Почався погром, який набув надзвичайно жорстокого характеру. Різанина єврейського населення тривала тиждень: сотні єврейських дівчат-підлітків, жінок і старих були зґвалтовані. Були майже повністю знищені вогнем всі будівлі міста, що належать євреям.

На Костянтинівському та Краматорському заводах Донбасу денікінці розстріляли кожного десятого робітника, а у Харкові - понад дві тисячі...
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01.03.2022 13:58 Відповісти
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01.03.2022 13:59 Відповісти
Прочитала на израильком русскоязычном форуме

операция не «бросок мангуста»
должна называться

«кидок песца»
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01.03.2022 13:59 Відповісти
нечем докинуть наверное....
очень важная артерия...
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01.03.2022 14:01 Відповісти
1 березня, 13:31 Українські військові почали завдавати ударів по позиціях російських окупантів, які вдалося встановити завдяки пильності громадян та додатку F indokupant.
Про це розповіли у благодійній організації Повернись живим, опублікувавши відповідне відео.
«Перші результати роботи нашого спільного зі спецпризначенцями ресурсу по відслідковуванню техніки та людей ворога: Findokupant. Дивіться зі звуком! Україна https://nv.ua/ukr/ukraine/events/zsu-znishchuyut-tehniku-rf-zavdyaki-dodatku-findokupant-video-novini-ukrajini-50221262.html
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01.03.2022 14:00 Відповісти
⚡️Зеленский в Европарламенте: Сейчас мы боремся за то, чтобы быть равноправными членами Европы. И сегодня мы показали, что таковыми и есть. С нами Европейский союз будет крепче. Без вас Украина будет одинокой. Мы доказали свою силу. Докажите, что вы вместе с нами и действительно европейцы.
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01.03.2022 14:00 Відповісти
@Gadhwara27,це у твітері,передайте там хлопцям.
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01.03.2022 14:01 Відповісти
Согласно данным, озвученным председателем правления Комитета солдатских матерей России Ольгой Ларкиной, в организацию позвонили десятки матерей, которые пожаловались, что их сыновей-призывников срочно отправили к украинской границе, выдав бронежилеты и боевое оружие. По её словам, их заставили подписать контракты. У тех, кто отказывается подписывать контракт, отбирают военные билеты и ставят штамп либо подписывают контракты за них. Заместитель председателя Комитета солдатских матерей России Андрей Курочкин заявил, что «переводят целыми полками, хотя ребята не подавали никаких рапортов для этого, не проявляли инициативы. Есть факты применения физического насилия, избиений тех, кто отказывается становиться контрактником. Дальше полная неизвестность, так как телефоны у них отбирают. У нас шквал звонков от напуганных матерей со всей России. Они плачут, не знают, живы ли, здоровы ли их дети. Проблемы, связанные с обеспечением продовольствием, уже отошли на десятый план». По данным комитета, среди тех, кого отправляют на границу, есть те военнослужащие срочной службы, которых призвали лишь в декабре 2021 года и которые ещё не успели пройти необходимую подготовку. Организация располагает сведениями об отправке в Белгородскую область, граничащую с Украиной, солдат из 752-го мотострелкового полка в городе Валуйки, учебной воинской части в Коврове, 3-й мотострелковой дивизии из Богучар, из Наро-Фоминской воинской части и Таманской дивизии[306].
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01.03.2022 14:02 Відповісти
У нас хорошая память, кацапня, и мы злые. Вы боялись чеченцев? Теперь будете бояться ещё и бендеровцев
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01.03.2022 14:02 Відповісти
Внимание !!!

Заправка техники параши !!!

Бензин +сахар+ олифа

Дизель + сахар

Канистры готовьте заранее
Это важно !!!
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01.03.2022 14:02 Відповісти
в цей час мер м. Ладижин,
гріє пузо в Егивпі.
і це з початку війни.
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01.03.2022 14:03 Відповісти
Только что колонна свинособак выехала из Бородянки в сторону Макарова.
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01.03.2022 14:04 Відповісти
Суки, просто немає слів. Якщо ще є ракети Точка У треба бити тільки по території Кацапії та Бульбостану по військовим скупченням ворога
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01.03.2022 14:05 Відповісти
Sergey Vysotsky

Ну що, бандерівці! Росія не змогла нас розтрощити. І ввела у гру свою маріонетку Лукашенко.

Вже офіційно - білоруські війська ввійшли з чернігівського напрямку.
На нас вже офіційно напади дві країни.
Воювати з нами в білорусів ще менше мотивації, ніж в росіян.

Але вочевидь вже можна говорити про те, що війна затягується.
Путін нас не відпустить. Почнеться війну на виснаження.

Захід видав нам умовну безлімітну картку для походу у супермаркет.
Тоді як ресурси Путіна (а в Лукашенка своїх ресурсів немає).

Зараз всім дуже важливо прийняти нову реальність війни.
Зрозуміти, що це тепер - наше життя.
І його треба жити і проживати.
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01.03.2022 14:07 Відповісти
Користуймося перевіреним британським рецептом «Keep Calm and Carry On».
Зберігай спокій та роби що робив.

Дуже важливо в цих надскладних, стресових, нелюдських умовах бути людьми. Працювати. Зберігати працездатність та життєздатність суспільства та країни.

Кожен на своєму місці повинен робити внесок у перемогу.

А для перемоги треба, щоби продовжувалося життя, працювало постачання, вироблялася продукція. Працювати там де можемо і так як можемо.

Заради того, щоби військо воювало, а нація жила.

Наше завдання - вижити та перемогти!

Але не у спринті, а в марафоні.
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01.03.2022 14:08 Відповісти
Скажені собаки Путіна мають бути знищені.!
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01.03.2022 14:11 Відповісти
THAAD и Patriot (которые в рот дают всем ракетам рф включая искандеры) уже давно закрывать должны крупные города и стратегические обьекты. Этого рф очень боиться. После нашего запроса партнерам о предоставлении такого оружия, дней 20 назад, песков начал вой https://tass.ru/politika/13640279 (Как отметил представитель кремля, это стало бы новым шагом к дестабилизации). Потому что через 20 дней не получилось бы с территории белоруссии и из далека обстреливать ракетами наши города.

И я не понимаю, почему эти ПРО до сих пор наши партнеры нам не передали.

Уже понятно, что рф соснули тунца в прямых столкновениях и все что им остается это запускать ракеты на расстоянии по городам
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01.03.2022 14:17 Відповісти
Петиция о закрытии неба Украины НАТО, подпишите https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine
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01.03.2022 14:21 Відповісти
Осталось 8% голосов.
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02.03.2022 05:36 Відповісти
только что еще авиаудар был. по кожедуба.подробности позже
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01.03.2022 14:26 Відповісти
путлєр мразь , вбивця , будь ти проклятий на віки , здохни або застрелись у своєму бунькері , бо тебе роздеруть на шматки твоі люди ,
як це було із Чаушеску 😡
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01.03.2022 15:06 Відповісти
Братья украинцы! Хватит уже сидеть в обороне. Настало время перейти в атаку и сокрушить зверя в его логове! Переходите границу на территорию страны агрессора. Противник не ожидает этого и будет застигнут врасплох. У него нет оборонительных рубежей. Один сильный удар и мы нанесём врагу неприемлемый ущерб, наши ВСУ пройдутся огненным ураганом по всей стране и ударят в самое её сердце. Не упускайте момент. Вперёд! На Москву!
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01.03.2022 17:23 Відповісти
надо будет поделиться этим с исламистскими братьями в Ингушетии.
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02.03.2022 05:38 Відповісти
 
 