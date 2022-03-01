Окупанти вдарили по Харкову авіацією. Частково зруйнований п’ятиповерховий житловий будинок. ВIДЕО
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У Харкові внаслідок російських обстрілів постраждав завод підйомно-транспортного обладнання та розташовані неподалік будинки
Як повідомляє Цензор.НЕТ, близько 13:20 внаслідок авіаудару в м. Харків по проспекту Новобаварський, 5 частково зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок з послідуючим горінням. Кількість жертв та постраждалих уточнюється. Від ДСНС залучено 8 од. техніки.
Топ коментарі
+21 JleXa BaCuJl6eB
показати весь коментар01.03.2022 14:47
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+15 Сергей Иванов 5059218f
показати весь коментар01.03.2022 14:42
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Будь ласка, зачекайте...
а потiм ...народнае правiтельства-аааа!!! створене свинособаками, москвою, Асвабодiтельний пАход протiв бIндер на Київ з Харкова...
бронепоезд муравьева(а сейчас манкурты и пособники рашистской сволочи мураев и медведчук) и прочие традиции *********.
все, як 100 рокiв тому... свинособаки, щоб ви всi передохли страною смертю!!!
из доклада Муравьева Ленину: «Сообщаю, дорогой Владимир Ильич, что порядок в Киеве восстановлен, революционная власть в лице Народного секретариата, прибывшего из Харькова Совета рабочих и крестьянских депутатов и Военно-революционного комитета работает энергично. Разоруженный город приходит понемногу в нормальное состояние, как до бомбардировки...».
****** ПОЛНЫЙ..
надо повторять постоянно .Как известно мысли материализуются.