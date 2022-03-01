УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17726 відвідувачів онлайн
Відео Події
26551 37
армія РФ (2698) обстріл (5105) Харків (2044)

Окупанти вдарили по Харкову авіацією. Частково зруйнований п’ятиповерховий житловий будинок. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У Харкові внаслідок російських обстрілів постраждав завод підйомно-транспортного обладнання та розташовані неподалік будинки

Як повідомляє Цензор.НЕТ, близько 13:20 внаслідок авіаудару в м. Харків по проспекту Новобаварський, 5 частково зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок з послідуючим горінням. Кількість жертв та постраждалих уточнюється. Від ДСНС залучено 8 од. техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок удару крилатою ракетою по центру Харкова щонайменше 10 людей загинули, понад 20 травмовані, - ДСНС. ВIДЕО

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+21
Пусть будет проклят Путин со всеми теми,кто его поддерживает до десятого колена

надо повторять постоянно .Как известно мысли материализуются.
показати весь коментар
01.03.2022 14:47
+17
Вбивайте цапів без жалю.Це лайно не має право на життя!
показати весь коментар
01.03.2022 14:45
+15
Доник писал.. стингеры пришли.. ГДЕ БЛЯДЬ
показати весь коментар
01.03.2022 14:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
коментар відмічено як спам
Три дні вже кажуть про необхідність закрити небо.Чи відосики важливіщі?
показати весь коментар
01.03.2022 14:41 Відповісти
Нашого ППО там зовсім немає?
показати весь коментар
01.03.2022 14:41 Відповісти
не закроешь ты его там ничем-до границы с пидорорашкой 40 км и аэродромов там ихних куча ,ещё с советских времен-аэродромы второго эшелона
показати весь коментар
01.03.2022 14:55 Відповісти
коментар відмічено як спам
Доник писал.. стингеры пришли.. ГДЕ *****
показати весь коментар
01.03.2022 14:42 Відповісти
С ЗАДНЕГО РАКУРСА ЛЕГКО ******
показати весь коментар
01.03.2022 14:46 Відповісти
Стингеры нужно на крышах домов расставлять. Против штурмовой авиации которая на низких высотах летает в самый раз
показати весь коментар
01.03.2022 14:51 Відповісти
а літак куди буде падати?
показати весь коментар
01.03.2022 14:56 Відповісти
Краще хай впаде 1 літак, ніж принесе десятки, сотни бомб чи ракет
показати весь коментар
01.03.2022 14:59 Відповісти
просто я думала, що над містом літаки заборонено збивати
показати весь коментар
01.03.2022 15:24 Відповісти
коментар відмічено як спам
будут бомбить с высот обычными бомбами-будет вообще швах
показати весь коментар
01.03.2022 14:56 Відповісти
низкая облачность ,,самолет было слышно но не видно куда стрелять ??
показати весь коментар
01.03.2022 16:00 Відповісти
коментар відмічено як спам
Где Стингеры?? Спросите парня который 2 года строил дороги по боком у зверя котрый готовился его зарезать. А он пел и плясал и говорил,что войны не будет. Где все??? Самолеты,вертолеты....
показати весь коментар
01.03.2022 15:00 Відповісти
вони хочуть захопити київ або хочаб харків. якщо харків, то вони об'являть його новою столицею україни.
показати весь коментар
01.03.2022 14:44 Відповісти
Хай Геніческ оголошують.
показати весь коментар
01.03.2022 14:49 Відповісти
це вже було.

а потiм ...народнае правiтельства-аааа!!! створене свинособаками, москвою, Асвабодiтельний пАход протiв бIндер на Київ з Харкова...

бронепоезд муравьева(а сейчас манкурты и пособники рашистской сволочи мураев и медведчук) и прочие традиции *********.

все, як 100 рокiв тому... свинособаки, щоб ви всi передохли страною смертю!!!

показати весь коментар
01.03.2022 15:16 Відповісти

из доклада Муравьева Ленину: «Сообщаю, дорогой Владимир Ильич, что порядок в Киеве восстановлен, революционная власть в лице Народного секретариата, прибывшего из Харькова Совета рабочих и крестьянских депутатов и Военно-революционного комитета работает энергично. Разоруженный город приходит понемногу в нормальное состояние, как до бомбардировки...».
показати весь коментар
01.03.2022 15:16 Відповісти
коментар відмічено як спам
ЗУ-23 И ШИЛКА - ГДЕ
****** ПОЛНЫЙ..
показати весь коментар
01.03.2022 14:44 Відповісти
коментар відмічено як спам
Сколько баз разбомбили.. может уже и нет их.
показати весь коментар
01.03.2022 14:49 Відповісти
Вбивайте цапів без жалю.Це лайно не має право на життя!
показати весь коментар
01.03.2022 14:45 Відповісти
коментар відмічено як спам
70 САМОЛЕТОВ НОВЫХ ТОЛЬКО КИЕВ ПРИКРЫВАЕТ?
показати весь коментар
01.03.2022 14:46 Відповісти
Літаки взагалі за кордоном, що за хрень несеш.
показати весь коментар
01.03.2022 14:46 Відповісти
Во первых без паники во вторых, прикрывают все и самолеты и ппо, но это раша там летят сотни все тупо не перекрыть как бы не хотелось, главное что сухопутку мы их сжигаем в нашу пользу ракетам не захватишь ))
показати весь коментар
01.03.2022 14:57 Відповісти
до харькова они подойдут уже напределе боевого радиуса,что фактически делает это невозможным
показати весь коментар
01.03.2022 14:58 Відповісти
Пусть будет проклят Путин со всеми теми,кто его поддерживает до десятого колена

надо повторять постоянно .Как известно мысли материализуются.
показати весь коментар
01.03.2022 14:47 Відповісти
Мрази кацапские. Пора уже переносить войну и диверсии на территорию кацапстана
показати весь коментар
01.03.2022 14:49 Відповісти
Не волнуйся.эти пид..ы. сами это устроят у себя. я на самом деле жду этого.когда же они начнут сами себя взрывать и обвинят нас.Украину..Помните и знайте. они 1000 людей на воздух. снесли дома в масквабаде.убили .отравили своих людей из фсру. кто это вскрыл и освещал. дабы опровдать войну в Ичкерии.в которой угонд.ли за 100+ тысяч людей.но с Украиной такое у них не пройдет .
показати весь коментар
01.03.2022 15:04 Відповісти
Моцкали как всегда, утверждают, что это Украинцы сами по себе бьют.
показати весь коментар
01.03.2022 14:54 Відповісти
Заходив на їхній форум, все вони розуміють, тільки прикриваються фразами "ето украінци самі по сєбє стріляют". Але коли роздракониш їх, то пишуть "ми вас за то что майдан устроілі і отбівалі донбас, і за одєсу уб'єм".
показати весь коментар
01.03.2022 15:13 Відповісти
Оеееей.суки.пид.ы .
показати весь коментар
01.03.2022 14:56 Відповісти
появилось видео о нанесенном ударе по аэродрому таганрог .не знаю,правда ли
показати весь коментар
01.03.2022 14:57 Відповісти
Кацапы - вы твари, самые подлые существа на планете. Мы будем вас уничтожать везде и всегда.
показати весь коментар
01.03.2022 15:09 Відповісти
****** рваные ,СМЕРТЬ кацапским оккупантам !
показати весь коментар
01.03.2022 15:14 Відповісти
Эти суки над нами как раз прошли.
показати весь коментар
01.03.2022 15:15 Відповісти
Это ******... Московия сама себе роет могилу этими действиями. Ведь за все придется отвечать. Смерть ублюдочной "росии"! Смерть русским оккупантам! Русских выродков никогда никто не простит!!!
показати весь коментар
01.03.2022 15:21 Відповісти
Відео починаючи з 0хв.25 с. що за фраза 7 Їбучийхахол ???
показати весь коментар
01.03.2022 15:22 Відповісти
Виродки людського роду!
показати весь коментар
01.03.2022 18:16 Відповісти
 
 