Окупанти вдарили по Харкову авіацією. Частково зруйнований п’ятиповерховий житловий будинок. ВIДЕО

У Харкові внаслідок російських обстрілів постраждав завод підйомно-транспортного обладнання та розташовані неподалік будинки

Як повідомляє Цензор.НЕТ, близько 13:20 внаслідок авіаудару в м. Харків по проспекту Новобаварський, 5 частково зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок з послідуючим горінням. Кількість жертв та постраждалих уточнюється. Від ДСНС залучено 8 од. техніки.

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