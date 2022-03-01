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Відео Війна в Україні
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Київ (8956) Кличко (2179)

Кличко: Ситуація складна - ворог на підступах до столиці. Але ми будемо битися і Київ не віддамо!. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ситуація у столиці складна. Ми готуємося обороняти Київ. Зведені укріплення на в’їздах в місто, встановлені блокпости.

Про це заявив у відеозверненні мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Ситуація у нас складна. Ворог – на підступах до столиці. Наші збройні сили, бійці тероборони героїчно б’ються за нашу землю. Ми готуємося обороняти Київ. Зведені укріплення на в’їздах в місто, встановлені блокпости. Я закликаю всіх зберігати витримку. Не виходити без крайньої потреби на вулиці. За сигналу тривоги перебувати в укриттях", – звернувся до киян Кличко.

Він повідомив, що всі об’єкти критичної інфраструктури працюють. Громадський транспорт працює в обмеженому режимі до 19:00. Із 20:00 до 7:00 діє комендантська година. Усі мають залишатися вдома або в укриттях! По місту пересувається тільки транспорт зі спецперепустками від військового коменданта Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборона столиці - понад усе, - Зеленський призначив професійного військового генерала Жирнова главою Київської міської військової адміністрації

"Ситуація – загрозлива. Ворог хоче взяти серце нашої країни. Але ми будемо битися і Київ не віддамо! Збройні сили, тероборона, небайдужі мешканці готові і будуть обороняти столицю, – наголосив мер Києва. Я хочу висловити ще раз підтримку мешканцям Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпеня, Василькова – де ворог лютує і знищує все, розстрілює мирних мешканців. Подякувати Збройним силам, які героїчно тримають оборону, щоб російська орда не прорвалася до Києва. Дорогі кияни, українці! Не вірте дезінформації. Її зараз багато. Не піддавайтесь паніці! Ми повинні захистити наше місто, нашу країну і наше з вами майбутнє! Майбутнє нашої держави буде тільки з сильними людьми, тільки зі справжніми патріотами! Справжними бійцями, які зараз показують свій характер! Разом ми вистоїмо! Слава Києву! Слава Україні!" – наголосив Кличко.

Також читайте: Київ продовжує утримувати оборону. Російських військ у столиці немає, - Кличко

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Топ коментарі
+18
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01.03.2022 15:19
+16
Коротко
Тримаймося браття українці
Ми переможемо
Слава Україні
Смерть москалям
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01.03.2022 15:14
+13


Kavkaz [email protected]

Украинские войска нанесли удар оперативно-тактическими ракетам по аэродрому под Таганрогом. Если это информация подтвердится, то это самое правильное развитие событий и самое правильное решение украинского командования
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01.03.2022 15:18
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Коротко
Тримаймося браття українці
Ми переможемо
Слава Україні
Смерть москалям
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01.03.2022 15:14 Відповісти
❗️❗️❗️Кіберполіція створила криптогаманці для збору коштів на потреби боротьби з агресором

Зібрана криптовалюта піде на підтримку Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС.

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Cyberpolice has created crypto wallet to raise funds to fight the aggressor.

The collected cryptocurrency will go to supporte National Police, the National Guard, the State Border Guard Service and the State Emergency Service of Ukraine:

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01.03.2022 15:38 Відповісти
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01.03.2022 15:14 Відповісти
коментар відмічено як спам
Дійсно - якось він на дно ліг
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01.03.2022 15:18 Відповісти
Он не трус. Он хытрый )) - Еще не все понятно по ситуации )
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01.03.2022 15:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=haYU_k6o5To

Пророцтва Невзорова справджуються)

Дивитись всім!!
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01.03.2022 15:16 Відповісти
Ты какого х.я тут ошиваешься, бегом на штурм груз 200.
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01.03.2022 15:23 Відповісти
Рюсськэ швайнэ!! ИДИ НА ***!!!
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01.03.2022 15:26 Відповісти
А ведь мы тебя найдём ..
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01.03.2022 15:55 Відповісти
Да ,***** и его банда закончит хреново ,да и ты тоже ,ведь мы обязательно всех уродов типа тебя найдём и уничтожим .
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01.03.2022 15:57 Відповісти


Kavkaz [email protected]

Украинские войска нанесли удар оперативно-тактическими ракетам по аэродрому под Таганрогом. Если это информация подтвердится, то это самое правильное развитие событий и самое правильное решение украинского командования
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01.03.2022 15:18 Відповісти
да правда, из мариуполя лупанули, жалко только сбили ее, но сбили близко к земле может искандером, и на земле пожар был , вроде уже потушили
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01.03.2022 16:06 Відповісти
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01.03.2022 15:19 Відповісти
Внимание активистам тиктока!
Срочное задание для тех из вас, кто занимается информационной войной❗️

Надо заблокировать этих продажных блогеров.
Под хэштегом #давайзамир они выкладывают проплаченную пропаганду. Все читают как по методичке, аж смешно. Видимо, что им не сильно важна их аудитория, поэтому мы делаем так:

переходим по ссылке - нажимаем на аккаунт - нажимаем на три точки вверху справа - "жалоба" - "пожаловаться на аккаунт" - "неприемлемый контент" - "пропаганда ненависти" - "отправить".

Скрины и ссылки ниже.

Ваши смартфоны - Ваше оружие!

1. https://vm.tiktok.com/ZMLSKPP56/
2. https://vm.tiktok.com/ZMLSKFNUJ/
3. https://vm.tiktok.com/ZMLSKhDEd/
4. https://vm.tiktok.com/ZMLSKDQJn/
5. https://vm.tiktok.com/ZMLSK22y8/
6. https://vm.tiktok.com/ZMLSKLdwM/
7. https://vm.tiktok.com/ZMLSKh5fu/
8. https://vm.tiktok.com/ZMLSKAR5h/
9. https://vm.tiktok.com/ZMLSKH6nu/
10. https://vm.tiktok.com/ZMLSKWYrT/
11. https://vm.tiktok.com/ZMLSKGHM2/
12. https://vm.tiktok.com/ZMLSKX7oe/
13. https://vm.tiktok.com/ZMLSK3p5S/
14. https://vm.tiktok.com/ZMLSK7E6U/
15. https://vm.tiktok.com/ZMLSE18aD/
16. https://vm.tiktok.com/ZMLSE1rd6/
17. https://vm.tiktok.com/ZMLSKprNq/
18. https://vm.tiktok.com/ZMLSKwW9p/
19. https://vm.tiktok.com/ZMLSKnjrj/
20. https://vm.tiktok.com/ZMLSKvVv7/
21. https://vm.tiktok.com/ZMLSKvgeL/
22. https://vm.tiktok.com/ZMLSKKMAL/
23. https://vm.tiktok.com/ZMLSKX9Ys/
24. https://vm.tiktok.com/ZMLSKVNCQ/
25. https://vm.tiktok.com/ZMLSKpxva/
26. https://vm.tiktok.com/ZMLSKXvus/
27. https://vm.tiktok.com/ZMLSKw61s/
28. https://vm.tiktok.com/ZMLSE1d8j/
29. https://vm.tiktok.com/ZMLSKTLSk/
30. https://vm.tiktok.com/ZMLSKs2et/
31. https://vm.tiktok.com/ZMLSE1jjU/
32. https://vm.tiktok.com/ZMLSK9KPQ/
33. https://vm.tiktok.com/ZMLSKgrFf/
34. https://vm.tiktok.com/ZMLSKGASf/
35. https://vm.tiktok.com/ZMLSKVQSR/
36. https://vm.tiktok.com/ZMLSKpFUw/
37. https://vm.tiktok.com/ZMLSKgcuJ/
38. https://vm.tiktok.com/ZMLSKbbcY/
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01.03.2022 15:20 Відповісти
Выходи Виталя. Хук справа, апперкот слева.
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01.03.2022 15:21 Відповісти
НЕЗЛАМНУ УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ НІКОМУ ТА НІКОЛИ НЕ ПЕРЕМОГТИ
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01.03.2022 15:21 Відповісти


Kavkaz [email protected]

Группа чеченских добровольцев в Украине сегодня
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01.03.2022 15:22 Відповісти
Ну доїхали... А от повернуться мало лише хто
⚡️«Нам сказали, что Зеленский уже подписал указ о капитуляции. А теперь просто нужно доехать до Киева, занять оборону и вернуться», - российский солдат в плену ВСУ.
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01.03.2022 15:23 Відповісти
оно жалко что доехали,а вот вернуть это врядли
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01.03.2022 15:24 Відповісти


Kavkaz [email protected]

Украинские охотники за русскими вертолетами в деле

видео не могу выставить суда .
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01.03.2022 15:23 Відповісти
Блокпосты о которых ты рассказывают напоминают посмешище из веток и нескольких покрышек. Где бетонные заграждения и перерытые рвами дороги? Где огневые точки в том числе на многоетажных недостроях? Где розданное оружие населению Киева и прилегающих населенных пунктов а не только жителям Оболони? К тому же Киев нужно оборонять далеко за его периметром. Потому что если возьмут в кольцо то вся ета оборона бесполезна.
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01.03.2022 15:26 Відповісти
Смерть цапам! Цапія буде зруйнована.Українці гуртуємося, допомагаємо кому потрібна допомога.
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01.03.2022 15:37 Відповісти
На Киев??? Домой, накуй..
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01.03.2022 15:54 Відповісти
Киевляне определят полезность этого мэра. Видео поможет.
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01.03.2022 16:02 Відповісти
Всё правильно патриотично сказал Виталий , ботов которые разжигают срачь на форуме делят на группы по голосованию в спам и бан, считайте их за врагов или дрг
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01.03.2022 16:08 Відповісти
Военные России нанесут удары в Киеве по объектам СБУ и 72-го главного центра информационно-психологических операций (ПСО), сообщили в Минобороны РФ во вторник.

во чё на кацапских сайтах , рядом не болтайтесь мало ли что
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01.03.2022 16:32 Відповісти
Братья украинцы! Хватит уже сидеть в обороне. Настало время перейти в атаку и сокрушить зверя в его логове! Переходите границу на территорию страны агрессора. Противник не ожидает этого и будет застигнут врасплох. У него нет оборонительных рубежей. Один сильный удар и мы нанесём врагу неприемлемый ущерб, наши ВСУ пройдутся огненным ураганом по всей стране и ударят в самое её сердце. Не упускайте момент. Вперёд! На Москву!
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01.03.2022 17:02 Відповісти
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01.03.2022 17:56 Відповісти
 
 