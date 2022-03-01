Кличко: Ситуація складна - ворог на підступах до столиці. Але ми будемо битися і Київ не віддамо!. ВIДЕО

Ситуація у столиці складна. Ми готуємося обороняти Київ. Зведені укріплення на в’їздах в місто, встановлені блокпости.

Про це заявив у відеозверненні мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

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"Ситуація у нас складна. Ворог – на підступах до столиці. Наші збройні сили, бійці тероборони героїчно б’ються за нашу землю. Ми готуємося обороняти Київ. Зведені укріплення на в’їздах в місто, встановлені блокпости. Я закликаю всіх зберігати витримку. Не виходити без крайньої потреби на вулиці. За сигналу тривоги перебувати в укриттях", – звернувся до киян Кличко.

Він повідомив, що всі об’єкти критичної інфраструктури працюють. Громадський транспорт працює в обмеженому режимі до 19:00. Із 20:00 до 7:00 діє комендантська година. Усі мають залишатися вдома або в укриттях! По місту пересувається тільки транспорт зі спецперепустками від військового коменданта Києва.

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"Ситуація – загрозлива. Ворог хоче взяти серце нашої країни. Але ми будемо битися і Київ не віддамо! Збройні сили, тероборона, небайдужі мешканці готові і будуть обороняти столицю, – наголосив мер Києва. Я хочу висловити ще раз підтримку мешканцям Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпеня, Василькова – де ворог лютує і знищує все, розстрілює мирних мешканців. Подякувати Збройним силам, які героїчно тримають оборону, щоб російська орда не прорвалася до Києва. Дорогі кияни, українці! Не вірте дезінформації. Її зараз багато. Не піддавайтесь паніці! Ми повинні захистити наше місто, нашу країну і наше з вами майбутнє! Майбутнє нашої держави буде тільки з сильними людьми, тільки зі справжніми патріотами! Справжними бійцями, які зараз показують свій характер! Разом ми вистоїмо! Слава Києву! Слава Україні!" – наголосив Кличко.

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