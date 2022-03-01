Кличко: Ситуація складна - ворог на підступах до столиці. Але ми будемо битися і Київ не віддамо!. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ситуація у столиці складна. Ми готуємося обороняти Київ. Зведені укріплення на в’їздах в місто, встановлені блокпости.
Про це заявив у відеозверненні мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Ситуація у нас складна. Ворог – на підступах до столиці. Наші збройні сили, бійці тероборони героїчно б’ються за нашу землю. Ми готуємося обороняти Київ. Зведені укріплення на в’їздах в місто, встановлені блокпости. Я закликаю всіх зберігати витримку. Не виходити без крайньої потреби на вулиці. За сигналу тривоги перебувати в укриттях", – звернувся до киян Кличко.
Він повідомив, що всі об’єкти критичної інфраструктури працюють. Громадський транспорт працює в обмеженому режимі до 19:00. Із 20:00 до 7:00 діє комендантська година. Усі мають залишатися вдома або в укриттях! По місту пересувається тільки транспорт зі спецперепустками від військового коменданта Києва.
"Ситуація – загрозлива. Ворог хоче взяти серце нашої країни. Але ми будемо битися і Київ не віддамо! Збройні сили, тероборона, небайдужі мешканці готові і будуть обороняти столицю, – наголосив мер Києва. Я хочу висловити ще раз підтримку мешканцям Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпеня, Василькова – де ворог лютує і знищує все, розстрілює мирних мешканців. Подякувати Збройним силам, які героїчно тримають оборону, щоб російська орда не прорвалася до Києва. Дорогі кияни, українці! Не вірте дезінформації. Її зараз багато. Не піддавайтесь паніці! Ми повинні захистити наше місто, нашу країну і наше з вами майбутнє! Майбутнє нашої держави буде тільки з сильними людьми, тільки зі справжніми патріотами! Справжними бійцями, які зараз показують свій характер! Разом ми вистоїмо! Слава Києву! Слава Україні!" – наголосив Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Тримаймося браття українці
Ми переможемо
Слава Україні
Смерть москалям
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Срочное задание для тех из вас, кто занимается информационной войной❗️
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Под хэштегом #давайзамир они выкладывают проплаченную пропаганду. Все читают как по методичке, аж смешно. Видимо, что им не сильно важна их аудитория, поэтому мы делаем так:
переходим по ссылке - нажимаем на аккаунт - нажимаем на три точки вверху справа - "жалоба" - "пожаловаться на аккаунт" - "неприемлемый контент" - "пропаганда ненависти" - "отправить".
Скрины и ссылки ниже.
Ваши смартфоны - Ваше оружие!
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Kavkaz [email protected]
Группа чеченских добровольцев в Украине сегодня
⚡️«Нам сказали, что Зеленский уже подписал указ о капитуляции. А теперь просто нужно доехать до Киева, занять оборону и вернуться», - российский солдат в плену ВСУ.
Kavkaz [email protected]
Украинские охотники за русскими вертолетами в деле
видео не могу выставить суда .
во чё на кацапских сайтах , рядом не болтайтесь мало ли что