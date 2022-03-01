"Русский корабль, иди нах#й!", - одесити готуються до відсічі російським окупантам. ВIДЕО

Одесити готуються до відсічі російським окупантам і укріплюють оборону міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, опублікованому в соцмережах, мешканці міста готують мішки з піском. Пісок беруть на одному з міських пляжів.

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