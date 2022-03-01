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"Русский корабль, иди нах#й!", - одесити готуються до відсічі російським окупантам. ВIДЕО

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Одесити готуються до відсічі російським окупантам і укріплюють оборону міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, опублікованому в соцмережах, мешканці міста готують мішки з піском. Пісок беруть на одному з міських пляжів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Одеса та область нашпиговані диверсантами", - українські військові. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+77
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01.03.2022 15:27
+74
Добрий Ден



Нда...
Об'єднати проти себе Ілона Маска, Папу Римського, талібан та порнохаб - це, блядь, талант треба мати!
Нда-а-а...
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01.03.2022 15:26
+70
Одесити , Ви МОЛОДЦІ і патріоти 👍🏼👍🏼👍🏼✊
Бийте русню , так як ви знаєте як це робити 😡
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01.03.2022 15:26
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Путлер не делай Маме нервы.
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01.03.2022 15:25 Відповісти
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01.03.2022 15:25 Відповісти
Одесити , Ви МОЛОДЦІ і патріоти 👍🏼👍🏼👍🏼✊
Бийте русню , так як ви знаєте як це робити 😡
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01.03.2022 15:26 Відповісти
храни їх Бог !
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01.03.2022 16:11 Відповісти
дякую друже
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01.03.2022 16:17 Відповісти
Деловым одесситам предложение - передайте на Брайтон Бич
‼️‼️‼️

Хай вагнеровцам предложат мильярд за голову хутина и мильярд за голову Медведева
И головы через день будут лежать на блюде в банке 😀😀😀

Организовавшим этот процесс - 10%
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01.03.2022 15:26 Відповісти
вагнеровцы - нацисты )(уйла-роССии, они скрепоносцы .. умрут бесплатно ..
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01.03.2022 15:30 Відповісти
Они не идейные , работают за бабки
ЗА МИЛЬЯРД **** УБЬЮТ
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01.03.2022 15:31 Відповісти
Добрий Ден



Нда...
Об'єднати проти себе Ілона Маска, Папу Римського, талібан та порнохаб - це, *****, талант треба мати!
Нда-а-а...
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01.03.2022 15:26 Відповісти
🤣
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01.03.2022 17:12 Відповісти
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01.03.2022 15:27 Відповісти
«Шикарный вид».(с)
Слава Україні! Смерть ворогам!
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01.03.2022 15:27 Відповісти
Вернися в унітаз.
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01.03.2022 15:29 Відповісти
Выпей боярки воин, ты уссался
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01.03.2022 15:30 Відповісти
сиди в погребе петя как ты все жизнь сидишь. Сцыкло
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01.03.2022 15:39 Відповісти
кацапа, откуда пишешь, из какого танка?)

впрочем, неважно.. семечки в карман клади - на удобрение пойдешь)
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01.03.2022 15:41 Відповісти
Судя по всему тебе лет 13-14. А жизнь уже прожил зря. Лучше умри сейчас. Не копти небо.
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01.03.2022 15:49 Відповісти
https://khreschatyk.news/mertvyh-kadyrovtsiv-zvozyat-v-morgy-bilorusi-v-merezhi-z-yavylasya-rozmova-rodychiv-video/
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01.03.2022 15:59 Відповісти
коментар відмічено як спам
Русский военный корабль, иди на куй. И пару домов под обстрелом. Для истории!
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01.03.2022 15:27 Відповісти
БРАТЬЯ Одеситы дай Вам бог Здоровья ето приятно видеть летят уже нашы 70 самолетоа из ЭС
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01.03.2022 15:28 Відповісти
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01.03.2022 15:31 Відповісти
А когда на морє качка і лютуєт ураган...

Подробности сорвавшейся десантной операции с целью захвата Одессы ❗️❗️

Изданию "Думская" удалось связаться с родственниками нескольких российских морских пехотинцев 810-й бригады РФ, которая дислоцируется в оккупированном Крыму.

Они рассказали некоторые подробности вчерашней неудавшейся попытки морского десанта «прямо в Одессу».

Путинское командование, действительно, планировало такую операцию, причем большие десантные корабли, вы не поверите, собирались причалить к заминированному и заблокированному противотанковыми ежами Лузановскому пляжу, предварительно отработав по окрестностям из систем залпового огня. Одновременно в заливе летали вертолеты врага и большое количество БПЛА.

Украинская ПВО и другие защитники Одессы готовились дать решительный отпор противнику, но в самый последний момент россияне вышли на связь и попросили дать им возможность покинуть залив.

По нашим данным, на российских кораблях произошел самый настоящий бунт: русские мужчины отказались выполнять приказ и штурмовать побережье славянского русскоязычного города.

Российские солдаты, берите пример со своих товарищей! Ваш враг в Кремле. Не в Украине! https://t.me/operativnoZSU/9890
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01.03.2022 15:28 Відповісти
Креативный лозунг
«ВАШ ВРАГ В КРЕМЛЕ -А НЕ В УКРАИНЕ»
надо транслировать на рашку
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01.03.2022 15:30 Відповісти
С елдаками дагестанцев.
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01.03.2022 15:52 Відповісти
Цей пісок,для майбутніх трупів кацапів,щоб не воняли на вулицях!
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01.03.2022 15:28 Відповісти
ышо металолом сру тор 2м
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01.03.2022 15:30 Відповісти
Мер Чернігова пропонує винагороду за підбиту техніку та вбитих окупантів

БТР - 150 тис. грн
БМП - 200 тис грн
Танк - 250 тис грн
Поранені або вбиті - 300 $ за голову
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01.03.2022 15:34 Відповісти
Як в армії служити, то всі хворі. А як воювати з кацапами, то всі здорові. (с)
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01.03.2022 15:31 Відповісти
ТАК ДО ОГОРОДОВ НАДО УСПЕТЬ ВЫГНАТЬ КАЦАПОВ ИЗ УКРАИНЫ 😀😀😀
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01.03.2022 15:33 Відповісти
маскалям раз везе, бо поки-що тільки з чоловіками воюють. А як жінки почнуть.... Бо скоро городи
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01.03.2022 15:36 Відповісти
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01.03.2022 15:40 Відповісти
***
- пап...я сейчас хорошо зарабатываю..я могу и тебе и вам купить кучу картошки...
- так..мала... не ний....давай копай хутчиш... а то бач - наша мамка заскучала...
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01.03.2022 16:45 Відповісти
надо перегноем землю удобрять, пока лезут, ..выгонять это такое.. потом сезон уничтожения калорадских жуков начнется ..
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01.03.2022 15:38 Відповісти
Ну кто бы сейчас не хотел отправить БАНДЕРоль со жмуром руССким на раССию ..
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01.03.2022 15:35 Відповісти
Виразно,дуже виразно! Й,влучно
Слава Україні!
Будьмо достойні Славних Пращурів
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01.03.2022 16:19 Відповісти
Русский корабль иди на#уй!! Белорусский трактор иди в пи#ду!!
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01.03.2022 15:36 Відповісти
Правильно! В Чехии трактора качественные .. ЗЕТОР.
Поэтому: Белорусский трактор иди в пи#ду!!
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01.03.2022 15:39 Відповісти
А куда потом эти мешки с песком?
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01.03.2022 15:37 Відповісти
висипемо назад на пляж. будеш влітку на ньому засмагати
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01.03.2022 16:04 Відповісти
РЕСПЕКТ!Воистину-ЭТОТ НАРОД НЕ ПОБЕДИТЬ
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01.03.2022 15:37 Відповісти
Я меня мамка, коренные одесситка, русская была на всю голову.. стала почти щирою УКРАЇНКОЮ.. вот чего касапутин и добился..
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01.03.2022 15:39 Відповісти
КУМЗ угодил в санкционный список Японии из 49 юрлиц - теперь заводу нельзя экспортирова
Сегодня 13:02
Уральский алюминиевый завод Вексельберга попал под санкции Японии
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01.03.2022 15:39 Відповісти
Хай Ваксельберг сдаёт на убийство хутина - мильярд . Шапка по кругу уже идёт
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01.03.2022 15:42 Відповісти
сплошная русофобия
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01.03.2022 17:19 Відповісти
Ой, а не догадываешься почему ?) Заслужено !
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01.03.2022 21:39 Відповісти
после получения списков от хакеров, украинские ССО заявили, что идут за начальством частей участвующих в войне "мы за вами идем",
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01.03.2022 15:42 Відповісти
Ооооооо Значит дела ****ы ....Представители духовенства РПЦ призвали остановить войну в Украине
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01.03.2022 15:45 Відповісти
КГБ-ист чует куда ветер дует.... ))
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01.03.2022 15:51 Відповісти
Представители духовенства РПЦ -- идут на Х вмесе с кораблем. Вонючие кгб ублюдки все за поребрик . Закончились диверси и сераратизм
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01.03.2022 15:52 Відповісти
у орков с русским городом Харьковом что-то пошло не так...., ну ничего....., скоро они узнают, что такое русский город Одесса..... )
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01.03.2022 15:50 Відповісти
Одесса - не русский город - основали французы на месте турецкой крепости ( а ещё ранее - литовской), строили итальянские архитекторы и украинские строители, торговали евреи и греки,пригороды заселяли казаки. Русским он стал при советах, отставниками заселялся.
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01.03.2022 16:22 Відповісти
Одессой ее Катька назвала в период ымперии.До нее это был Хаджибей.И был и порт и город.Вата считает,что до Катьки тут был вакуум и не было жизни.На то она и вата...
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01.03.2022 17:47 Відповісти
И вы правы,это многонациональный город.
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01.03.2022 17:49 Відповісти
ТАГАНРОГ !!!!!!! ********* по военному аэродрому!!!!!
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01.03.2022 15:53 Відповісти
Главное не переборщить. Всё таки украинская территория)
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01.03.2022 15:55 Відповісти
Жители Таганрога сообщают о взрыве, раздавшемся над городом 1 марта. По словам очевидцев, звук донесся со стороны военного аэродрома - на снимках читателя 161.RU видно задымление возле этой территории.

Несколько опрошенных редакцией таганрожцев утверждают, что взрыв было слышно во многих частях города, в том числе в его центре. Один из собеседников 161.RU заявил, что вместе с основным хлопком были слышны несколько более тихих взрывов.
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01.03.2022 15:54 Відповісти
.
Жители Таганрога сообщили о взрыве от пущенной ВСУ ракеты в районе военного аэропорта

Власти пока не прокомментировали эту информацию официально.

В Таганроге на военном аэродроме произошёл взрыв. Видео с места событий рассылают в социальных сетях жители города.

Как утверждают таганрожцы, дым на взлётной полосе пошёл после взрыва. Первые сообщение об этом пошли 1 марта около 15.00.

Таганрог, Мариупольское шоссе. Только что раз***ли аэропорт военный, западный район

- комментирует за кадром автор одного из видео. Местные жители говорят, что звуки были похожи на взрыв бомбы
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01.03.2022 16:05 Відповісти
наши с мариуполя точкой жахнули, жалко сбили, но сбили низко осколки и топливо попадало и чтото там загорелось
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01.03.2022 16:26 Відповісти
Хорошо, что в Одессе нет проблем с песком
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01.03.2022 15:57 Відповісти
Яка **** тепер заперечить, що укри викопали Чорне море???? Одеса - Ви справжні УКРИ! Пишаюсь Вами!Люблю ВАС! Разом до Перемоги!!!
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01.03.2022 16:07 Відповісти
ЗАХОДИТЕ В ТЕЛЕГРАММ ИЩИТЕ БЕЛОУСОВ,РОСИИ САЙТ ЗНАКОМВСТ,РАБОТА ИДР.ЗАХОДИТЕ В ГУГЛ КАРТЫ ИЩИТЕ ГОСТИНИЦЫ,РЕСТОРАНЫ,КАФЕ и др.
ПИШИТЕ ИМ СКИДУЙТЕ ВИДЕО,ФОТО РАЗБИТОЙ ТЕХНИКИ ,ТРУПЫ,ПЛЕННЫХ !!!В АЛИЭКСПЕСС ,**** ЗАХОДИТЕ ВЫБЕРАЙТЕ ЛЮБОЙ ТОВАР ПИШИТЕ ИМ ПИСЬМА СТОП ВОЙНА,ФОТО РАЗБИТЫХ ГОРОДОВ,ПОГИБШИХ ЛЮДЕЙ!!!
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ и БРАТУШЕК ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ!!!
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01.03.2022 16:08 Відповісти
Чисто по одесски:
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01.03.2022 16:22 Відповісти
Не иди на..., а идет на...
Должна быть незавершенность и бесконечность во фразе.
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01.03.2022 16:58 Відповісти
 
 