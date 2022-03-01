"Русский корабль, иди нах#й!", - одесити готуються до відсічі російським окупантам. ВIДЕО
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Одесити готуються до відсічі російським окупантам і укріплюють оборону міста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, опублікованому в соцмережах, мешканці міста готують мішки з піском. Пісок беруть на одному з міських пляжів.
Топ коментарі
+77 Bad Robot
показати весь коментар01.03.2022 15:27
+74 Гыг с Вами
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+70 Amber
показати весь коментар01.03.2022 15:26
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Будь ласка, зачекайте...
Бийте русню , так як ви знаєте як це робити 😡
‼️‼️‼️
Хай вагнеровцам предложат мильярд за голову хутина и мильярд за голову Медведева
И головы через день будут лежать на блюде в банке 😀😀😀
Организовавшим этот процесс - 10%
ЗА МИЛЬЯРД **** УБЬЮТ
Нда...
Об'єднати проти себе Ілона Маска, Папу Римського, талібан та порнохаб - це, *****, талант треба мати!
Нда-а-а...
Слава Україні! Смерть ворогам!
впрочем, неважно.. семечки в карман клади - на удобрение пойдешь)
Подробности сорвавшейся десантной операции с целью захвата Одессы ❗️❗️
Изданию "Думская" удалось связаться с родственниками нескольких российских морских пехотинцев 810-й бригады РФ, которая дислоцируется в оккупированном Крыму.
Они рассказали некоторые подробности вчерашней неудавшейся попытки морского десанта «прямо в Одессу».
Путинское командование, действительно, планировало такую операцию, причем большие десантные корабли, вы не поверите, собирались причалить к заминированному и заблокированному противотанковыми ежами Лузановскому пляжу, предварительно отработав по окрестностям из систем залпового огня. Одновременно в заливе летали вертолеты врага и большое количество БПЛА.
Украинская ПВО и другие защитники Одессы готовились дать решительный отпор противнику, но в самый последний момент россияне вышли на связь и попросили дать им возможность покинуть залив.
По нашим данным, на российских кораблях произошел самый настоящий бунт: русские мужчины отказались выполнять приказ и штурмовать побережье славянского русскоязычного города.
Российские солдаты, берите пример со своих товарищей! Ваш враг в Кремле. Не в Украине! https://t.me/operativnoZSU/9890
«ВАШ ВРАГ В КРЕМЛЕ -А НЕ В УКРАИНЕ»
надо транслировать на рашку
БТР - 150 тис. грн
БМП - 200 тис грн
Танк - 250 тис грн
Поранені або вбиті - 300 $ за голову
- пап...я сейчас хорошо зарабатываю..я могу и тебе и вам купить кучу картошки...
- так..мала... не ний....давай копай хутчиш... а то бач - наша мамка заскучала...
Слава Україні!
Будьмо достойні Славних Пращурів
Поэтому: Белорусский трактор иди в пи#ду!!
Сегодня 13:02
Уральский алюминиевый завод Вексельберга попал под санкции Японии
Несколько опрошенных редакцией таганрожцев утверждают, что взрыв было слышно во многих частях города, в том числе в его центре. Один из собеседников 161.RU заявил, что вместе с основным хлопком были слышны несколько более тихих взрывов.
Жители Таганрога сообщили о взрыве от пущенной ВСУ ракеты в районе военного аэропорта
Власти пока не прокомментировали эту информацию официально.
В Таганроге на военном аэродроме произошёл взрыв. Видео с места событий рассылают в социальных сетях жители города.
Как утверждают таганрожцы, дым на взлётной полосе пошёл после взрыва. Первые сообщение об этом пошли 1 марта около 15.00.
Таганрог, Мариупольское шоссе. Только что раз***ли аэропорт военный, западный район
- комментирует за кадром автор одного из видео. Местные жители говорят, что звуки были похожи на взрыв бомбы
ПИШИТЕ ИМ СКИДУЙТЕ ВИДЕО,ФОТО РАЗБИТОЙ ТЕХНИКИ ,ТРУПЫ,ПЛЕННЫХ !!!В АЛИЭКСПЕСС ,**** ЗАХОДИТЕ ВЫБЕРАЙТЕ ЛЮБОЙ ТОВАР ПИШИТЕ ИМ ПИСЬМА СТОП ВОЙНА,ФОТО РАЗБИТЫХ ГОРОДОВ,ПОГИБШИХ ЛЮДЕЙ!!!
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ и БРАТУШЕК ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ!!!
Должна быть незавершенность и бесконечность во фразе.