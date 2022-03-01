Працюємо над збором доказів проти Росії для Гаазького трибуналу 24/7. З нами вже до 500 експертів із розслідування воєнних злочинів, - Венедіктова. ВIДЕО

Міжнародний кримінальний суд забезпечує відповідальність конкретних осіб, а не держави загалом. Тобто кожен: президент, його чиновники, депутати, генерали та командири понесуть індивідуальну кримінальну відповідальність. Там не діють імунітети.

Про це йдеться у відеозверненні Генерального прокурора Ірини Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

"Дорогі українці, дорогі мої герої!

Хочу поінформувати вас про пріоритети роботи Офісу Генпрокура. Зараз кожна хвилина цінна. Ми маємо діяти швидко і рішуче. Бити по всіх накопичених страхах громадян РФ. Крім кнута, на жаль, вони нічого не розуміють. Кнут так кнут. Процес притягнення до відповільності розпочато.

Вони наївно вважають, що перебувають в зоні комфорту і думають, що прикриються своїми воєнним чи політичними функціонерами - маячня сивої кобили. Закон просто погано знають і практику не вивчали. Ми вже почали консультації з нашими міжнародними партнерами, щоб забезпечити затримання російських злочинців під час спроб перетину кордонів цивілізованих країн. Так і буде. Кістьми ляжемо, але арештуємо. Багато чого в нас вже вийшло за порівняно короткий час.

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Україна здобула першу значну перемогу на фронті забезпечення міжнародної справедливості за кривавий терор Росії. Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан прийняв надважливе рішення - ініціював початок повноцінного розслідування ситуації в Україні. Наступний крок - дозвіл Досудової палати суду. Після цього - відкритий процес над диктаторським режимом, який нищить нашу державу і звірськи вбиває наших людей. За страждання українців агресора має покарати закон!

Чому для нас важливий Міжнародний кримінальний суд? Цей міжнародний орган кримінальної юстиції забезпечує відповідальність саме конкретних осіб, а не держави загалом. Тобто кожен: Президент, його чиновники, депутати, генерали та командири понесуть індивідуальну кримінальну відповідальність. І там не діють функціональні імунітети.

Сховатися буде непросто, виїхати до європейських вілл, маєтків і на моря теж! Ви вже затопили морем крові нашу землю, тому тепер ваш єдиний пункт призначення - Гаага. Міжнародний кримінальний суд може видавати ордери на ваше затримання в інших країнах світу. Країн, що ратифікували Римський статут МКС - 123 і в кожній на вас буде "червоний прапорець" на кордоні.

Кожна ракета, пущена путінськими генералами по Києву, Харкову, Охтирці, Василькову, Чернігову, Херсону, Маріуполю, Миколаєву, Сумам - це ваш вирок. Ви знаєте про ваші злочини, ми знаємо про ваші злочини, весь цивілізований світ знає про ваші злочини!

І ми не сподіваємось лише на Міжнародний кримінальний суд, хоч і працюємо над збором доказів для нього 24/7. З нами вже працюють до 500 експертів з досвідом у міжнародних трибуналах, фахівців із розслідування воєнних злочинів та військових аналітиків і їх буде більше і більше, дякуючи нашим партнерам.

Але основний тягар розслідування покладається на національні органи правосуддя та правопорядку. Тому на прокурорів та слідчих зараз велика відповідальність за документування воєнних злочинів і злочинів проти людяності в умовах військових дій. Ми зараз боремося за справедливість прямо на полі бою під кулями і на фронті правовому.

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Станом на зараз Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру у посяганні на територіальну цілісність України та веденні агресивної війни: міністру оборони та начальнику Генерального штабу РФ, головнокомандувачу Нацгвардії РФ, директору Служби зовнішньої розвідки РФ, Голові Ради федерації РФ, директору ФСБ РФ, Міністру внутрішніх справ РФ, заступнику Голови Радбезу РФ, Голові Держдуми Федеральних зборів РФ, Повноважному представнику Президента РФ у Центральному федеральному окрузі Усіх їх оголошено в розшук. До суду скеровуються клопотання про їх арешт.

І цей чорний список тільки починається! Там будуть сотні окупантів та їхніх посіпак. Рахуйте: 450 депутатів Держдуми, 167 депутатів Ради Федерації, генералітет. Всі, через кого нашу країну зараз бомблять.

Кримінальне провадження по Білорусі - плацдарму і пособнику вторгнення теж відкрите. Ви на черзі.

Ми будемо давати відсіч щоденно. Наше життя вже ніколи не буде таким як раніше, бо ми кожної хвилини готові до захисту своєї землі, свого міста. Сьогодні кожен українець – це харків’янин, якому вороги вцілили у саме серце, знищивши центральну площу улюбленого міста і найбільшу площу Європи. Сьогодні кожен українець – це киянин, сумчанин, чи чернігівець, який разом з дітьми не виходить з підвалу шосту добу. Але кожен з нас, де б він не був, знає, що Україна ніколи не віддасть свою землю. Ми єдині як ніколи, бо у нас один ворог", - заявила Венедіктова.