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Представники Євросоюзу вийшли із зали під час виступу Лаврова на конференції ООН щодо роззброєння. ВIДЕО
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Під час трансляції виступу глави МЗС Росії Сергія Лаврова на конференції ООН представники Євросоюзу влаштували бойкот та залишили залу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство "Франс Прес".
"Дипломати демонстративно залишили залу на початку промови Лаврова, яка була записана заздалегідь", - йдеться у повідомленні.
Як зазначає агентство, коли розпочалася трансляція, європейські дипломати поспішили вийти із зали. При цьому за межами зали демарш вітали оплесками. Слухати російського міністра залишилися лише делегації з Ємену, Алжиру, Венесуели, Сирії та Тунісу.
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