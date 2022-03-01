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Відео Війна в Україні
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бойкот (33) Лавров (1010) ООН (1187) Росія (28488)

Представники Євросоюзу вийшли із зали під час виступу Лаврова на конференції ООН щодо роззброєння. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час трансляції виступу глави МЗС Росії Сергія Лаврова на конференції ООН представники Євросоюзу влаштували бойкот та залишили залу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство "Франс Прес".

"Дипломати демонстративно залишили залу на початку промови Лаврова, яка була записана заздалегідь", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначає агентство, коли розпочалася трансляція, європейські дипломати поспішили вийти із зали. При цьому за межами зали демарш вітали оплесками. Слухати російського міністра залишилися лише делегації з Ємену, Алжиру, Венесуели, Сирії та Тунісу.

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Топ коментарі
+123
ЛАВРОВ-ІДІ НА Х..Й
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01.03.2022 15:39
+69
Суки попущені.. Всі вже відверто плюють в свинорило!
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01.03.2022 15:40
+49
І тільки так! Нічого- скоро і іноземці навчаться.
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01.03.2022 15:41
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а загорелое ***** перекосилось.
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01.03.2022 17:38 Відповісти
******** хтось це лайно по місту!! Можете ссилатися на те, що це зробили Українці!!
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01.03.2022 17:52 Відповісти
Лавруха - іди *****!
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01.03.2022 17:59 Відповісти
Сам себе речь ********
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01.03.2022 18:58 Відповісти
Я был в Тунисе, однажды разговорился с таксистом, а он оказался ватником!
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01.03.2022 19:28 Відповісти
когда будут "уплотнять" небезю? или как там его
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01.03.2022 21:53 Відповісти
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