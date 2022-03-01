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Перший обмін полоненими відбувся на Сумщині: повернули п’ятьох бійців з тероборони замість одного російського окупанта, - Гончаренко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Сумщині відбувся обмін полоненими між ВСУ та російськими окупантами.

Про це повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Перший обмін полоненими пройшов на Сумщині! Повернули наших п’ятьох бійців з тероборони замість одного російського орка. Тікайте та здавайтеся, вам тут не раді!" - повідомив він.

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Топ коментарі
+61
Нам наши бойцы нужны! А таких тварей еще не один десяток будет
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01.03.2022 15:50
+40
В Сумской области состоялся первый обмен пленными. Из российского плена вернулись пять бойцов территориальной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

Украинских бойцов обменяли на одного российского офицера военной полиции.

Из плена вернулись:

Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года рождения, г. Тростянец.
Позняк Валерий Семенович, 1965 года рождения, г. Ворожба Белопольского района.
Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года рождения.
Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года рождения, Сумы.
Солонар Олег Викторович, 1974 года рождения, Сумы.
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01.03.2022 15:51
+38
Креативный лозунг
«ВАШ ВРАГ В КРЕМЛЕ -А НЕ В УКРАИНЕ»
надо транслировать на рашку
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01.03.2022 15:49
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Креативный лозунг
«ВАШ ВРАГ В КРЕМЛЕ -А НЕ В УКРАИНЕ»
надо транслировать на рашку
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01.03.2022 15:49 Відповісти
Это бесполезно. Они считают что это их земля, а нас придумал ленин. Там вата, которую нельзя переубедить, только подпалить чтоб тлела.
Я предлагал ватке сходить на главный скотомогильник (красную площадь) и убедиться что даже масквабад уже не их. Бесполезно.
Моё мнение такое - к чему-то их призывать, убеждать, открывать им глаза, говорить им правду бесполезно. Лишнехромосомцы не исправимы, только железный занавес и пусть варятся в собственном гуано.
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01.03.2022 17:01 Відповісти
Нам наши бойцы нужны! А таких тварей еще не один десяток будет
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01.03.2022 15:50 Відповісти
Наших треба ВИГРИЗАТИ з полону!
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01.03.2022 15:51 Відповісти
В Сумской области состоялся первый обмен пленными. Из российского плена вернулись пять бойцов территориальной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

Украинских бойцов обменяли на одного российского офицера военной полиции.

Из плена вернулись:

Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года рождения, г. Тростянец.
Позняк Валерий Семенович, 1965 года рождения, г. Ворожба Белопольского района.
Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года рождения.
Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года рождения, Сумы.
Солонар Олег Викторович, 1974 года рождения, Сумы.
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01.03.2022 15:51 Відповісти
нормальна пропорція, не забути про полоненних які сидять на Донбасі
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01.03.2022 15:52 Відповісти
Один до п'яти.
Нормально
Слава Україні Смерть москалям
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01.03.2022 15:52 Відповісти
обміняли на офіцера військової поліції
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01.03.2022 16:17 Відповісти
Нам не язик им не воин
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01.03.2022 15:53 Відповісти
Це той, що Живицкий анонсував, чи інший?
Якщо той, то соррі:
"ЗРАДА відміняється".
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01.03.2022 15:53 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1498657128764121089 красивое замазали мля
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01.03.2022 15:53 Відповісти
👍
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01.03.2022 16:02 Відповісти
В Ізраїлі за одного солдата 100 хамасівців звільнили
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01.03.2022 15:54 Відповісти
А потом етих освобожденных Моссад вычислил и уничтожил
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01.03.2022 15:57 Відповісти
Здасться..1000 міняв
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01.03.2022 16:08 Відповісти
Це дуже добре, що звільнили наших людей. Просто дуже дивно що кацапи віддали п'ять за одного, вони своїх взагалі не цінять.
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01.03.2022 15:54 Відповісти
тож тероборона, они гражданские
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01.03.2022 16:03 Відповісти
Значит кацап что-то знал.
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01.03.2022 16:27 Відповісти
или выдавал себя за кого-то другого
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01.03.2022 16:30 Відповісти
Моя перша думка була, родич якоїсь шишки, ну або розвідка.
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01.03.2022 16:36 Відповісти
Не думаю.

Просто цивільні полонені не підходять російській пропаганді - показувати, що цівільні громадяни воюють з "Арміей Асвабадителей" їм ну дуже не хочеться!
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01.03.2022 22:20 Відповісти
в параше ему пи...да, затягают и посадят за измену, либо что более вероятно - прогнут так, что до конца жизни будет иба...ть против своих же внештатным сотрудником. Любовь параши к своим - своеобразна.
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01.03.2022 15:56 Відповісти
вряд-ли, если за него 5 наших отдали, то скорее всего, его наши не до оценили, возможно чей-то сыночек побаловаться в Украину поехал. надеюсь его родословную перед обменом хорошо изучили
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01.03.2022 15:59 Відповісти
вот в этом сипске
https://censor.net/ua/news/3320364/**************************************************************************************************
Никитин Юрий Александрович - отсутствует, что-то не так с этим пленным
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01.03.2022 16:03 Відповісти
підозріло. вірю, якщо це чийсь синок
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01.03.2022 15:56 Відповісти
та там всі чийсь синки ))
(я зрозумів ваш натяк)
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01.03.2022 16:29 Відповісти
Кацапы, не нарушайте скрепную традицию - сразу своих пленных в сибирские лагеря.
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01.03.2022 15:58 Відповісти
Не буде у них скоро сибірських таборів... і Сибіру теж не буде
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01.03.2022 16:28 Відповісти
Сибір буде, тільки під назвою "Сібіль нась".
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01.03.2022 16:35 Відповісти
西伯利亚
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01.03.2022 17:25 Відповісти
Уже каждый четвёртый руське уехал из Дальнего Востока. А на их место приезжают китайцы и корейцы. Значит конвой у них будет узкоглазый.
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01.03.2022 16:51 Відповісти
⚡️Президент Украины Зеленский созвонился с канцлером Германии Шольцом.

"Рассказал об обстрелах Россией жилых кварталов украинских городов во время мирных переговоров. Подчеркнул необходимость закрытия неба над Украиной. Работа касательно принятия Украины в ЕС должна ускориться", - пишет Зеленский.
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01.03.2022 15:58 Відповісти
Міняти требо спочатку пораненних й калек .
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01.03.2022 15:59 Відповісти
Дуже дивно, що за москалик такий, чийсь синок?
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01.03.2022 15:59 Відповісти
100% дальний родственник кого то из крупных
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01.03.2022 16:28 Відповісти
думаєте чийсь синок би пішов у м"ясорубку???
може просто "важлива птаха - багато шоб не чірікав" ???
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01.03.2022 16:31 Відповісти
У кремлёвских дети уже возрастные и заграницей и сейчас их финансово е-ут не по детски, так что думаю как написал выше где вы поставили лайк
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01.03.2022 16:38 Відповісти
та и я сначала так подумал... а потом как-то начал сопоставлять))))
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01.03.2022 16:47 Відповісти
здорові повині разміновувати нашу землю
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01.03.2022 16:00 Відповісти
Хороший обмен)
Потому что их "офицеры" не стоят и половины наших солдат))
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01.03.2022 16:01 Відповісти
Опять же, если без эмоций, приказ пыни о повышенной готовности ЯО, если кто не понял, - нечаянное признание, что блицкриг просран.

Иначе просто незачем. А как же красная кнопка, спросите вы.

Друзья, это грань, которую бояться совсем уж лишено смысла. Ей богу.

Как, впрочем, и всего другого, что делает это уе…ище. Пытаться предотвратить, сопротивляться, но точно не бояться.

И, да, провал блицкрига - это итог 5-и дней, а не всего противостояния.

Просто обращаю внимание на правильную интерпретацию подобных "деталей".

Александр Феденко
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01.03.2022 16:03 Відповісти
Курс хороший.
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01.03.2022 16:03 Відповісти
та все нормально поміняли.. це обмін на рівні польових командирів... Наші хлопці були в цих поліцаїв, а поліцейский начальничок в нас.. от і провернули оборудку.. на горе-вояк рашці насрати...
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01.03.2022 16:06 Відповісти
Что за бред?! Пять наших за одного орка?
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01.03.2022 16:09 Відповісти
Проторговались. Надо было минимум 1 к 10.
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01.03.2022 16:32 Відповісти
Ай молодці!
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01.03.2022 16:12 Відповісти
Молодцы!
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01.03.2022 16:29 Відповісти
Horoshij kurss obmena👍
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01.03.2022 16:30 Відповісти
Раба обміняли на 5 людей! Класссс!
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01.03.2022 16:35 Відповісти
В чем ценность этого кучерявого, что за него пятерых отдают?
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01.03.2022 16:42 Відповісти
Kurss derevjanovo rubla padaet, a moskal prijvazen k rublu.
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01.03.2022 16:53 Відповісти
///

Пилот-легенда Вооруженных Сил Украины на МиГ-29, которого называют "Призраком Киева", уничтожил уже 20-й самолет российских оккупантов.

Об этом говорится в Telegram-канале "Новости Вооруженных Сил".

Отмечается, что по состояния на 11 утра вторника, 1 марта, легендарный пилот уничтожил уже 20 самолетов армии РФ и шлет всем привет.

Пользователи сети за подвиги военнослужащего зовут его Призраком, желто-голубой ласточкой, Ангелом и настоящим украинским Героем.
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01.03.2022 17:00 Відповісти
коментар відмічено як спам
вошь примазалась к победе,а сывоносый чего не верещит?
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01.03.2022 17:01 Відповісти
НУ ВСЁ! ТЕПЕРЬ ***** КАЦАПАМ! ИЗГОИ НА СОТНИ ЛЕТ ДЛЯ ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ!
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01.03.2022 17:34 Відповісти
Слабо торгувались. Це майор, наскільки пам'ятаю.
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01.03.2022 17:44 Відповісти
Мабудь багато знав, раз кремль за нього вхопився. Пам'ятаєте як свідка-учасника для Гаагського трибуналу по збитому боїнгу поміняли?
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01.03.2022 19:08 Відповісти
Надо собирать пленных для восстановления Украины, как пленные немцы восстанавливали после второй мировой. Пусть будет бесплатная рабочая сил
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02.03.2022 07:43 Відповісти
 
 