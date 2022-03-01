Перший обмін полоненими відбувся на Сумщині: повернули п’ятьох бійців з тероборони замість одного російського окупанта, - Гончаренко. ВIДЕО

На Сумщині відбувся обмін полоненими між ВСУ та російськими окупантами.

Про це повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

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"Перший обмін полоненими пройшов на Сумщині! Повернули наших п’ятьох бійців з тероборони замість одного російського орка. Тікайте та здавайтеся, вам тут не раді!" - повідомив він.

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