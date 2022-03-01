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Перший обмін полоненими відбувся на Сумщині: повернули п’ятьох бійців з тероборони замість одного російського окупанта, - Гончаренко. ВIДЕО
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На Сумщині відбувся обмін полоненими між ВСУ та російськими окупантами.
Про це повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
"Перший обмін полоненими пройшов на Сумщині! Повернули наших п’ятьох бійців з тероборони замість одного російського орка. Тікайте та здавайтеся, вам тут не раді!" - повідомив він.
Топ коментарі
+61 elena kosakovskaya
показати весь коментар01.03.2022 15:50
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+38 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар01.03.2022 15:49
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«ВАШ ВРАГ В КРЕМЛЕ -А НЕ В УКРАИНЕ»
надо транслировать на рашку
Я предлагал ватке сходить на главный скотомогильник (красную площадь) и убедиться что даже масквабад уже не их. Бесполезно.
Моё мнение такое - к чему-то их призывать, убеждать, открывать им глаза, говорить им правду бесполезно. Лишнехромосомцы не исправимы, только железный занавес и пусть варятся в собственном гуано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.
Украинских бойцов обменяли на одного российского офицера военной полиции.
Из плена вернулись:
Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года рождения, г. Тростянец.
Позняк Валерий Семенович, 1965 года рождения, г. Ворожба Белопольского района.
Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года рождения.
Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года рождения, Сумы.
Солонар Олег Викторович, 1974 года рождения, Сумы.
Нормально
Слава Україні Смерть москалям
Якщо той, то соррі:
"ЗРАДА відміняється".
Просто цивільні полонені не підходять російській пропаганді - показувати, що цівільні громадяни воюють з "Арміей Асвабадителей" їм ну дуже не хочеться!
https://censor.net/ua/news/3320364/**************************************************************************************************
Никитин Юрий Александрович - отсутствует, что-то не так с этим пленным
(я зрозумів ваш натяк)
"Рассказал об обстрелах Россией жилых кварталов украинских городов во время мирных переговоров. Подчеркнул необходимость закрытия неба над Украиной. Работа касательно принятия Украины в ЕС должна ускориться", - пишет Зеленский.
може просто "важлива птаха - багато шоб не чірікав" ???
Потому что их "офицеры" не стоят и половины наших солдат))
Иначе просто незачем. А как же красная кнопка, спросите вы.
Друзья, это грань, которую бояться совсем уж лишено смысла. Ей богу.
Как, впрочем, и всего другого, что делает это уе…ище. Пытаться предотвратить, сопротивляться, но точно не бояться.
И, да, провал блицкрига - это итог 5-и дней, а не всего противостояния.
Просто обращаю внимание на правильную интерпретацию подобных "деталей".
Александр Феденко
Пилот-легенда Вооруженных Сил Украины на МиГ-29, которого называют "Призраком Киева", уничтожил уже 20-й самолет российских оккупантов.
Об этом говорится в Telegram-канале "Новости Вооруженных Сил".
Отмечается, что по состояния на 11 утра вторника, 1 марта, легендарный пилот уничтожил уже 20 самолетов армии РФ и шлет всем привет.
Пользователи сети за подвиги военнослужащего зовут его Призраком, желто-голубой ласточкой, Ангелом и настоящим украинским Героем.