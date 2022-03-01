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"Только, что разъ#бали аэропорт военный", - в російському Таганрозі здійснено атаку на аеродром армії РФ. Знищено літак. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

В російському Таганрозі удар по військовому аеродрому. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканці міста виклали в соцмережі відео, на якому видно, що на злітній смузі горить літак. Один з авторів запису стверджує, що по аеродрому був нанесений ракетний чи авіаційний удар.

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Топ коментарі
+150
Зустрічайте наші подарунки сволота!
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01.03.2022 16:04
+103
там ще Гомель з Мозиром ніяк не дочекаються... подунків.
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01.03.2022 16:08
+96
Горіть у пеклі, москалі!
Це лише початок.
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01.03.2022 16:04
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супер, побольше ударов по военным объектам рашистов
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01.03.2022 17:16 Відповісти
"ваще жесть!"
Подожди, кацапчик, жесть ещё впереди. Мы не вы, обстреливать жилые кварталы не будем, но у рашни столько болячек что лечение будет очень болезненным - депутинизация, деимперилизация, десоветизация, дебилизация, etc.
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01.03.2022 17:21 Відповісти
они привыкли бомбить кого то
а своими жопами спокойно сидеть
"а чемы можем"
вот пусть своими жопами почувствуют что такое война
это вам еще в жилые дома ракеты не летят
в отличиии от ваши
"братья" хреновы
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01.03.2022 17:36 Відповісти
лусске ****** нам не братья
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01.03.2022 18:24 Відповісти
Й деміталірізація.... як гієна бункерна й мріяла...
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02.03.2022 02:00 Відповісти
услада! дорогие украинцы! *****, дерите, бейте, убивайте, режьте, колите кацапскую русню! честь Вам и хвала! ад должен стать кацапам в радость!
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01.03.2022 17:44 Відповісти
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01.03.2022 17:56 Відповісти
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01.03.2022 18:28 Відповісти
Це правда. Розгніваний українець страшніший за чечена. Каюсь, Господи, бо мені приемно на це двивитись... Свят Ти еси, дякую Тобі, шо тее я таки побачив!!!!
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01.03.2022 22:32 Відповісти
Раніше при вигляді крові непритомніла, а тепер дивлюсь на пошматованих росіян спокійно..... дійсно, щось відбувається....
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01.03.2022 23:02 Відповісти
Спокійно? Я радію як дитя....
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02.03.2022 01:59 Відповісти
Байрактар + T. У
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01.03.2022 18:00 Відповісти
гори рашка под ногами кацапов!
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01.03.2022 18:03 Відповісти
Московскому метро готовиться.
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01.03.2022 18:06 Відповісти
Воронеж насторожился. Слава Украине!
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01.03.2022 18:09 Відповісти
Готовьтесь, твари. Ответочка не за горами..
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01.03.2022 19:25 Відповісти
Настамнет, кацапи🤣🤣🤣🇷🇺☦️☦️☦️☦️☦️☦️☦️☦️☦️☦️☦️☦️☦️☦️☦️☦️☦️☦️........... ......... ... .......... ... таскать вам - не перетаскать!
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01.03.2022 19:30 Відповісти
ХОРОШИЙ ПОВОРОТ !)
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01.03.2022 19:42 Відповісти
ЕСЛИ НАТО ПОДДЕРЖИТ ВОЗМОЖНО ПО СТАРОЙ СХЕМЕ !)
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01.03.2022 19:44 Відповісти
да, наказали конкретно
жаль, что ненадолго
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01.03.2022 19:53 Відповісти
МОЖНО ПОВТОРИТЬ !)
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01.03.2022 20:02 Відповісти
И ЗАКРЕПИТЬ !)
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01.03.2022 20:03 Відповісти
У всіх "багатіх расєян" мобілкі повне гімно.
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01.03.2022 19:53 Відповісти
Старенька, но дужжжжже злюча Украиїнська точка У.
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01.03.2022 19:55 Відповісти
Це не ми, це якісь бомжі розбирали снаряд на металобрухт
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01.03.2022 20:38 Відповісти
А в Таганроге есть где ракетам порезвиться - завод «Прибой», Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева, вертолетный завод, Авиационный ремонтный завод 325.
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01.03.2022 21:20 Відповісти
Ні. Неможна. Потім пропоганда покаже "убілі мірних" й буде 500000 zомбі на кордоні.
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02.03.2022 01:58 Відповісти
Розгніваний українець страшніший за чечена. Каюсь, Господи, бо мені приемно на це двивитись... Свят Ти еси, дякую Тобі, шо тее я таки побачив!!!!
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01.03.2022 22:33 Відповісти
Интересно, и кто же это сделал и за что.
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01.03.2022 23:02 Відповісти
беларусам приготовиться
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01.03.2022 23:24 Відповісти
А це вже СУПЕРОВО.
ХОЧА КАЦАПАМ КАКНУТЬ У БОШКИ ЩО ТО ГАЛІВУДСКАЄ КІНО І ЗАБОРОНЯТЬ КАМЕРИ НА ТЕЛЕФОНАХ.
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02.03.2022 01:49 Відповісти
Мда...якби ми свій "грім" не тільки як макет на парадах тягали...
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02.03.2022 03:19 Відповісти
бойтесь кацапы, расплата прийдет, выродки
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02.03.2022 06:31 Відповісти
Героям Слава!!!
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06.03.2022 17:39 Відповісти
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