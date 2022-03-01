"Только, что разъ#бали аэропорт военный", - в російському Таганрозі здійснено атаку на аеродром армії РФ. Знищено літак. ВIДЕО

В російському Таганрозі удар по військовому аеродрому. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканці міста виклали в соцмережі відео, на якому видно, що на злітній смузі горить літак. Один з авторів запису стверджує, що по аеродрому був нанесений ракетний чи авіаційний удар.

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