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"Только, что разъ#бали аэропорт военный", - в російському Таганрозі здійснено атаку на аеродром армії РФ. Знищено літак. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
В російському Таганрозі удар по військовому аеродрому. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканці міста виклали в соцмережі відео, на якому видно, що на злітній смузі горить літак. Один з авторів запису стверджує, що по аеродрому був нанесений ракетний чи авіаційний удар.
Топ коментарі
+150 CTuMyJI
показати весь коментар01.03.2022 16:04
+103 ViktorXP
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+96 Планшет Студента
показати весь коментар01.03.2022 16:04
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Подожди, кацапчик, жесть ещё впереди. Мы не вы, обстреливать жилые кварталы не будем, но у рашни столько болячек что лечение будет очень болезненным - депутинизация, деимперилизация, десоветизация, дебилизация, etc.
а своими жопами спокойно сидеть
"а чемы можем"
вот пусть своими жопами почувствуют что такое война
это вам еще в жилые дома ракеты не летят
в отличиии от ваши
"братья" хреновы
жаль, что ненадолго
ХОЧА КАЦАПАМ КАКНУТЬ У БОШКИ ЩО ТО ГАЛІВУДСКАЄ КІНО І ЗАБОРОНЯТЬ КАМЕРИ НА ТЕЛЕФОНАХ.