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Київ (8956) Київська область (1521) Червоний Хрест (125) Верещук (232)

Верещук закликала Червоний Хрест зробити гуманітарні коридори в Києві та області. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала Червоний Хрест зробити гуманітарні коридори в Києві й Київській області.

Про це вона заявила у своєму відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ще хочу сказати про гуманітарні коридори в Києві та Київській області. Нам відомо про підступні наміри ворога оточити Київ і взяти його у кільце. Я вірю, що українська армія і всі, хто зі зброєю в руках боронить нашу землю і Київ від злочинців у погонах, які називають себе російською армією, зроблять все можливе і неможливе, щоб цього ніколи не сталося. Але я ще раз звертаюся до Червоного Хреста з вимогою зробити все залежне, щоб були гуманітарні коридори", - наголосила Верещук.

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Топ коментарі
+10
Нічого вони не зроблять, навіть не надійтеся- рашистів зупинять лише могильні хрести, а не Червоний.
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01.03.2022 16:08
+7
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01.03.2022 16:14
+6
⚡️В Харькове сбили вражеский самолет, бомбивший город.

По предварительной информации главы Новобаварского района Татьяны Цыбульник, сбитый самолет упал в районе рынка Лоск. Это тот самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на Новобаварском проспекте, где продолжают разгребать завалы. Предварительно: в доме погибли 8 человек, 8 травмированы.
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01.03.2022 16:07
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⚡️В Харькове сбили вражеский самолет, бомбивший город.

По предварительной информации главы Новобаварского района Татьяны Цыбульник, сбитый самолет упал в районе рынка Лоск. Это тот самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на Новобаварском проспекте, где продолжают разгребать завалы. Предварительно: в доме погибли 8 человек, 8 травмированы.
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01.03.2022 16:07 Відповісти
"Пилота" нашли уже?
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01.03.2022 16:10 Відповісти
Частково.
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01.03.2022 16:14 Відповісти
Вряд ли это падло осталось в живых. Даже если выбросилось с парашютом-всё равно застрелится. Ведь от рук харьковчан смерть будет намного ужаснее.
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01.03.2022 17:03 Відповісти
Нічого вони не зроблять, навіть не надійтеся- рашистів зупинять лише могильні хрести, а не Червоний.
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01.03.2022 16:08 Відповісти
ЗАХОДИТЕ В ТЕЛЕГРАММ ИЩИТЕ БЕЛОУСОВ,РОСИИ САЙТ ЗНАКОМВСТ,РАБОТА ИДР.ЗАХОДИТЕ В ГУГЛ КАРТЫ ИЩИТЕ ГОСТИНИЦЫ,РЕСТОРАНЫ,КАФЕ и др.
ПИШИТЕ ИМ СКИДУЙТЕ ВИДЕО,ФОТО РАЗБИТОЙ ТЕХНИКИ ,ТРУПЫ,ПЛЕННЫХ !!!В АЛИЭКСПЕСС ,**** ЗАХОДИТЕ ВЫБЕРАЙТЕ ЛЮБОЙ ТОВАР ПИШИТЕ ИМ ПИСЬМА СТОП ВОЙНА,ФОТО РАЗБИТЫХ ГОРОДОВ,ПОГИБШИХ ЛЮДЕЙ!!!
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ и БРАТУШЕК ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ!!!
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01.03.2022 16:10 Відповісти
Самое опасное гуманитарные коридоры от кацапов,эти свиньи рожденные свиноматками могут расстрелять и коридоры .Берегите себя люди ,не доверяйте никогда кацапам .
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01.03.2022 16:11 Відповісти
если Резников, или кто там, обещал по 5 лямов деревянных каждому орку за сдачу в плен, 150тыс по 5 лямов = 750 млрд фублей, это примерно 5 лярдов бакинских (это по щадящему курсу 150 деревянных), да объявите вы награду за бункер ***** 1 лярд! его же завтра, а то и сегодня бомбанут и принесут на блюдечке, а мы потом решим где деньги взять
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01.03.2022 16:13 Відповісти
За 1 мильярд его голову принесут на блюде
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01.03.2022 16:15 Відповісти
так вообще нет проблем
Украине уже помощи наобещали 2+ лярда, если что, будем из этого платить

оркам война в 20 ляродв в день обходится, так может им самим взять в руки калькуляторы, пока еще осталось у них что-то из цифровых технологий и прикинуть, что будет дешевле? увалить с десяток верхушки, или продолжать нищать 150-ти миллионам недочеловекам с каждым днем
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01.03.2022 16:30 Відповісти
Згадайте ''зелений коридор''в Іловайську!!! Кацапам-оркам віри не має!!!
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01.03.2022 16:14 Відповісти
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01.03.2022 16:14 Відповісти
Картоплю можна різати на частини, як і москалів.
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01.03.2022 16:15 Відповісти
😀
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01.03.2022 16:16 Відповісти
никаких коридоров, это дорога в один конец
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01.03.2022 16:15 Відповісти
Так Киев окружен или нет?....или коридор нужен потому что постоянно стреляют?
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01.03.2022 16:20 Відповісти
Ні, на захід вільний, там йдуть "страшні біндеровці".
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01.03.2022 16:25 Відповісти
ервоний хрест на нас клав Пуй ще з 2014
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01.03.2022 16:21 Відповісти
Надо сообщить Кулебе, что YouTube убирает видео с убитыми рашистами. Я выставила много ссылок на Стихи.ру на видео, а его убрали. А там люди из росии, беларусии и всего мира.
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01.03.2022 17:07 Відповісти
Коридори то пастка. Ми не будемо тікати.
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01.03.2022 17:26 Відповісти
У цієї баби постійні клопоти ...то нема кому кацапські трупи збирати..то гуманітарні коридори... Було б добре якби їй хтось заткнув пику.
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01.03.2022 17:54 Відповісти
Пика у тебе, непотріб.
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02.03.2022 01:35 Відповісти
 
 