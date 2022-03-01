Верещук закликала Червоний Хрест зробити гуманітарні коридори в Києві та області. ВIДЕО
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Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала Червоний Хрест зробити гуманітарні коридори в Києві й Київській області.
Про це вона заявила у своєму відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ще хочу сказати про гуманітарні коридори в Києві та Київській області. Нам відомо про підступні наміри ворога оточити Київ і взяти його у кільце. Я вірю, що українська армія і всі, хто зі зброєю в руках боронить нашу землю і Київ від злочинців у погонах, які називають себе російською армією, зроблять все можливе і неможливе, щоб цього ніколи не сталося. Але я ще раз звертаюся до Червоного Хреста з вимогою зробити все залежне, щоб були гуманітарні коридори", - наголосила Верещук.
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Украине уже помощи наобещали 2+ лярда, если что, будем из этого платить
оркам война в 20 ляродв в день обходится, так может им самим взять в руки калькуляторы, пока еще осталось у них что-то из цифровых технологий и прикинуть, что будет дешевле? увалить с десяток верхушки, или продолжать нищать 150-ти миллионам недочеловекам с каждым днем