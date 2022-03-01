Верещук закликала Червоний Хрест зробити гуманітарні коридори в Києві та області. ВIДЕО

Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала Червоний Хрест зробити гуманітарні коридори в Києві й Київській області.

Про це вона заявила у своєму відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ще хочу сказати про гуманітарні коридори в Києві та Київській області. Нам відомо про підступні наміри ворога оточити Київ і взяти його у кільце. Я вірю, що українська армія і всі, хто зі зброєю в руках боронить нашу землю і Київ від злочинців у погонах, які називають себе російською армією, зроблять все можливе і неможливе, щоб цього ніколи не сталося. Але я ще раз звертаюся до Червоного Хреста з вимогою зробити все залежне, щоб були гуманітарні коридори", - наголосила Верещук.