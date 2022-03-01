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Російські окупанти грабують магазин в Бобровиці на Чернігівщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Російські окупанти пограбували магазин в Бобровиці на Чернігівщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис мародерства окупантів опублікований в соцмережі.
Топ коментарі
+28 Перехватчик
показати весь коментар01.03.2022 16:48
+26 Мосий Шило
показати весь коментар01.03.2022 16:40
+25 GoodWin
показати весь коментар01.03.2022 16:40
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