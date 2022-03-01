Російські окупанти грабують магазин в Бобровиці на Чернігівщині. ВIДЕО

Російські окупанти пограбували магазин в Бобровиці на Чернігівщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис мародерства окупантів опублікований в соцмережі.

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