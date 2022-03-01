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Російські окупанти грабують магазин в Бобровиці на Чернігівщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Російські окупанти пограбували магазин в Бобровиці на Чернігівщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис мародерства окупантів опублікований в соцмережі.

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Топ коментарі
+28
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01.03.2022 16:48
+26
Кацап всегда был мерзостью!
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01.03.2022 16:40
+25
скоро им вообще жрать нечего будет, канибализмом будут заниматся орки
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01.03.2022 16:40
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Как это они унитаз оставили, или с голодухи нечем ср...
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01.03.2022 16:39 Відповісти
Сначала будут грабить магазины. Потом будут грабить и насиловать жителей
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01.03.2022 17:29 Відповісти
мне ещё лавно рассказывал дядя как русня при афганской войне грабили и вывозили всё в рашку
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01.03.2022 18:24 Відповісти
скоро им вообще жрать нечего будет, канибализмом будут заниматся орки
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01.03.2022 16:40 Відповісти
ныбэбыдымаэ, ****
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01.03.2022 17:36 Відповісти
Кацап всегда был мерзостью!
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01.03.2022 16:40 Відповісти
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01.03.2022 16:41 Відповісти
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01.03.2022 17:07 Відповісти
Голодні мавпи.
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01.03.2022 16:41 Відповісти
один шариться по касі,то навєрно їх генерал.
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01.03.2022 16:44 Відповісти
********.
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01.03.2022 16:41 Відповісти
Сер...
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01.03.2022 16:54 Відповісти
так же как и орки метро разграбили и главное бухло, вискарик наверно не когда не пил
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01.03.2022 18:26 Відповісти
Кацапські вбивці-можете пожерти перед смертю...
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01.03.2022 16:41 Відповісти
кацапи жріть по більше,при пораненні в кишки,знову можете поїсти!
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01.03.2022 16:45 Відповісти
Мародёры....
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01.03.2022 16:43 Відповісти
Одим словом - УБЛЮДКИ.
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01.03.2022 16:43 Відповісти
скрепы , глубинный народ …ля ля ля , всё такое , а по факту голодные ,мерзкие , вороватые твари
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01.03.2022 16:44 Відповісти
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01.03.2022 16:48 Відповісти
Им срут в головы победабесием 75 лет. они будут ходить в одних рваных трусах .обосранные и кричать введи. победи .Эти животные .всегда ели друг друга.это не шутка и не пропаганда.посмотрите в ихней истории.они рабы по своей воле и существу.продавать могли своих детей в рабство соседу и выкупая как в ломбарде.но по ихним .смешно сказать "законам" это. можно было делать не более 4 раз .И каннибализм у них в древности был повсеместно.ели своих сородичей. это не люди!
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01.03.2022 17:19 Відповісти
Грабувати це найкраще що може кацапська армія, і так було завжди. А ще беззбройних людей вбивати.
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01.03.2022 16:44 Відповісти
Воно таке вродилося. Орда завжди жила з того, що вкраде. Який пи*дець...
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01.03.2022 16:44 Відповісти
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01.03.2022 16:46 Відповісти
Хай більше пляшок набирають ..на які потім їх садити будуть
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01.03.2022 16:48 Відповісти
С голодухи и уксус сладкий

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01.03.2022 16:49 Відповісти
Асвабадили магазина. Не вірю жодному слову, що вони нічого не знали. Все вони знають. Саме для цього і їде до нас цей оголтілий натовп, знищувати нас і грабувати наше майно
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01.03.2022 16:51 Відповісти
Теж мені новина. Дивно було як не грабували. Саме для цього вони напали на Україну, вбивати і грабувати
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01.03.2022 17:04 Відповісти
А коли ця падаль не воровала? Це вже у генетиці.
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01.03.2022 17:04 Відповісти
Орда
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01.03.2022 17:09 Відповісти
хоч перед утилізацією наїдяться
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01.03.2022 17:10 Відповісти
Зато у нас нельзя иметь короткоствол.😢
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01.03.2022 17:16 Відповісти
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01.03.2022 17:37 Відповісти
Работа для химиков - продукты в магазинах по ходу их движения, которые не будут открываться для местного населения, приправить цианидом или ещё чем-нибудь "вкусненьким".
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01.03.2022 18:24 Відповісти
А оружия у людей нету. Надо как-то самим думать. Сам о себе не позаботишься - останешься без оружия, как говорится
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01.03.2022 18:25 Відповісти
Та вони голодні падли сюди приперли, бо це теж була тактика - щоб вони звірили від голоду і трощили крамниці.

Нехай дохнуть, нехай дохнуть у пеклі.

А ми будемо жити, БУДЕМО! ЖИТИ!
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02.03.2022 12:59 Відповісти
 
 