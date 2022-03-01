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"Воруют, выносят абсолютно все": російські окупанти мародерствують в магазинах Херсона. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В мережі опублікували кадри того, як російські військові мародерствують в магазинах Херсона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ось вона - хвалена армія Путіна. "Офицеры, россияне" - це звичайна гопота, яка вміє лише вбивати мирне населення та грабувати окуповані території"
Топ коментарі
+23 Мосий Шило
показати весь коментар01.03.2022 17:28
+22 Gyro
показати весь коментар01.03.2022 17:20
+19 Иван Петров d4225322
показати весь коментар01.03.2022 17:21
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от і пруть все собі як тая моль - шубу дома доїсти забирає
мародери
височезний дух армії раши
Я одного не можу зозуміти, якщо в Україні по всіх містах люди в черги стають до тероборони десятками тесяч, як не сотнями, до чого оті всі понти по збору і так званого іноземного легіону на декілька тисяч, от скажіть??? Я хочу боронити місто зі зброєї у руках, а не з пляшками голірки
тому вони і казяться