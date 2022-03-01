"Воруют, выносят абсолютно все": російські окупанти мародерствують в магазинах Херсона. ВIДЕО

В мережі опублікували кадри того, як російські військові мародерствують в магазинах Херсона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ось вона - хвалена армія Путіна. "Офицеры, россияне" - це звичайна гопота, яка вміє лише вбивати мирне населення та грабувати окуповані території"

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