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армія РФ (2698) війна (7386) Київська область (1521) обстріл (5105) Росія (28488) Бутусов Юрій (2015)

"Не дають навіть людей рятувати", - війська РФ продовжують бомбити житлові квартали Бородянки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська авіація продовжує завдавати удари по житловому сектору Бородянки (Київська область), і навіть не дає можливості врятувати людей з-під завалів.

Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов пише на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

"Російська авіація продовжує завдавати удари по житловому сектору Бородянки, не дає можливості розібрати будинок, зруйнований бомбою. Російська армія - це армія терористів", - пише Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський літак скинув бомбу на житловий будинок у Бородянці, - Бутусов. ВIДЕО

"Летить вертольот... Не дають навіть людей рятувати. Прилітає бойова авіація і бомбить нас. Тут немає ніяких військ, тут звичайні мешканці Бородянки - бабусі, дідусі, діти. Люди у підвалах ховаються. Дивіться люди, що ви творите", - зазначає один із жителів Бородянки.

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Топ коментарі
+31
Як я ненавиджу свинособак, усіх в ад!
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01.03.2022 17:43
+9
Там, де треба. Не істери.
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01.03.2022 17:50
+8
Облизня вони візьмуть, а не Київ. Тут кожен будинок- фортеця, а кожен житель- кіборг!
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01.03.2022 17:51
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Як я ненавиджу свинособак, усіх в ад!
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01.03.2022 17:43 Відповісти
коментар відмічено як спам
Кде вчерашние инстребители? где стингеры которые десятками тысяч передали хз когда? странно.
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01.03.2022 17:45 Відповісти
Стінгери---нове озброєння для ЗСУ. Черз день-два мають бути результати.
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01.03.2022 17:48 Відповісти
Там, де треба. Не істери.
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01.03.2022 17:50 Відповісти
не истерю, людей жалко, сильно хочется видеть ублюдков кацапсинских горящими еще при жизни, для полного осознания ими - что они натворили, еще до того как они здохнут
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01.03.2022 18:01 Відповісти
всякому овощу свое время
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01.03.2022 18:03 Відповісти
Це війна, а не трибуна Колізею, на якій ти вимагає "зрєліщ".
Так зрозуміло?
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01.03.2022 18:13 Відповісти
Вот именно, это война и воздушные налеты 6 день. Так когда надо Стингеры в войска отдать? Недели через 3, а может через пару месяцев, пусть кацапы еще бомб накидают?
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01.03.2022 18:45 Відповісти
Тю...
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01.03.2022 18:46 Відповісти
Шо тю? Герой планшета.
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01.03.2022 19:10 Відповісти
у них план взять Киев.....с....ки!!!
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01.03.2022 17:46 Відповісти
Облизня вони візьмуть, а не Київ. Тут кожен будинок- фортеця, а кожен житель- кіборг!
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01.03.2022 17:51 Відповісти
Смерть цапам!
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01.03.2022 17:52 Відповісти
виродки, ті хто скидав і давав наказ
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01.03.2022 18:00 Відповісти
Они обозленные за 6 дней позора и теперь изменили стратегию и будут бомбить жёстко.
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01.03.2022 18:15 Відповісти
К сожалению именно так. Эти рашисты в состоянии только мстить любыми методами за свою же тупость и бестолковость. Маленький завистливый и жадный народец, считающий себя гегемон имбециллом мира, которого все должны бояться.
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01.03.2022 19:21 Відповісти
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01.03.2022 18:46 Відповісти
От фашистов иного нельзя ожидать.
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01.03.2022 18:50 Відповісти
Авианалет на Харьков , опять, было 4 самолета
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01.03.2022 18:51 Відповісти
Всю московию под снос! Жалко, в 90-е не снесли!
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01.03.2022 18:52 Відповісти
если "русская элита" попробует сохранить это недорозумение
только попробуйте
москве болота
страна без яо
все, приехали
хватит повторять ошибки
был борька алкаш, получили войну в чечне, сотни тысячи убитых при населении чуть больше 1мл
пришел "вставатель" с колен плешивый фюрер еще хуже
не ра бо та ет

делим всем миром на 3 5 частей
и под протекторат чтобы китаю дальний восток не достался
все
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01.03.2022 18:59 Відповісти
 
 