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"Не дають навіть людей рятувати", - війська РФ продовжують бомбити житлові квартали Бородянки. ВIДЕО
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Російська авіація продовжує завдавати удари по житловому сектору Бородянки (Київська область), і навіть не дає можливості врятувати людей з-під завалів.
Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов пише на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".
"Російська авіація продовжує завдавати удари по житловому сектору Бородянки, не дає можливості розібрати будинок, зруйнований бомбою. Російська армія - це армія терористів", - пише Бутусов.
"Летить вертольот... Не дають навіть людей рятувати. Прилітає бойова авіація і бомбить нас. Тут немає ніяких військ, тут звичайні мешканці Бородянки - бабусі, дідусі, діти. Люди у підвалах ховаються. Дивіться люди, що ви творите", - зазначає один із жителів Бородянки.
Топ коментарі
+31 Gaussedge
показати весь коментар01.03.2022 17:43
+9 Планшет Студента
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+8 Планшет Студента
показати весь коментар01.03.2022 17:51
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Так зрозуміло?
гегемонимбециллом мира, которого все должны бояться.
только попробуйте
москве болота
страна без яо
все, приехали
хватит повторять ошибки
был борька алкаш, получили войну в чечне, сотни тысячи убитых при населении чуть больше 1мл
пришел "вставатель" с колен плешивый фюрер еще хуже
не ра бо та ет
делим всем миром на 3 5 частей
и под протекторат чтобы китаю дальний восток не достался
все