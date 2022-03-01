УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17726 відвідувачів онлайн
Відео Війна в Україні
18415 46
армія РФ (2698) полон (477) Росія (28488) СБУ (5559)

19-22 років - середній вік російських загарбників, які зараз перебувають в українському полоні, - СБУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

19-22 років - середній вік російських загарбників, які перебувають на сьогодні в українському полоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

"22, 21, 20, 19... Це не зворотній відлік, це – середній вік російських загарбників, які зараз перебувають в українському полоні.

Самі себе вони називають "гарматним м’ясом" і клянуться, що не хотіли воювати.

Вони передають привіт батькам і закликають: "Не відпускайте сюди дітей! Зберіться краще і йдіть на Путіна!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський окупант: "Мамо, забери мене звідси. Ми тут мирних людей вбиваємо". ВIДЕО

СБУ закликає поширити це відео серед своїх знайомих та близьких в РФ.

"Україна не хоче воювати, але кожен, хто прийде до нас з війною – буде покараний. І потрапити в полон – це ще кращий сценарій для російських окупантів… Разом переможемо!", - зазначили в СБУ.

Також дивіться: "Уроды! Ненавижу их! Пропаганду делают!", - полонений окупант розплакався і лає російську владу. ВIДЕО

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+22
показати весь коментар
01.03.2022 18:15
+11
треба яйкі їм відрізати, щоби не розмножувались.
показати весь коментар
01.03.2022 18:16
+9
Ну так що? Може памперси їм поміняти? Навіщо на жалість давити?
показати весь коментар
01.03.2022 18:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
01.03.2022 18:15 Відповісти
https://youtu.be/YbmpCn0QA5Y

Поширюйте скрізь, в кого є можливість поширюйте через гучномовці в містах, людям треба ВІРА.
показати весь коментар
01.03.2022 18:43 Відповісти
...Європейці та навіть американці справді щиро в це вірили. По інерції холодної війни російська армія уявлялася їм таким собі монстром, купою зергів з нескінченим мобілізаційним потенціалом, гігатоннами заліза та готовністю йти ув Вальгаллу цілими групами армій.

Так, звісно, була Чечня, та й Афган, але це сприймалося як нездатність ефективно боротися з партизанщиною. А, мовляв, у звичайній війні росіяни все ще огого.

Ми зараз наочно довели, що король не просто голий, а ще й трішки обісраний.

А це означає, що Росія втрачає один зі своїх головних зовнішньополітичних бонусів - імідж злобної, але сильної потвори. Вона злобна та слабка потвора, нездатна впевнено завалити навіть країну неспівставно менше за неї. Відтепер будь-які розмови про протистояння зі Штатами, не кажучи вже про НАТО в цілому, будуть викликати лише посмішки.

Співати про "медаль за город Вашингтон" та отримати 3,14зди в місті Охтирка - цей дисонанс бажаного та можливого світ запам'ятає назавжди. І зробить висновки. https://ibigdan.livejournal.com/28080220.html
показати весь коментар
01.03.2022 18:44 Відповісти
Це ми дуже сильні. Тому так.
показати весь коментар
01.03.2022 18:53 Відповісти
треба яйкі їм відрізати, щоби не розмножувались.
показати весь коментар
01.03.2022 18:16 Відповісти
яйки отрезать и отправить мамкам по почте
показати весь коментар
01.03.2022 18:18 Відповісти
правильно..они выросли в послесоветское время ..многие которые которые служили в СССР отказались убивать тех с которыми служили
показати весь коментар
01.03.2022 18:17 Відповісти
Ну так що? Може памперси їм поміняти? Навіщо на жалість давити?
показати весь коментар
01.03.2022 18:17 Відповісти
А хто давить?
показати весь коментар
01.03.2022 18:20 Відповісти
Ну як хто? Ті, хто робить весь час акцент на віці. Нам пох, якого віку одоробло, що пришло нас вбивати.
показати весь коментар
01.03.2022 18:21 Відповісти
Это подчёркивает, что это армия непрофессионалов, а рабов.
показати весь коментар
01.03.2022 18:23 Відповісти
Путинское поколение , в головах кроме пропаганды - больше ничего
показати весь коментар
01.03.2022 18:18 Відповісти
Середній вік смерті...)))
показати весь коментар
01.03.2022 18:18 Відповісти
Радует шо пуйло, лошадь, бурят и т.д будут сидеть в Гааге на той же лавке на которой сидел Геринг.
показати весь коментар
01.03.2022 18:19 Відповісти
с них тож никто отвественности не снимает ..надо одного туда прихватить ..показать сверхивана
показати весь коментар
01.03.2022 18:22 Відповісти
Бо тільки таку школоту змогли залякати йти зі зброєю на розлючений українців.
показати весь коментар
01.03.2022 18:19 Відповісти
Сьогодні дивився Нєвзорова - він таки був правИй!
показати весь коментар
01.03.2022 18:21 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2022 18:21 Відповісти
Это очень хорошо. Воюют срочники и молодой контракт. Абсолютно без боевого опыта.
показати весь коментар
01.03.2022 18:22 Відповісти
остальные спились или откупились))
показати весь коментар
01.03.2022 18:39 Відповісти
Не вірю цапам не одному слову! Ічкерія в приклад.Також віддавали чеченці полонених батькам, а потім цапи знову йшли вбивати чеченців.Смерть цапам!
показати весь коментар
01.03.2022 18:23 Відповісти
Гарні раби.

А ще їх можна для експериментів в таємних американських лабораторіях використовувати. 😁
показати весь коментар
01.03.2022 18:24 Відповісти
расеяне нет никакого "величия" расеи, всё победы в ВОВ, которыми вас кормит пропаганда кремлевских фашистов достигалась кровью всех народов эссср. Вы сегодня напоминаете расейского космонавта в шапке ушанке, с известного фильма "Армагеддон" когда он говорил, что я россиянин, поэтому должен героически погибнуть.
показати весь коментар
01.03.2022 18:26 Відповісти
это поколение конченное, в навоз. не пускайте сопли.
показати весь коментар
01.03.2022 18:26 Відповісти
Я думаю китайские товарищи после такого позора армии Раиссы поняли, что Сибирь наш будет за 3 дня.
показати весь коментар
01.03.2022 18:30 Відповісти
Вони скоро будуть самі просити Китай ввести війська і захистити їх від України.
показати весь коментар
01.03.2022 18:42 Відповісти
переписку всі бачили ? відп*здячений гопнік більше не хоче
показати весь коментар
01.03.2022 18:31 Відповісти
А где же срчники? Вагнер, козаки? Я быстрее поверю что х-ло отправило Вагнер убивать Зеленского, чем совсем не заметных кадыровцев. Есть штатные убийцы - баширов и ко...
В рашке с демографией и генами и так напряг... Так им и надо...
показати весь коментар
01.03.2022 18:33 Відповісти
Та и *** с ними! ******* их жалеть!
показати весь коментар
01.03.2022 18:35 Відповісти
Это полудети, но это не смягчает их вину, так как они пришли нас убивать.

Пусть их родители их остановят выступлениями против власти.
показати весь коментар
01.03.2022 18:35 Відповісти
Знищують власну молодь , путлу пох скільки рабів ляже у могилу він буде йти до кінця. Не може "дать слабую" бо пацаны не поймут. Чечня Сирія це їх "почерк"
показати весь коментар
01.03.2022 18:36 Відповісти
Могли б вчитися в Гарварді чи Оксфорді, але героїчна слава дідів і пілотка з дитячого садку дуже важка ноша.
показати весь коментар
01.03.2022 18:40 Відповісти
Молоді будуть нас убивати там само як і старі. Без різниці.
Тому жалість тут ні до чого. Убивайте! А інакше вони уб'ють вас.
показати весь коментар
01.03.2022 18:42 Відповісти
Недопалок - ворог роїсі №1! Там і так демографічна яма, а буде прірва!!!
показати весь коментар
01.03.2022 18:43 Відповісти


Донька України


@Vicki712

·
28 лют.



Вибачте, але я трохи горю зі слів, що русня, яку ми беремо в полон ше діти. Та мені по№бать, скільки їм років. Хоч 15. Може зараз вони і не усвідомлюють на всі 100%, куди влізли, але через 10 років вони стануть дядьками готовими вбивати українців вже свідомо. Тому отсєчь жалість
показати весь коментар
01.03.2022 18:56 Відповісти
Я вот что подумал - т.н. Великая Отечественная пробила в демографии кацапстана нехилую брешь, из которой они до сих пор не могут выбраться. Нынешняя война должна сделать то же самое - вырыть им в демографии такую яму из которой они уже и не вылезут.
Молодые пацаны? Хорошо, китайцам больше самок кацапов достанется и будут уже детки их раскосые и жёлтолицые, а ванька размножаться уже не сможет, разве что с червями.
показати весь коментар
01.03.2022 19:05 Відповісти
в этой орде уже и так хватает всяких и раскосых в том числе, в идеале прекрасно было бы дробление этой орды территориально на мелкие куски
показати весь коментар
01.03.2022 19:12 Відповісти
Суки кацапські! А хто з градів їбаше? Ось ці 20и річні,убивають.А як би не херячили ми їх,то вони нам би почали розказувати як нам жити! Невірю я їм,в них в мозгах лишня хромосома!
Відрубувати праву руку - це буде маленька плата за вбивства!
показати весь коментар
01.03.2022 19:37 Відповісти
Андрій Кизило (23 роки )
Степан Стефурак ( 19 років )
Іван Гутник-Залужний ( 24 роки )
Микита Яровий ( 21 рік )
Максим Кривденко ( 22 роки )
Володимир Цірик (1993 рн)
Руслан Конюшенко (1994 рн)
Максим Ісаєнко (1997 рн)
Андрій Матвієнко ( 28 років )
Євген Костюк ( 19 років )
Олександр Капуш ( 23 роки ) ............................................................. Це назавжди обірвані долі наших хлопців.
Ніякого жалю, нами починають маніпулювати. Тільки ненависть, яка допоможе вистояти.
показати весь коментар
01.03.2022 19:47 Відповісти
Поколение виртуальных войн,только в жизни смерть настоящая.
показати весь коментар
01.03.2022 20:02 Відповісти
 
 