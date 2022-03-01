19-22 років - середній вік російських загарбників, які зараз перебувають в українському полоні, - СБУ. ВIДЕО
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19-22 років - середній вік російських загарбників, які перебувають на сьогодні в українському полоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.
"22, 21, 20, 19... Це не зворотній відлік, це – середній вік російських загарбників, які зараз перебувають в українському полоні.
Самі себе вони називають "гарматним м’ясом" і клянуться, що не хотіли воювати.
Вони передають привіт батькам і закликають: "Не відпускайте сюди дітей! Зберіться краще і йдіть на Путіна!"
СБУ закликає поширити це відео серед своїх знайомих та близьких в РФ.
"Україна не хоче воювати, але кожен, хто прийде до нас з війною – буде покараний. І потрапити в полон – це ще кращий сценарій для російських окупантів… Разом переможемо!", - зазначили в СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Поширюйте скрізь, в кого є можливість поширюйте через гучномовці в містах, людям треба ВІРА.
Так, звісно, була Чечня, та й Афган, але це сприймалося як нездатність ефективно боротися з партизанщиною. А, мовляв, у звичайній війні росіяни все ще огого.
Ми зараз наочно довели, що король не просто голий, а ще й трішки обісраний.
А це означає, що Росія втрачає один зі своїх головних зовнішньополітичних бонусів - імідж злобної, але сильної потвори. Вона злобна та слабка потвора, нездатна впевнено завалити навіть країну неспівставно менше за неї. Відтепер будь-які розмови про протистояння зі Штатами, не кажучи вже про НАТО в цілому, будуть викликати лише посмішки.
Співати про "медаль за город Вашингтон" та отримати 3,14зди в місті Охтирка - цей дисонанс бажаного та можливого світ запам'ятає назавжди. І зробить висновки. https://ibigdan.livejournal.com/28080220.html
А ще їх можна для експериментів в таємних американських лабораторіях використовувати. 😁
В рашке с демографией и генами и так напряг... Так им и надо...
Пусть их родители их остановят выступлениями против власти.
Тому жалість тут ні до чого. Убивайте! А інакше вони уб'ють вас.
Переписка в телефоне убитого в Киевской области российского оккупанта. Он обещает сестре, что война продлится недолго, а любимая девушка желает оккупанту "не жалеть" украинцев.
Донька України
@Vicki712
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28 лют.
Вибачте, але я трохи горю зі слів, що русня, яку ми беремо в полон ше діти. Та мені по№бать, скільки їм років. Хоч 15. Може зараз вони і не усвідомлюють на всі 100%, куди влізли, але через 10 років вони стануть дядьками готовими вбивати українців вже свідомо. Тому отсєчь жалість
Молодые пацаны? Хорошо, китайцам больше самок кацапов достанется и будут уже детки их раскосые и жёлтолицые, а ванька размножаться уже не сможет, разве что с червями.
Відрубувати праву руку - це буде маленька плата за вбивства!
Степан Стефурак ( 19 років )
Іван Гутник-Залужний ( 24 роки )
Микита Яровий ( 21 рік )
Максим Кривденко ( 22 роки )
Володимир Цірик (1993 рн)
Руслан Конюшенко (1994 рн)
Максим Ісаєнко (1997 рн)
Андрій Матвієнко ( 28 років )
Євген Костюк ( 19 років )
Олександр Капуш ( 23 роки ) ............................................................. Це назавжди обірвані долі наших хлопців.
Ніякого жалю, нами починають маніпулювати. Тільки ненависть, яка допоможе вистояти.