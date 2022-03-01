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Момент влучання російської ракети в Київську телевежу. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
В результаті обстрілів армією РФ, пошкоджена трансформаторна підстанція, яка живить електроенергією телевежу, а також апаратна на самій телевежі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Концерн РРТ вживає заходів для відновлення мовлення в регіонах. Найближчим часом буде увімкнене резервне мовлення. Наразі дивитися українське телебачення можна на регіональних Мультиплекс МХ-5.
Просимо громадян скористатися пошуком каналів на своєму телевізорі, щоб отримати доступ до регіональних каналів.
Унаслідок обстрілу телевежі в Києві загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро — отримали поранення, повідомили в ДСНС.
Топ коментарі
+12 Сергей Белоконь fcb5aa46
показати весь коментар01.03.2022 18:26
+10 Серж Пир
показати весь коментар01.03.2022 18:27
+9 Олександр Аганін a039b4fa
показати весь коментар01.03.2022 18:29
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Будь ласка, зачекайте...
Шойгу, в тебе є шикарний шанс...
всі здохнете або живцем горітимите 😠
да блин и то украинцы игру делали...
С момента начала этой агрессии я старался не смотреть кадры погибших Украинцев.
счас тяжело и больно