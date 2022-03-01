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війна (7386) Київ (8956) обстріл (5105) телебачення (426)

Момент влучання російської ракети в Київську телевежу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

В результаті обстрілів армією РФ, пошкоджена трансформаторна підстанція, яка живить електроенергією телевежу, а також апаратна на самій телевежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Концерн РРТ вживає заходів для відновлення мовлення в регіонах. Найближчим часом буде увімкнене резервне мовлення. Наразі дивитися українське телебачення можна на регіональних Мультиплекс МХ-5.

Просимо громадян скористатися пошуком каналів на своєму телевізорі, щоб отримати доступ до регіональних каналів.

Унаслідок обстрілу телевежі в Києві загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро — отримали поранення, повідомили в ДСНС.

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Топ коментарі
+12
сдохни хуйло. Слава Націі
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01.03.2022 18:26
+10
Касапы воюют по схеме 1917 года. Телеграф, телефон
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01.03.2022 18:27
+9
Не треба їм підказувати
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01.03.2022 18:29
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Мені і інтернета вистачає.
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01.03.2022 18:23 Відповісти
Касапы воюют по схеме 1917 года. Телеграф, телефон
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01.03.2022 18:27 Відповісти
следующая почта
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01.03.2022 19:32 Відповісти
Не треба їм підказувати
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01.03.2022 18:29 Відповісти
Ящик вже почав грати, хвилин 15 не було сигналу
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01.03.2022 18:25 Відповісти
Какой ужас
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01.03.2022 18:25 Відповісти
Пацану из авто - respect
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01.03.2022 18:26 Відповісти
сдохни *****. Слава Націі
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01.03.2022 18:26 Відповісти
психопат з синдромом Аспергера, затятий хло наказав атакувати Бабин Яр і Святу Софію Київську
Шойгу, в тебе є шикарний шанс...
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01.03.2022 18:34 Відповісти
Смерть кацапам на нашій землі 😡
всі здохнете або живцем горітимите 😠
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01.03.2022 18:36 Відповісти
Представляю, как красиво будет падать останкинская игла, москва-сити, лахта-центр и прочая-прочая-прочая. Ведь посеявшие ветер пожнут бурю!!!
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01.03.2022 18:41 Відповісти
москва 2033, exodus
да блин и то украинцы игру делали...
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01.03.2022 18:54 Відповісти
Я вірю, що буде він (Путлер) вісіти догори ногами довго, поки не здохне!
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01.03.2022 18:55 Відповісти
5 человек погибло, ужасные кадры.
С момента начала этой агрессии я старался не смотреть кадры погибших Украинцев.
счас тяжело и больно
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01.03.2022 18:56 Відповісти
Вот мразь!!!
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01.03.2022 18:59 Відповісти
Калибры, бьют с кораблей. Сперли технологии. Как всегда
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01.03.2022 19:25 Відповісти
Наступив час їбашити по московії,по останкіно!
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01.03.2022 19:13 Відповісти
Надо поставить ребят по периметру Киева со стингерами. Особенно с южного направления, орки бьют калибрами с моря, с кораблей.
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01.03.2022 19:24 Відповісти
Догрався член на скрипці, видно музику любив...
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01.03.2022 20:01 Відповісти
Попали в Бабий Яр ракетой, а Израиль продолжает язык держать в жопе! Мерзавцы трусливые! Это - не те евреи, которые были в 67-м.
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02.03.2022 19:03 Відповісти
 
 