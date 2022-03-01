УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17726 відвідувачів онлайн
Відео Події
91778 216
армія РФ (2698) війна (7386) полонені (784)

"Нам п#здят. Я сам в плен сдался. У них дороги по деревням - асфальт. Не знаю вернусь ли в Россию. Я здесь хочу остаться", - полонений росіянин телефонує додому. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Полонений росіянин з дозволу наших військових зателефонував додому та розповів про те, як здався в полон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у своїй розмові з родичем, якого цьогоріч мають призвати до війська, він усіляко застерігав його від участі в російсько-українській війні і розповів про деякі свої враження від перебування в Україні.

"Мене вмили, куртку дали. Я в теплі і нагодований. Те що казали нам - неправда... У них дороги по селам - асфальт. Освітлення на вулиці є всюди... Багатьох убило. Я сам підійшов і здався... Я не знаю чи вернусь я в Росію. Я б тут хотів залишитися", - розповів полонений. 

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ты кто?", - "Бурят", - "Боевой?", - "Тыловики мы...", - українці полонили ще одного військового армії РФ. ВIДЕО

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+128
а...так вот зачем Зеленский дороги асфальтировал.....
показати весь коментар
01.03.2022 19:25
+95
Вся економіка в асфальті, а з нею, Нептуни, Вільхи, Стугни...пілять.... Але нехай, з тим всім після перемоги розбиратись будемо. А тепер срачі припинити треба.
показати весь коментар
01.03.2022 19:35
+69
да кому ты нужен здесь гомнюк - по деревням..., сам ты деревня
показати весь коментар
01.03.2022 19:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Закопати ублюдка!!!!
показати весь коментар
01.03.2022 22:13 Відповісти
На путена працюєш?
показати весь коментар
02.03.2022 13:44 Відповісти
Ну вот на хрен мне этот водевиль здесь на Цензоре, когда самолеты на форсаже над головой заходят и бомбят. Пусть на русвеснах эти видосики постят.
показати весь коментар
01.03.2022 22:21 Відповісти
Пусть повоюет за Украину и искупит кровью, чтоб заслужить прощение. Говорить можно многое, а в реале может дырявым оказаться.
показати весь коментар
01.03.2022 22:43 Відповісти
Приезжай, и сам все прояснишь. А так ты просто ****** мальчик.
показати весь коментар
02.03.2022 00:33 Відповісти
То что твой папка - сосед через два дома? Не, правда😄😂
показати весь коментар
02.03.2022 04:17 Відповісти
Честно, я не представляю какая пропаганда в россии сейчас. В детстве я часто приезжала в россию на каникулы к бабушке/ родственникам. Было этак лет 30-34 назад, так вот и тогда глядя на их полупустые магазины с допотопной консервацией расставленной по полкам, темные улицы и тд я постоянно слышала эти речи « от, хохлушка, у вас там и жрать-то нечего, пьянь кругом, от людей смердит сильно, ленивые…» и тд я тогда не могла понять что они такое говорят. А сейчас просто тяжело представить.
показати весь коментар
02.03.2022 00:46 Відповісти
Не берите пленных больше, з исключением " high rank officers"
показати весь коментар
02.03.2022 01:00 Відповісти
На путена працюєш?
показати весь коментар
02.03.2022 13:45 Відповісти
Россияне в массе своей не знают вообще, где та Украина находится, но готовы жопу рвать, чтобы идти сюда с войной - самый обыкновенный фашизм)
показати весь коментар
02.03.2022 01:14 Відповісти
накормили куртку дали.Тарелку чая и кусок сухаря и шуруй в свой угол...жди!
показати весь коментар
02.03.2022 02:24 Відповісти
https://youtu.be/nKEmC4w9BpU это сказано я так думаю и это лично мое мнение о наших солдатах и офицерах.а это чистой масти ***********.пацаны дай ВАМ БОГ силы и здоровья.глушите этих ******.
показати весь коментар
02.03.2022 07:01 Відповісти
Жены, матери, дети России
И конечно же деды, отцы
Не пускайте «своих» в Украину
Вы поверьте - они «не бойцы»

Тут их будут сжигать, будут резать
бить асфальтом и просто стрелять
Даже там где армейцев не видно
В каждой хате солдаты сидят

Батько візьме до рук автомата
Сину мати гранати подасть
Дочка добре рушницю провірить
І чекає на «ваших» напасть

Вы сумели из щедрых душою
И приятных в общеньи людей
Испарить к вам любовь и терпенье
И теперь получили ЗВЕРЕЙ

Что ж, поверьте , теперь эти ЗВЕРИ
Ваших рОдных на тряпки порвут
Не пускайте «своих» в Украину
Пусть чуть дольше они проживут …
показати весь коментар
02.03.2022 08:37 Відповісти
как это в Украине нет бандеровцов? А я?
показати весь коментар
02.03.2022 09:51 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 