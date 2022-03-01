"Нам п#здят. Я сам в плен сдался. У них дороги по деревням - асфальт. Не знаю вернусь ли в Россию. Я здесь хочу остаться", - полонений росіянин телефонує додому. ВIДЕО
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Полонений росіянин з дозволу наших військових зателефонував додому та розповів про те, як здався в полон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у своїй розмові з родичем, якого цьогоріч мають призвати до війська, він усіляко застерігав його від участі в російсько-українській війні і розповів про деякі свої враження від перебування в Україні.
"Мене вмили, куртку дали. Я в теплі і нагодований. Те що казали нам - неправда... У них дороги по селам - асфальт. Освітлення на вулиці є всюди... Багатьох убило. Я сам підійшов і здався... Я не знаю чи вернусь я в Росію. Я б тут хотів залишитися", - розповів полонений.
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Топ коментарі
+128 Женя-Женя
показати весь коментар01.03.2022 19:25
+95 Gal
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+69 Hanka Panyanka
показати весь коментар01.03.2022 19:25
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Будь ласка, зачекайте...
И конечно же деды, отцы
Не пускайте «своих» в Украину
Вы поверьте - они «не бойцы»
Тут их будут сжигать, будут резать
бить асфальтом и просто стрелять
Даже там где армейцев не видно
В каждой хате солдаты сидят
Батько візьме до рук автомата
Сину мати гранати подасть
Дочка добре рушницю провірить
І чекає на «ваших» напасть
Вы сумели из щедрых душою
И приятных в общеньи людей
Испарить к вам любовь и терпенье
И теперь получили ЗВЕРЕЙ
Что ж, поверьте , теперь эти ЗВЕРИ
Ваших рОдных на тряпки порвут
Не пускайте «своих» в Украину
Пусть чуть дольше они проживут …