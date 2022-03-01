На Чернігівщині чоловік перекрив дорогу молоковозом і не дозволяв проїхати російським окупантам. ВIДЕО
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В Бобровиці на Чернігівщині чоловік перекрив дорогу молоковозом і не дозволяв проїхати російським окупантам.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно, що чоловік намагався наблизитися до російських військових, однак ті погрожували пострілами і вимагали розблокувати проїзд.
Топ коментарі
+48 Игорь Вазианский
показати весь коментар01.03.2022 20:30
+44 Руслан Фнтонь
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+39 Семен Шкаралупа
показати весь коментар01.03.2022 20:31
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а полями ? серьозно ? видно що ти житель міста який ніколи не бачив ораниці весною
якщо їм не прилітає дядя Джавелін та НЛАВ у населеномі пункті, то що їх пугає зловити їх на пересічній місцевості?
Скоро у нашей разведки будет много инфы про атаки с воздуха.
Якщо в мене будуть діти, ніколи вони смєшариків не подивляться.
Слава Україні
Смерть москалям