На Чернігівщині чоловік перекрив дорогу молоковозом і не дозволяв проїхати російським окупантам. ВIДЕО

В Бобровиці на Чернігівщині чоловік перекрив дорогу молоковозом і не дозволяв проїхати російським окупантам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно, що чоловік намагався наблизитися до російських військових, однак ті погрожували пострілами і вимагали розблокувати проїзд.

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