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На Чернігівщині чоловік перекрив дорогу молоковозом і не дозволяв проїхати російським окупантам. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

В Бобровиці на Чернігівщині чоловік перекрив дорогу молоковозом і не дозволяв проїхати російським окупантам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно, що чоловік намагався наблизитися до російських військових, однак ті погрожували пострілами і вимагали розблокувати проїзд.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти грабують магазин в Бобровиці на Чернігівщині. ВIДЕО

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Топ коментарі
+48
У цього дядька мабуть не сталеві, а карбідо-вольфрамові тестикули!!!
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01.03.2022 20:30
+44
Цей народ не зламати. Ніколи!
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01.03.2022 20:28
+39
В тому-то й справа, Руслане, що вони ніяк не второпають, що воюють не з армією, а з народом...
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01.03.2022 20:31
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Цей народ не зламати. Ніколи!
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01.03.2022 20:28 Відповісти
В тому-то й справа, Руслане, що вони ніяк не второпають, що воюють не з армією, а з народом...
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01.03.2022 20:31 Відповісти
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01.03.2022 20:42 Відповісти
У цього дядька мабуть не сталеві, а карбідо-вольфрамові тестикули!!!
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01.03.2022 20:30 Відповісти
Достойний вчинок 👏
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01.03.2022 20:30 Відповісти
Тільки таким поклонюся.
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01.03.2022 20:31 Відповісти
А я усім, хто боронить нашу землю від ботоксного ублюдка.
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01.03.2022 20:38 Відповісти
а чого вони пруть асфальтованими дорогами? об"їхати те село, та навіть той молоковоз не проблема для війскьової техніки, чи проблема?
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01.03.2022 20:32 Відповісти
По-перше - вони місцевості не знають По-друге - а чи є там об"їзд? Бо може буть так що це - єдина дорога асфальтована в селі А що таке чернігівська земля ранньою весною - вони вже знають!
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01.03.2022 20:45 Відповісти
вони ссуть бо знають що якщо зупинили то може або дядя Джавелін або НЛАВ прилетіти і колоні піста.
а полями ? серьозно ? видно що ти житель міста який ніколи не бачив ораниці весною
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01.03.2022 20:46 Відповісти
так, я житель "міста і ніколи не бачив ораниці весною" це має якось мене принизити в твоїх словах?
якщо їм не прилітає дядя Джавелін та НЛАВ у населеномі пункті, то що їх пугає зловити їх на пересічній місцевості?
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01.03.2022 20:51 Відповісти
Вони без екскаватора й пару метів полями не проїдуть.
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01.03.2022 20:57 Відповісти
Насправді, вони якраз польовою дорогою по околиці від сахзаводу до браницького переїзду пройшли на швидкості 50-60 км/год. Кілька десятків танків, бтр, трохи мотолиг, камази, наче ТОР був, буратіни, гради, бмп. На броні сиділи автоматники стволами до парканів. Потім через 2 години за хавчиком та бухлом повернулись мародерити і поминати тільки-но підсмажених біля Даньовки. Тоді їхню групу заготівельників і зупинили. Але магазин там вони пограбували. А я вранці там хліб не встиг купити.
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01.03.2022 22:49 Відповісти
Да каким боком здесь унижение? Ролики в интернете гляньте. В сети есть фото танков, которые по самую башню закопаны через 20 м съезда с асфальта. Вода землей напитана - это болото по своей сути.
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01.03.2022 21:01 Відповісти
Глобальное потепление.Украинский чернозем не замерз до достаточной глубины, русская техника в нем вязнет.
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01.03.2022 20:48 Відповісти
Оленевод эту операцию скорей всего где-то в Якутии разрабатывал. Поэтому он думал что в конце февраля почва в Украине замерзшая. То, что она у нас последние лет десять вообще практически не промерзает, он не знал.
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01.03.2022 21:05 Відповісти
Я не религиозен. Но не могу не отметить - Аллах, Один, Тюр и все валькирии на стороне Украины, судя по всему.
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01.03.2022 21:13 Відповісти
На вулиці зробили колію 20 см. Дорога колись була висипана щебнем, битою цеглою і т.п. На полі - аналогічно. Польова дорога, накатана.
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01.03.2022 22:55 Відповісти
що ж він один,а якби вийшли всі....Виходить і один у полі воїн.Герой.
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01.03.2022 20:32 Відповісти
Стугни *** та корсари, вільхи та нептуни,нахіба коли є молоковозки.
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01.03.2022 20:33 Відповісти
И что он в результате добился? А из ПТРК можно было половину колоны расстрелять. Или на пути следования поставить заминированную машину и подорвать. Нужен результат а не геройство
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01.03.2022 20:46 Відповісти
Це мужній вчинок. Я пишаюся своїм народом!
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01.03.2022 20:33 Відповісти
Они уже обосрались, туда пару гранатометов вместо телефона...
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01.03.2022 20:34 Відповісти
В місті вирішили не палити, щоб дітей, жінок, старих не наражати на небезпеку помсти. Смузі було, але на всіх не вистачило би.
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01.03.2022 22:58 Відповісти
Ми тебе теж попереджали. Вилядок.
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01.03.2022 20:53 Відповісти
И таким надо присваивать Героя Украины 🇺🇦
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01.03.2022 20:36 Відповісти
ты чмо ублюдочное, представитель убийц краснокоричневых, пойдешь накуй!
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01.03.2022 20:44 Відповісти
Ти вже вилізо з-під блокування адміном?
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01.03.2022 20:47 Відповісти
Слыш придурок, походу мы точно "братья", вы считаете, что у нас свинорейх, мы считаем, что у вас *********. Короче фашисты с обеих сторон, ну чем не братья, ещё и разговаривают па руски. Немцы со смеху давятся наверное смотря на это.
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01.03.2022 20:52 Відповісти
Героям СЛАВА!
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01.03.2022 20:39 Відповісти
По предварительной информации, из 6 самолетов, что сегодня бомбили Харьков - 3 сбили. Один пилот застрелился, двое в плену.



Скоро у нашей разведки будет много инфы про атаки с воздуха.
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01.03.2022 20:40 Відповісти
Зайшов до Ютуба. Рекомендація: "Смешарики: Азбука доброжелательности + Мир без насилия". Вчора виложили.

Якщо в мене будуть діти, ніколи вони смєшариків не подивляться.
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01.03.2022 20:41 Відповісти
А дали бы ему пару мин или гранатомет
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01.03.2022 20:42 Відповісти
Цю націю не перемогти.
Слава Україні
Смерть москалям
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01.03.2022 20:47 Відповісти
І один у полі воїн!
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01.03.2022 20:59 Відповісти
Джихад-молоковоза испугались
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01.03.2022 21:12 Відповісти
 
 