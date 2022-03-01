Інтерв’ю Зеленського CNN і Reuters. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю журналістам CNN і Reuters.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Треба принаймні припинити бомбардування людей, просто бомбардування припинити і, після цього, сісти за стіл перемовин", - наголосив Зеленський.

Президент сказав, що наразі російські окупанти здійснюють бомбардування цивільних об'єктів у великих містах України, щоби делегація російських загарбників мала змогу тиснути на Україну на перемовинах, а не вести раціональні та зважені дискусії щодо перемир’я.

Президент України також подякував урядам країн-членів НАТО за надання збройної та фінансової підтримки. Проте він виразив жаль, що уряди Заходу не запровадили превентивні санкції проти Росії до початку вторгнення. На його думку, якби Захід запровадив пакет суворих санкцій до початку вторгнення російських військ в Україну, скоріше за все, вторгнення російської армії до України не сталося би.

Зеленський попередив західні уряди, що вони захищають самих себе, допомагаючи Україні, бо в разі перемоги російських окупантів, їм доведеться мати справу із загрозою російського вторгнення власноруч.

Проте, президент каже, що, крім збройної підтримки, Україна потребує, аби НАТО закрили небо над Україною.