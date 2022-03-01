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Інтерв’ю Зеленського CNN і Reuters. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю журналістам CNN і Reuters.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Треба принаймні припинити бомбардування людей, просто бомбардування припинити і, після цього, сісти за стіл перемовин", - наголосив Зеленський.

Президент сказав, що наразі російські окупанти здійснюють бомбардування цивільних об'єктів у великих містах України, щоби делегація російських загарбників мала змогу тиснути на Україну на перемовинах, а не вести раціональні та зважені дискусії щодо перемир’я.

Президент України також подякував урядам країн-членів НАТО за надання збройної та фінансової підтримки. Проте він виразив жаль, що уряди Заходу не запровадили превентивні санкції проти Росії до початку вторгнення. На його думку, якби Захід запровадив пакет суворих санкцій до початку вторгнення російських військ в Україну, скоріше за все, вторгнення російської армії до України не сталося би.

Зеленський попередив західні уряди, що вони захищають самих себе, допомагаючи Україні, бо в разі перемоги російських окупантів, їм доведеться мати справу із загрозою російського вторгнення власноруч.

Проте, президент каже, що, крім збройної підтримки, Україна потребує, аби НАТО закрили небо над Україною.

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Топ коментарі
+11
Україна- це 300 спартанців цивілізованого світу. І так- МИ вже перемогли і не важливо, залишимося ми в живих чи ні.
Зараз хід не за нами.
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01.03.2022 20:58
+7
ну, например, не сворачивать ракетную программу в 2019 и не закатывать все бабки в асфальт, по которому сейчас хрюгавы едут с ветерком. Не рассматривал этот вариант?
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01.03.2022 21:09
+7
Добре, що генштаб керує.
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01.03.2022 21:09
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Україна- це 300 спартанців цивілізованого світу. І так- МИ вже перемогли і не важливо, залишимося ми в живих чи ні.
Зараз хід не за нами.
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01.03.2022 20:58 Відповісти
Раджу дійсно послухати і ПОЧУТИ те, що він сказав у цьому інтерв'ю. Та головне, щоб його почули лідери цивілізованого світу.
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01.03.2022 21:00 Відповісти
Світломаскування зберігає життя, - Держспецзв'язку.
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01.03.2022 20:59 Відповісти
Можно было и не допускать обстрелов жилых кварталов.
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01.03.2022 20:59 Відповісти
Хотя о чём это я
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01.03.2022 21:00 Відповісти
Яким чином? По щучому велінню? Так з цим до Івана-дурака.
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01.03.2022 21:02 Відповісти
ну, например, не сворачивать ракетную программу в 2019 и не закатывать все бабки в асфальт, по которому сейчас хрюгавы едут с ветерком. Не рассматривал этот вариант?
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01.03.2022 21:09 Відповісти
Тоді б отримали війну з рашкою раніше як мінімум. Хоча пояснити це тому, в кого в голові лише тупа пропаганда, неможливо. Тому і не буду- часу жаль.
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01.03.2022 21:14 Відповісти
коментар відмічено як спам
От і не займайся ЗЕлупопропагандою, сопливе!
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01.03.2022 21:15 Відповісти
<sarcasm>точняк! Тогда надо было полностью разоружиться! Вот тогда бы всё было ок</sarcasm>

Руснявый полезный идиот, иди на ***! (с)
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02.03.2022 00:28 Відповісти
Якби зе дійсно якось командував обороною, йому не було би часу селфитись і давати інтерв'ю.
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01.03.2022 21:00 Відповісти
Добре, що генштаб керує.
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01.03.2022 21:09 Відповісти
Його селфіння та інтерв'ю зробили більше для України, ніж будь-що інше - привернули увагу всього світу та зробили його та українців героями. Я - американська діаспора, і усі англомовні масс медіа стверджують, що саме Зеленський привернув увагу до України. Його фрази стали крилатими. А політики в США і Європі слідують за суспільною думкою. Це саме те, для чого Бог дозволив КВНівцю стати президентом.
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01.03.2022 21:43 Відповісти
Я такого не чув, що НАТО казало, що не хоче брати Україну в НАТО, бо цього не хоче россія. НАТО казало, що це право України вирішувати бути, чи не бути їй в НАТО, а не россії.
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01.03.2022 21:03 Відповісти
Директор Мемориального центра «Бабий Яр» направил юридический запрос к прокурору Международного уголовного суда в Гааге Карим Хану с просьбой начать расследование относительно обвинений Путиным Украины в «геноциде», якобы совершенном украинскими силами в Донбассе.

«Уважаемый господин Карим Хан,

Как глава Академического совета Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», открытого осенью прошлого года президентами Украины, Израиля и Германии, обращаюсь к Вам с этим юридическим запросом.

В сентябре 1941 года в Бабьем Яру за два дня было расстреляно более 33 тысячи евреев. Бабий Яр - это символ «Холокоста от пуль», во время которого погибло более двух миллионов евреев в Украине, Молдове, Литве, Эстонии, Латвии и России.

Президент Путин обвинил Украину в совершении геноцида против жителей Донбасса.
Как эксперт в этой области и специально для этого региона, хочу заверить, что после тщательного изучения фактов и сообщений, с 2014 года не было зафиксировано ни одного случая преступлений, квалифицированных как геноцид.

Так называемый «геноцид», который президент Путин использовал для оправдания войны против Украины, начавшейся 24 февраля 2022 года в 4 часа утра, - это ложь.

Господин Хан, Академический совет Мемориального Центра Холокоста «Бабий Яр» просит Вас как прокурора Международного уголовного суда начать расследование этого так называемого «геноцида».

Если президент Путин хочет разоблачать геноцид, он должен обратиться к представителям системы международного правосудия, а не начинать войну против народа Украины под ложным предлогом»
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01.03.2022 21:04 Відповісти
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01.03.2022 21:04 Відповісти
США испугались , позорище и єто страна с 18 трилионами ВВП, ваша как би помощь єто пиль, кроме того что сцикуни еще и жмоти
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01.03.2022 21:09 Відповісти
такі виступи не надихають на спротив, потрібно випромінювати впевненість і віру а тут якась розмазня
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01.03.2022 21:16 Відповісти
Тобі б про Матросова та панфіловців...
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01.03.2022 21:17 Відповісти
зараз він хоч номінально, але верховний, люди й так перелякані і засмучені, хотілося б трохи менше слів, більше конкретики, бо я нічого не зрозумів з цього послання, якщо на захід жаліється, то в нього є спеціальні прямі канали для цього, щоб продовжувати просити підтримку
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01.03.2022 21:29 Відповісти
То знайдіть розумних людей поруч і спитайте в них. А я вам не вчитель.
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01.03.2022 21:35 Відповісти
Пане Президенте напишіть лист в НАТО, США про закриття неба в Україніє задокументуйте геноцин Українців росією путін говорить що він в Україні через НАТО
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01.03.2022 21:20 Відповісти
как бы кто не относился к зеленскому, я считаю его и правительство надо эвакуировать сейчас на запад Украины.
Если путин достигнет своего замысла его убить, мы не проведем выборов и т.п.
кацапы поставят хунту, а наши будут уничтожены.
Поэтому не время для геройства.
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01.03.2022 21:25 Відповісти
Интересное ,умное интервью ..Хочется надеяться ,что Запад его услышит
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01.03.2022 21:32 Відповісти
Наслідуючи Маяковського-

З вірою і без штовхалитсь із Ним Та обраний силою мас й думками мас з українською мрією ріс наш Володимир (Зеленський)
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01.03.2022 21:36 Відповісти
Хай ЗЕ розкаже де Єрмак?
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01.03.2022 21:58 Відповісти
Все ж таки я радий нарешті, що припинив на якийсь час розчаровуватись в людях. Видно, що людина подорослішала, посерйознішала. Навіть інтонація, голос і логічність мовлення стали солідними і людяними
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01.03.2022 22:15 Відповісти
 
 