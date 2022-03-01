Інтерв’ю Зеленського CNN і Reuters. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю журналістам CNN і Reuters.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Треба принаймні припинити бомбардування людей, просто бомбардування припинити і, після цього, сісти за стіл перемовин", - наголосив Зеленський.
Президент сказав, що наразі російські окупанти здійснюють бомбардування цивільних об'єктів у великих містах України, щоби делегація російських загарбників мала змогу тиснути на Україну на перемовинах, а не вести раціональні та зважені дискусії щодо перемир’я.
Президент України також подякував урядам країн-членів НАТО за надання збройної та фінансової підтримки. Проте він виразив жаль, що уряди Заходу не запровадили превентивні санкції проти Росії до початку вторгнення. На його думку, якби Захід запровадив пакет суворих санкцій до початку вторгнення російських військ в Україну, скоріше за все, вторгнення російської армії до України не сталося би.
Зеленський попередив західні уряди, що вони захищають самих себе, допомагаючи Україні, бо в разі перемоги російських окупантів, їм доведеться мати справу із загрозою російського вторгнення власноруч.
Проте, президент каже, що, крім збройної підтримки, Україна потребує, аби НАТО закрили небо над Україною.
Будь ласка, зачекайте...
Зараз хід не за нами.
Руснявый полезный идиот, иди на ***! (с)
«Уважаемый господин Карим Хан,
Как глава Академического совета Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», открытого осенью прошлого года президентами Украины, Израиля и Германии, обращаюсь к Вам с этим юридическим запросом.
В сентябре 1941 года в Бабьем Яру за два дня было расстреляно более 33 тысячи евреев. Бабий Яр - это символ «Холокоста от пуль», во время которого погибло более двух миллионов евреев в Украине, Молдове, Литве, Эстонии, Латвии и России.
Президент Путин обвинил Украину в совершении геноцида против жителей Донбасса.
Как эксперт в этой области и специально для этого региона, хочу заверить, что после тщательного изучения фактов и сообщений, с 2014 года не было зафиксировано ни одного случая преступлений, квалифицированных как геноцид.
Так называемый «геноцид», который президент Путин использовал для оправдания войны против Украины, начавшейся 24 февраля 2022 года в 4 часа утра, - это ложь.
Господин Хан, Академический совет Мемориального Центра Холокоста «Бабий Яр» просит Вас как прокурора Международного уголовного суда начать расследование этого так называемого «геноцида».
Если президент Путин хочет разоблачать геноцид, он должен обратиться к представителям системы международного правосудия, а не начинать войну против народа Украины под ложным предлогом»
Если путин достигнет своего замысла его убить, мы не проведем выборов и т.п.
кацапы поставят хунту, а наши будут уничтожены.
Поэтому не время для геройства.
З вірою і без штовхалитсь із Ним Та обраний силою мас й думками мас з українською мрією ріс наш Володимир (Зеленський)