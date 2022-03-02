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На Донбасі взято в полон групу мобілізованих Росією мешканців окупованих територій, - пресцентр ОС. ВІДЕО+ФОТО

Відео Цензор.НЕТ Фоторепортаж

На Донбасі взято в полон групу мешканців окупованих територій, яких Росія відправила воювати проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

На Донбасі взято в полон групу мобілізованих Росією мешканців окупованих територій, - пресцентр ОС 01

"Сьогодні, на Донецькому напрямку наші захисники взяли в полон групу представників збройних формувань РФ. Ними виявилися мешканці окупованих територій: слюсарі, вчителі, соціальні працівники. Всіх їх кремлівська влада насильно мобілізувала до своєї армії та холоднокровно відправила вперед як гарматне м’ясо", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі взято в полон групу мобілізованих Росією мешканців окупованих територій, - пресцентр ОС 02

Також дивіться: "Мама, я в плену. Мы не миротворцы. Здесь война и мы - агрессоры", - російський полонений телефонує додому. ВIДЕО

Окрім цього, сьогодні воїни полку "Азов" гідно зустріли кадирівців в степах Донбасу. Елітні війська РФ виявились звичайним вантажем "200", яким зараз окупанти масово завалюють Україну.

На Донбасі взято в полон групу мобілізованих Росією мешканців окупованих територій, - пресцентр ОС 03

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Топ коментарі
+48

⚡️Мэр Москвы Собянин жалуется, что российские сайты массово взламывают хакеры и москвичам идут угрозы за вторжение в Украину. И это только 5-й день войны.
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01.03.2022 21:37
+41
цих вішати поза чергою
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01.03.2022 21:37
+26
Путин захватил Донбасс, чтобы заставить их потом идти умирать!

Капец, как он Донбассу помог!
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01.03.2022 21:42
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цих вішати поза чергою
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01.03.2022 21:37 Відповісти
Дааааа.мммм. это те.кто брал оружие .кричал введи и шел на поклон к фсру.гиркиным. маторолам. Не пропускали наших на защиту этих же ********* и Целостности Украины! дауны! там надо проверять.но за 8 лет.80% тех пид.сав брали в руки оружие и воевали на стороне оккупанта.
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01.03.2022 22:19 Відповісти
це ппц звичайно.
не розумію, чому їм не задане головне питання: чому не виїхали за 8 років з окупованої території
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01.03.2022 21:37 Відповісти
ніхто їх не відправляв. вони самі перлися. добровольцями. я виїхала з лугандону бо не змогла жити поруч з цими ******. самі припхалися! ДОБРОВІЛЬНО!!!!
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01.03.2022 21:53 Відповісти
точнісінько,це іх помста,бо мозок нашпигован лайном про Украіну,про нациків))
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01.03.2022 22:00 Відповісти
а Вы пробовали выехать хоть куда-нибудь? где жить, где работать, куда ехать?

это в Европе легко можно переехать в другой город или страну. найти работу да и жить себе припеваючи (делательно работу найти сперва, потом переехать). а тут совсем другой компот.

лично знаю случай. пенсионерка продала квартиру на подконтрольной Украине территории в Донецкой области и переехала в Днепр. и все бы хорошо, но надо же оформиться во всех инстанциях. а там как про Донецкую облать слышали, сразу массу какой-то невыполнимой хрени требовали т.к. она видите ли беженка. она задолбалась доказывать что она не беженка, но ей таки втюхали счет в Сберанке, хотя до этого она прекрасно Приватом пользовалась.
украинская бюрократия - агенты *****.
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01.03.2022 22:09 Відповісти
я не пробував, але точно знаю, що в окупації жити не став би
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01.03.2022 22:24 Відповісти
я лично знаю людей, которые живут в Донецке и всей душой за Украину, и знаю таких, кто живя на подконтрольной Украине территории, ненавидит ее.
это от места жительства не зависит.
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01.03.2022 22:42 Відповісти
і причому тут я. не мене зі зброєю проти своєї країни в полон взяли. вважаю, що це питання обов'язково мало бути поставлене!
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01.03.2022 22:25 Відповісти
вопрос должен быть в первую очередь к *****! т.к. это именно по его приказу мобилизуют (принуждают) украинских граждан воевать против Украины.
ты в курсе, что после второй мировой многие граждане в УССР поражались в правах только за то, что родители были в плену/окупации ?

тут разобраться надо воевали эти слюсарi или не воевали против Украины.
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01.03.2022 22:39 Відповісти
Так вони 8 років жили як в резервації: комендантська години, чуть що, зразу ж "На підвал" . Інформацію отримували чи інтернет не працює? З моєї точки зору, там проблема з мозгами і логічним мислення.
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02.03.2022 00:22 Відповісти

⚡️Мэр Москвы Собянин жалуется, что российские сайты массово взламывают хакеры и москвичам идут угрозы за вторжение в Украину. И это только 5-й день войны.
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01.03.2022 21:37 Відповісти
Хай здаються без зброї і нічого їм не буде.
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01.03.2022 21:37 Відповісти
Рашисты уже по дну скребут
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01.03.2022 21:38 Відповісти
⚡ Руководителя компании TeenSpirit Studio (шоу "Орел и Решка"), продюссера Светланы Лободы Наттеллу Крапивину и ее сестру лишили российского гражданства за осуждение войны против Украины, УНИАН.
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01.03.2022 21:40 Відповісти
А я мля джва года через юристов за єто боролся...
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01.03.2022 21:43 Відповісти
у тебя пол не тот
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01.03.2022 22:10 Відповісти
Ну це звісно добре що засудила війну, але коли згадаю як вона нашим патріотам хамила, що кадиров прийде і всіх на коліна поставить, то й жаль проходить.
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01.03.2022 21:43 Відповісти
Дуже сподіваюсь не почути її і не побачити ніколи. Не має їй місця в Україні
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01.03.2022 22:04 Відповісти
Это боевые резервы
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01.03.2022 21:41 Відповісти
это - собачьи консервы.
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01.03.2022 22:11 Відповісти
Путин захватил Донбасс, чтобы заставить их потом идти умирать!

Капец, как он Донбассу помог!
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01.03.2022 21:42 Відповісти
Не здивуюсь що вони все одно раху підтримують. Не намагайтесь їх зрозуміти, кацапи люди тільки зовні.
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01.03.2022 21:53 Відповісти
Слава Україні ! Айдарівці , ви герої . Бережіть себе . А окупантам підземелля .
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01.03.2022 21:43 Відповісти
Чурок в Украине никогда не любили. В гражданскую даже разговоров не было - только смерть.
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01.03.2022 21:44 Відповісти
чурки це хто ?
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01.03.2022 21:46 Відповісти
кадирівці
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01.03.2022 22:06 Відповісти
у россии такая тактика. захватить кого-то, потом заставлять идти воевать за них.

бурятию и якутию они захватили когда-то. теперь они их заставляют идти воевать за свои интересы.

донбасс захватили, заставляют воевать. в крыму мобилизация.

белорусов недавно поработили, теперь заставляют воевать за себя.

это русский мир!

хотят нас захватить и потом заставить воевать против польши и прибалтики.
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01.03.2022 21:46 Відповісти
Так сьогодні написала у ютуб і я. Коли кацапка стала ліпити з рашістів "захистників бамбасу" Я в неї спитала,- то чому ті російськомовні ,що залишилися жити під бандерівцями жили мирно та щасливо?
В неї шестерні у голові закріпіли,застогнали та заклініло
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01.03.2022 21:52 Відповісти
Они не заставляют никого, а покупают. Там какой то сторож обмолвился про свою сраную зарплату. Я не кровожадный к идиотам, но если они хоть раз стрельнули в сторонну ВСУ, то пусть идут на удобрения. Всё равно ничему хорошему детей не научат.
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01.03.2022 21:53 Відповісти
Це тактика монгольська чингіза( темуджіна) з 13 століття. За 800 років нічого не змінилось.
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01.03.2022 22:02 Відповісти
ВОНИ УСПАДКУВАЛИ ТАКТИКУ ЗОЛОТОЇ ОРДИ!
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01.03.2022 22:03 Відповісти
а что єто у него в руке? последний козырь ?
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01.03.2022 21:50 Відповісти
расстрелять. хватит брать в плен рашкованских нациков
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01.03.2022 21:51 Відповісти
Сказали или на подвал или в ад.Выбрали ад.
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01.03.2022 21:52 Відповісти
Ось вони красавці
https://t.me/Tsaplienko/1476
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01.03.2022 21:56 Відповісти
это те што вчера шагали гуськом за этим ватажком в резиновых сапогах на 2 размера больше)))) пишут историю днр,побывали в плену у бандеровцев
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01.03.2022 22:06 Відповісти
Считаю, что не стоит затушевывать фото убитых врагов. Одно дело, когда в мирное время читатель на расслабоне натыкается на заметку о ДТП с фото трупов, кого-то это может лишить психологического комфорта. Совершенно другое дело, когда страшной бедой на всех навалилась война. Нарушен сон, нервы натянуты как струны, страна борется за выживание и впереди неизвестность. Фото и видео покореженной вражеской техники, валяющихся обгорелых московитов и блеяние пленных козлолицых наоборот успокаивают и повышают настроение. Думаю, многие согласятся со мной.
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01.03.2022 21:57 Відповісти
А якщо з фейсу фарш?
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01.03.2022 22:03 Відповісти
та хоть смузi !
я не брезгливый. могу и на трупы кацапов смотреть. блевать не тянет. устойчивое ощущение, что это не люди, а мусор.
а украинцы могли бы своим знакомым или кому там в кацапию послать. глядишь кого-то бы правда войны и отрезвила.
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01.03.2022 22:20 Відповісти
Ну ми ж дивимось у Нейшнл Джіогрефік, як гієни та леви шматують ще живих антилоп та зебр. І ні в кого це не викликає запоморочення. До речі, не будучи носієм української мови саме в цих передачах дізнався що дуже красиві і влучні слова "падла" і "стерво" літературні і навіть наукові. Тому, дивлячись на фарш з ворога, так і хочеться вигукнути: - Так тобі і требі падла! Знайшов те що шукав, стерво?!
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01.03.2022 22:30 Відповісти
Ти прямо Толстой
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01.03.2022 22:15 Відповісти
щё они ни пи*д*ли что на блокпосту морковку чесал ? ? или слесарем на Граде работал ? ?
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01.03.2022 21:59 Відповісти
тільки вбивати окупантів..... полон то зайве. Своїй групі особисто дав наказ в полон не брати - нікого....
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01.03.2022 22:08 Відповісти
Та может они и рады что их в плен взяли. Известно как их за шкуру хватали там и "мобилизовали". Нужно понимать что не все мужики среднего возраста смогли бросить все что наживали всю жизнь и удрать на подконтрольную территорию с пустыми руками. Многие семьи отправили на подконтрольную территорию, сами остались дома, надеясь что скоро все уладится, да так все и затянулось...а потом уже небыло возможности выехать. Тот что в тельняшке "завгар" на мой взгляд мутный какой-то, служил по контракту у террористов. Остальные простые "лохи". Естественно отпускать их только после полной победы, и досконально изучив их биографию за время пребывания в ОРДЛО.
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01.03.2022 22:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Nqv-r5b8N-U
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01.03.2022 22:24 Відповісти
Російські солдати! Тікайте з України! Бо до вас вже така ненависть,
що вас будуть вішати за ноги, і ви будете тіліпатись а ми будемо на це дивитись.
Р.S. Скільки ви падли мирних людей вбили, а дітей!?
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01.03.2022 22:40 Відповісти
 
 