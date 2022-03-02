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На Донбасі взято в полон групу мобілізованих Росією мешканців окупованих територій, - пресцентр ОС. ВІДЕО+ФОТО
Відео Цензор.НЕТ Фоторепортаж
На Донбасі взято в полон групу мешканців окупованих територій, яких Росія відправила воювати проти України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Сьогодні, на Донецькому напрямку наші захисники взяли в полон групу представників збройних формувань РФ. Ними виявилися мешканці окупованих територій: слюсарі, вчителі, соціальні працівники. Всіх їх кремлівська влада насильно мобілізувала до своєї армії та холоднокровно відправила вперед як гарматне м’ясо", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, сьогодні воїни полку "Азов" гідно зустріли кадирівців в степах Донбасу. Елітні війська РФ виявились звичайним вантажем "200", яким зараз окупанти масово завалюють Україну.
Топ коментарі
+48 Запорізький козак
показати весь коментар01.03.2022 21:37
+41 Onufri Zagloba
показати весь коментар01.03.2022 21:37
+26 Роман Шевченко 08ca72a5
показати весь коментар01.03.2022 21:42
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не розумію, чому їм не задане головне питання: чому не виїхали за 8 років з окупованої території
это в Европе легко можно переехать в другой город или страну. найти работу да и жить себе припеваючи (делательно работу найти сперва, потом переехать). а тут совсем другой компот.
лично знаю случай. пенсионерка продала квартиру на подконтрольной Украине территории в Донецкой области и переехала в Днепр. и все бы хорошо, но надо же оформиться во всех инстанциях. а там как про Донецкую облать слышали, сразу массу какой-то невыполнимой хрени требовали т.к. она видите ли беженка. она задолбалась доказывать что она не беженка, но ей таки втюхали счет в Сберанке, хотя до этого она прекрасно Приватом пользовалась.
украинская бюрократия - агенты *****.
это от места жительства не зависит.
ты в курсе, что после второй мировой многие граждане в УССР поражались в правах только за то, что родители были в плену/окупации ?
тут разобраться надо воевали эти слюсарi или не воевали против Украины.
⚡️Мэр Москвы Собянин жалуется, что российские сайты массово взламывают хакеры и москвичам идут угрозы за вторжение в Украину. И это только 5-й день войны.
Капец, как он Донбассу помог!
бурятию и якутию они захватили когда-то. теперь они их заставляют идти воевать за свои интересы.
донбасс захватили, заставляют воевать. в крыму мобилизация.
белорусов недавно поработили, теперь заставляют воевать за себя.
это русский мир!
хотят нас захватить и потом заставить воевать против польши и прибалтики.
В неї шестерні у голові закріпіли,застогнали та заклініло
https://t.me/Tsaplienko/1476
я не брезгливый. могу и на трупы кацапов смотреть. блевать не тянет. устойчивое ощущение, что это не люди, а мусор.
а украинцы могли бы своим знакомым или кому там в кацапию послать. глядишь кого-то бы правда войны и отрезвила.
що вас будуть вішати за ноги, і ви будете тіліпатись а ми будемо на це дивитись.
Р.S. Скільки ви падли мирних людей вбили, а дітей!?