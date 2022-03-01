64189 50
"ЗСУ завдали нищівного удару російським фашистам під Маріуполем", - міськрада. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Збройні сили України завдали "нищівного удару" по російським військовим під Маріуполем Донецької області
Про це у Telegram повідомляє Маріупольська міськрада, інформує Цензор.НЕТ.
"Українці завдали нищівного удару російським фашистам під Маріуполем. Повідомляють про велику кількість трофеїв, включно з танками", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+86 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар01.03.2022 21:54
+65 Zorg
показати весь коментар01.03.2022 21:54
+50 Запорізький козак
показати весь коментар01.03.2022 21:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
⚡️Постпреды стран ЕС договорились отключить 7 российских банков от SWIFT. В том числе ВТБ и банк «Россия» - Bloomberg.
За Запорожье и Мариуполь как-то более волнительно.
Поэтому это обнадеживающее сообщение.
Мост в херсоне подарили,сейчас оттуда это дерьмо льется на правобережную часть
Я уж не говорю про сплошное минирование,которое хотя бы на некоторое время задержало бы противника-дороги то всего две и подходов к ним тоже немного.
Да и дороги на своей стороне должны иметь камеры подрыва(обычно их нет),в мостах это заложено сразу еще с советских времен в любом быке моста должна быть камера подрыва,в любой плотине и дамбе их должно быть по несколько штук и при введении военного положения по развертыванию должны быть заполнены,это прописано в инструкциях инженерных войск,ответственных за свой район.
Не хочется конечно верить в предательство и халатность в лучшем случае-но скорее всего инженерной подготовки к возможному наступлению противника проведено не было
треба вже слово "оккупанти" замінити на "фашисти".
Ніхто так швидко не реалізовував програму для України "Геть від москви!", як пуйло.
Але 2СВ її підірвала
Они за 5 дней ТРИЛЛИОН бкинских ********.
Слава Украине!