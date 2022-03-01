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"ЗСУ завдали нищівного удару російським фашистам під Маріуполем", - міськрада. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збройні сили України завдали "нищівного удару" по російським військовим під Маріуполем Донецької області

Про це у Telegram повідомляє Маріупольська міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Українці завдали нищівного удару російським фашистам під Маріуполем. Повідомляють про велику кількість трофеїв, включно з танками", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Коридори "ДНР" для евакуації жителів Маріуполя є провокаціями загарбників, — міська рада

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Топ коментарі
+86
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01.03.2022 21:54
+65
Виявилось, що в 1941 р. Гітлер проводив спецоперацію по "декомунізаціїї і демілітаризації СРСР".
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01.03.2022 21:54
+50

⚡️Постпреды стран ЕС договорились отключить 7 российских банков от SWIFT. В том числе ВТБ и банк «Россия» - Bloomberg.
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01.03.2022 21:54
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Виявилось, що в 1941 р. Гітлер проводив спецоперацію по "декомунізаціїї і демілітаризації СРСР".
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01.03.2022 21:54 Відповісти
насправді путін проводить спецоперацію по де-демократизації України.
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01.03.2022 21:55 Відповісти
это уже любому ослу понятно с 2014 года. потому что это приговор большевисткому режиму
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01.03.2022 21:56 Відповісти
Кацапские фашисты!
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01.03.2022 21:54 Відповісти

⚡️Постпреды стран ЕС договорились отключить 7 российских банков от SWIFT. В том числе ВТБ и банк «Россия» - Bloomberg.
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01.03.2022 21:54 Відповісти
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01.03.2022 21:54 Відповісти
Й таке буває... "Собачье сердце" читали?
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01.03.2022 22:01 Відповісти
Тільки не "хірурга" а "вівісектора" ! А так все правильно!
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01.03.2022 22:01 Відповісти
ихтамуженет
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01.03.2022 21:54 Відповісти
Бережи ВАС Бог хлопці!
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01.03.2022 21:54 Відповісти
Меньше кацапов - чище воздух в Украине.
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01.03.2022 21:55 Відповісти
хто там из ботов кричал про мариуполь?? получай ответ))
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01.03.2022 21:55 Відповісти
Вот я не понимаю, россияне они захватчики или ********? Если захватчики, то это у них плохо получается. А вот насчёт их ********** - вопрос остаётся открытым.
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01.03.2022 21:56 Відповісти
Одне іншого не виключає.Захвативають до рота з причмокуванням підараси.
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02.03.2022 00:37 Відповісти
срускі освободітєлі звільняють магазин від товарів,варвари ****** https://www.youtube.com/watch?v=Me6uEgDzA0o
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01.03.2022 21:56 Відповісти
Не дай бог дать этим шакалам волю, эта вооруженная пьянь начнут в дома лезть
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01.03.2022 22:04 Відповісти
Що за Z? Це завуальована свастика?
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01.03.2022 21:56 Відповісти
уже все знают, что значат эти символы.
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01.03.2022 22:00 Відповісти
западный военный округ,если в квадрате-то тоже ,но с территории крыма
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01.03.2022 22:06 Відповісти
******* війська...
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01.03.2022 22:23 Відповісти
Війська *************
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01.03.2022 22:48 Відповісти
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01.03.2022 21:57 Відповісти
Касапские бравые вояки. Кидайте свой металлом и в сторону русского корабля
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01.03.2022 21:57 Відповісти
Молодці, хлопці! Будьте здорові!
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01.03.2022 21:58 Відповісти
За Киев, Харьков, Донбасс уверен на 100%.
За Запорожье и Мариуполь как-то более волнительно.
Поэтому это обнадеживающее сообщение.
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01.03.2022 21:59 Відповісти
За Запоріжжя не хвилюйтеся.
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01.03.2022 22:04 Відповісти
За область
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01.03.2022 22:24 Відповісти
За херсон страшно
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01.03.2022 22:14 Відповісти
Как же нам трудно закрыть все "дырки" сразу . Главное , скорее-бы закончить под Киевом и тогда можно быстро все их "коридоры" в Крым выравнять по береговой линии.
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01.03.2022 22:02 Відповісти
ну какая гнида выпустила их с крыма без единого выстрела-сейчас почти все проблемы нерешаемые оттуда.
Мост в херсоне подарили,сейчас оттуда это дерьмо льется на правобережную часть
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01.03.2022 22:09 Відповісти
вот с такими комментаторами тоже потом разберёмся
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01.03.2022 22:30 Відповісти
Відкрита місцевсть. Якби щось серйозне ставити закидали б калібрами. А так все порозтягнуто.Ішакі збиваються в купи...
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01.03.2022 22:21 Відповісти
не преувеличивайте способность томагавков и калибров-они не всесильны и полностью вывести оборону не в силах-тем более они тихоходные и легко перехватываются при нормальном подходе к обороне.
Я уж не говорю про сплошное минирование,которое хотя бы на некоторое время задержало бы противника-дороги то всего две и подходов к ним тоже немного.
Да и дороги на своей стороне должны иметь камеры подрыва(обычно их нет),в мостах это заложено сразу еще с советских времен в любом быке моста должна быть камера подрыва,в любой плотине и дамбе их должно быть по несколько штук и при введении военного положения по развертыванию должны быть заполнены,это прописано в инструкциях инженерных войск,ответственных за свой район.
Не хочется конечно верить в предательство и халатность в лучшем случае-но скорее всего инженерной подготовки к возможному наступлению противника проведено не было
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02.03.2022 00:31 Відповісти
я теж так вважаю!

треба вже слово "оккупанти" замінити на "фашисти".
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01.03.2022 22:02 Відповісти
Я делаю проще - называю их фашистами оккупантами.
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01.03.2022 22:06 Відповісти
я предлагаю рисовать им на уничтоженной технике свастику и плевать на нее на видеокамеру, пусть разрыв мозга будет у рашистов, пусть знают за кого их тут принимают!
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01.03.2022 22:29 Відповісти
То є ознака дрімучого невігластіа. Італійські фашисти воювали в Україні три роки, звільняли неньку від московської чуми.
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02.03.2022 00:48 Відповісти
МАРІУПОЛЬСКА міськрада називає паРашників фашистами.

Ніхто так швидко не реалізовував програму для України "Геть від москви!", як пуйло.
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01.03.2022 22:04 Відповісти
Sasha Gritsevich В плен пидаров не брать Чтобы не размножались , это не армия , а банда отморозков . Даже немцы вели себя по другому
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01.03.2022 22:04 Відповісти
це навала монголо татар тількі в 21 столітті
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01.03.2022 22:08 Відповісти
Німці не "даже". Тоді Германія була передовою у всіх сферах країною.
Але 2СВ її підірвала
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01.03.2022 22:10 Відповісти
росфашисты, а что вы там у себя на обратной стороне Луны, *********** хайль ***** не орете ещё?
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01.03.2022 22:07 Відповісти
Какая им Луна - разве что голубая.
Они за 5 дней ТРИЛЛИОН бкинских ********.
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01.03.2022 22:22 Відповісти
Пишаюся ЗСУ!!!!!!
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01.03.2022 22:08 Відповісти
слава нашей Армии
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01.03.2022 22:19 Відповісти
Наш Примара Києва вже збив 21 літак!!! Це неймовірно!
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01.03.2022 22:19 Відповісти
Спасибо Путину за передачу с доставкой в ЗСУ бронетехники, и даже без лизинга,😃 Прям щедрее чем Европа....
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01.03.2022 23:12 Відповісти
красавчики, мочите свиней
Слава Украине!
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01.03.2022 23:32 Відповісти
 
 