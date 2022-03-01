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Російська армія, яка била фашистів, сьогодні бомбить Київ та Харків. Три ракети попали у Бабин Яр, - головний рабин України Асман. ВIДЕО
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Головний рабин України Моше Рувим Асман виступив із зверненням до російських євреїв та росіян, в якому порівняв дії російських окупантів із фашистами та наклав прокляття на байдужих росіян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ відео розміщено на фейсбуці рабина.
Топ коментарі
+24 Vika Frei
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+17 jklpqrs
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+17 Muron
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Будь ласка, зачекайте...
Слово "хохол" имеет два тюркоидных корня (или два корня тюркского происхождения): "хох" и "ол". В языках тюркоидной группы эти слова имеют несколько трактовок в зависимости от языка. "Хох" переводится, как небесный. "Ол" как "золотой, богатый, ценный".
Кацап (хасап) же в переводе с тюрского дословно ЖИВОДЁР
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краще б звернувся до ізраїльських євреїв з проханням про допомогу українцям зпроєю та системами ПРО. Кацапофашисти нищать єврейську історію
❌У мережі розповсюджується НЕПРАВДИВА інформація, що через воєнні дії призупиняються поставки хлору до водоканалу, через що дозування хлору зменшується, і відповідно якість питної води погіршується.
▫️У таких дописах зазначається, що навіть чистити зуби необхідно винятково кип'яченою водою.
✔️«Київводоканал» має достатні запаси реагентів, щоб здійснювати знезараження води відповідно до санітарних вимог. Також нагадуємо, що вже 40% води у Києві знезаражується без участі хлору, більш ********* реагентами.
❕Зберігайте спокій та користуйтеся офіційними джерелами інформації.
Російські війська ніколи не били фашистів.. то були війська радянські
Але хто винний в цьому ?! Історія в розвинутих країнах має тільки 2 абсолютно об"єктивних джерала знань : архіологія й архівологія . Є третє , але воно вже трохи , або повністю ідеалогічне , тобто скривленне -- це твори істориків , а ранійше и просто пісьменників-басенників . Той же Карамзін як приклад . Коли країна не надає іноземцям свої джерела , то іноземці користуються творами історичних басенників ... Підручники це такий приклад ... але за межами Софкоїду , це вже анохронізм .
Україна в край потребує того ,що іноземні історики вивчали українскі архіви , або монограми архіологічних знахідок . Тоді буде по-іншому .
А так , навіть в Україні тільки останні 8 років почали вчити історію не по мацьковським підручникам .
Й йще - почитайте того ж Віктора Суворова на рахунок того , як з його концептом історії поводили себе історики Британії, Франції , Німетчини .
З тим очевидним фактом , що Сралін планував напасти на Гітлера , але то його на кілька тижднів випередив ...
А Ви порівнюєте фахових істориків з Європи за якимось равіном , котрий народився й виріс десь на Московії , але зараз підтримую виключно Україну ?!
А армія РФ зараз така, як тоді була власовська. Ще й прапор їхній взяли, щоб сумнівів не було.
Израилю, самому, нужно оружие, тем более, что на помощь стран Европы ему рассчитывать не приходиться ... все многочисленные войны, Израиль проводил сам..... ни один гражданин Европы или США в этих войнах не участвовали.
пишите исчо
Они глухи и немы. Они парализованы страхом. Давно. Они не смогли детей своих защитить,
когда ОМОН бил их на протестах. Теперь вообще почти никто не выходит.
Россияне забыли своих же классиков: "самый страшный порок - трусость."
«Моя мама самая младшая из тех, кого спасли из Бабьего Яра! Ей сейчас 83 года. Она с ужасом в глазах спрашивает меня : сынок, они что, хотят добить нас? Маленькая девочка которая спаслась из Бабьего Яра сейчас опять под прицелом рашистов?
Мы в Киеве! Это наша земля! Это наша родина!!!»
Передай его слова всем, кого знаешь. И если правительства западных стран боятся путина, чтобы открыто вступиться за Украину, то пусть хоть простые люди, граждане этих стран, каждый на своём месте сделает то, что сможет. Пусть люди знают правду, и отдают себе отчёт в том, что любое их сотрудничество с россией или её бизнесменами ставит их в один преступный ряд вместе с путиным и его путинскими фашистами - ОНИ УБИЙЦЫ!!! ОНИ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ!!! ОНИ В ЭТИ МИНУТЫ РАВНЯЮТ С ЗЕМЛЁЙ УКРАИНУ!!! И ИХ МЕСТО НА СКАМЬЕ НЮРНБЕРГСКОГО ТРИБУНАЛА!!!
Украина сейчас стоит на дне Бабьего Яра...
Передай им эти слова всем, кого ты знаешь, и пусть они решают - на чьей они стороне...
Мы не сдадимся!!!