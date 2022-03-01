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євреї (62) бомбардування (103) Асман (8)

Російська армія, яка била фашистів, сьогодні бомбить Київ та Харків. Три ракети попали у Бабин Яр, - головний рабин України Асман. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Головний рабин України Моше Рувим Асман виступив із зверненням до російських євреїв та росіян, в якому порівняв дії російських окупантів із фашистами та наклав прокляття на байдужих росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ відео розміщено на фейсбуці рабина. 

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Топ коментарі
+24
Ну вот... ждём ухудшения отношений параши с Израилем, уж евреи то этого не простят.
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01.03.2022 22:00
+17
В чем, собственно, разница между фашистами и русско армией?
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01.03.2022 22:01
+17
Сильно сказано, але невчасно. Нажаль загравались 30 років російськомовні євреї з рашистами. Добре що виступив, проте до них це не дойде
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01.03.2022 22:02
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Ну вот... ждём ухудшения отношений параши с Израилем, уж евреи то этого не простят.
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01.03.2022 22:00 Відповісти
Українець, а не хохол!
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01.03.2022 22:10 Відповісти
ну он же иван))
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01.03.2022 22:28 Відповісти
Перевод с "карагёз-кайсацкого" (хохол) - небесно-золотой. Т.е.трактовка национальных цветов Украины
Слово "хохол" имеет два тюркоидных корня (или два корня тюркского происхождения): "хох" и "ол". В языках тюркоидной группы эти слова имеют несколько трактовок в зависимости от языка. "Хох" переводится, как небесный. "Ол" как "золотой, богатый, ценный".
Кацап (хасап) же в переводе с тюрского дословно ЖИВОДЁР
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01.03.2022 22:19 Відповісти
Моше Рувим Асман виступив із зверненням до російських євреїв
===============
краще б звернувся до ізраїльських євреїв з проханням про допомогу українцям зпроєю та системами ПРО. Кацапофашисти нищать єврейську історію
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01.03.2022 22:08 Відповісти
вже другий раз, перший раз на цьому місці був шламовідвал цегельного заводу. все закінчилось куренівською трагедією. чому саме шламовідвал? а дуже просто: до літа 42-го в Бабиному Яру було місце розстрілів енкаведе. нацисти просто використали вже готове місце.
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01.03.2022 23:01 Відповісти
В чем, собственно, разница между фашистами и русско армией?
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01.03.2022 22:01 Відповісти
бо фашисти були в Італії, пора вже знати
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01.03.2022 23:03 Відповісти
Сильно сказано, але невчасно. Нажаль загравались 30 років російськомовні євреї з рашистами. Добре що виступив, проте до них це не дойде
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01.03.2022 22:02 Відповісти
🚰 У Києві все гаразд із питною водою. Інформація про брак хлору для знезараження питної води - фейк

❌У мережі розповсюджується НЕПРАВДИВА інформація, що через воєнні дії призупиняються поставки хлору до водоканалу, через що дозування хлору зменшується, і відповідно якість питної води погіршується.

▫️У таких дописах зазначається, що навіть чистити зуби необхідно винятково кип'яченою водою.

✔️«Київводоканал» має достатні запаси реагентів, щоб здійснювати знезараження води відповідно до санітарних вимог. Також нагадуємо, що вже 40% води у Києві знезаражується без участі хлору, більш ********* реагентами.

❕Зберігайте спокій та користуйтеся офіційними джерелами інформації.
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01.03.2022 22:03 Відповісти
У кацапских свиней нет ничего человеческого. Отношение к кацапам должно быть соответствующее.
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01.03.2022 22:06 Відповісти
а к сябрам типа тебя какое должно быть отношение? рассказать как приготовить коктейль молотова? кинешь хотя бы в один танк, он не доедет в Украину
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01.03.2022 22:12 Відповісти
Євреї наші брати це я кажу як український націоналіст - бандеровець і я східняк із прифронтової Костянтиніки.
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01.03.2022 22:04 Відповісти
А я тобі брате відповідаю, як єврей з Дніпра! Слава Україні!!!
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01.03.2022 22:29 Відповісти
Саме зараз, коли це пишу, тримаю на голові кіпу!!!
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01.03.2022 22:31 Відповісти
І нехай кажуть що я нацист/фашист! ****** кацапи, горіть у пеклі суки!!!
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01.03.2022 22:34 Відповісти
Дамир Терентьев Треба виходити на ваших в Ізраїлі, щоб в зв'язку з такими подіями їхній уряд реально надав Україні систему ПРО "Залізний купол", для захисту людей, а також наших і ваших святинь! 🤔
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01.03.2022 23:13 Відповісти
.Російська армия НІКОЛИ не била фашистів .
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01.03.2022 22:04 Відповісти
1.РОА (Русская освободительная армия) 2.Власовцы (РОА) 3.РОНА (Русская освободительная народная армия) 4.29-я ваффен-гренадерская дивизия СС 5.«РОНА» (1-я русская) 6.30-я ваффен-гренадерская дивизия СС 7.(2-я русская)Дивизия «Руссланд» 8.Русский охранный корпус, Русский корпус в Сербии 9.Казачий Стан 10.15-й казачий кавалерийский корпус СС 11.1-я русская национальная бригада СС «Дружина» 12.Боевой союз русских националистов
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01.03.2022 22:29 Відповісти
Схоже, цей равін застряг десь далеко в минулому.
Російські війська ніколи не били фашистів.. то були війська радянські
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01.03.2022 22:04 Відповісти
Російська армія РОА то була власівська армія. Ну трохи перепутав, буває
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01.03.2022 22:07 Відповісти
Нам, диванньім воинам, нехер указьівать боевому раввину.
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01.03.2022 22:07 Відповісти
То в нього типове "рускомирское" сприйняття історії.
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01.03.2022 22:16 Відповісти
Ви не уявляєте себе , але таке ж саме уявлення у 90% жителів ЕС , США й Японії .
Але хто винний в цьому ?! Історія в розвинутих країнах має тільки 2 абсолютно об"єктивних джерала знань : архіологія й архівологія . Є третє , але воно вже трохи , або повністю ідеалогічне , тобто скривленне -- це твори істориків , а ранійше и просто пісьменників-басенників . Той же Карамзін як приклад . Коли країна не надає іноземцям свої джерела , то іноземці користуються творами історичних басенників ... Підручники це такий приклад ... але за межами Софкоїду , це вже анохронізм .

Україна в край потребує того ,що іноземні історики вивчали українскі архіви , або монограми архіологічних знахідок . Тоді буде по-іншому .

А так , навіть в Україні тільки останні 8 років почали вчити історію не по мацьковським підручникам .

Й йще - почитайте того ж Віктора Суворова на рахунок того , як з його концептом історії поводили себе історики Британії, Франції , Німетчини .
З тим очевидним фактом , що Сралін планував напасти на Гітлера , але то його на кілька тижднів випередив ...

А Ви порівнюєте фахових істориків з Європи за якимось равіном , котрий народився й виріс десь на Московії , але зараз підтримую виключно Україну ?!
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02.03.2022 03:08 Відповісти
Ніякого порівняння, це одне і теж. Їм на святині начхати. Фашизм це невиліковна хвороба і Україна її лікує разом з усім світом.
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01.03.2022 22:04 Відповісти
Бреше! Українська армія, яка била фашистів тоді, б'є і зараз.
А армія РФ зараз така, як тоді була власовська. Ще й прапор їхній взяли, щоб сумнівів не було.
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01.03.2022 22:05 Відповісти
⚡️ Польша начала процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве, в том числе здания школы при посольстве, УНИАН.
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01.03.2022 22:06 Відповісти
Російська армія, що сьогодні бомбить Київ і Харків, ніколи не била фашистів. Чечню, Грузію, Сирію - так, аж міста з людьми зносила з лиця землі. А до цього відмітилась у Придністров'ї . А про побиття фашистів російською армією щось я не пам'ятаю. В ті часи була така РОА, але фашистів вона не била.
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01.03.2022 22:07 Відповісти
Ага, а до цього у вас вороги були лише українські націоналісти....
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01.03.2022 22:07 Відповісти
А може равину це питання якось вирішити з Ізраєлем?Вони нібито дуже боялись образити кацапстан і відмовилися допомогати нам.А кацапи вже давно прокляті по 100 разів,тож пан равим лише добавив свого прокляття.
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01.03.2022 22:12 Відповісти
а что израиль сделал, чтоб этого не произошло?? сколько оружия нам поставил??
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01.03.2022 22:12 Відповісти
Израиль находится в состоянии войны с Ираном, Сирией и Ливаном, на границе с Израилем , в Сирии, стоят войска России, их союзник.
Израилю, самому, нужно оружие, тем более, что на помощь стран Европы ему рассчитывать не приходиться ... все многочисленные войны, Израиль проводил сам..... ни один гражданин Европы или США в этих войнах не участвовали.
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01.03.2022 23:08 Відповісти
да да да. И ничем им США не помогали.
пишите исчо
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01.03.2022 23:33 Відповісти
що робила російська армія?Била фашистів? А не разом з фашистами почала другу світову?
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01.03.2022 22:13 Відповісти
дуже коротка пам,ять як я бачу в євреїв.Про польских євреїв що знищував сралін та гітлер у Польщі вже забули?
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01.03.2022 22:16 Відповісти
Блокуйте всіх фашистів хто пише тут під прапором беляруссії ,Женіть геть цих сцикливих виродків
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01.03.2022 22:17 Відповісти
Російська армія - це армія Власова, яка фашистів ні фіга не била, а навпаки. А фашистів била радянська армія.
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01.03.2022 22:21 Відповісти
Та 4 Українських фронта! А руського фронта ні одного!
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01.03.2022 22:26 Відповісти
красная, на той час красная. радянська потім Афганістан "визволяла"....
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01.03.2022 22:54 Відповісти
коментар відмічено як спам
Коли він,розказував,як ізраільська армія вбиває терористів високоточними ракетами,то закликав мокшан вбивати наших військових так само, щоб йому нічого випадково не прилетіло,я правильно зрозумів? Порівняв наших з терористами?
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01.03.2022 22:29 Відповісти
Объясните этому вшивому что российская армия никогда не била фашистов, а она сама является фашистом! А в 41-м фашистов била красная армия, состоявшая в болльшинстве из украинцев и белоруссов. Российская же освободительная армия под командованием генерала Власова была подразделением Вермахта!
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01.03.2022 22:34 Відповісти
Дурень ти равін. Не била російська армія фашистов. Це робила українська армія в складі СРСР.
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01.03.2022 22:38 Відповісти
К тому же непонятны его высказывания о высокоточном оружии, к чему они?
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01.03.2022 22:43 Відповісти
вельмишановний ребе певно ху..во історію вчив, раз несе таку дічь: красні були союзниками коричневих довгий час, і саме в енкаведешників есесмани перейняли досвід газових камер. тільки якщо рукожопі комуняки все робили поспіхом (натягали шланг на вихлопну і заводили в будку "чорних воронків"), то нацисти підійшли до вирішення жидівського питання з розмахом і німецькою скурпульозністю.
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01.03.2022 22:53 Відповісти
Рабе, российская армия никогда не била фашистов, российская армия и есть фашисты, Вам ли не знать.
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01.03.2022 22:54 Відповісти
Московська азійська деспотія нічого спільного не має з італійським фашизмом. Італійські фашисти три роки проливали свою кров в Україні, звільняли неньку від московської орди.
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02.03.2022 00:55 Відповісти
Ого! Прокляття равина - штука потужна.
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01.03.2022 22:55 Відповісти
Трогательно. Красиво. Но все бесполезно. Обращаться к российскому народу бесполезно.
Они глухи и немы. Они парализованы страхом. Давно. Они не смогли детей своих защитить,
когда ОМОН бил их на протестах. Теперь вообще почти никто не выходит.
Россияне забыли своих же классиков: "самый страшный порок - трусость."
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01.03.2022 23:10 Відповісти
Одне уточнення:не Росія воювала з фашистами, а радянська армія в тому числі і громадяни України. 8000000 яких віддали життя за радянський союз.
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01.03.2022 23:34 Відповісти
Это написал мне мой знакомый. Он киевлянин. Пересылаю его:

«Моя мама самая младшая из тех, кого спасли из Бабьего Яра! Ей сейчас 83 года. Она с ужасом в глазах спрашивает меня : сынок, они что, хотят добить нас? Маленькая девочка которая спаслась из Бабьего Яра сейчас опять под прицелом рашистов?
Мы в Киеве! Это наша земля! Это наша родина!!!»

Передай его слова всем, кого знаешь. И если правительства западных стран боятся путина, чтобы открыто вступиться за Украину, то пусть хоть простые люди, граждане этих стран, каждый на своём месте сделает то, что сможет. Пусть люди знают правду, и отдают себе отчёт в том, что любое их сотрудничество с россией или её бизнесменами ставит их в один преступный ряд вместе с путиным и его путинскими фашистами - ОНИ УБИЙЦЫ!!! ОНИ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ!!! ОНИ В ЭТИ МИНУТЫ РАВНЯЮТ С ЗЕМЛЁЙ УКРАИНУ!!! И ИХ МЕСТО НА СКАМЬЕ НЮРНБЕРГСКОГО ТРИБУНАЛА!!!

Украина сейчас стоит на дне Бабьего Яра...
Передай им эти слова всем, кого ты знаешь, и пусть они решают - на чьей они стороне...
Мы не сдадимся!!!
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02.03.2022 09:29 Відповісти
 
 