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"Без цензури наживо": Боротьба триває! - День 6. Підсумки. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Шостий день Народної війни України.
Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують підсумковий антипанічний стрім за день, де відділять правду від маніпуляцій.
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+11 Шимус
показати весь коментар01.03.2022 22:34
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- Очень был удивлен и рад тому, что люди стали и перекрыли технику, голыми руками останавливали. В Баштанке, Снигиревке гражданке разоружили и в плен взяли русских. Бежали [оккупанты]конно-пешим способом, они ее палят. Красота, удовольствие. Растянулись через весь Баштанский район… В деталях: пошли [русские военные] со стороны Снигиревки, разбились на две колонны, передислоцировались, взяли Баштанку, ввязались в бои с ТРО, заблокировали там их колонну, потом они ушли на Вознесенск и Воссиятское. Оттуда направлялись на Новый Буг. В итоге все населенные пункты под нашим контролем. А большая часть техники вернулась назад через Снигиревку. Вся та куча видео, где над этим ржут люди… Сейчас ночь, когда люди собирают технику, то, что они побросали на полях и складывают себе в ангары, ждут когда они в следующий раз пойдут. У нас было мало оружия в сельской местности, а сейчас неизвестно сколько там оружия. Должен вам сказать, что завтра посчитаем, уже есть видео, что 800 единиц техники, но завтра посмотрим, сколько на самом деле, но очень много техники положили. С наших потерь : один вертолет Ми-8, работали самолеты, два пилота живы их эвакуировали в больничку. В основном, может и есть, но незначительные потери. У врага они значительные. Только в Баштанке мирное населении двоих взяли в плен, два БТР забрали на терроборону. Теперь у терробороны два БТР. Завтра будем ездить смотреть. В поле осталось большое скопление техники с людьми. Им некуда бежать, кончилась солярка, поэтому мы поедем завтра их искать. Наверное, где-то к обеду. Что-нибудь найдем. Или если они будут как-то отходить… Посмотрим, - сказал глава ОВА.
Компания выделила 15 млн долларов, прямые гранты и рекламные кредиты; включила оповещения SOS на сайте "Поиск" по всей Украине; отключила некоторые функции Google Maps в Украине для защиты граждан; а также усилила защиту Google-аккаунтов украинцев.
Баньте його