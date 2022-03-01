"Они раненых сами убивают!": Полонений окупант подзвонив мамі та розповів про звірства в армії РФ. ВIДЕО

Полонений російський окупант розповідає про звірства у своїй армії – офіцери вбивають своїх поранених солдат, залишають загиблих на полі бою, не сповіщають рідних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Нас відправили на смерть. Вони навіть 200-х не забирають! Вони поранених самі вбивають! Тиждень минув, а нікому навіть похоронка не прийшла", - сказав окупант.

"Цьому "вояку" пощастило більше, ніж іншим, - він потрапив у полон до України.



Загарбник плаче та просить маму звернутись до "Спілки матерів Росії", сподівається на обмін.



Солдат боїться і за долю рідних, тож просить не розповідати всю правду про війну в Україні, аби не потрапити під репресії російських спецслужб", - повідомили в СБУ.

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