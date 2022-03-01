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"Они раненых сами убивают!": Полонений окупант подзвонив мамі та розповів про звірства в армії РФ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Полонений російський окупант розповідає про звірства у своїй армії – офіцери вбивають своїх поранених солдат, залишають загиблих на полі бою, не сповіщають рідних.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Нас відправили на смерть. Вони навіть 200-х не забирають! Вони поранених самі вбивають! Тиждень минув, а нікому навіть похоронка не прийшла", - сказав окупант.
"Цьому "вояку" пощастило більше, ніж іншим, - він потрапив у полон до України.
Загарбник плаче та просить маму звернутись до "Спілки матерів Росії", сподівається на обмін.
Солдат боїться і за долю рідних, тож просить не розповідати всю правду про війну в Україні, аби не потрапити під репресії російських спецслужб", - повідомили в СБУ.
Топ коментарі
+44 Іван Брен
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+33 Fjall_Raven
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+32 Yaroslav Vinnitsa
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Отметил как "Вредньіе или опасньіе действия".
давно вже всі знают куди скидати
І
Conversation
Oleg Helgiv
@Helg40498291
Співати про "медаль за город Вашингтон" та отримати пиз.и в місті Охтирка - цей дисонанс бажаного та можливого світ запам'ятає назавжди. І зробить висновки.(с) Віктор Трегубов
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8:24 PM · Mar 1, 2022·Twitter for Android
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варіант № 158
"Трощили их чем попало, забирали у них технику, разбивали колоны на части и выгоняли их от Николаевской области. Вы настоящие герои! Сегодня вы герои!" - цитирует издание городского голову.
Сенкевич добавил, что после разгрома колонны российские военные разбежались по лесам. Сейчас их ищут местные охотники.
наступний розкаже що вони їх їдять
а ми будемо сидіти і пускати скупу сльозу на його страждання
а людей мирних тут повбивали хто?
наволоч фашистська
І більше для них
Щоб вони розуміли
Що вони ***** не потрібні *****
Що вони просто м'ясо
https://www.youtube.com/watch?v=Bz9YoJfrKAY