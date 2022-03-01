УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17726 відвідувачів онлайн
Відео Війна в Україні
52210 49
війна (7386) СБУ (5559) полонені (784)

"Они раненых сами убивают!": Полонений окупант подзвонив мамі та розповів про звірства в армії РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Полонений російський окупант розповідає про звірства у своїй армії – офіцери вбивають своїх поранених солдат, залишають загиблих на полі бою, не сповіщають рідних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Нас відправили на смерть. Вони навіть 200-х не забирають! Вони поранених самі вбивають! Тиждень минув, а нікому навіть похоронка не прийшла", - сказав окупант.

"Цьому "вояку" пощастило більше, ніж іншим, - він потрапив у полон до України.

Загарбник плаче та просить маму звернутись до "Спілки матерів Росії", сподівається на обмін.

Солдат боїться і за долю рідних, тож просить не розповідати всю правду про війну в Україні, аби не потрапити під репресії російських спецслужб", - повідомили в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Що робити, якщо ви побачили ворожі ДРГ або диверсантів, - інструкція від СБУ

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+44
Почему я стал такой кровожадный,суки кацапские
показати весь коментар
01.03.2022 22:31
+33
я это предполагал ещё и до вторжения, когда оценивал, что подвозимые запасы крови сейчас парашникам не нужны. экономически невыгодно при таких дешёвых расходниках. как и спасать тяжелораненных и тяжелоискалеченных. их ведь потом содержать надо или утилизировать. снова на валааме, как диды завещали. так и вышло.
показати весь коментар
01.03.2022 22:32
+32
Стая орков, а не армия.
показати весь коментар
01.03.2022 22:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почему я стал такой кровожадный,суки кацапские
показати весь коментар
01.03.2022 22:31 Відповісти
Бо вони сказали, що ми "біндєровци-фошісти", а вони просто "рашисти"
показати весь коментар
01.03.2022 22:33 Відповісти
А в єто время канал "Смешарики" на ютюбе вьіпускает подборку: "Азбука добротьі и мир во всем мире"

Отметил как "Вредньіе или опасньіе действия".
показати весь коментар
01.03.2022 22:38 Відповісти
Село Забарівка черніг обл.ж/д станція заправка ворожих танків 200шт.
показати весь коментар
01.03.2022 22:44 Відповісти
Є фото відео? І координати?
показати весь коментар
01.03.2022 22:59 Відповісти
Взагалі не розумію, що ви пишите тут про техніку, який сенс?!
давно вже всі знают куди скидати

І
показати весь коментар
02.03.2022 00:35 Відповісти
я это предполагал ещё и до вторжения, когда оценивал, что подвозимые запасы крови сейчас парашникам не нужны. экономически невыгодно при таких дешёвых расходниках. как и спасать тяжелораненных и тяжелоискалеченных. их ведь потом содержать надо или утилизировать. снова на валааме, как диды завещали. так и вышло.
показати весь коментар
01.03.2022 22:32 Відповісти
Они спасают только офицеров. Была инфа. Остальных приказ не оставлять живых. Типа с нацистами сражаются.
показати весь коментар
01.03.2022 22:36 Відповісти
я вообще то прикидывал, что под видом санитаров будут теперь ходить утилизаторы. думаю и офицеров если и спасали, то только тех, которых в расход можно будет снова пустить. офицер таки стоит дороже солдата и должен ещё послужить если не стал полным инвалидом. инвалидов тоже спасать экономически не выгодно. это параша сегодня. но судя по тому, что они там на местности не могут ориентироваться, то в картах они не шарятся. деньги на обучение потрачены зря.
показати весь коментар
01.03.2022 22:42 Відповісти
Некоторые ориентируются, но пространства Украины огромные. Так что то что многие теряются это нормально.
показати весь коментар
01.03.2022 22:53 Відповісти
Дидославск . так бдут называться все рашные города после войны .
показати весь коментар
01.03.2022 22:41 Відповісти
Стая орков, а не армия.
показати весь коментар
01.03.2022 22:32 Відповісти
по 50 дол. за мертву душку касаба
показати весь коментар
01.03.2022 22:35 Відповісти
А не дорого бурятина нынче, дешевле даже чем курятина.
показати весь коментар
01.03.2022 23:29 Відповісти
Ше пару діб, та по курсу срубля буде 20 баксів!
показати весь коментар
01.03.2022 23:47 Відповісти
витріть йому носа і відправте до маменьки, а завтра воно повернеться щоб нас убивати
показати весь коментар
01.03.2022 22:32 Відповісти
Не думаю,скорее повесится.
показати весь коментар
01.03.2022 22:34 Відповісти
Ага, як солдат з досвідом вєдєнія боєвих дєйствій
показати весь коментар
01.03.2022 22:34 Відповісти
Це однаково робили і фашики, і комуняки, у дусі дєдов, пля
показати весь коментар
01.03.2022 22:32 Відповісти
неправда. є інформація. що німці сввоїх раненах в 44 в білорусії по 200 км з оточення виносили. вони своїх цінували. на це здібні тільки рашенфашисти. приклад-підрив штолень з пораненими в Севастополі.
показати весь коментар
02.03.2022 00:04 Відповісти
Не удивлён
показати весь коментар
01.03.2022 22:33 Відповісти
Tweets

Conversation


















Oleg Helgiv


@Helg40498291



Співати про "медаль за город Вашингтон" та отримати пиз.и в місті Охтирка - цей дисонанс бажаного та можливого світ запам'ятає назавжди. І зробить висновки.(с) Віктор Трегубов
Translate Tweet



8:24 PM · Mar 1, 2022·Twitter for Android


33
Retweets

65
Likes
показати весь коментар
01.03.2022 22:33 Відповісти
вы хотели дна
показати весь коментар
01.03.2022 22:33 Відповісти
Прийшов час на "КАМНИ С НЕБА"
показати весь коментар
01.03.2022 22:34 Відповісти
Не понимаю зачем тогда они мешки для трупов брали.
показати весь коментар
01.03.2022 22:35 Відповісти
Елементарно - розпиляти бабло.
показати весь коментар
01.03.2022 22:58 Відповісти
Мішки для трупів вони брали не для своїх вояків. Вони ж вважали, що буде бліц-криг і мало хто загине. Може бути і така версія, що мішки вони взяли для нашої армії і нашого мирного населення.
показати весь коментар
02.03.2022 01:51 Відповісти
плвч ярославни
варіант № 158
показати весь коментар
01.03.2022 22:36 Відповісти
Думали ,що в нас палки та сокири
показати весь коментар
01.03.2022 22:37 Відповісти
Жителей Баштанки, Снигиревки и близлежащих сел за уничтожение колонны российских оккупантов поблагодарил городской голова Николаева Александр Сенкевич. По его словам, люди без оружия, подручными средствами и коктейлями Молотова разгромили вражескую технику.

"Трощили их чем попало, забирали у них технику, разбивали колоны на части и выгоняли их от Николаевской области. Вы настоящие герои! Сегодня вы герои!" - цитирует издание городского голову.

Сенкевич добавил, что после разгрома колонны российские военные разбежались по лесам. Сейчас их ищут местные охотники.
показати весь коментар
01.03.2022 22:52 Відповісти
вас тут нет... и там нет, и никогда не было... нигде... вы - пыль... а матерям вашим вначале будут давать 11 тысяч, потом тысячу, а потом - по *****, чтобы не требовали слишком много...
показати весь коментар
01.03.2022 22:37 Відповісти
Не думаю, что будут давать тьісячу. Принимайте во внимание инфляцию.
показати весь коментар
01.03.2022 22:40 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2022 22:38 Відповісти
русский военнопленный, иди *****
показати весь коментар
01.03.2022 22:39 Відповісти
цей розказує що самі 300 добивають
наступний розкаже що вони їх їдять
а ми будемо сидіти і пускати скупу сльозу на його страждання

а людей мирних тут повбивали хто?
наволоч фашистська
показати весь коментар
01.03.2022 22:39 Відповісти
Та не будемо ми пускати сльози, я була толерантною людиною, а от зараз читаю і розумію, що взагалі беземоційно. Хай добивають, менше кацапів-меньше смертей у нас.
показати весь коментар
01.03.2022 22:51 Відповісти
Це не для нас інфа

І більше для них

Щоб вони розуміли

Що вони ***** не потрібні *****

Що вони просто м'ясо
показати весь коментар
01.03.2022 23:05 Відповісти
В принципе - это хорошо, меньше кацапов - чище воздух
показати весь коментар
01.03.2022 22:40 Відповісти
⚡️Депутат Европарламента от Польши Анна Фотига предложила закрыть небо над Украиной из-за опасности обострения ситуации со стороны России.
показати весь коментар
01.03.2022 22:40 Відповісти
Х..ло борется со своими комплексами психопатией.
показати весь коментар
01.03.2022 22:42 Відповісти
Не рассказывать правду о войне! После того, как они увидели трупы своих детей! А то будут репрессии! Это неЛЮДИ,это не НАРОД, это гумус, валяющийся в полях. Эти пленные -рабы, из них людей уже не сделать
показати весь коментар
01.03.2022 22:46 Відповісти
у ***** здоровых кормить нечем а тут калека пристрелил и нет проблем...
показати весь коментар
01.03.2022 22:51 Відповісти
Випадково натрапив на канал. Коменти вати вартує почитати. Паралельна реальність))
https://www.youtube.com/watch?v=Bz9YoJfrKAY
показати весь коментар
01.03.2022 22:53 Відповісти
Не пхай сюди всіляке сміття. Ми і так знаємо що у москалів мізки перевернуті.
показати весь коментар
01.03.2022 23:39 Відповісти
по приказу путина
показати весь коментар
01.03.2022 23:10 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2022 00:01 Відповісти
Znaju chto ruskije chitajut vas i obrashajus ko vsem Rossijanam. Putin otjavlennij ubijtsa i ego mojet ostanovit tolko i tolko vi, Russkij narod. On sejchas kak obezjana s granatoj v rukax. Rossijane, ne budte slepimi i ne bojtes. Vstavaja protiv izverga, vi spasete jizn svoix sinovej, otsov bratjev. Vi znajete skolko obmanutix vashix molodix detej i rebjat on polojil ubivaja bezvinnix ljudej na drugoj zemle? NET, ne znajete. Potomu chto Putin i vashi vlasti vse skrivajut. Pochemu ne zabirajet tela pogibshix soldat? Tak vot vstante, skajite net i sprosite po polnoj u etogo nenasitnogo zverja po imeni Putin. Prizivaju tex rossijan u kogo est Chest, Dostoinstvo i Sovest. Ne vremja molchat. Slava Ukraine. Gerojam Slava.
показати весь коментар
02.03.2022 08:48 Відповісти
НЕОБХОДИМО ОБЪЯСНИТЬ РОССИЙСКИМ СОЛДАТАМ, ЧТО ТАКИХ КОМАНДИРОВ ОНИ МОГУТ АРЕСТОВАТЬ, А ПРИ СОПРОТИВЛЕНИИ РАССТРЕЛЯТЬ !!!
показати весь коментар
02.03.2022 11:14 Відповісти
это не люди а гниды!не щадят ни чужих ни своих!
показати весь коментар
02.03.2022 13:02 Відповісти
 
 