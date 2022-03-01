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"Ви кажете, що закриття неба над Україною спровокує Третю світову. Але що робити? Спостерігати?", - виконавча директорка ЦПК Каленюк - Джонсону. ВIДЕО
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Виконавча директорка ЦПК Дар’я Каленюк закликала прем'єра Бориса Джонсона та інших членів НАТО закрити небо над Україною.
Про це повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Це наша Дар'я Каленюк дорікає прем’єр-міністру Британії Джонсону (й іншим членам НАТО) і закликає їх закрити небо над Україною", - йдеться в повідомленні.
"Ви кажете про стоїцизм українського народу, проте українські жінки і діти настрахані через бомби і ракети, які летять з неба. Український народ у відчаї просить Захід захистити наше небо. Ми просимо заборону на польоти, яка, за вашими словами, спровокує Третю світову. Але яка ж альтернатива? Спостерігати?" - звернулася Каленюк до Джонсона
Топ коментарі
+63 Василий СПРУТ
показати весь коментар01.03.2022 22:48
+57 Иван Иван 31509c93
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+57 TarganRun
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03:59
«Я не хочу быть пессимистом, но картина, которую я вижу, не очень многообещающая. Военные действия не внушают оптимизма». Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала CNN Turk.
На вопрос о том, что он думает о переговорах между Россией и Украиной, Калын сказал , что если атаки на украинские города продолжатся, удержать украинскую сторону за столом переговоров будет все труднее.
«Украинская сторона до сих пор демонстрировала желание продолжить переговоры с предложением Турции, но у России есть некоторые нереалистичные максималистские требования», - сказал он.
По его словам, в данный момент основное внимание уделяется окончанию войны и решению о прекращении огня за столом переговоров.
«Эскалация со стороны России не будет способствовать мирному процессу. К сожалению, сегодня произошли некоторые события, и я немного опасаюсь, что в ближайшие дни ситуация будет ухудшаться», - подчеркнул пресс-секретарь Эрдогана.
Калын отметил, что Турция является важным союзником Запада в трудные времена.
«Наши западные коллеги сказали нам: «Чрезвычайно важно, чтобы вы держали открытыми каналы связи с Россией, не сжигайте все мосты с Россией».
На вопрос, как он оценивает выдвижение Россией своего ядерного «козыря», Калын сказал, что Россия зря выносит ядерный вопрос на повестку дня.
«Это очень неправильная тактика - выносить ядерный вопрос на повестку. Это очень неправильный подход и показывает скорее слабость, чем силу. Надеюсь, что до этого не дойдет. К сожалению, даже если со стороны России и звучали какие-то обоснованные требования раньше, то эта война перечеркнула все. Все эти процессы ослабят Россию в экономическом и военном отношениях», - сказал Ибрагим Калын.
Из нас сделали живую баррикаду для НАТО, для своих.
Пока враг крушит баррикаду, они защищены. А что потом?
Тож там в гамериці вільний ринок, Петріоти будь-хто може легко купити чи на крайняк позичити для проведення весняної посівної кампанії, а потім заблукати в полях Айови та Вісконсіна, і ті установки чисто випадково опиняться в Україні. Разом з персоналоv і ракетами -- ну заблукали, ясен пень. Ф С Ь О
Ніхто не скаже, що в міннесотському воєнторзі чи на ebay не можна купити Петріоти. Впевнений, навіть оголошення десь є. А хто не бачив, певно погано шукав.
"We can't afford this": Boris Johnson on securing a no-fly zone over Ukraine