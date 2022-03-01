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"Ви кажете, що закриття неба над Україною спровокує Третю світову. Але що робити? Спостерігати?", - виконавча директорка ЦПК Каленюк - Джонсону. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Виконавча директорка ЦПК Дар’я Каленюк закликала прем'єра Бориса Джонсона та інших членів НАТО закрити небо над Україною.

Про це повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Це наша Дар'я Каленюк дорікає прем’єр-міністру Британії Джонсону (й іншим членам НАТО) і закликає їх закрити небо над Україною", - йдеться в повідомленні.

"Ви кажете про стоїцизм українського народу, проте українські жінки і діти настрахані через бомби і ракети, які летять з неба. Український народ у відчаї просить Захід захистити наше небо. Ми просимо заборону на польоти, яка, за вашими словами, спровокує Третю світову. Але яка ж альтернатива? Спостерігати?" - звернулася Каленюк до Джонсона

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Джонсону: Наступні 24 години будуть вирішальними для України

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Топ коментарі
+63
Закрыть НЕБО !!!! На земле всех уроем
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01.03.2022 22:48
+57
3мв началась в 2014м году.
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01.03.2022 22:45
+57
3-тя світова вже давно йде!
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01.03.2022 22:45
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После войны мы поговорим с нашим З. Если останемся живыми.
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02.03.2022 08:27 Відповісти
Пресс-секретарь Эрдогана: все эти процессы ослабят Россию
03:59

«Я не хочу быть пессимистом, но картина, которую я вижу, не очень многообещающая. Военные действия не внушают оптимизма». Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала CNN Turk.

На вопрос о том, что он думает о переговорах между Россией и Украиной, Калын сказал , что если атаки на украинские города продолжатся, удержать украинскую сторону за столом переговоров будет все труднее.

«Украинская сторона до сих пор демонстрировала желание продолжить переговоры с предложением Турции, но у России есть некоторые нереалистичные максималистские требования», - сказал он.



По его словам, в данный момент основное внимание уделяется окончанию войны и решению о прекращении огня за столом переговоров.

«Эскалация со стороны России не будет способствовать мирному процессу. К сожалению, сегодня произошли некоторые события, и я немного опасаюсь, что в ближайшие дни ситуация будет ухудшаться», - подчеркнул пресс-секретарь Эрдогана.

Калын отметил, что Турция является важным союзником Запада в трудные времена.

«Наши западные коллеги сказали нам: «Чрезвычайно важно, чтобы вы держали открытыми каналы связи с Россией, не сжигайте все мосты с Россией».

На вопрос, как он оценивает выдвижение Россией своего ядерного «козыря», Калын сказал, что Россия зря выносит ядерный вопрос на повестку дня.

«Это очень неправильная тактика - выносить ядерный вопрос на повестку. Это очень неправильный подход и показывает скорее слабость, чем силу. Надеюсь, что до этого не дойдет. К сожалению, даже если со стороны России и звучали какие-то обоснованные требования раньше, то эта война перечеркнула все. Все эти процессы ослабят Россию в экономическом и военном отношениях», - сказал Ибрагим Калын.
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02.03.2022 06:53 Відповісти
Просто непонятно что для НАТО может стать точкой не возврата мордора ? Когда в Украине останется сколько ? 100 , 200 человек ? Как вообще альянс с таким боевым опытом и ресурсами может мямлить в таком вопросе ?
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02.03.2022 07:56 Відповісти
"Друзья познаются в беде!"
Из нас сделали живую баррикаду для НАТО, для своих.
Пока враг крушит баррикаду, они защищены. А что потом?
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02.03.2022 07:59 Відповісти
Мы уже увидели что "непобедимая российская армия" оказалась говном, есть подозрения что и войска НАТО так себе, иначе откуда такая трусость.
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02.03.2022 08:09 Відповісти
Та вони дивні, ці Байдени з Джонсонами. Вони ніколи не какають чи брехати розучилися?
Тож там в гамериці вільний ринок, Петріоти будь-хто може легко купити чи на крайняк позичити для проведення весняної посівної кампанії, а потім заблукати в полях Айови та Вісконсіна, і ті установки чисто випадково опиняться в Україні. Разом з персоналоv і ракетами -- ну заблукали, ясен пень. Ф С Ь О
Ніхто не скаже, що в міннесотському воєнторзі чи на ebay не можна купити Петріоти. Впевнений, навіть оголошення десь є. А хто не бачив, певно погано шукав.
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02.03.2022 08:23 Відповісти
а вообще они у нас есть в шахтах Львова и Желтых Вод! надо просто их достать, как лугандоны у себя сделали
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02.03.2022 08:54 Відповісти
Что ответил Дарье Джонсон? Ни где не нашел.
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02.03.2022 19:34 Відповісти
Обісрався!

"We can't afford this": Boris Johnson on securing a no-fly zone over Ukraine
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03.03.2022 06:50 Відповісти
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