Окупанти вдарили ракетою по базі 95-ї ОДШБр у Житомирі: Палають житлові будинки. ВIДЕО

Російські окупанти вдарили по базі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ у Житомирі.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Житомир. Удар по базі 95 бригади. Район Інституту Корольова", - йдеться в повідомленні.

"Після удару крилатою ракетою "Калібр" по базі 95-ї Бригади в Житомирі горять житлові будинки. Рятувальники рятують тих, кого можна врятувати", - додав він.

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