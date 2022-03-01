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війна (7386) Житомир (236) обстріл (5105) Геращенко Антон (636) 95 окрема десантно-штурмова бригада (59)

Окупанти вдарили ракетою по базі 95-ї ОДШБр у Житомирі: Палають житлові будинки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти вдарили по базі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ у Житомирі.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Житомир. Удар по базі 95 бригади. Район Інституту Корольова", - йдеться в повідомленні.

"Після удару крилатою ракетою "Калібр" по базі 95-ї Бригади в Житомирі горять житлові будинки. Рятувальники рятують тих, кого можна врятувати", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ вдарили крилатою ракетою "Калібр" по Чугуївському аеродрому, - Геращенко. ВIДЕО

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Топ коментарі
+60
Бейте по аэродромах Крыма бейте по Крымскому мосту бейте по всем аэродромах близ наших границ русни.Давите гадов.
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01.03.2022 23:48
+35
Щось мені підказує, що 95-та полонених брати більше не буде.
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01.03.2022 23:50
+20
Это шо, в отместку за то , шо 95-я взяла Горловку. Дык, она ща - в Горловке.
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01.03.2022 23:50
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Бейте по аэродромах Крыма бейте по Крымскому мосту бейте по всем аэродромах близ наших границ русни.Давите гадов.
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01.03.2022 23:48 Відповісти
Та есть чем но судя по тактике выбирают самое большое скопление войск .Остальное по мелочи добивают артой.Байрактары работают но не быстро да и другие плюшки есть.Но на моё мнение такое себе выжидание для точного и конкретного удара.Могу ошибаться
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01.03.2022 23:56 Відповісти
давайте доверять Залужному
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02.03.2022 00:22 Відповісти
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Дороги будували...
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02.03.2022 00:33 Відповісти
Усі питання після перемоги!
І про дороги і про перхід перекопу!!!
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02.03.2022 00:38 Відповісти
Згоден,але зараз ми всі разом!
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02.03.2022 01:00 Відповісти
Російські провокатори ідуть *****!
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02.03.2022 08:22 Відповісти
Кримські війська вже бунтують
Морська піхота

Так що, треба бомбити бульбашів!
Звідти більша загроза!
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01.03.2022 23:54 Відповісти
Это возможно сделать если. будет выпущено не менее 50 ракет точек У за пару минут . пару штук достигнут цели. там навезли ппо
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01.03.2022 23:55 Відповісти
Нет смысла таким ударом лучше накрыть большие колоны.Пора долбить всех кто под Харьковом И Киевом дать людям вздохнуть.Всех путинских орков к праотцам в ад.
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01.03.2022 23:58 Відповісти
Але все одно - НПЗ в Мозирі я би підірвав. Двох точок У вистачить. І вони там не чекають - це ж Білорусія.
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02.03.2022 00:16 Відповісти
Серя, вышли в генштаб резюме - начнешь с полотера, а там, гляди, и до завклубом дослужишься, а дале, ну, ты понял)
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02.03.2022 00:31 Відповісти
Конечно классно было бы...
Но у Кабаева может климануть

Чтоб ответка атомная не прилетела
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02.03.2022 00:05 Відповісти
Его уже клемануло-дальше некуда. Впереди только мыло и верёвка.
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02.03.2022 00:08 Відповісти
что бы прилетела,должно клемануть не только у *****
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02.03.2022 00:23 Відповісти
И почему беларусь ещё не стёрта?
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01.03.2022 23:48 Відповісти
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берите атлас,ластик/резинку и начинайте ))
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01.03.2022 23:56 Відповісти
Может пора уже что-то с Беларусью делать? Из-за неё такие обстрелы идут уже который день.
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01.03.2022 23:49 Відповісти
Калибр есть и наземного базирования .
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01.03.2022 23:58 Відповісти
Рашка вроде как еще в 2019 вышла из договора официально, а разработки она делала еще до того. Так что в существовании наземных "Калибров" я не сомневаюсь.
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02.03.2022 00:35 Відповісти
Да. Это Искандеры из Беларуси.
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01.03.2022 23:58 Відповісти
Ні. Це мінімум ескандер чи даже калібр. Відчутно було і за 30 км.
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02.03.2022 00:07 Відповісти
там её бы кинуть не дали заземлили бы рузге пайлота
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02.03.2022 00:32 Відповісти
⚡️Несколько больниц в Белгороде (Беларусь) перестали принимать гражданских пациентов. Их перепрофилируют под прием российских военных, получивших ранения в ходе войны в Украине.

Об этом сообщает «Новая Газета» со ссылкой на медицинских работников.
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01.03.2022 23:49 Відповісти
В Беларуси нет Белгорода.
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01.03.2022 23:58 Відповісти
Так було в оригіналі новини, вибачаюсь - напевне там повинно бути РФ, але коригування на цензорі відсутнє.
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02.03.2022 00:12 Відповісти
а вМозыре как там верещат ванятки скоро будут и ваши верещать мля их интерны резать будут акуеть давайте груз я на месте теперь будет 200 ти
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02.03.2022 00:34 Відповісти
Нужно давать ответку, иначе он будет терроризировать все города, шантажировать Украину, Европу, мир!
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01.03.2022 23:50 Відповісти
тут два варианта либо ПВО передадут .но это тоже время.риски доставки логистики.либо закрывать небо
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01.03.2022 23:58 Відповісти
берём оба
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02.03.2022 04:29 Відповісти
Это шо, в отместку за то , шо 95-я взяла Горловку. Дык, она ща - в Горловке.
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01.03.2022 23:50 Відповісти
Це по їх сім'ях.
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02.03.2022 00:20 Відповісти
Можливо, хоч і не обов'язково.
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02.03.2022 00:21 Відповісти
тільки зараз чув. що всу ввійшла в горлівку
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01.03.2022 23:50 Відповісти
Дай то Бог . Вже вісім років чекав цю новину . Моя покійна мама звідти...
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01.03.2022 23:59 Відповісти
Передають, що наша 95-та !

Ці падлюки ще в 2014 погрожували помститися десантникам 95-ої і бомбити Житомир.
Сволота !
Ненавиджу їх !
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02.03.2022 00:25 Відповісти
Щось мені підказує, що 95-та полонених брати більше не буде.
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01.03.2022 23:50 Відповісти
оцих - найперше

Управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало списки руководящего состава воинских частей военно-воздушных сил Беларуси, которые наносят ракетные удары по Украине и убивают мирных жителей.

Разведчики узнали, что выполняет кровавое дело в угоду Лукашенко и Путину 61-я истребительная авиабаза военно-воздушных сил Республики Беларусь. Авиационная техника хранится на территории аэродрома Лунинец.

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02.03.2022 00:37 Відповісти
Надеюсь База была пустая
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01.03.2022 23:50 Відповісти
такого не буває...
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01.03.2022 23:54 Відповісти
ну шо вони ідіоти?
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01.03.2022 23:58 Відповісти
вона по базі не влучила, в житлові будинки поруч...
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02.03.2022 00:22 Відповісти
бригаде мстят, судя по всему. они вошли в горловку
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02.03.2022 00:07 Відповісти
Пора уже ***бнуть по Беларашке. По важным белорузким обьектам таким как ПНЗ и по скоплению войск.
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01.03.2022 23:51 Відповісти
по нефтеперегонному
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01.03.2022 23:57 Відповісти
ТРЕБА ********* ТОЧКОЮ ПО БУХТАХ СЕВАСТОПОЛЯ. ТАМ ЗАРАЗ ВСІ ДЕСАНТНІ КОРАБЛІ РАШКИ!
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01.03.2022 23:51 Відповісти
Проблема точки У в точном попадании.Это не так просто .Она для массового удара а не для точности увы.
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01.03.2022 23:53 Відповісти
не такая уже и неточная. вопрос в точности введеных координат, а сейчас с этим проблем нет.
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01.03.2022 23:58 Відповісти
самой молодой из низ 30 лет им три раза переносили списывание в мариуполе вон на голову своим грохнулась при пуске
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02.03.2022 00:37 Відповісти
https://youtu.be/nMH4z8CVPhE
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02.03.2022 01:28 Відповісти
Да и НПЗ не маленький. Попробуй промахнись
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02.03.2022 00:28 Відповісти
Дальність враження точки? Ніхто не думав і де її поставити для удара? Ввесь південь під фашистами кроме Маріка і Одеси
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02.03.2022 00:12 Відповісти
И про Крымский мост не забыть!
Его давно пора расхерячить .
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02.03.2022 02:42 Відповісти
І після цього будемо брати полонених?
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01.03.2022 23:52 Відповісти
120 км?
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01.03.2022 23:53 Відповісти
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01.03.2022 23:54 Відповісти
Это ***** за никлаевскую колону мстит ,там где 800 техники раз...башели.
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01.03.2022 23:54 Відповісти
Вот были бы визы со странами пост совка - и меньше бы инфа было у врага . А так - откуда враг знал где база 95 бригады?
КАК ОКАЗАЛОСЬ - с начала войны враг слишком информированный
ВОПРОС - кто ответит за отсутствие визового режима со страной оккупантом?
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01.03.2022 23:56 Відповісти
Да у них с совка остались расположение всех баз, да и по спутникам все прекрасно видно.
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02.03.2022 00:01 Відповісти
Вы , лично , против введения визового режима со странами пост совка ??
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02.03.2022 00:02 Відповісти
Краще запитайте хто відповість за той стан СБУ, який є. Здебільшого, крім кошмарити бізнес, мало чим займалися. Агентура, диверсанти то не про них.

П.С. Ага, ще боротьба з порносайтами була системною.
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02.03.2022 00:14 Відповісти
Это вообще больной вопрос . СБУ гоняло цыган с орехами 😀😀😀по заданию с Верху
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02.03.2022 00:16 Відповісти
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Оставим на потом , после победы все разборки. Самым безболезным и с достоинством для главклоуна будет самоотречение от власти (после победы). Чтобы власть взяли в руки люди с опытом хозяйственника. Это будет красивый уход никчемы. Главное , чтобы сейчас не путался под ногами. Кто бы дураку вдолбил в голову, чтобы он не пер на амеров , насчет закрыть небо, а понял , что закрытие неба дурак заасфальтировал.
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02.03.2022 00:05 Відповісти
Никаких разборок
просто Ялишний раз фиксирую в бошках политической элиты , шо вони - полезное идиоты
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02.03.2022 00:10 Відповісти
Причём - ВСЕ. И новая власть и старая
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02.03.2022 00:11 Відповісти
Потому что были слишком толерантны. Сейчас картина меняется: Электричество обрезали , Жд колеи на мордор повзрывали , ща по ролям цивильные охотники отстреливают непроханих зайд, в плен не берут из принципа... так шо кацапам виза урезана.
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02.03.2022 00:20 Відповісти
ХОЗЯЙСТВЕННИКИ В НАС ВЖЕ БУЛИ - ПАРТІЯ РЕГІОНІВ. НУ ЇХ *****.
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02.03.2022 00:11 Відповісти
Ага. Було таке. І незабутній госпідарник Мікіла Йановіч Азіров ...
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02.03.2022 00:26 Відповісти
Для чого знати де. В нас паради, на яких декілька раз говорили де базується 95ка. В Житомирі не так багато військових баз і всі з років незалежності не змінювали базіровку
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02.03.2022 00:16 Відповісти
А шпигуни ?
Звичайно, що знали.
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02.03.2022 00:21 Відповісти
гореть в аду беларуси! сколько на севере наших объектов и городов уничтожено из-за этих трусливых и продажных с*к!!!! мрази!
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01.03.2022 23:57 Відповісти
так пуски идут с белорусии
Александр Коваленко@zloy_odessit·1 ч‼️ ‼️ ‼️ Внимание!

В 22:27 в районе Калинковичей (Беларусь) был зафиксирован старт двух ракет ОТРК Искандер!

Напомню, что сегодня туда от города Хойники была переброшена большая российская группа техники, в числе которой были ОТРК "Искандер"=>
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01.03.2022 23:57 Відповісти
В Білорусі тільки іскандери є.Калібри на кораблях,чи на території москальщини.
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02.03.2022 00:01 Відповісти
По сути пора закрывать вопрос с беларусью от туда много тяжёлых идёт Таракан включает дурачка что то не мы а сам пропускает путинских орков.Пора наказывать.
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02.03.2022 00:01 Відповісти
не берити никого в плен, расстреливаите всех рассеян
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02.03.2022 00:06 Відповісти
Прости, меня, Господи - на беларусь карателей не хватает. Пока.
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02.03.2022 00:09 Відповісти
Не, действительно, орки прут с юга и потом на Херсон и Бердянск+Мариуполь. Ясно что в Крым они могут попасть или воздухом или через Крымский мост. Почему его не уничтожат?
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02.03.2022 00:11 Відповісти
Авиация нужна авиация это ваше спасение жестокие авиаудары остановят рашку
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02.03.2022 00:13 Відповісти
Это был истребитель.
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02.03.2022 00:14 Відповісти
булбаш буде ******* далі, його коленька у плешивого.
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02.03.2022 00:14 Відповісти
какой нахер крылатой ракетой==два штурмовика !
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02.03.2022 00:15 Відповісти
Один. Два захода было.
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02.03.2022 00:16 Відповісти
Поясніть мені, чому його не збили??? він над нами хвилин 20 точно гудів!
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02.03.2022 00:26 Відповісти
20 преувеличено. 5мин max. Почему? Не знаю.
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02.03.2022 00:31 Відповісти
Если штурмовики, значит ракеты кончаются?
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02.03.2022 00:19 Відповісти
Ракети дійсно закінчуються. За даними на позавчора, їх мало би вистачити на 3-4 дні (якщо застосовувати економно). Власне, через то ***** і осатаніло.
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02.03.2022 00:50 Відповісти
А посольство драников работает ?
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02.03.2022 00:17 Відповісти
Ще лікарні дісталося.

https://www.facebook.com/sukhomlyn.sergey/videos/377844727104224
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02.03.2022 00:20 Відповісти
Промазали по 95. Жилые дома пострадали и роддом зацепило.
Боже, хай бы пронесло и без жертв.
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02.03.2022 00:32 Відповісти
я давно говорил, нужно послать байрактары к тем установкам искандер, которые стоят там на территории белоруссии, возле наших границ. спутниковые снимки есть где они стоят.
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02.03.2022 00:37 Відповісти
Их всего 12. Потеря даже одного скажется на обороне. Послать их на Искандеры? С таким же успехом можно бумажные самолетики дружно запускать в их сторону. Там ведь все тупые, от слова "Байрактар" обсираются.
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02.03.2022 00:45 Відповісти
Все военные объекты - цели 1....Находится там и что то хранить - большой риск. Смертельный.
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02.03.2022 02:41 Відповісти
 
 