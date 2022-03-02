Окупанти обстріляли ракетами Білу Церкву. Намагалися поцілити нафтобазу. ВIДЕО

Ракетний удар російських окупантів вночі 2 березня по Білій Церкві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Правда Геращенко.

"У Білій Церкві цілилися у нафтобазу "Лукойл". Видно дізналися, що в Україні збираються націоналізувати майно російських олігархів і вирішили його знищити. Відео від сміливого мера Білої Церкви Геннадія Дикого, який одразу виїхав на місце удару", - відзначається у повідомленні.