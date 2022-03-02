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Окупанти обстріляли ракетами Білу Церкву. Намагалися поцілити нафтобазу. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ракетний удар російських окупантів вночі 2 березня по Білій Церкві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Правда Геращенко.
"У Білій Церкві цілилися у нафтобазу "Лукойл". Видно дізналися, що в Україні збираються націоналізувати майно російських олігархів і вирішили його знищити. Відео від сміливого мера Білої Церкви Геннадія Дикого, який одразу виїхав на місце удару", - відзначається у повідомленні.
Топ коментарі
+12 ladyar
показати весь коментар02.03.2022 00:07
+8 JleXa BaCuJl6eB
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+7 Запорізький козак
показати весь коментар02.03.2022 00:14
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Это уже не дно на рассее , а днище , блть пещерные нелюди , своих
детей арестовали 😠
ДА РАКЕТЫ ХОТЯ БЫ СБИВАЙТЕ! НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО САМОЛЕТЫ!
Америка не вступала в открьітую войну с Германией до декабря 1941 года. Собственно, войну Америке об'явил гитлер, в знак солидарности с Японией. Но! Поставки в Британию всего, в том числе оружия, в том числе в обход конгресса, которьій на половину состоял из американских аналогов ватанов, причитавших миру-мир, невмешательство, а кто и "поможем братскому арийскому народу", шел почти с самого начала войньі. Ну, а что бьіло дальше - вьі знаете.
Мне противно говорить єто, но правильньій пиар - єто оружие войньі.
Мне больно и страшно єто говорить, но бьістрой победа вряд ли будет. Так назьіваемьіе русские, по доброй традиции барана любящего живодерню, идут как скотьі на убой. Их сРана так делала всегда, и утверждает, что всегда так побеждала. Как говорил их главньій святой: "Чтобьі в ложь поверили, она должна бьіть ужасной". Потому как их самораспиаренная "непобедимая" просрала Чеченскую, просрала Афган, просрала Финскую Войну, просрала Первую Мировую, просрала Русско-Японскую, просрала Крьімскую. Легендарную Северную войну - просрала, потому что Финляндию у шведов не "отвоевали": ее купили, как потом Чечню, засчет баранов, кто будет истекать кровью, но не позволит "клеветать" на своего живодера. Ливонскую войну она тоже просрала, хоть они там и "дошли до Тарту".
Разница в том, что во всех єтих войнах не бьіло смартфонов. А пуй им пользоваться не умеет - он боится интернета и цивилизации вообще. И не понимает, что "советские войска сбрасьівают сахар на мирньіе финские города" - не прокатит.
В пока еще мирной Германии, я вчера купил литиевьій аккумулятор и переносную солнечную батарею. Может, не пригодится. Может, не поможет. И столько же денег перевел украинским беженцам.