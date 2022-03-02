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Біла_Церква (73) обстріл (5105)

Окупанти обстріляли ракетами Білу Церкву. Намагалися поцілити нафтобазу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ракетний удар російських окупантів вночі 2 березня по Білій Церкві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Правда Геращенко.

"У Білій Церкві цілилися у нафтобазу "Лукойл". Видно дізналися, що в Україні збираються націоналізувати майно російських олігархів і вирішили його знищити. Відео від сміливого мера Білої Церкви Геннадія Дикого, який одразу виїхав на місце удару", - відзначається у повідомленні.

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Топ коментарі
+12
Террор и агония
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02.03.2022 00:07
+8
Ребята это уже АГОНИЯ. Плешивый съехал с катушек полностью.
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02.03.2022 00:17
+7
⚡️В России детей "спаковали" в автозаки за плакаты "Нет войне!"
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02.03.2022 00:14
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Террор и агония
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02.03.2022 00:07 Відповісти
А в Україні дотепер є нафтобази лукойла? Мда
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02.03.2022 00:12 Відповісти
а куда без нефти?)
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02.03.2022 00:16 Відповісти
⚡️В России детей "спаковали" в автозаки за плакаты "Нет войне!"
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02.03.2022 00:14 Відповісти
неудивительно)) у них просто с поднятыми руками с невидимым плакатом паковали))
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02.03.2022 00:17 Відповісти
Дети все сидят в буцегарне и держат плакат :,, нет войне в Украине"
Это уже не дно на рассее , а днище , блть пещерные нелюди , своих
детей арестовали 😠
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02.03.2022 01:07 Відповісти
Ребята это уже АГОНИЯ. Плешивый съехал с катушек полностью.
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02.03.2022 00:17 Відповісти
Не дай бог он по Павлограду ***** -это будет просто пиз..ец. Всё ,что было до этого, покажется детским лепетом.
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02.03.2022 00:22 Відповісти
А что там в Павлограде , химзавод ?
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02.03.2022 01:08 Відповісти
Ракетное крайне ядовитое топливо к ракетам Сатана.
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02.03.2022 02:55 Відповісти
2км от моего дома лежат.
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02.03.2022 08:36 Відповісти
Нужно все максимально рассредотачивать. **** с Бульбофюрером в агонии будет бомбить все что только достанет. В ответ нужно расхерачить Бульбофюреру его НПЗ и белоруськалий.
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02.03.2022 00:17 Відповісти
А калий зачем? Чтобы у ***** была возможность ОДКБ задействовать?
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02.03.2022 00:42 Відповісти
НЕ ХОЧЕТ АМЕРИКА ЗАКРЫВАТЬ НЕБО, ПОТОМУ ЧТО НУЖНО БУДЕТ СБИВАТЬ РОССИЙСКИЕ САМОЛЕТЫ И ЭТО БУДЕТ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ В ВОЙНУ?

ДА РАКЕТЫ ХОТЯ БЫ СБИВАЙТЕ! НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО САМОЛЕТЫ!
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02.03.2022 00:35 Відповісти
Давайте так.

Америка не вступала в открьітую войну с Германией до декабря 1941 года. Собственно, войну Америке об'явил гитлер, в знак солидарности с Японией. Но! Поставки в Британию всего, в том числе оружия, в том числе в обход конгресса, которьій на половину состоял из американских аналогов ватанов, причитавших миру-мир, невмешательство, а кто и "поможем братскому арийскому народу", шел почти с самого начала войньі. Ну, а что бьіло дальше - вьі знаете.

Мне противно говорить єто, но правильньій пиар - єто оружие войньі.

Мне больно и страшно єто говорить, но бьістрой победа вряд ли будет. Так назьіваемьіе русские, по доброй традиции барана любящего живодерню, идут как скотьі на убой. Их сРана так делала всегда, и утверждает, что всегда так побеждала. Как говорил их главньій святой: "Чтобьі в ложь поверили, она должна бьіть ужасной". Потому как их самораспиаренная "непобедимая" просрала Чеченскую, просрала Афган, просрала Финскую Войну, просрала Первую Мировую, просрала Русско-Японскую, просрала Крьімскую. Легендарную Северную войну - просрала, потому что Финляндию у шведов не "отвоевали": ее купили, как потом Чечню, засчет баранов, кто будет истекать кровью, но не позволит "клеветать" на своего живодера. Ливонскую войну она тоже просрала, хоть они там и "дошли до Тарту".

Разница в том, что во всех єтих войнах не бьіло смартфонов. А пуй им пользоваться не умеет - он боится интернета и цивилизации вообще. И не понимает, что "советские войска сбрасьівают сахар на мирньіе финские города" - не прокатит.

В пока еще мирной Германии, я вчера купил литиевьій аккумулятор и переносную солнечную батарею. Может, не пригодится. Может, не поможет. И столько же денег перевел украинским беженцам.
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02.03.2022 09:32 Відповісти
Меру неизвестно, что не нужно сообщать куда ударила ракета?
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02.03.2022 00:53 Відповісти
Он как раз сообщил как надо было.
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02.03.2022 02:56 Відповісти
 
 