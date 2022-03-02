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Внаслідок обстрілу Житомира військами РФ загинули мінімум 4 особи, зокрема діти, - мер Сухомлин. ВIДЕО
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Внаслідок обстрілу Житомира загинули мінімум 4 особи, серед загиблих є діти.
Про це у Facebook повідомив міський голова Сергій Сухомлин, передає Цензор.НЕТ.
"Унаслідок авіа удару у нас мінімум 4 загиблих. Серед них є діти...", - йдеться в повідомлення.
Топ коментарі
+5 Микола Папізже
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+3 Воьлодимир Омельянов
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+2 Иван Петров d4225322
показати весь коментар02.03.2022 03:42
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