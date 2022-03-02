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Внаслідок обстрілу Житомира військами РФ загинули мінімум 4 особи, зокрема діти, - мер Сухомлин. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок обстрілу Житомира загинули мінімум 4 особи, серед загиблих є діти.

Про це у Facebook повідомив міський голова Сергій Сухомлин, передає Цензор.НЕТ.

"Унаслідок авіа удару у нас мінімум 4 загиблих. Серед них є діти...", - йдеться в повідомлення.

Також читайте: Окупанти розбомбили 10 приватних будинків у Житомирі, є жертви, - ДСНС. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+5
Те про що нас попереджували почалося.
https://www.youtube.com/shorts/ymZkR029Fys
Атака фейків. Президент зрадив, армія здалась. Підробний Андрій Луганьский. Максимальний репост. Ворог хоче нас деморалізувати.
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02.03.2022 03:33
+3
Ну суки нациська мерзота горіть падли ,вбивайте ворогів де тільки можна ,це підлі трусливі шакали які воюють з мирним населенням ,до чого паскудний "русский мир"
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02.03.2022 03:37
+2
Ну они этим всю войну занимались. Они даже уже на английском начали распространять идеи, что Зеленский виновен в убийствах потому что не хочет сдаться. Короче, очень простая идея. Вранье и блеф. Они не понимают что на Украину это не действует.
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02.03.2022 03:42
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Те про що нас попереджували почалося.
https://www.youtube.com/shorts/ymZkR029Fys
Атака фейків. Президент зрадив, армія здалась. Підробний Андрій Луганьский. Максимальний репост. Ворог хоче нас деморалізувати.
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02.03.2022 03:33 Відповісти
Они просто не читали сегодняшние посты, когда сбежавшие люди увидев что война далеко не проиграна начали возвращаться с западных регионов и спрашивать чем они могут помочь на страничках волонтеров.
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02.03.2022 03:44 Відповісти
Ну они этим всю войну занимались. Они даже уже на английском начали распространять идеи, что Зеленский виновен в убийствах потому что не хочет сдаться. Короче, очень простая идея. Вранье и блеф. Они не понимают что на Украину это не действует.
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02.03.2022 03:42 Відповісти
Каарочи, хутин ухайдокал в Украине более 10 000 своих потешных войск с около 2 000 единиц техники, бо не хочет выводить свои потешные войска. И это всего за 5 дней. Запасаемся попкорном. Далi буде.
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02.03.2022 03:48 Відповісти
Карл, слышишь, десятая часть от введенных. Через 2 месяца будут лежать все 100 000 парнокопытных ванек.
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02.03.2022 03:54 Відповісти
Фигасе, армия сдалась. А кто отбил Горловку?
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02.03.2022 03:44 Відповісти
You should listen to the end. This is a joke. He is talking about Burcina Faso
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02.03.2022 03:53 Відповісти
Никто до конца не смотрел, чи шо? ))
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02.03.2022 06:10 Відповісти
Ну суки нациська мерзота горіть падли ,вбивайте ворогів де тільки можна ,це підлі трусливі шакали які воюють з мирним населенням ,до чого паскудний "русский мир"
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02.03.2022 03:37 Відповісти
Ходорковский сделал мощный эфир на ютубе.
Надеюсь у многих оленей рога отвалятся.
Ответите суки парашные! За каждую слезинку каждого Украинца ответите!
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02.03.2022 03:46 Відповісти
Падло кремлівські.
Мордор повинен бути знищений.
Слава нації.
Смерть москалям.
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02.03.2022 04:09 Відповісти
Украинцы как пчелы, чем больше их обижаешь, тем злее они становятся. За детей и мирных сгорите выродки фашистские в своих бронированных и летающих гробах.
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02.03.2022 04:13 Відповісти
Ось для чого «Іскандери», щоб наших діточок вбивати з території бульбоферми. Імбіцили, горіть в пеклі
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02.03.2022 06:07 Відповісти
 
 