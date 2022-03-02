Внаслідок обстрілу Житомира військами РФ загинули мінімум 4 особи, зокрема діти, - мер Сухомлин. ВIДЕО

Внаслідок обстрілу Житомира загинули мінімум 4 особи, серед загиблих є діти.

Про це у Facebook повідомив міський голова Сергій Сухомлин, передає Цензор.НЕТ.

"Унаслідок авіа удару у нас мінімум 4 загиблих. Серед них є діти...", - йдеться в повідомлення.

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