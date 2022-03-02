Жителька Бурятії вийшла на пікет - впізнала сина серед полонених в Україні: "Я не хочу, щоб була війна". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Улан-Уде жінка вийшла на одиночний пікет – розгорнула плакат "Ні війні" – після того, як дізналася, що її син контрактник Сергій Очиров перебуває в полоні в Україні.
Про це повідомив інтернет-журнал "Люди Байкалу", передає Цензор.НЕТ.
"Я мати Сергія Очирова, якого вчора показували. Я не хочу, щоб була війна. Я хочу, щоб люди зрозуміли, що насправді це не фейк. Ось я його мама. Ось він мені зателефонував, я побачила це відео. Мені вчора всі почали писати: "А ви доведіть, що це не фейк". Та я нічого не хочу доводити. Я просто вам кажу – це мій син", - заявила Ірина Очирова.
Повідомляється, що відео з полоненим 25-річним Сергієм Очировим, зняте українськими військовими, швидко поширилося бурятськими пабліками, багато хто вважав його фейком, але ролик побачила матір військового і підтвердила, що знято саме її сина.
Очиров служить у військовій частині станції Дивізіонна в Улан-Уде. Після строкової служби він став контрактником. Служить майже сім років. У лютому військового відправили на навчання до Білорусії – востаннє він зв'язувався із сім'єю 23 лютого.
За словами матері, він нічого не казав, що їх перекидають до України, мовляв, якби вона знала, куди його відправляють, змусила б звільнитися з армії.
На території України Очиров був водієм вантажівки, яка перевозила ракети. 28 лютого військовий потрапив під обстріл, отримав поранення у плече та потрапив у полон.
На ранок після того, як жінка побачила сина серед полонених, вона пішла до голови Бурятії, але у того був не прийомний день. Тоді мати звернулася до його заступника, але той сказав, що "не знає, що робити".
До Комітету солдатських матерів Очирова не додзвонилася. Вона намагалася звернутися до Міноборони РФ, але там "дзвінок скидався". В результаті Ірина написала заяви в приймальню Президента РФ та в апарат уповноваженого з прав людини в Бурятії Юлії Жамбалової.
Де конкретно перебуває її син, невідомо. За словами Очирової, командир частини, в якій служить її син, спочатку нічого не знав. Потім повідомив, що, за неперевіреними даними, полонений військовий лежить у чернігівському шпиталі.
Жителька Бурятії заявила журналістці, що боїться, що її сина могли взяти в полон "нацисти", а не ЗСУ, вона вважає, що "це різні поняття", та що "нацисти" в Україні "безжальні".
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Тут така справа. Майже весь день літала там наша авіація та працювали усі види арти. І до сих пір не можуть порахувати скільки з двох колон і трьох місць навалили техніки русаків. НЕ МОЖУТЬ ПОРАХУВАТИ, БО ТАМ ДО 300 СПАЛЕНИХ МІСЦЬ ВІД ТЕХНІКИ СУПОСТАТА!
Ця битва має увійти в навчальні посібники рифи як найбільше поле чудес для страни дураков.
Олена Проців: Це була не одна колона. Спочатку її шматували під Снігурівкою, потім у Баштанці (обидва населених пункти Миколаївської області), залишки колони пішли на Єланець Кіровоградської області. В колоні були різні види техніки, від кунгів з людьми до БМП, від автозаправників до танків. Я живу в Миколаївській, за 15 кілометрів від подій, що сьогодні відбувалися тут. В моєму районному центрі сьогодні об 11-й годині закрилося все, чекали колону. Вона йшла на Кривий ріг, але за 100 км до нього її пошматували. Палили з вертольотів, які прилетіли з Кривого рогу, кунги разом з рашистами. Багато при виді вертольотів порозбігалося по полях, зараз їх відловлюють тероборони двох містечок.
Юрій Бірюков: Так. Пообщался с непосредственным участником работы в районе Баштанки. Не 800 конечно, это общая цифра двух колон. Но 200+ единиц таки да.
И вот тут я хочу сказать, что ВСЕ наши серьезные военные не могут понять «грандиозный» замысел русликов. Тупо тир.
Ну и ок.
Т.е. сам факт того, що її викидень поїхав у чужу країну воювати, цю самку чєловєкопітєка не засмучує. Головне на "нацистів" не натрапити, а так все ок. ***** кацапська падаль
так шо жаліти її вилупка нема кому
6 день. Києву всі розвідки світу давали максимум 48 годин…
Кстати, да! Именно поэтому не хотели помогать - зачем создавать себе трудности и проблемы с ****** для помощи заведомо проигравшему. Их помощь нам сейчас - это не только реакция на *****. Это и потому, что мы рвем его зубами, бомжами, цыганами, гопниками и безоружными тетками!
***** ліл, "несокрушимо легендарная срусская армия"
Помниться как в Праге ещё в 2000 от нашего ракета наши женщины парня отбирали на вокзале, зонтом
Случайно на просторах интернета нахожу военный билет убитого кацапа и это - бинго!
Убитый кацап - родственник его жены !
Вы не представляете с каким удовольствием я отправил ему снимки его зажмуренного родственника !!!
Какие зайки бурятские...
Рыдайу
P. S.
Бурятська мать, треба було протестувати раніше! А ще краще, було синочка не відпускати на війну, а сховати під спідницею! 🤔
Грех спрашивать.
Твой сын слишком молодой,что бы голосовать
ЇХНІ КАЗОЧКИ ПРО "УЧЄНІЯ" ДЛЯ ТИХ ХТО СІВ СРАТИ.
P.S. Переважна більшість виходить з плакатом "нє войнє" навідь бояться написати в Україні, чи може вони мають наувазі Сірію там також асвабадітєлі.