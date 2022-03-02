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Жителька Бурятії вийшла на пікет - впізнала сина серед полонених в Україні: "Я не хочу, щоб була війна". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Улан-Уде жінка вийшла на одиночний пікет – розгорнула плакат "Ні війні" – після того, як дізналася, що її син контрактник Сергій Очиров перебуває в полоні в Україні.

Про це повідомив інтернет-журнал "Люди Байкалу", передає Цензор.НЕТ.

"Я мати Сергія Очирова, якого вчора показували. Я не хочу, щоб була війна. Я хочу, щоб люди зрозуміли, що насправді це не фейк. Ось я його мама. Ось він мені зателефонував, я побачила це відео. Мені вчора всі почали писати: "А ви доведіть, що це не фейк". Та я нічого не хочу доводити. Я просто вам кажу – це мій син", - заявила Ірина Очирова.

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Повідомляється, що відео з полоненим 25-річним Сергієм Очировим, зняте українськими військовими, швидко поширилося бурятськими пабліками, багато хто вважав його фейком, але ролик побачила матір військового і підтвердила, що знято саме її сина.

Очиров служить у військовій частині станції Дивізіонна в Улан-Уде. Після строкової служби він став контрактником. Служить майже сім років. У лютому військового відправили на навчання до Білорусії – востаннє він зв'язувався із сім'єю 23 лютого.

За словами матері, він нічого не казав, що їх перекидають до України, мовляв, якби вона знала, куди його відправляють, змусила б звільнитися з армії.

На території України Очиров був водієм вантажівки, яка перевозила ракети. 28 лютого військовий потрапив під обстріл, отримав поранення у плече та потрапив у полон.

На ранок після того, як жінка побачила сина серед полонених, вона пішла до голови Бурятії, але у того був не прийомний день. Тоді мати звернулася до його заступника, але той сказав, що "не знає, що робити".

До Комітету солдатських матерів Очирова не додзвонилася. Вона намагалася звернутися до Міноборони РФ, але там "дзвінок скидався". В результаті Ірина написала заяви в приймальню Президента РФ та в апарат уповноваженого з прав людини в Бурятії Юлії Жамбалової.

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Де конкретно перебуває її син, невідомо. За словами Очирової, командир частини, в якій служить її син, спочатку нічого не знав. Потім повідомив, що, за неперевіреними даними, полонений військовий лежить у чернігівському шпиталі.

Жителька Бурятії заявила журналістці, що боїться, що її сина могли взяти в полон "нацисти", а не ЗСУ, вона вважає, що "це різні поняття", та що "нацисти" в Україні "безжальні".

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Топ коментарі
+68
> Жителька Бурятії заявила журналістці, що боїться, що її сина могли взяти в полон "нацисти", а не ЗСУ, вона вважає, що "це різні поняття", та що "нацисти" в Україні "безжальні".

Т.е. сам факт того, що її викидень поїхав у чужу країну воювати, цю самку чєловєкопітєка не засмучує. Головне на "нацистів" не натрапити, а так все ок. Єбуча кацапська падаль
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02.03.2022 04:25
+61
У меня в Москве был друг.... Звоню, рассказываю, а в ответ - это фейк!
Случайно на просторах интернета нахожу военный билет убитого кацапа и это - бинго!
Убитый кацап - родственник его жены !
Вы не представляете с каким удовольствием я отправил ему снимки его зажмуренного родственника !!!
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02.03.2022 04:57
+49
Сергій Місюра: Подзвонили з-під Миколаєва.
Тут така справа. Майже весь день літала там наша авіація та працювали усі види арти. І до сих пір не можуть порахувати скільки з двох колон і трьох місць навалили техніки русаків. НЕ МОЖУТЬ ПОРАХУВАТИ, БО ТАМ ДО 300 СПАЛЕНИХ МІСЦЬ ВІД ТЕХНІКИ СУПОСТАТА!

Ця битва має увійти в навчальні посібники рифи як найбільше поле чудес для страни дураков.

Олена Проців: Це була не одна колона. Спочатку її шматували під Снігурівкою, потім у Баштанці (обидва населених пункти Миколаївської області), залишки колони пішли на Єланець Кіровоградської області. В колоні були різні види техніки, від кунгів з людьми до БМП, від автозаправників до танків. Я живу в Миколаївській, за 15 кілометрів від подій, що сьогодні відбувалися тут. В моєму районному центрі сьогодні об 11-й годині закрилося все, чекали колону. Вона йшла на Кривий ріг, але за 100 км до нього її пошматували. Палили з вертольотів, які прилетіли з Кривого рогу, кунги разом з рашистами. Багато при виді вертольотів порозбігалося по полях, зараз їх відловлюють тероборони двох містечок.
Юрій Бірюков: Так. Пообщался с непосредственным участником работы в районе Баштанки. Не 800 конечно, это общая цифра двух колон. Но 200+ единиц таки да.
И вот тут я хочу сказать, что ВСЕ наши серьезные военные не могут понять «грандиозный» замысел русликов. Тупо тир.
Ну и ок.
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02.03.2022 04:22
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Сергій Місюра: Подзвонили з-під Миколаєва.
Тут така справа. Майже весь день літала там наша авіація та працювали усі види арти. І до сих пір не можуть порахувати скільки з двох колон і трьох місць навалили техніки русаків. НЕ МОЖУТЬ ПОРАХУВАТИ, БО ТАМ ДО 300 СПАЛЕНИХ МІСЦЬ ВІД ТЕХНІКИ СУПОСТАТА!

Ця битва має увійти в навчальні посібники рифи як найбільше поле чудес для страни дураков.

Олена Проців: Це була не одна колона. Спочатку її шматували під Снігурівкою, потім у Баштанці (обидва населених пункти Миколаївської області), залишки колони пішли на Єланець Кіровоградської області. В колоні були різні види техніки, від кунгів з людьми до БМП, від автозаправників до танків. Я живу в Миколаївській, за 15 кілометрів від подій, що сьогодні відбувалися тут. В моєму районному центрі сьогодні об 11-й годині закрилося все, чекали колону. Вона йшла на Кривий ріг, але за 100 км до нього її пошматували. Палили з вертольотів, які прилетіли з Кривого рогу, кунги разом з рашистами. Багато при виді вертольотів порозбігалося по полях, зараз їх відловлюють тероборони двох містечок.
Юрій Бірюков: Так. Пообщался с непосредственным участником работы в районе Баштанки. Не 800 конечно, это общая цифра двух колон. Но 200+ единиц таки да.
И вот тут я хочу сказать, что ВСЕ наши серьезные военные не могут понять «грандиозный» замысел русликов. Тупо тир.
Ну и ок.
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02.03.2022 04:22 Відповісти
По Миколаївській області, ЗСУ - молодці. Дійсно гарна новина!!!
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02.03.2022 04:31 Відповісти
Єланець Миколаївська обл.
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02.03.2022 05:10 Відповісти
Ничего нового - трупами закидать
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02.03.2022 07:06 Відповісти
Не до 300, а до 700 их вчера пожарили на отлично!!!
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02.03.2022 08:28 Відповісти
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02.03.2022 04:23 Відповісти
Випалюйте це все з середини,щоб не було чого відновлювати окупантам.
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02.03.2022 09:54 Відповісти
Пішла на куй!
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02.03.2022 04:25 Відповісти
Вот подумал что росияне на *** всю жизнь. И ходить не надо.
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02.03.2022 07:05 Відповісти
> Жителька Бурятії заявила журналістці, що боїться, що її сина могли взяти в полон "нацисти", а не ЗСУ, вона вважає, що "це різні поняття", та що "нацисти" в Україні "безжальні".

Т.е. сам факт того, що її викидень поїхав у чужу країну воювати, цю самку чєловєкопітєка не засмучує. Головне на "нацистів" не натрапити, а так все ок. ***** кацапська падаль
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02.03.2022 04:25 Відповісти
ну тутка тепер ненацистів не залишилося
так шо жаліти її вилупка нема кому
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02.03.2022 06:09 Відповісти
русизм головного мозга..
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02.03.2022 06:57 Відповісти
Результат 20летнего промывания мозгов, они знают только то что выгодно пупину.
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02.03.2022 11:13 Відповісти
ти подивись тільки на той "памятник", під яким вони "мітингують". повна деградація як суспільства в цілому,так і кожного індивіда окремо.
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02.03.2022 09:30 Відповісти
Пусть приезжает сама и забирает его.
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02.03.2022 10:37 Відповісти
Деньги за контракт сына уже пробухали?
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02.03.2022 04:26 Відповісти
Извините, стыць-пыздыць. Оно войну не хочет только когда её чадо попало в плен или обгорелый трупик собаки доедают. Нарушение причинно-следственных связей. До войны нужно говорить "НЕТ ВОЙНЕ", а не после. А вернулось бы чадо домой - гордилась бы отпрыском- воином интернационалистом и хероем!
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02.03.2022 04:27 Відповісти
ну так скільки такі "воїни" в соц.мережах писали, типу "єдєм укропов мочіть" і т.п., а попадає в полон, стоїть труситься і розказує " я нє знал", "я нє хотєл"
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02.03.2022 06:37 Відповісти
угу. типа: можно, я больше не буду? ну, прямо как дети. только совсем не дети.
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02.03.2022 08:22 Відповісти
и хвасталась перед соседями украденным унитазом
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02.03.2022 10:35 Відповісти
Гончаренко.
6 день. Києву всі розвідки світу давали максимум 48 годин…

Кстати, да! Именно поэтому не хотели помогать - зачем создавать себе трудности и проблемы с ****** для помощи заведомо проигравшему. Их помощь нам сейчас - это не только реакция на *****. Это и потому, что мы рвем его зубами, бомжами, цыганами, гопниками и безоружными тетками!
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02.03.2022 04:29 Відповісти
))))))))))))) що, вже й цигани кацапам пзди дають?
***** ліл, "несокрушимо легендарная срусская армия"
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02.03.2022 05:38 Відповісти
Не совсем "пзди дають" , но танк у русни таки спздли.
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02.03.2022 06:11 Відповісти
а наши женщины это огонь....им и оружия не надо только к горлу ...у них все есть под рукой и сковородка, и парасолька ....
Помниться как в Праге ещё в 2000 от нашего ракета наши женщины парня отбирали на вокзале, зонтом
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02.03.2022 09:23 Відповісти
ОПІЗДАЛА 😁😁😁
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02.03.2022 04:29 Відповісти
Весьма символично. На фоне идола совковой тирании с таким плакатом - это сюр.
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02.03.2022 04:34 Відповісти
Этому еще повезло. До свадьбы заживет...
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02.03.2022 04:35 Відповісти
Когда его женщина спросит почему он такой красивый симпатяга, он скажет что был в Украине и там загар лучше
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02.03.2022 04:45 Відповісти
Вообще, оно подохло тогда через пару дней
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02.03.2022 04:50 Відповісти
Сидишь такой в буратии, пасешь оленей, а потом бац, горишь в танке
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02.03.2022 04:54 Відповісти
для рашиста нормально виглядає, вони всі хто ступив на нашу землю зі зброєю мають так виглядати
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02.03.2022 05:18 Відповісти
Они все знают, просто это обычный нацизм-рашизм.
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02.03.2022 04:41 Відповісти
У меня в Москве был друг.... Звоню, рассказываю, а в ответ - это фейк!
Случайно на просторах интернета нахожу военный билет убитого кацапа и это - бинго!
Убитый кацап - родственник его жены !
Вы не представляете с каким удовольствием я отправил ему снимки его зажмуренного родственника !!!
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02.03.2022 04:57 Відповісти
"ля, ты крыса!" (тм)
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02.03.2022 05:43 Відповісти
в мене років 38 тому теж була херня якась - закінчуй плакотню...
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02.03.2022 05:43 Відповісти
Мокша, у тебе Яндекс-переводчик сламался
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02.03.2022 10:54 Відповісти
Вообще пох...
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02.03.2022 04:51 Відповісти
Обнять и плакать

Какие зайки бурятские...
Рыдайу
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02.03.2022 05:13 Відповісти
Йіпать які статуі чайнику ілліча а Бурятії. Це страшні вбивці, куди там українським "нацикам"..
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02.03.2022 05:20 Відповісти
аборигени острова Пасхі дивляться з заздрістю на істукана ху...вого.
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02.03.2022 05:30 Відповісти
Нехай ісчо наражаєт!
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02.03.2022 05:27 Відповісти
Знову ці буряти! Де вони їх беруть в такій кількості?! 😲
P. S.
Бурятська мать, треба було протестувати раніше! А ще краще, було синочка не відпускати на війну, а сховати під спідницею! 🤔
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02.03.2022 05:33 Відповісти
Работы нигде нет ...беднота ...вот и армия выход для них
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02.03.2022 09:24 Відповісти
А ще раніше зробити аборт.
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02.03.2022 10:14 Відповісти
Ни за что,а за кого.
Грех спрашивать.
Твой сын слишком молодой,что бы голосовать
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02.03.2022 05:53 Відповісти
ВСЕ ВОНИ РОЗУМІЮТЬ. ВСЕ ВОНИ ЗНАЮТЬ, І МАТЕРІ ЇХ ТЕЖ.
ЇХНІ КАЗОЧКИ ПРО "УЧЄНІЯ" ДЛЯ ТИХ ХТО СІВ СРАТИ.
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02.03.2022 05:55 Відповісти
просто бояться. Страх. Все вони знають. 37 рік.
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02.03.2022 06:20 Відповісти
Якщо бояться більше пуйла як смерті в Україні, значить маємо виправляти ситуацію.
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02.03.2022 10:00 Відповісти
Вот же ж с…. бурятская Да попадись твой ублюдок в руки жителей городов, которых он обстреливал - и тебе нацисты мальчиками из церковного хора покажутся… твар
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02.03.2022 06:20 Відповісти
... в кацапії проти війни тільки ті чиї сини в полоні, а переважна більшість недоумків родітєлєй, вважають синовєй гєроямі, оні ж бєндєровцов убівают. Будьте прокляті разом з свої любімім пуйлом. Подивимось, як ви верещатимите через днів десять.
P.S. Переважна більшість виходить з плакатом "нє войнє" навідь бояться написати в Україні, чи може вони мають наувазі Сірію там також асвабадітєлі.
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02.03.2022 07:03 Відповісти
сначала показалось, что она нормальная мать, но после "нацистов"...
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02.03.2022 07:51 Відповісти
Зомбоящик и пропаганда, сэр
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02.03.2022 08:17 Відповісти
Пляяяяять!!! После того, как свиноматка назвала нас "нацистами" отрезать буряту чьо-нить "существенное"и провести еще один сиЙанс связи со своей свиноматкой на предмет: Выйти под здание бурятского хурултая с плакатом путин = ***** и простоять (продержаться) там на на видео часа... 2. Если нет - сокращаем ресурсы бурята и дальше!
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02.03.2022 08:30 Відповісти
как их отличить? все на одно лицо , пока в танке не поджарят
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02.03.2022 08:16 Відповісти
раССейская бурятка, иди накуй..
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02.03.2022 08:17 Відповісти
есть какая-то тонкая, неуловимая связь между головой ленина и сыночком в плену
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02.03.2022 08:18 Відповісти
Опять бредни про "украинских нацистов". Опять жевание соплей кацапскими крепостными и бурлаками. Даже зомби по сравнению с обитателями эрэфии-верх адекватности. Их точно там чем-то облучают 24/7.
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02.03.2022 08:23 Відповісти
нужно этому ≪боевому буряту≫ оленьи рога к его тупой башке приделать и потом фотку отправить маме ..... все буряты к монголам сдрыснут после увиденного .
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02.03.2022 08:25 Відповісти
Ты что, забыла? Не было у тебя никакого сына.
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02.03.2022 08:25 Відповісти
не ври **** что сын не знал и ты тоже что едет убивать в Украину как забоялась что бы сын не попал к нацистам где вы суки видите нацистов? в кисель тв? Служил я в Улан Уде ст. Дивизионная в 1964-1965 годах нашу дивизию тогда перебросили с Перьм-2 в 64 году. кто же знал что там розплодился такой гадюшник что вы дойдете до такой мерзости. а ведь там в Бурятии было много выселеных украинцев а теперь они стали яничарами едут убивать свою Мать родину их предков-иуды.
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02.03.2022 08:43 Відповісти
Це неправда! Вона - фейк, її син - фейк, її країна - фей, весь расєянський народ - один великий фейк.
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02.03.2022 09:12 Відповісти
ну хоть не жарений -повезло матері
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02.03.2022 09:37 Відповісти
А якби її випердиш український беушний унітаз або телевізор "в полон взяв би" - вона б на всі частини тіла колорадки поначіпляла б і верещала: "Можем павтаріть!"
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02.03.2022 09:37 Відповісти
"Жительница Бурятии заявила журналистке, что боится, что ее сына могли взять в плен "нацисты", а не ВСУ, она считает, что "это разные понятия", и что "нацисты" в Украине "безжалостны"
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02.03.2022 10:10 Відповісти
Одна из биомассы о чём-то начала догадываться...
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02.03.2022 10:49 Відповісти
 
 