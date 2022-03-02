Жителька Бурятії вийшла на пікет - впізнала сина серед полонених в Україні: "Я не хочу, щоб була війна". ВIДЕО

В Улан-Уде жінка вийшла на одиночний пікет – розгорнула плакат "Ні війні" – після того, як дізналася, що її син контрактник Сергій Очиров перебуває в полоні в Україні.

Про це повідомив інтернет-журнал "Люди Байкалу", передає Цензор.НЕТ.

"Я мати Сергія Очирова, якого вчора показували. Я не хочу, щоб була війна. Я хочу, щоб люди зрозуміли, що насправді це не фейк. Ось я його мама. Ось він мені зателефонував, я побачила це відео. Мені вчора всі почали писати: "А ви доведіть, що це не фейк". Та я нічого не хочу доводити. Я просто вам кажу – це мій син", - заявила Ірина Очирова.

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Повідомляється, що відео з полоненим 25-річним Сергієм Очировим, зняте українськими військовими, швидко поширилося бурятськими пабліками, багато хто вважав його фейком, але ролик побачила матір військового і підтвердила, що знято саме її сина.

Очиров служить у військовій частині станції Дивізіонна в Улан-Уде. Після строкової служби він став контрактником. Служить майже сім років. У лютому військового відправили на навчання до Білорусії – востаннє він зв'язувався із сім'єю 23 лютого.

За словами матері, він нічого не казав, що їх перекидають до України, мовляв, якби вона знала, куди його відправляють, змусила б звільнитися з армії.

На території України Очиров був водієм вантажівки, яка перевозила ракети. 28 лютого військовий потрапив під обстріл, отримав поранення у плече та потрапив у полон.

На ранок після того, як жінка побачила сина серед полонених, вона пішла до голови Бурятії, але у того був не прийомний день. Тоді мати звернулася до його заступника, але той сказав, що "не знає, що робити".

До Комітету солдатських матерів Очирова не додзвонилася. Вона намагалася звернутися до Міноборони РФ, але там "дзвінок скидався". В результаті Ірина написала заяви в приймальню Президента РФ та в апарат уповноваженого з прав людини в Бурятії Юлії Жамбалової.

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Де конкретно перебуває її син, невідомо. За словами Очирової, командир частини, в якій служить її син, спочатку нічого не знав. Потім повідомив, що, за неперевіреними даними, полонений військовий лежить у чернігівському шпиталі.

Жителька Бурятії заявила журналістці, що боїться, що її сина могли взяти в полон "нацисти", а не ЗСУ, вона вважає, що "це різні поняття", та що "нацисти" в Україні "безжальні".