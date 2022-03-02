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Один з ударів військ РФ по Житомиру пошкодив пологовий будинок, де були мами з дітьми. ВIДЕО
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Авіаударом російського окупанта було зруйновано частину перинатального центру під час атаки на Житомир.
Про це повідомив голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Своєчасне оповіщення про повітряну тривогу допомогло спасти життя людям. На щастя всі дітки, мамочки, вагітні живі та не постраждали", - повідомив голова облради.
За його даними, усі, хто перебував у відділенні, наразі знаходяться у бомбосховищі та залишаться там на ніч.
Топ коментарі
+25 Lvbnhj
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+16 Александр Науменко
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+15 Тетяна Тать
показати весь коментар02.03.2022 06:33
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Будь ласка, зачекайте...
Горить у пеклі москалі.
Мордор повинен бути знищений.
....
Слава нації
Смерть москалям.
каждый первый кацап должен быть убит... ни грамма жалости, ни грамма пощады... убивайте кацапов с русней!
Смерть невинних не відмиєте зі своїх рук 😡
Військовий Інститут - напроти.
Навіть неможливо уявити, що пережили люди. І вагітні, і породіллі.
Це - нелюди. І людьми вони ніколи не були.
мстить кацапским *****,
Чью гнусную науку я до конца постиг.
Я вражескою кровью свои омою руки,
Когда наступит этот благословенный миг.
Публично, по-славянски
из черепа напьюсь я,
Из вражеского черепа,
как делал Святослав.
Устроить эту тризну
в былом славянском вкусе
Дороже всех загробных,
любых посмертных слав.