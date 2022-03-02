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Один з ударів військ РФ по Житомиру пошкодив пологовий будинок, де були мами з дітьми. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Авіаударом російського окупанта було зруйновано частину перинатального центру під час атаки на Житомир.

Про це повідомив голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Своєчасне оповіщення про повітряну тривогу допомогло спасти життя людям. На щастя всі дітки, мамочки, вагітні живі та не постраждали", - повідомив голова облради.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу Житомира військами РФ загинули мінімум 4 особи, зокрема діти, - мер Сухомлин. ВIДЕО

За його даними, усі, хто перебував у відділенні, наразі знаходяться у бомбосховищі та залишаться там на ніч.

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Топ коментарі
+25
Падлюка кончене

Горить у пеклі москалі.
Мордор повинен бути знищений.
....
Слава нації
Смерть москалям.
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02.03.2022 06:32
+16
Смерть москалям
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02.03.2022 06:33
+15
ніколи не відмиєтеся, суки
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02.03.2022 06:33
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Падлюка кончене

Горить у пеклі москалі.
Мордор повинен бути знищений.
....
Слава нації
Смерть москалям.
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02.03.2022 06:32 Відповісти
Смерть москалям
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02.03.2022 06:33 Відповісти
ніколи не відмиєтеся, суки
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02.03.2022 06:33 Відповісти
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ БУДУТЬ ЗНИЩЕНІ В УКРАЇНІ
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02.03.2022 06:33 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
каждый первый кацап должен быть убит... ни грамма жалости, ни грамма пощады... убивайте кацапов с русней!
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02.03.2022 06:33 Відповісти
Немає вже держави "россия" відтепер тільки "Кацапстан"
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02.03.2022 07:46 Відповісти
Непоганий рімейк заклику Іллі Еренбурга, заголовок якого був "Убей немца".
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02.03.2022 08:13 Відповісти
прокляті скоти,хоча чекайте,худоба має в 100 раз більше моральних принципів,ніж ці потвори
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02.03.2022 06:34 Відповісти
Никто не сделал больше для уничтожения тяги к русскому миру в Украине, чем *****. За єто ему можно будет поставить памятник. Посмертно. В виде лингама. Индия один подарит я думаю
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02.03.2022 06:39 Відповісти
Кацапи - ви моральні уроди, тварюки погані. Будьте ви всі прокляті і ваші діти і внуки!!!
Смерть невинних не відмиєте зі своїх рук 😡
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02.03.2022 06:40 Відповісти
Я там народжувала, на Богунії.
Військовий Інститут - напроти.

Навіть неможливо уявити, що пережили люди. І вагітні, і породіллі.

Це - нелюди. І людьми вони ніколи не були.
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02.03.2022 06:51 Відповісти
Путлєр поставив задачу винищити УСІХ українців. Усіх, окрім тих хто стане перед ним на коліна і попросить вибачення. Ця потвора повинна бути вбита як найшвидше.
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02.03.2022 07:03 Відповісти
Клянусь до самой смерти
мстить кацапским *****,
Чью гнусную науку я до конца постиг.
Я вражескою кровью свои омою руки,
Когда наступит этот благословенный миг.
Публично, по-славянски
из черепа напьюсь я,
Из вражеского черепа,
как делал Святослав.
Устроить эту тризну
в былом славянском вкусе
Дороже всех загробных,
любых посмертных слав.
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02.03.2022 07:10 Відповісти
в привычном стиле.они во всех войнах так делали и продолжают делать
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02.03.2022 08:09 Відповісти
украинские дети войны....они с первого вздоха уже ощутили прелести руцкого мира...
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02.03.2022 08:36 Відповісти
поганые кацапские фашисты сжечь вас заживо!!!!!!!!!!!!!!!
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02.03.2022 13:00 Відповісти
 
 