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"Морги Мозира забиті. Переважно загиблими чеченцями. Росія приховує втрати", - білоруська опозиціонерка Красуліна. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Російські окупанти приховують втрати в російсько-українській війні, а тіла загиблих відправляють у морги для тривалого зберігання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила білоруська опозиціонерка Ганна Красуліна і розповіла про те, що тілами російських окупантів забиті приміром морги білоруського міста Мозир.

"У Мозирі (Білорусь) забиті всі морги, більшість з них - етнічні чеченці, дано вказівку на тривале зберігання тіл, щоб у Чечні не дізналися про реальні втрати ЗС РФ", - сказала Красуліна

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білорусь з Росією - одна сторона конфлікту, незалежно від того, чи будуть введені її сухопутні війська, - Веніславський

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Топ коментарі
+47
Файно, особливо про довге зберігання мусульманських трупів, хуйло ще й на релігію їхню наклав.
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02.03.2022 10:07
+37
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02.03.2022 10:11
+33
До України з Японії їдуть 70 самураїв добровольців. Кацапські Курили напряглися.
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02.03.2022 10:08
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Роби фотки...якщо не загинеш, то баблос зрубиш потім
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02.03.2022 10:05 Відповісти
ЗСУ. Вступай до лав та першим отримуй інформацію про війну з рашкою.
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02.03.2022 10:10 Відповісти
Я допомогаю теробороні ЗСУ тут поки що взагалі немає
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02.03.2022 10:13 Відповісти
Нема. А інформація в ЗСУ є.
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02.03.2022 10:20 Відповісти
А колону хто вчора розбив, не ЗСУ?
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02.03.2022 10:35 Відповісти
Ну ясно, іди нафуй, разведчік сраний...
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02.03.2022 11:52 Відповісти
Зброю можеш взяти з розбитих колон і в убитих кацапів, клоун б-ть....
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02.03.2022 11:54 Відповісти
Ну ти й дебіл
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02.03.2022 12:17 Відповісти
висадили то пів щастя... це я перебільшую ..десь 10 %.. Хай утримають...
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02.03.2022 10:12 Відповісти
Слава Украини ! Слава нашим захисникам ! Смерть РАШИСТАМ -НЕЛЮДЯМ !!!!
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02.03.2022 10:15 Відповісти
На долгое хранение нужны морозильники, а где их только взять? Остаётся бородатеньких хорошо солью посыпать
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02.03.2022 10:35 Відповісти
Как где взять? Будут валить в морозильники торговых центров.
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02.03.2022 10:45 Відповісти
обычно при массовых трагедиях-разворачиваются специальные установки намораживания льда,тела слаживаются в глубоких подвалах и пересыпаются льдом и солью-хранить можна несколько месяцев
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02.03.2022 10:47 Відповісти
Пояснюю: Ще з початку ХХ століття в європейських країнах розроблялася нормативна база про порядок тривалого зберігання значних мас загиблих (від військових дій чи епідемій) Спочатку тіла закладалися у підвалах і перекладалися звичайним льодом На сьогодні розроблена методика використання "сухого льоду" - замороженого вуглекислого газу Тіла укладаються у штабель Шари тіл перекладаються "сухим льодом Потім весь штабель накривається поліетиленовою плівкою і теплоізоляцією (соломою, тирсою, наприклад)
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02.03.2022 11:28 Відповісти
И смальцем намазать.
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02.03.2022 12:06 Відповісти
Пусть чеченцы через своих родственников распространяют фото о ликвидированных кадыровцах
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02.03.2022 10:06 Відповісти
"Дон ..."
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02.03.2022 10:06 Відповісти
купіДон з лука повбивав
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02.03.2022 10:08 Відповісти
куЛі-дон....не стрілами - кулями )))
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02.03.2022 10:25 Відповісти
Файно, особливо про довге зберігання мусульманських трупів, ***** ще й на релігію їхню наклав.
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02.03.2022 10:07 Відповісти
Зате в них тепер буде одвічна єрекція на гурій, бо промезлий хєр не падае
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02.03.2022 10:19 Відповісти
До України з Японії їдуть 70 самураїв добровольців. Кацапські Курили напряглися.
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02.03.2022 10:08 Відповісти
Курилам можно расслабиться. Теперь наконец будет, что пожрать. Главное, хирагану уже сейчас начинать учить.
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02.03.2022 10:32 Відповісти
- Куда, Пётр Васильевич, собираешься?
- Да, решил поменять место жительства... Надоела мне Москва...
- Тьфу на тебя!... Чем ты недоволен? Известный пластический хирург, практика обширная, весь "упакованный", "денег куры не клюют...". И куда собрался? В Лондон? В Нью-Йорк?
- Нет... На Курилы...
- Оп-па!... А что там делать? Там же клиентуры нет!
- Будет... Слух пошёл - их скоро начнут Японии передавать. Знаешь, сколько туда ломанётся желающих на проживание?...
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02.03.2022 11:36 Відповісти
Надіюся - вакідзасі везуть з собою? Голови кацапам зручно буде відрізать!
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02.03.2022 11:35 Відповісти
Отак помирають пропагандонські фейки про непереможнурашистську армію та кадирівців.
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02.03.2022 10:09 Відповісти
Герой кадырка едь забирай свой фарш и пригрози Украине в своем стиле.
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02.03.2022 10:09 Відповісти
Так шо парашенским подводным лодкам лучше не всплывать ? Каждый капитан теперь Немо?
Все посудины парашенские это Ноевы ковчеги ?
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02.03.2022 10:10 Відповісти
А як все починалось, москальскі дівки пісяли окропом, які файні хлопці.
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02.03.2022 10:10 Відповісти
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02.03.2022 10:11 Відповісти
Ну и кто это убирать будет!?
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02.03.2022 10:26 Відповісти
пленные
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02.03.2022 10:35 Відповісти
+++ хоть ОДНА трезвая мысь!!! 1000 паз пишу: какие белые простыни и усиленное питание!? Кайло - матыгу в руки и на передок: нашим бойцам укрепления рыть!!!
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02.03.2022 10:38 Відповісти
vsio zavisit ot ceni na metal, uslugi po samovivozu nikto ne otmenjal. Horoshij biznes budet
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02.03.2022 10:42 Відповісти
"Хведько"! Не забувай - там (як не як) сталь легована - броньова А нам треба буде з чогось робить "Оплоти"
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02.03.2022 11:39 Відповісти
А навіщо нам Оплоти ??? Ефективність танків в бою показали ці шість днів. Танк - зброя наступу, а ми країна мирна і не збираємося когось атакувати. А " Джавелін" і NLAW дуже хороші . Джавелін у виробництві вартує десь 170 тис доларів. NLAW - 20 тис. фунтів стерлінгів. Оплот - десь 8 млн. дол. Ось така арифметика.
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02.03.2022 14:36 Відповісти
Якби Ви були чоловіком, та ще й таким що пройшов армію - я-б Вам матюків нагнув! Але Вам - прощаю! Пояснюю: в "активній обороні" танк - це "блукаюча вогнева точка" Він переміщується від позиції до позиції наносить удар і зникає з"явившись в іншому місці Просто у кацапів нема вибору - вони тримаються головних доріг бо не знають місцевості і бояться поля А наші танки діють з засад Ударивши - тут же передислокуються Танк в обороні і в умілих руках - це "здоровенна снайперка"!
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02.03.2022 14:48 Відповісти
Ромы
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02.03.2022 10:47 Відповісти
дая вот вспоминаю: - наши металлурги жаловались на нехватку металлолома...
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02.03.2022 14:03 Відповісти
да, хорошо там отработали, похоже на автоматическую систему наводки арты
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02.03.2022 10:36 Відповісти
Смерть їм більше до лиця.
Смерть ворогам!
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02.03.2022 10:11 Відповісти
Эти не куда не ехали

Они дома остались

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02.03.2022 10:21 Відповісти
Коли вибачатися будеш, КаДирка? Не вибачишся - голову відріжуть і в свинній шкурі прикопають, з куснем сала в писляку, щоб ніколи ти в свій рай не попав! А, чуть не забув: "Дон".
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02.03.2022 10:13 Відповісти
Скорей голову ему отрежут свои же
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02.03.2022 10:28 Відповісти
І так зраднику чеченського народу відріжуть голову. Ця подія трохи відтермінована у часі...
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02.03.2022 12:00 Відповісти
"У Мозирі (Білорусь) забиті всі морги, більшість з них - етнічні чеченці..

Скоро этих горных баранов в Красную Книгу заносить прийдётся.
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02.03.2022 10:14 Відповісти
Не, лучше в энциклопедию вымерших животных.
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02.03.2022 10:30 Відповісти
Скоро і моргів кацапам та білорусам не вистачить, горіть у пеклі
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02.03.2022 10:14 Відповісти
а це ж ще прохолодно...
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02.03.2022 10:27 Відповісти
a za to chto snjali tapochki i stoja na skameijechke glagolili - tebe nikto ne dast, za eto nenado izvinitsia, ili za to vashi muzhiki vooobshe dazhe stoljko ne sdelali - ptu na vas.
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02.03.2022 10:45 Відповісти
v spam skotina.
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02.03.2022 11:32 Відповісти
Ваш народ сам виноват в том, что у вас происходит. Ты сейчас говоришь, что вас избили и вы испугались людям, которые с голыми руками встают против танков. Ты просто дурак и трус. Как и большая часть твоих соотечественников, увы.
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02.03.2022 11:57 Відповісти
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02.03.2022 10:18 Відповісти
Панове може краще писати не кадирівці, а кадировівці
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02.03.2022 10:22 Відповісти
Або ослолюби (щоб цензурно, гарно, вишукано і без мата).
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02.03.2022 10:24 Відповісти
Чеченам ще пощастило, а от російське м'яско кушають голодні песики.
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02.03.2022 10:22 Відповісти
Та і воронам теж є чим поласувати.
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02.03.2022 10:23 Відповісти
Ага... трупи чеченців кадиркиних будуть зберігати для поховання, а трупи свинособак просто спалять в утилізаторах. Це ж якими мудаками потрібно бути щоб оголосити чеченців "вищою расою **********"... У цих псевдословян - кацапів - відсутня національна гідність.
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02.03.2022 10:23 Відповісти
Если есть ещё нормальные чеченцы-дудаевцы, скажите своим соотечественникам правду о войне!!
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02.03.2022 10:25 Відповісти
Жареный ослойоб-- хороший ослойо6
Дон
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02.03.2022 10:26 Відповісти
До какого числа надо дать ответ ( ) - и ЭТО говорит акадэмик!

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02.03.2022 10:27 Відповісти
.... это наверное по Новому Кадыровскому календарью
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02.03.2022 10:28 Відповісти
Они в россии от страха в числах стали путаться.
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02.03.2022 10:32 Відповісти
Это академик шутит. Ну не он, конечно, а тот кто его инстаграмчик ведёт. Там дальше про бесплатную зону над Чечнёй было и про конфискацию активов байдена и джонсона там же. В чечне
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02.03.2022 10:46 Відповісти
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02.03.2022 11:01 Відповісти
дааа, был когда-то фильм, кажется назывался 32-е июля? кто помнит?)))
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02.03.2022 14:05 Відповісти
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02.03.2022 14:31 Відповісти
Ща погодите. кадыров при отсутствии дани из москвы пошлёт путинойда *****. Там вот-вот новый чеченский конфликт будет
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02.03.2022 10:28 Відповісти
Им дань под Гостомелем выплатили. Щедрую.
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02.03.2022 10:35 Відповісти
можуть Кадирова теж прибрати по тихому. Самі чеченці.
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02.03.2022 10:39 Відповісти
не. он там крепко сидит
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02.03.2022 10:44 Відповісти
не пошлет,они там оба кровью чеченской повязаны,и его свои же порвут
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02.03.2022 10:49 Відповісти
СТОП *****!!!
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02.03.2022 10:31 Відповісти
Кадировцями. В яму і закопати.
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02.03.2022 10:38 Відповісти
тут от М. Солонина недавно слыхал: Пожалуйста не называйте карыровцев - чеченцами!!!! Это очень обидно и неправильно! Так вот мне похххх.... По паспорту он КТО!? Чеченец! И тот, кто дома ему трусы стирает и таких же упырей плодит и налоги платит на его амуницию - ТО ЖЕ - чеченцы! Это же: белорусам и, конечно же мокшанам!!! Здохните мрази!!!!
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02.03.2022 10:45 Відповісти
дірка дон, забєрі своє м'ясо дон)
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02.03.2022 10:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BQ82mB8qxlw
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02.03.2022 10:49 Відповісти
дон дили дон дилидили дон
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02.03.2022 11:06 Відповісти
Кадыр-овцы
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02.03.2022 10:53 Відповісти
Ти обісрався Дон...
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02.03.2022 11:02 Відповісти
Принімайте білоруси «своїх братіяв» в целофані!!!
На московіі їх не хотять трупаків кадирова, адінрот…
Смерть масковсім окупантам в Україні!
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02.03.2022 11:04 Відповісти
мыль дирку Дон.
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02.03.2022 11:08 Відповісти
Земля бетоном!!!!!!
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02.03.2022 11:12 Відповісти
Дон,дон,дон-дон-дон!!!!!!!Забирай своих собак дон!!!!!!!
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02.03.2022 11:16 Відповісти
Бовдури, що 2 тижні тому казали, що повномаштабна війна не відбудеться!

Співпрацюйте з переслідуваними лу- і пу-режимом опозиціонерами в Європі, з чеченською діаспорою , з полоненими солдатами і офіцерами, запускайте їх в Білорусію і в РФ, влаштовуйте там революцію!
Через 2 тижні путінці очухаються і пристосуються і попруть в 10 разів сильніше, завезуть китайських «комбайнерів», як вже було в 1920 році, почнуть коврові бомбардування стратегічною авіацією. Тільки внутрішньою війною можна перемогти путіна.
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02.03.2022 11:55 Відповісти
Если нужно срочно похоронить больше тысячи человек - в России приняли ГОСТ для братских могил. Что это значит?
Новые стандарты массовых погребений умерших в военное и мирное время вступят в силу с 1 февраля
Впервые в России разработан и внедрен новый ГОСТ «Захоронение срочное трупов в военное и мирное время». Документ, в котором подробнейшим образом описано, как обязаны действовать власти в случае, если им срочно необходимо похоронить большое число умерших, и особенно когда их оказалось больше тысячи человек, уже опубликован на сайтах правовой информации и МЧС.
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02.03.2022 12:02 Відповісти
так що яма для орди буде по ГоСТу
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02.03.2022 12:04 Відповісти
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02.03.2022 14:37 Відповісти
До алаха в пекло бешены шакали.
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02.03.2022 12:04 Відповісти
Намазать трупы правоверных салом и отправить домой в Чечню.
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02.03.2022 12:34 Відповісти
бульбаши, складывайте тела обосранцев прямо на улице... пусть собаки обгладывают... хоть кто-то в бульбашии нажрется...
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02.03.2022 12:41 Відповісти
Фото в студию плиз! Очень надо показать рашистам!!!
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02.03.2022 12:44 Відповісти
так их же всех руснья прибрала и оттащила в Белорусь - они уже разсованы по холодильникам
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02.03.2022 14:35 Відповісти
 
 