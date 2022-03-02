"Морги Мозира забиті. Переважно загиблими чеченцями. Росія приховує втрати", - білоруська опозиціонерка Красуліна. ВIДЕО

Російські окупанти приховують втрати в російсько-українській війні, а тіла загиблих відправляють у морги для тривалого зберігання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила білоруська опозиціонерка Ганна Красуліна і розповіла про те, що тілами російських окупантів забиті приміром морги білоруського міста Мозир.

"У Мозирі (Білорусь) забиті всі морги, більшість з них - етнічні чеченці, дано вказівку на тривале зберігання тіл, щоб у Чечні не дізналися про реальні втрати ЗС РФ", - сказала Красуліна

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