"Морги Мозира забиті. Переважно загиблими чеченцями. Росія приховує втрати", - білоруська опозиціонерка Красуліна. ВIДЕО
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Російські окупанти приховують втрати в російсько-українській війні, а тіла загиблих відправляють у морги для тривалого зберігання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила білоруська опозиціонерка Ганна Красуліна і розповіла про те, що тілами російських окупантів забиті приміром морги білоруського міста Мозир.
"У Мозирі (Білорусь) забиті всі морги, більшість з них - етнічні чеченці, дано вказівку на тривале зберігання тіл, щоб у Чечні не дізналися про реальні втрати ЗС РФ", - сказала Красуліна
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- Да, решил поменять место жительства... Надоела мне Москва...
- Тьфу на тебя!... Чем ты недоволен? Известный пластический хирург, практика обширная, весь "упакованный", "денег куры не клюют...". И куда собрался? В Лондон? В Нью-Йорк?
- Нет... На Курилы...
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- Будет... Слух пошёл - их скоро начнут Японии передавать. Знаешь, сколько туда ломанётся желающих на проживание?...
Все посудины парашенские это Ноевы ковчеги ?
Смерть ворогам!
Они дома остались
Скоро этих горных баранов в Красную Книгу заносить прийдётся.
Дон
На московіі їх не хотять трупаків кадирова, адінрот…
Смерть масковсім окупантам в Україні!
Співпрацюйте з переслідуваними лу- і пу-режимом опозиціонерами в Європі, з чеченською діаспорою , з полоненими солдатами і офіцерами, запускайте їх в Білорусію і в РФ, влаштовуйте там революцію!
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