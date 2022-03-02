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Українські воїни точковими ударами знищили бронеавтомобіль "Рись" та вантажівку "Камаз" армії РФ поблизу Маріуполя. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Підрозділи Національної гвардії України спільно зі Збройними силами України тримають оборону Маріуполя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни знищують техніку та підрозділи армії РФ на околицях.

Активно використовується аеророзвідка, що дає змогу виявляти рух техніки окупантів.

Наші захисники точним ударом артилерії знищили бронеавтомобиль "Рись" та вантажівку "Камаз" у с. Старий Крим, що поблизу Маріуполя.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти зранку обстріляли пологовий будинок у Маріуполі, - міськрада. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+39
Горіть в аду цапи!!!
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02.03.2022 10:23
+37
руска рись нах%й
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02.03.2022 10:23
+32
Как тараканы в рассыпную , когда поняли шо тапок над головой
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02.03.2022 10:24
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руска рись нах%й
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02.03.2022 10:23 Відповісти
русский камаз на х*й
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02.03.2022 11:10 Відповісти
Горіть в аду цапи!!!
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02.03.2022 10:23 Відповісти
Как тараканы в рассыпную , когда поняли шо тапок над головой
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02.03.2022 10:24 Відповісти
Ну тепер я з повною впевненістю можу сказати мовою ***** - "ихтамнет".
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02.03.2022 10:27 Відповісти
Кабздон принимает военный парад.
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02.03.2022 10:33 Відповісти
декацапизация
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02.03.2022 13:33 Відповісти
Местным нужно ходить по следам работы Байрактара и подбирать трофейное оружие раз власть не выдала
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02.03.2022 10:34 Відповісти
Не стал. Не уйдут. Вы правильно Б. используете: 80% времени разведка, а дальше, если есть цель - удар.
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02.03.2022 11:03 Відповісти
Смерть московським окупантам та їх прихвостням в Україні !!!
льовочкини та шуфричі з рабіновичами … ви в московію утікали чи у фірташа в Австрії !!!???

Гниди продажні!!!
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02.03.2022 10:57 Відповісти
казломордые за мирных прячутся....
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02.03.2022 11:02 Відповісти
Мені вже покуй на статистику їхніх втрат... я хочу, щоб там було написано - "ВСІ" !!!!
Хочу , щоб там був - ВЕСЬ оркостан !!!! Нікого не жалко..

Щоб нарешті я вже не міг написати в коментарі - МАЛО....






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02.03.2022 11:11 Відповісти
Дохлые ка цапы - это прекрасно!
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02.03.2022 11:24 Відповісти
 
 