Українські воїни точковими ударами знищили бронеавтомобіль "Рись" та вантажівку "Камаз" армії РФ поблизу Маріуполя. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
Підрозділи Національної гвардії України спільно зі Збройними силами України тримають оборону Маріуполя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни знищують техніку та підрозділи армії РФ на околицях.
Активно використовується аеророзвідка, що дає змогу виявляти рух техніки окупантів.
Наші захисники точним ударом артилерії знищили бронеавтомобиль "Рись" та вантажівку "Камаз" у с. Старий Крим, що поблизу Маріуполя.
Топ коментарі
+39 время
показати весь коментар02.03.2022 10:23
+37 ятутсовсемрядом
показати весь коментар02.03.2022 10:23
+32 kuba
показати весь коментар02.03.2022 10:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
льовочкини та шуфричі з рабіновичами … ви в московію утікали чи у фірташа в Австрії !!!???
Гниди продажні!!!
Хочу , щоб там був - ВЕСЬ оркостан !!!! Нікого не жалко..
Щоб нарешті я вже не міг написати в коментарі - МАЛО....
.