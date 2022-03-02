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Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Харкову попередньо 4 загиблих, 9 осіб травмовано, - ДСНС. ВIДЕО

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Тривають аварійно-рятувальні роботи в адмінбудівлях після ранкового ворожого ракетного обстрілу Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Інформація щодо російсько вторгнення. Тривають аварійно-рятувальні роботи в адмінбудівлях після ранкового ворожого ракетного обстрілу Харкова. На даний час 10 людей врятовано з-під завалів. Попередньо 4 загиблих, 9 травмовано. На місці працює 21 одиниця техніки ДСНС та 90 чол. особового складу. Роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

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02.03.2022 12:12 Відповісти
Я не один догадуюся, що на площі Свободи перед мерією в Харкові буде стояти пам'ятник Степану Андрійовичу Бандері.
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02.03.2022 12:16 Відповісти
Харків'яни повною мірою відчули запах "русского мира", а недавно спалювали укр.прапорці на відео для ютуба
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02.03.2022 13:49 Відповісти
 
 