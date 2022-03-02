УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16947 відвідувачів онлайн
Відео Війна в Україні
37663 68
війна (7386) полон (477) Росія (28488)

Поставилися по-людські... треба забирати хлопців звідси, виходьте до частини, - полонений російський окупант телефонує дружині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупант, який вижив єдиний зі свого взводу, розповів дружині про людське ставлення українців та попросив забрати його додому.

Відповідне відео опубліковане Службою безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

Окупант розповів дружині, що вижив єдиний з усього взводу та перебуває в полоні. За його словами, українські лікарі зробили йому операцію, а військовослужбовці - поставилися по-людськи.

За його словами, військове керівництво говорило, що відправляє їх на навчання.

"Зідзвонись з усіма дружинами хлопців. Треба буде якось вийти на частину. Куди там, на армію. Треба забирати наших хлопців звідси, якось виходьте на керівництво. До Чити телефонуйте. Треба хлопців звідси забирати. Я теж хочу додому", - каже він.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+63
В Україну прибула нова партія "Bayraktar TB2". Вони готові до бойового застосування вже зараз! Бійтесь орки! "Bayraktar TB2", як "СУСЛИК". Ви його не бачите, а він є! Безмежно вдячні нашим партнерам!
показати весь коментар
02.03.2022 12:47
+36
показати весь коментар
02.03.2022 12:46
+31
СРОЧО!!!!Експрезидентка Литви Даля Грибаускайте закликала Північноатлантичний альянс вступити у війну за Україну, яка відстоює свою незалежність.
показати весь коментар
02.03.2022 12:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не вірю я, що раби кудись вийдуть. Та радий буду помилитися.
показати весь коментар
02.03.2022 12:46 Відповісти
Років через 20 і повернеться, якщо буде куди
показати весь коментар
02.03.2022 12:55 Відповісти
Так и есть. Если бы его сфоткали с горлом у ножа на горе трупов его дружков там бы быстрее зашевелились. А так скажут не переживай полежит в больничке подлечится а после войны обменяем
показати весь коментар
02.03.2022 12:58 Відповісти
Главное, чтобы они и на войну не выходили. Пусть играют в догонялки со своими ментами.
показати весь коментар
02.03.2022 16:54 Відповісти
СРОЧО!!!!Експрезидентка Литви Даля Грибаускайте закликала Північноатлантичний альянс вступити у війну за Україну, яка відстоює свою незалежність.
показати весь коментар
02.03.2022 12:46 Відповісти
Не вступят .Но небо над Украиной закрыть и сбивать вражескую авиацию и ракеты могли бы
показати весь коментар
02.03.2022 12:53 Відповісти
ну шо ви дурню несете..
показати весь коментар
02.03.2022 14:32 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2022 12:46 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2022 13:06 Відповісти
В Україну прибула нова партія "Bayraktar TB2". Вони готові до бойового застосування вже зараз! Бійтесь орки! "Bayraktar TB2", як "СУСЛИК". Ви його не бачите, а він є! Безмежно вдячні нашим партнерам!
показати весь коментар
02.03.2022 12:47 Відповісти
Angry birds.
показати весь коментар
02.03.2022 12:48 Відповісти
Много их пришло.А хотя нет, не отвечай .враг не должен знать их количество
показати весь коментар
02.03.2022 12:54 Відповісти
Сегодня ночью будет "весело" кацапью
показати весь коментар
02.03.2022 13:10 Відповісти
Було прохання від наших хлопців та генералів нічого не показувати і не розказувати.Бережіть наших Воїнів.Болтун - находка для шпиона
показати весь коментар
02.03.2022 13:14 Відповісти
Взвод пехоты - это примерно 30 бойцов (так было в советской армии). Если их всех разделить на 30, то будет очень хорошо.
показати весь коментар
02.03.2022 12:47 Відповісти
Під війни... має більше.. на "усушку"
показати весь коментар
02.03.2022 12:51 Відповісти
можливо ще обслуговуючий персонал
показати весь коментар
02.03.2022 14:33 Відповісти
нехай ці полонені йдуть й збирають трупаки в одну купу!!!
показати весь коментар
02.03.2022 12:49 Відповісти
Тупа ватасамка.
показати весь коментар
02.03.2022 12:49 Відповісти
Что у тебя с ногами ты будешь ходить или мне искать нового *****
показати весь коментар
02.03.2022 12:50 Відповісти
теж про це подумав),а коли сказав , що все нормально,заплакала,що гроші не отримає
показати весь коментар
02.03.2022 12:59 Відповісти
Ха...Тоже об этом подумал.Если бы у него осталась только одна рука-был бы послан ***** прямо по телефону.
показати весь коментар
02.03.2022 13:02 Відповісти
Ну, ноги может и нипричем здесь, хотя у кацапья хто знает!
показати весь коментар
02.03.2022 13:02 Відповісти
Я Гарантую 100 выдсоткыв.що їх командири.так говорили...--там найдешь хохлушку с большими сиськами она тебя накормит борщём,салом угостит .оденет обует..Роблю такий висновок з їхнього одягу і амуніції...Все давали одноразове.---.одяг, пайок,взуття..навіть мішки для мусору для трупів.Назад їх ніхто не чекав на повенрнення в рашку
показати весь коментар
02.03.2022 14:38 Відповісти
Еще один хороший человек к нам пришел только кто сейчас бомбит Киев и Харьков?
показати весь коментар
02.03.2022 12:53 Відповісти
Сволота! Тепер ти плачеш. Пішов на ***. Судити вас усіх треба.
показати весь коментар
02.03.2022 12:53 Відповісти
Послухав цю розмову, ну не жаль їх *****. Хочеться ,щоб вили всі російські матері,дружини. Не знаю , мабуть це ненормально, але немає жалю до них зовсім.
показати весь коментар
02.03.2022 12:54 Відповісти
це нормально... я хочу, чтоб выла вся раша, но вряд ли, до них очень медленно доходит...
показати весь коментар
02.03.2022 12:57 Відповісти
По поводу видосиков с "бедными пленными".

Нужно понимать главное: эти видосики направлены не на украинцев, а на лаптей за поребриком. Украинцы и так все знают, что москалям верить нельзя, что жалеть их смысла нет и все прочее, и они абсолютно правы. Но для лаптей содержание этих видео является неожиданностью и разрывм шаблона. Вместо ощущения "все пад кантролем, путен знает что делает, надо лишь выполнять его приказы и будешь в шоколаде" возникает совсем другое - "пацанчик к успеху шел, не фартануло. Какая-то херня происходит, все не так, как казалось".

В условиях блокировки прессы с альтернативной информацией на рашке пленные - это канал передачи информации прямо от первоисточника, которому они верят. Никто не может лучше донести реальную ситуацию до лаптей, нежели они сами. Поэтому ситуация "10 убитых один пленный, который жалуется об этом на камеру и рассказывает о том, какие украинцы хорошие"- это идеал. Пусть у запоребриковых начинает страх за свою жизнь и и жизнь своих близких работать. Потому что страха перед тем, чтобы убивать других людей, у них нет.

Время работает на Украину. Сейчас главное - день простоять да ночь продержаться, дождаться подвоза нового оружия, набраться сил для получения военного превосходства. А пока этого нет, надо использовать те каналы разложения противника, которые доступны.

Еще раз: это снятоо не для того, чтобы украинцы пожалели "бедненьких мальчиков" - это снято для того, чтобы кацапы сами себя пожалели, чтобы у них была инфа о реальной ситуации, которая помогла бы им сделать правильный выбор (не стрелять, не подиняться приказам) в случае, когда и пока есть такая возможность. Когда Украина усилится, такой возможности у них уже не будет.
показати весь коментар
02.03.2022 16:55 Відповісти
Ну, одно дело играть на рояле на учениях и совсем другое когда на каждой клавише установлена мышеловка.
показати весь коментар
02.03.2022 18:23 Відповісти
Нормально.
показати весь коментар
02.03.2022 17:04 Відповісти
Член! Член-то цел??? Самое главное ответь, скажи!!
показати весь коментар
02.03.2022 12:55 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2022 13:04 Відповісти
Член то цел,но после контузии не стоит.
Алёёё...Чё та трубку бросила.
показати весь коментар
02.03.2022 13:06 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2022 13:14 Відповісти
Треба щоб їх матері та родичі приїхала в Україну за ними. Тільки так.
показати весь коментар
02.03.2022 12:55 Відповісти
Щоб на власні очі бачили. Не пробачено! Не забудемо!
показати весь коментар
02.03.2022 12:56 Відповісти
Зараз повідомили, що Америка закрила небо для руцькихлітаків.
показати весь коментар
02.03.2022 12:57 Відповісти
выходите по частям - или частями
показати весь коментар
02.03.2022 13:01 Відповісти
Тільки що пролетіла екскадра літаків з Заходу (Стрійський район)
показати весь коментар
02.03.2022 13:01 Відповісти
Невже це правда про віддані нам літаки? Браво!
показати весь коментар
02.03.2022 13:07 Відповісти
это неизвестно. И вообще, болтун - находка для врага.
показати весь коментар
02.03.2022 13:15 Відповісти
Наші купили в воєнторзі, бо захід відмовив. Ракети знайшли в шахтах Червонограда.
Наші іхтамнєти також не дрімають.
показати весь коментар
02.03.2022 15:08 Відповісти
Не до дому, а будете відбудовувати Україну(розгрібати завали, прибирати свої трупи). Відбудуємо ми самі, а не ви рукожопі.
показати весь коментар
02.03.2022 13:01 Відповісти
Ні пане Юрію, спочатку розмінувати все руками, як колись після війни полонені німці розміновували поля і будинки руками в Данії (прошу вибачити можу помилятися) але таке було насправді
показати весь коментар
02.03.2022 14:47 Відповісти
А кто не хочет К частям, тот будет ПО частям.
показати весь коментар
02.03.2022 13:08 Відповісти
Никто. Никуда. Не выйдет. Раба так просто из себя не выдавить
показати весь коментар
02.03.2022 13:09 Відповісти
Пид*рша и пид*ар .спрашивает .они. хорошие люди? Какие же они конченные там все.Нервный тик на эту уйню с "учениями" .Сколько тех видео перед вторжением. где звонят.переписываются и бравируют. Киев за два дня. и дальше печатать не могу .там сплошная грязь.
показати весь коментар
02.03.2022 13:10 Відповісти
///
в интервью проговорился полковник Центрального аппарата МО РФ Владимир Трухан.
Обратил на это внимание российский общественный деятель Андрей Кураев в Facebook.

цитата:
"… Случаи сожженных колонн на марше - возможны, это война, всякое бывает. Кто-то ошибся, не уследил, пришлось бросать с пустыми баками. За это кто-то поплатится погонами. В этом случае, надо полагать, брошенные пустые колонны сжигаются ВСУ задним числом для постановочных роликов.
То же самое с "ракетами, боеприпасами и топливом, которых в обрез и которых хватит на 3-4 дня" - феерическая брехня. Войсковые операции такого уровня готовятся несколько месяцев минимум, все просчитано и запасено заранее с избыточным резервированием на все случаи. Как и клеветала западная разведка: предыдущие несколько месяцев армия РФ не просто проводила учения у границ Украины, а ее готовили к операции глубокого вторжения"
показати весь коментар
02.03.2022 13:12 Відповісти
Вона вірить, що за декілька днів це все закінчиться. ГєббєльсТВ вєщає, що Україну вони завоюють за день-два. От і надіється, що її "хорошого" і відіб'ють.
показати весь коментар
02.03.2022 13:16 Відповісти
Правдау кажуть, шо в москалів вже пусті картки і нема готівки?
показати весь коментар
02.03.2022 13:16 Відповісти
Це так, нема грошей, нема продуктів, лютують, но чи путлера знайдуть, щоб поквитатись за "хороше" життя, то це питання. Звонили деякі притомні з мацкви.
показати весь коментар
02.03.2022 13:40 Відповісти
Российская жена - иди *****.
показати весь коментар
02.03.2022 13:22 Відповісти
Ей мужа нужно вернуть, все остальное до ***** …
показати весь коментар
02.03.2022 13:32 Відповісти
На 2:30 починаються ТУПІ РОЗГЛАГОЛЬСТВУВАННЯ тупої, рузької свиносуки... Слова про війну дуже НАГРАНІ і ДУЖЕ ФАЛЬШИВІ....



І це дуже показовий момент....Від розвалу Совка, коли проти агресії в Литву, на мітинг вийшло 1 млн. москвичів.... На протязі 20 років, через війни в Абхазії, Чечні, Грузії, Донбасі, через праздікі ПАБЄДОБЄСІЯ з мамками в пілотках і дітьми на танкоколясках, в Росії вихований новий тип кацапа.... СВИНОСОБАКА ПАБЄДОБЄСНАЯ....

Так що можна жаліти їх до безкінечності ... Але не факт, що воно щось зрозуміло....Що після полону, воно з нову не припреться в Україну зі зброєю....
показати весь коментар
02.03.2022 13:33 Відповісти
Тому я всюди пишу та намагаюся закликати людей, які будуть стикатися з цією мерзотою, брати їх в полон тільки у крайньому разі! Всіх, кого можна вбити - треба вбивати, цим ми скорочуємо список проблем собі та додаємо їх кацапським виродкам. Баби іщо наражают, але це не точно, зважаючи на ту реальність, яка в них зовсім незабаром розпочнеться!
показати весь коментар
02.03.2022 14:27 Відповісти
Не вірно пишете.....
Справжній військовий - лютий і жорстокий у бою, але людина, по відношенню до полоненого....тим більше до собрата по зброї ...

Паради полонених по ДОНЕЦЬКУ, відрізання вух...знущання над трупами Вагнерівців у Сирії....Все це вказує, що росіяни не ВІЙСЬКОВІ ЛЮДИ...А ЗВИЧАЙНІ БАНДИТИ І ЗЛОЧИНЦІ....

Коли писав свій коментар ..думав не про помсту, а про те...що Росію потрібно змінювати політично та ментально....Щоб російські військові були військовими.... А не скаженими СВИНОСОБАКАМИ ПАБЄДАБЄСАМИ....
показати весь коментар
02.03.2022 15:36 Відповісти
Видосики с "бедными пленными"направлены не на украинцев, а на лаптей за поребриком. Украинцы и так все знают, что москалям верить нельзя, что жалеть их смысла нет и все прочее, и они абсолютно правы. Но для лаптей содержание этих видео является неожиданностью и разрывм шаблона. Вместо ощущения "все пад кантролем, путен знает что делает, надо лишь выполнять его приказы и будешь в шоколаде" возникает совсем другое - "пацанчик к успеху шел, не фартануло. Какая-то херня происходит, все не так, как казалось".
показати весь коментар
02.03.2022 16:57 Відповісти
СВИНОСОБАКА ПАБЄДОБЄСНАЯ - блискуче. Люто лайкаю. На озброєння!
показати весь коментар
02.03.2022 15:13 Відповісти
"поставилися по-людськи" - це дарма, всі москалі повинні здохнути в страшних муках... Добро, жаль вони сприймають як слабість
показати весь коментар
02.03.2022 13:41 Відповісти
Додому ти поки не поїдеш. Тобі підлічать твої копита і ратиці, і ти будеш відбудовувати нашу Україну. Тобі скажуть, що ти будеш робити.
показати весь коментар
02.03.2022 13:44 Відповісти
Коли вони в полоні то такі ж невинні, ну прям невинні овечки.
Не треба їх жаліти, треба їх знищувати.
показати весь коментар
02.03.2022 14:04 Відповісти
Це якийсь *******, чоловік їй толкує, що зв'яжись з дружинами "пацанов" із взводу щоб їх витягувати, а та, *****, говорить, що скоровсе закінчіться.
показати весь коментар
02.03.2022 14:25 Відповісти
еще 1 день бомбежек мирных городов - в плен руских свиней не брать ....2000 украинцепв погибло мирных за 7 дней войны .а этому дауну операцию сделали ....слов нет
показати весь коментар
02.03.2022 15:16 Відповісти
А, это эта? Которая призывала "не жалеть украинцев"?



показати весь коментар
02.03.2022 16:13 Відповісти
 
 