37663 68
Поставилися по-людські... треба забирати хлопців звідси, виходьте до частини, - полонений російський окупант телефонує дружині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупант, який вижив єдиний зі свого взводу, розповів дружині про людське ставлення українців та попросив забрати його додому.
Відповідне відео опубліковане Службою безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.
Окупант розповів дружині, що вижив єдиний з усього взводу та перебуває в полоні. За його словами, українські лікарі зробили йому операцію, а військовослужбовці - поставилися по-людськи.
За його словами, військове керівництво говорило, що відправляє їх на навчання.
"Зідзвонись з усіма дружинами хлопців. Треба буде якось вийти на частину. Куди там, на армію. Треба забирати наших хлопців звідси, якось виходьте на керівництво. До Чити телефонуйте. Треба хлопців звідси забирати. Я теж хочу додому", - каже він.
Топ коментарі
+63 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар02.03.2022 12:47
+36 Шимус
показати весь коментар02.03.2022 12:46
+31 Roman Rjevskiy
показати весь коментар02.03.2022 12:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Нужно понимать главное: эти видосики направлены не на украинцев, а на лаптей за поребриком. Украинцы и так все знают, что москалям верить нельзя, что жалеть их смысла нет и все прочее, и они абсолютно правы. Но для лаптей содержание этих видео является неожиданностью и разрывм шаблона. Вместо ощущения "все пад кантролем, путен знает что делает, надо лишь выполнять его приказы и будешь в шоколаде" возникает совсем другое - "пацанчик к успеху шел, не фартануло. Какая-то херня происходит, все не так, как казалось".
В условиях блокировки прессы с альтернативной информацией на рашке пленные - это канал передачи информации прямо от первоисточника, которому они верят. Никто не может лучше донести реальную ситуацию до лаптей, нежели они сами. Поэтому ситуация "10 убитых один пленный, который жалуется об этом на камеру и рассказывает о том, какие украинцы хорошие"- это идеал. Пусть у запоребриковых начинает страх за свою жизнь и и жизнь своих близких работать. Потому что страха перед тем, чтобы убивать других людей, у них нет.
Время работает на Украину. Сейчас главное - день простоять да ночь продержаться, дождаться подвоза нового оружия, набраться сил для получения военного превосходства. А пока этого нет, надо использовать те каналы разложения противника, которые доступны.
Еще раз: это снятоо не для того, чтобы украинцы пожалели "бедненьких мальчиков" - это снято для того, чтобы кацапы сами себя пожалели, чтобы у них была инфа о реальной ситуации, которая помогла бы им сделать правильный выбор (не стрелять, не подиняться приказам) в случае, когда и пока есть такая возможность. Когда Украина усилится, такой возможности у них уже не будет.
Алёёё...Чё та трубку бросила.
Наші іхтамнєти також не дрімають.
в интервью проговорился полковник Центрального аппарата МО РФ Владимир Трухан.
Обратил на это внимание российский общественный деятель Андрей Кураев в Facebook.
цитата:
"… Случаи сожженных колонн на марше - возможны, это война, всякое бывает. Кто-то ошибся, не уследил, пришлось бросать с пустыми баками. За это кто-то поплатится погонами. В этом случае, надо полагать, брошенные пустые колонны сжигаются ВСУ задним числом для постановочных роликов.
То же самое с "ракетами, боеприпасами и топливом, которых в обрез и которых хватит на 3-4 дня" - феерическая брехня. Войсковые операции такого уровня готовятся несколько месяцев минимум, все просчитано и запасено заранее с избыточным резервированием на все случаи. Как и клеветала западная разведка: предыдущие несколько месяцев армия РФ не просто проводила учения у границ Украины, а ее готовили к операции глубокого вторжения"
І це дуже показовий момент....Від розвалу Совка, коли проти агресії в Литву, на мітинг вийшло 1 млн. москвичів.... На протязі 20 років, через війни в Абхазії, Чечні, Грузії, Донбасі, через праздікі ПАБЄДОБЄСІЯ з мамками в пілотках і дітьми на танкоколясках, в Росії вихований новий тип кацапа.... СВИНОСОБАКА ПАБЄДОБЄСНАЯ....
Так що можна жаліти їх до безкінечності ... Але не факт, що воно щось зрозуміло....Що після полону, воно з нову не припреться в Україну зі зброєю....
Справжній військовий - лютий і жорстокий у бою, але людина, по відношенню до полоненого....тим більше до собрата по зброї ...
Паради полонених по ДОНЕЦЬКУ, відрізання вух...знущання над трупами Вагнерівців у Сирії....Все це вказує, що росіяни не ВІЙСЬКОВІ ЛЮДИ...А ЗВИЧАЙНІ БАНДИТИ І ЗЛОЧИНЦІ....
Коли писав свій коментар ..думав не про помсту, а про те...що Росію потрібно змінювати політично та ментально....Щоб російські військові були військовими.... А не скаженими СВИНОСОБАКАМИ ПАБЄДАБЄСАМИ....
Не треба їх жаліти, треба їх знищувати.