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Зруйнований кабінет помічника начальника Нацполіції Харківщини Маркова після сьогоднішнього ракетного удару військ РФ. ВIДЕО
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Помічник начальника Нацполіції Харківської області В'ячеслав Марков показав свій робочий кабінет після сьогоднішнього ракетного удару військ РФ по будівлі обласного Управління поліції в Харкові.
Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Кабінет на деякий час став неробочим, але я в Нацполіції Харківської області як завжди в у строю. Служу українському народові" , - написав він.
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Лилия Стацкая
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