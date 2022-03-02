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Зруйнований кабінет помічника начальника Нацполіції Харківщини Маркова після сьогоднішнього ракетного удару військ РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Помічник начальника Нацполіції Харківської області В'ячеслав Марков показав свій робочий кабінет після сьогоднішнього ракетного удару військ РФ по будівлі обласного Управління поліції в Харкові.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабінет на деякий час став неробочим, але я в Нацполіції Харківської області як завжди в у строю. Служу українському народові" , - написав він.

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зостається Маркову змінити кабінет на кабіну танка.
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02.03.2022 13:10 Відповісти
та то таке...
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02.03.2022 13:16 Відповісти
Знайшли ***, чим перейматися! До сраки і до ***** кабінет цього мента. Важливо, щоб він і поліція виконувала поставлені задачі і не здалися, як свого часу у Криму і Донецьку...
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02.03.2022 15:11 Відповісти
Дома бомбят квартиры вместе с людьми.. Кабинет разбомбили . Я бы эту херьню людям не показывал...
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02.03.2022 17:06 Відповісти
 
 