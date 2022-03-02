Зруйнований кабінет помічника начальника Нацполіції Харківщини Маркова після сьогоднішнього ракетного удару військ РФ. ВIДЕО

Помічник начальника Нацполіції Харківської області В'ячеслав Марков показав свій робочий кабінет після сьогоднішнього ракетного удару військ РФ по будівлі обласного Управління поліції в Харкові.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабінет на деякий час став неробочим, але я в Нацполіції Харківської області як завжди в у строю. Служу українському народові" , - написав він.

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