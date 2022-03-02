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Брифінг радника керівника Офісу Президента Арестовича щодо російського вторгнення. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович проводить брифінг щодо ситуації з російським вторгненням до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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Зайшли в Баратівку (Снігурівського р-ну, Миколаївської обл.), зупинились і бігають по хатам, просять їсти. Отримують тільки одне: " ідіть на ***!".
Чому,до сих пір,УПЦ МП не оголосило АНАФЕМУ *****???????????????
Смерть ворогам!!!!!!!!!!!!!!