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Два російські Су-25 завдали удару по житлових будинках в Ірпені. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Російські окупанти завдали авіаудару по житлових будинках в Ірпені.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео бомбардування опубліковано в соцмережах.

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Топ коментарі
+37
с мирняком воюют , падаль трусливая
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02.03.2022 13:43
+35
очко хай собі на 4 частини роздере,скотина вусата
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02.03.2022 13:45
+19
мразь...
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02.03.2022 13:43
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Лукашенко случайно показал необычную карту: Украина разделена на 4 зоны - NVL..Издание Avia.pro рассказало, что лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко, когда комментировал проводимую Россией спецоперацию в Донбассе, показал весьма необычную карту Украины. На ней страна поделена на четыре области, которые, по всей видимости, будет освобождать РФ от националистов
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02.03.2022 13:43 Відповісти
очко хай собі на 4 частини роздере,скотина вусата
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02.03.2022 13:45 Відповісти
пиши грамотно- не "скотина вусата" а "скотина усцята"
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02.03.2022 13:55 Відповісти
Досить постити усіляку *****
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02.03.2022 13:45 Відповісти
Вы бы ещё с Панорамы притащили, что бы ржали какие хохлы тупые на цензоре
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02.03.2022 13:50 Відповісти
с мирняком воюют , падаль трусливая
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02.03.2022 13:43 Відповісти
мразь...
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02.03.2022 13:43 Відповісти
в мене тут такі думки все частіше з'являються,думаю поки наша авіація не почне бомбити кацапскі і бульбашистскі міста,вони не припинять це
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02.03.2022 13:44 Відповісти
Вони- не ми. А ми- не вони.
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02.03.2022 13:45 Відповісти
Вони і так не припинять
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02.03.2022 13:46 Відповісти
низко летят, где Стингеры..
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02.03.2022 13:44 Відповісти
стингеры против вертолетов эффективны, пртив самолетов - так себе
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02.03.2022 14:26 Відповісти
Стінгери по таких цілях саме те що треба...
Де їх взяти на кожний населений пункт ось це питання
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02.03.2022 14:57 Відповісти
Фашистські *****... Горіти в пеклі вам і вашим дітям..
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02.03.2022 13:47 Відповісти
Є ще робота для ппо
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02.03.2022 13:47 Відповісти
Проблема с ПЗРК у нас серьезная. Враг особо даже не осторожничает. Хоть бы пару-тройку ПЗРК на етот район пригорода Киева Белогородка-Борщаговка,Чайки, Макаров, ГОреничи. Тут кацапва совсем обнаглела над головой летает
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02.03.2022 13:52 Відповісти
Ляді... Якщо просто скидуєте боєкомплект - скидуйте в якомусь безлюдному місці, в Кремлі, хочаб. Навіщо ж по людських домах-то бити.
Просто вбивці. Кассаби. Як були касабами, так і залишилися
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02.03.2022 13:54 Відповісти
ось що скажу як льотчик (в запасі): Скинули бомбу що називається обісравшись. Не прицільно, хаотично, будь-де - аби скинути і драпати. Вони знають вже, що їх наші захерячать. Тому обсираються й витрушують свій кал з комбінезонів вже в бульбандії (якщо долітають туди, звісно)
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02.03.2022 13:58 Відповісти
ординських пілотів в полон не брати.
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02.03.2022 14:02 Відповісти
А что,"стрингерами" без шансов? Это ж штурмовики.
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02.03.2022 14:02 Відповісти
Против армии серут воевать твари. Очко играет
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02.03.2022 14:17 Відповісти
Их палками можно посбивать..
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02.03.2022 14:24 Відповісти
Словосочетание - руский мир не должно существовать, руский война - это правда.
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02.03.2022 14:39 Відповісти
На відео на короткий момент помітно інверсійний слід, що прямує за курсом на перехоплення ватольоту. Сподіваюсь, зенітна ракета наздогнала лаптеногого рашиста
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02.03.2022 15:00 Відповісти
Людина яка з вікна це знімала наражалася на смертельну небезпеку
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02.03.2022 16:47 Відповісти
Виродки людського роду!

Нічого, долітаються!!!
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02.03.2022 17:13 Відповісти
де Стінгери ...((((
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02.03.2022 18:43 Відповісти
На низкій висоті йдуть. Мабуть, ЗУшка або Шилка стали б в пригоді. Не знаю.
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02.03.2022 20:30 Відповісти
Можна стріляти навіть з стрілецької зброї але ні в якому разі не трасерами, стріляти перед літаком

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02.03.2022 21:30 Відповісти
 
 