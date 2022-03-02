Два російські Су-25 завдали удару по житлових будинках в Ірпені. ВIДЕО
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Російські окупанти завдали авіаудару по житлових будинках в Ірпені.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео бомбардування опубліковано в соцмережах.
Топ коментарі
+37 kuba
показати весь коментар02.03.2022 13:43
+35 neodoc1976
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+19 neodoc1976
показати весь коментар02.03.2022 13:43
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Де їх взяти на кожний населений пункт ось це питання
Просто вбивці. Кассаби. Як були касабами, так і залишилися
Нічого, долітаються!!!