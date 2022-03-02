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Службовий пес прикордонників Вайріс навчився продовжувати фразу "Русский корабль иди...". ВIДЕО

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Службовий пес прикордонників Вайріс навчився продовжувати фразу "Русский корабль иди..."

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з реакцією службового собаки на такі слова опубліковано в мережі.

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Топ коментарі
+104
Бандеропес!
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02.03.2022 14:47
+76
Собаки и те умнее роSSиян
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02.03.2022 14:48
+52
Навіть песики все розуміють.
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02.03.2022 14:48
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Бандеропес!
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02.03.2022 14:47 Відповісти
Ugu, k tomu že s baltskim imenem, a možet i proisxoždeniem...
Vairas - po litovski "rulj", no okončanie imeni psa - sugubo latyšskoe.
Nu tikras miško brolis/meža bralis Lesnoj brat.
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02.03.2022 16:21 Відповісти
Я розумію польську, та усі мови взагалі. Ми знали. У нас є закрома на місяць. Дякую за підтримку!
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03.03.2022 01:22 Відповісти
Навіть песики все розуміють.
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02.03.2022 14:48 Відповісти
Собаки и те умнее роSSиян
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02.03.2022 14:48 Відповісти
вот именно )))))
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02.03.2022 15:30 Відповісти
Красень!
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02.03.2022 14:51 Відповісти
Достойный ответ собакам-сепаратякам (если кто ещё помнит таких)
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02.03.2022 14:52 Відповісти
Навчили собаку матюкам.
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02.03.2022 14:54 Відповісти
Це не матюки, а напрямок руху для мокшан.
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02.03.2022 14:59 Відповісти
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02.03.2022 14:59 Відповісти
так це дороговказ для песиголовців.
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02.03.2022 16:25 Відповісти
це не матюк - це направленіе двіженія кацкорабеля..
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02.03.2022 15:03 Відповісти
Uzhe ne toljko koroblja, jestj infa chto doljnoboi ostonavlivajet na sruskih nomerah i tak i govorjat idjosh *****, jesli slushajet to vozvrashchajetsia na mashine jesli net begut peshkom obratno do rashki
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02.03.2022 15:12 Відповісти
Моє сонце! А коти ( до речі курільські бобтецли, які зараз японський) бажають,що б російський стали китайськими!
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02.03.2022 15:03 Відповісти
У мене їх 7 та горчать у бік ворога
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02.03.2022 15:05 Відповісти
пробач, песику, я більше не буду тих уродів зайвохромосомних ****** називати.
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02.03.2022 15:22 Відповісти
Среди украинских собакиных нет сук и кобелей, есть "девочки" и "мальчики"!
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02.03.2022 15:50 Відповісти
Ні, УКРАЇНЦІ!!!ВИ кончений народ,хіба можливо Вас перемогти,якщо вже собаки розумніші за кацапа!!!!!!!! Я сам собаковод,більш 50-ти років(овчарка нім.),пам*ятаю побачив по телевізору,як **боксер** говорить **МАМА** і що Ви думаєте,в мене ще краще вимовляв. НАС НЕ ПЕРЕМОГТИ!!!
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02.03.2022 15:39 Відповісти
Pora nazivajt svoix sobak BAYRAKTAR, dumaju na Turetskom jazike on okupantov budet luchse i dalshe posilat.
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02.03.2022 17:15 Відповісти
Скоро й рибки таке казати будуть.
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02.03.2022 17:24 Відповісти
 
 