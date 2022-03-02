Службовий пес прикордонників Вайріс навчився продовжувати фразу "Русский корабль иди...". ВIДЕО
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Службовий пес прикордонників Вайріс навчився продовжувати фразу "Русский корабль иди..."
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з реакцією службового собаки на такі слова опубліковано в мережі.
Топ коментарі
+104 CrossFirenko
показати весь коментар02.03.2022 14:47
+76 Gen Pan
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+52 Ki.m.
показати весь коментар02.03.2022 14:48
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Vairas - po litovski "rulj", no okončanie imeni psa - sugubo latyšskoe.
Nu tikras miško brolis/meža bralis Lesnoj brat.