Службовий пес прикордонників Вайріс навчився продовжувати фразу "Русский корабль иди...". ВIДЕО

Службовий пес прикордонників Вайріс навчився продовжувати фразу "Русский корабль иди..."

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з реакцією службового собаки на такі слова опубліковано в мережі.

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