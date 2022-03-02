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Мешканці Нового Бугу годують полоненого окупанта з Криму. Той плаче. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Миколаївщині місцеві мешканці нагодували, напоїли чаєм та заспокоїли юного полоненого окупанта з Криму. А також подзвонили його мамі.

Відповідне відео опубліковане в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вони не знають, куди їдуть, вони просто блукають тут. Вставайте, жінко, вставайте, весь Крим на ноги підіймайте. Підіймате людей. Ви бачите, ваш син живий, здоровий. Ніхто з ним поганого нічого не буде робити", - каже на відео чоловічий голос за кадром, звертаючись до матері окупанта.

Автор відео закликав кримчан "підійматися всім народом", перекривати траси та забирати назад солдатів.

"Він прийшов - він навіть не знав, навіщо він йшов сюди, до нас. Вони йдуть по старих картах, і вони блукають", - додав він.

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Топ коментарі
+98
2000 загиблих українців, не враховуючи військових, а ви годуєте і заспокоюєте окупанта? Ви серйозно?
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02.03.2022 15:04
+69
Говном его накормите, и землей Украинской!!!
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02.03.2022 15:03
+56
Потрібно щоб іще переглянули його профілі у соцмережах - вже показували одного такого плаксу - як перед наступом кукурікав як хочєт у вайска ((
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02.03.2022 15:06
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Вибісили
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02.03.2022 17:49 Відповісти
Самки ще ті,упороті!Є інтерв'ю,де самка побачила свого сина в полоні,а в студії на питання про пересувні крематорії починає розказувати що,ще не ясно чії там крематорії!
Вини тут хуже собак валяються повсюди,без ніг,рук та голів,а вона каже що це ми крематорії возимо!
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02.03.2022 18:25 Відповісти
не знаю??но как по мне что то идёт не так!!сильно сомневаюсь что такие видосики и посылы идут на пользу!!(воюющей стране)
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02.03.2022 18:45 Відповісти
Нас программируют достойные дяди из богоизбранных/небожителей и тд. Ну а вдруг у украинцев(их рабов) проснется всеобщая злость. Это ж негодится.
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02.03.2022 20:01 Відповісти
там за 8 лет
уже почти поколение выросло
в крыму, они в армии рашки служат
и что с ними делать?
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02.03.2022 19:25 Відповісти
Большинству из нас известно что!
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02.03.2022 19:58 Відповісти
Бабу ему там не нашли ещё...для догоева?? По моему ,одна почти готова.
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02.03.2022 20:02 Відповісти
Маразм высочайшего уровня! Какой « всего вам хорошего» по телефону??? Воды бы дали скоту с разгромленного колодца и все. Дебилы!
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02.03.2022 21:13 Відповісти
Смолы горячей!!!
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03.03.2022 14:09 Відповісти
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