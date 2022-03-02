Мешканці Нового Бугу годують полоненого окупанта з Криму. Той плаче. ВIДЕО

На Миколаївщині місцеві мешканці нагодували, напоїли чаєм та заспокоїли юного полоненого окупанта з Криму. А також подзвонили його мамі.

Відповідне відео опубліковане в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вони не знають, куди їдуть, вони просто блукають тут. Вставайте, жінко, вставайте, весь Крим на ноги підіймайте. Підіймате людей. Ви бачите, ваш син живий, здоровий. Ніхто з ним поганого нічого не буде робити", - каже на відео чоловічий голос за кадром, звертаючись до матері окупанта.

Автор відео закликав кримчан "підійматися всім народом", перекривати траси та забирати назад солдатів.

"Він прийшов - він навіть не знав, навіщо він йшов сюди, до нас. Вони йдуть по старих картах, і вони блукають", - додав він.