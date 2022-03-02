69743 209
Мешканці Нового Бугу годують полоненого окупанта з Криму. Той плаче. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Миколаївщині місцеві мешканці нагодували, напоїли чаєм та заспокоїли юного полоненого окупанта з Криму. А також подзвонили його мамі.
Відповідне відео опубліковане в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вони не знають, куди їдуть, вони просто блукають тут. Вставайте, жінко, вставайте, весь Крим на ноги підіймайте. Підіймате людей. Ви бачите, ваш син живий, здоровий. Ніхто з ним поганого нічого не буде робити", - каже на відео чоловічий голос за кадром, звертаючись до матері окупанта.
Автор відео закликав кримчан "підійматися всім народом", перекривати траси та забирати назад солдатів.
"Він прийшов - він навіть не знав, навіщо він йшов сюди, до нас. Вони йдуть по старих картах, і вони блукають", - додав він.
Топ коментарі
+98 albacha
показати весь коментар02.03.2022 15:04
+69 Сергей Иванченко 88fe5c6e
показати весь коментар02.03.2022 15:03
+56 Слава Шустрий
показати весь коментар02.03.2022 15:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Вини тут хуже собак валяються повсюди,без ніг,рук та голів,а вона каже що це ми крематорії возимо!
уже почти поколение выросло
в крыму, они в армии рашки служат
и что с ними делать?