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Путін розраховував захопити Україну за три дні. Саме такий запас провізії він роздав своїм солдатам, - СБУ опублікувала відео допиту чергового полоненого окупанта. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін розраховував захопити Україну за три дні.

Про це йдеться у черговому відео СБУ з допитом ворожого окупанта, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ. 

"Путін розраховував захопити Україну за три дні. Саме такий запас провізії він роздав своїм солдатам, коли відправив воювати на нашу землю. За наказом вищого керівництва РФ у загарбників забрали телефони та документи, видали їжі та води на три дні і відправили воювати з Україною", - йдеться у повідомленні.

"Отже, кремлівський план бліцкригу уже провалився.Ми на своїй землі і будемо боронити її до останнього! Разом переможемо!", - додали в СБУ.

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Топ коментарі
+94
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02.03.2022 15:15
+61
Даля Грибаускайте отметила, что одни лишь санкции, какими бы жесткими ни были, не могут остановить Путина


Даля Грибаускайте. Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте призвала Североатлантический альянс вступить в войну за отстаивающую свою независимость Украину.

Об этом она заявила в Facebook.

"Только война может остановить войну. Не нужно притворяться и пытаться успокоить совесть только поставкой Украине оружия, слишком поздно. Украинский народ воюет за нас… Повторение мантры о том, что НАТО не может помочь Украине, уже выглядит патетически и разоблачает трусость Запада", - сказала она.

Грибаускайте подчеркнула, что оставаясь в этой войне сторонним наблюдателем, Запад фактически станет соучастником того, что делают российские войска с Украиной. И выразила мнение, что если Путина не остановить в Украине - странам Запада все равно придется воевать, но уже на своей территории.

"Украина просит реальной помощи. Мы видим на телеэкранах взрывы в жилых кварталах и заявляем о "решительной поддержке Украины". Мне стыдно слышать, как лидеры и чиновники НАТО говорят, что не могут вмешиваться в конфликт - но ведь мы могли в Сирии, Ливии, Африке, Югославии, Афганистане? Украина сейчас борется за собственное существование и за мир в Европе. И что мы, продолжим смотреть на разрушение независимого государства? Слава Украине и ее героям! Пока только ее героям, потому что других на горизонте не видно", - заявила экс-президент Литвы.
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02.03.2022 15:17
+44
Slava Lavochkin

Спецназ, блять... Ладно срочники, зачмыренные дагами, в лаптях, хер бы с ними, они люди подневольные. Куда послали на убой, там и умерли. А это, сука, элита которая должна танки взглядом прожигать и криком "За Путина!" сбивать самолеты... Не знал он... С оружием в руках взяли - расстрел. Вышел сдаваться сам без оружия - обмен на наших... Не меняют? Нахер в россии не нужен? Завалы в украинских городах разгребать голыми руками...
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02.03.2022 15:17
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02.03.2022 15:15 Відповісти
!!!
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02.03.2022 15:22 Відповісти
Путин убедил себя в том, что украинское общество - такой же театр, в который он - убийствами и угрозами - превратил общество собственное, российское. Он думал, что украинцы - от рядовых на полях сражений до ненавидимого им высшего руководства страны - превратятся в колоду карт и признают его власть. Президент Украины - комедийный актер, мэр Киева - боксер, кто они вообще такие? Похоже, он всерьез верил, что обладает психологическим и моральным преимуществом перед сегодняшней Украиной и всем демократическим миром. Его ущербный взгляд на мир мешал ему осознать, что весь его «перевес» придуман его собственными шутами. У его телевидения и прессы много лет был один заказчик и один настоящий зритель - он сам. Он отравил себя собственной ложью.
Максим Трудолюбов - о том, как проиграть войну, просто начав ее
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02.03.2022 15:33 Відповісти
Я б можливо і повірив в тезу що винний тільки ***** якби не заходив на кацапські ресурси. Винний кожен без винятку кацап, а ***** це лише втілення їх колективної підсвідомості. Ці недолюди позбавлені таких абстрактних понять як "право", "Свобода", "справедливість". Все зло і тупість "рускага міра " сконцентровано в самій московії. Як тільки но почнеться розвал федерації і в московію перестануть надходити ресурси для війн вони стануть дуже миролюбними і бідними як церковні миші. І знову "заспівають" про "покаяние"...
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02.03.2022 16:52 Відповісти
NLAWиться, не NLAWиться - русске танк розплавиться.
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02.03.2022 15:48 Відповісти
Мангал не помог. А как кацапчики смеялись что рузгая смекалка победила Натовское оружие. Отличная штука даже лучше Джавелина по отзывам.
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02.03.2022 16:05 Відповісти
некоторым и этого не дали ..
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02.03.2022 15:15 Відповісти
Slava Lavochkin

Спецназ, *****... Ладно срочники, зачмыренные дагами, в лаптях, хер бы с ними, они люди подневольные. Куда послали на убой, там и умерли. А это, ****, элита которая должна танки взглядом прожигать и криком "За Путина!" сбивать самолеты... Не знал он... С оружием в руках взяли - расстрел. Вышел сдаваться сам без оружия - обмен на наших... Не меняют? Нахер в россии не нужен? Завалы в украинских городах разгребать голыми руками...
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02.03.2022 15:17 Відповісти
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02.03.2022 15:25 Відповісти
у нас ТО взяли в плен вместе с 2 тиграми СПЕЦНАЗ !!!
я в ауте,вояки
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02.03.2022 20:22 Відповісти
Даля Грибаускайте отметила, что одни лишь санкции, какими бы жесткими ни были, не могут остановить Путина


Даля Грибаускайте. Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте призвала Североатлантический альянс вступить в войну за отстаивающую свою независимость Украину.

Об этом она заявила в Facebook.

"Только война может остановить войну. Не нужно притворяться и пытаться успокоить совесть только поставкой Украине оружия, слишком поздно. Украинский народ воюет за нас… Повторение мантры о том, что НАТО не может помочь Украине, уже выглядит патетически и разоблачает трусость Запада", - сказала она.

Грибаускайте подчеркнула, что оставаясь в этой войне сторонним наблюдателем, Запад фактически станет соучастником того, что делают российские войска с Украиной. И выразила мнение, что если Путина не остановить в Украине - странам Запада все равно придется воевать, но уже на своей территории.

"Украина просит реальной помощи. Мы видим на телеэкранах взрывы в жилых кварталах и заявляем о "решительной поддержке Украины". Мне стыдно слышать, как лидеры и чиновники НАТО говорят, что не могут вмешиваться в конфликт - но ведь мы могли в Сирии, Ливии, Африке, Югославии, Афганистане? Украина сейчас борется за собственное существование и за мир в Европе. И что мы, продолжим смотреть на разрушение независимого государства? Слава Украине и ее героям! Пока только ее героям, потому что других на горизонте не видно", - заявила экс-президент Литвы.
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02.03.2022 15:17 Відповісти
Устами цієї мужньої жінки глаголет істина!
Бздуни вони і в Африці бздуни!
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02.03.2022 15:36 Відповісти
Даля должна возглавить Евросоюз!!!
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02.03.2022 15:40 Відповісти
Тепер обмін зброї на харчі.
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02.03.2022 15:18 Відповісти
Какие они все зайчики ,когда попадают в плен . Вот и этот одноглазый Джо все понимает ,что они захватчики . Только кто то же продолжает бомбить города ,убивать цивильных и мародерствовать .
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02.03.2022 15:18 Відповісти
Наташа, вчи мову
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02.03.2022 18:41 Відповісти
https://twitter.com/YWNReporter

чудесный канал
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02.03.2022 15:19 Відповісти
Який красівий руське. Як пірат))
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02.03.2022 15:19 Відповісти
Більше схожий на нащадка вєлікого полководця Кутузова!
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02.03.2022 20:30 Відповісти
Не щиро зовсім.
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02.03.2022 15:20 Відповісти
Фальшивит, ****
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02.03.2022 15:26 Відповісти
https://youtu.be/q-jd-UxbXaI
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02.03.2022 15:20 Відповісти
Все, що треба знати про ***** та його перспективи в Україні
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02.03.2022 15:22 Відповісти
Путін розраховував захопити Україну за три дні- а тут *** в сраку тра-та-та
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02.03.2022 15:20 Відповісти
"Путін йшов на Україну
Щоб усістись нам на спину
І кричать нам "тпр-ру!" і "но!"!!!
Що ви хлопці! Ми ж не коні!
Путлеряку засупоним
І мордякою - в гімно!!!"
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02.03.2022 15:45 Відповісти
Тому на 4-ий день я і сказав, що Україна вже перемогла.
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02.03.2022 15:24 Відповісти
А ведь дали бы нормальный сухпай,была бы нормальная логистика,не так эффективно Украина давала отпор,... ,воевал бы за милую душу. Кацап-враг человечества. Беспринципные ублюдки.
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02.03.2022 15:26 Відповісти
За три дня ?

Ну нельзя же так недооценивать противника
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02.03.2022 15:26 Відповісти
Путлєр живе у світі, який описали йому його прихвосні. А вони, тримаючи ніс по вітру, не намагалися донести правду, бо могли бути звільнені, отруєні, вбиті. Адже у путлєра картина світу з ущербними хохлами уже давно склалася, тому вирішили не дратувати зайвий раз. Бо ж буля Пу "можно харашо прібарахліцца, і внукам хватіт".
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02.03.2022 15:48 Відповісти
Кого же ты мне напоминаешь своими ответами. А-а-а, Александр Родионович Бородач.
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02.03.2022 15:26 Відповісти
Плешивый за три дня лаврова за яйца не сможет поймать даже если захочет, не то что Украину захватить
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02.03.2022 15:26 Відповісти
Це раби, які напали на націю ВОЇНІВ!
Результат очікуваний.
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02.03.2022 15:27 Відповісти
Сколько жить буду,буду ненавидеть это стадо.
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02.03.2022 15:27 Відповісти
Второй глаз выбить ********* !
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02.03.2022 15:30 Відповісти
закон нужен:отдавать только мамам, после экскурсии по Харькову
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02.03.2022 15:30 Відповісти
ні, нехай мами разом з мешканцями до кінця війни в підвалах потусуються .Мешканців попередити хто біля них
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02.03.2022 21:14 Відповісти
"Потом догнали нас в лесу
И долго били..."

(песня о Женихе)
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02.03.2022 15:30 Відповісти
Потом поймали жениха и долго били,
И всё хорошее в себе доистребили.
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02.03.2022 17:11 Відповісти
Великая Украинская Отечественная Война. Российские фашисты-оккупанты будут разбиты.
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02.03.2022 15:31 Відповісти
Cto, cto? Etot skot za 3 dnja sobiralsa doiti do Lamanša!
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02.03.2022 15:40 Відповісти
Выпускать домой только после отсидки и работ по восстановлению разрушенного ими. И, самое главное, после успешной сдачи на отлично экзамена по украинскому языку и истории.
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02.03.2022 15:54 Відповісти
Через три дня они уже рассчитывали грабить наши дома и магазины
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02.03.2022 16:02 Відповісти
Все вони знють. Спочатку пологові обстрілюють, а потім соплі розмазують. Якби він не попав в полон то так би і продовжував вбивати, та грабувати. В них сафарі на хохлов з подальшим мародерством
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02.03.2022 16:03 Відповісти
На гілляку цапа!!!
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02.03.2022 16:05 Відповісти
А че нормального мужика для запросов нельзя уже найти? Почему допросы проводит самая мимимишная сотрудница?
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02.03.2022 16:06 Відповісти
Путин дурак, впечатление, что сам поверил своей пропаганде.....
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02.03.2022 16:11 Відповісти
Отнеслись очень хорошо(с). Еще бы, выбили суке только один глаз, теперь уже не сможет прицеливаться. Не заискивай кацап, скромно скажи что отнеслись неплохо.
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02.03.2022 16:28 Відповісти
Україна розбудовувала цю імперію вона її має похоронити, Маємо воювати до останнього озброєного московита. Так буде. Слава Україні!
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02.03.2022 16:29 Відповісти
В Госдуму России на рассмотрение внесли поправки о наказании до 15 лет тюрьмы за распространение недостоверной информации про действия российских вооруженных сил. Об этом «РИА Новости» рассказал глава думского комитета по безопасности Пискарев.
***
Наконец-то всех российских пропагандонов посадят.
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02.03.2022 16:35 Відповісти
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02.03.2022 17:53 Відповісти
Я против таких видео, пусть военная разведка с ними разбирается.
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02.03.2022 16:50 Відповісти
жестко при чем....
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02.03.2022 21:02 Відповісти
Естественно, сами нарвались...
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02.03.2022 21:09 Відповісти
соли в глаз этому ваивателю....
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02.03.2022 21:01 Відповісти
Этих российских оккупантов тоже поймали.

https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1498999540967432198?s=20&t=NhTjc8uQ8NjZZ1r0H846lA

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03.03.2022 07:05 Відповісти
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03.03.2022 07:06 Відповісти
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03.03.2022 07:06 Відповісти
https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1499001350050525184?s=20&t=NhTjc8uQ8NjZZ1r0H846lA
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03.03.2022 07:07 Відповісти
 
 