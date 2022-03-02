Путін розраховував захопити Україну за три дні. Саме такий запас провізії він роздав своїм солдатам, - СБУ опублікувала відео допиту чергового полоненого окупанта. ВIДЕО

Путін розраховував захопити Україну за три дні.

Про це йдеться у черговому відео СБУ з допитом ворожого окупанта, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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"Путін розраховував захопити Україну за три дні. Саме такий запас провізії він роздав своїм солдатам, коли відправив воювати на нашу землю. За наказом вищого керівництва РФ у загарбників забрали телефони та документи, видали їжі та води на три дні і відправили воювати з Україною", - йдеться у повідомленні.

"Отже, кремлівський план бліцкригу уже провалився.Ми на своїй землі і будемо боронити її до останнього! Разом переможемо!", - додали в СБУ.