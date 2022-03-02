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Путін розраховував захопити Україну за три дні. Саме такий запас провізії він роздав своїм солдатам, - СБУ опублікувала відео допиту чергового полоненого окупанта. ВIДЕО
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Путін розраховував захопити Україну за три дні.
Про це йдеться у черговому відео СБУ з допитом ворожого окупанта, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Путін розраховував захопити Україну за три дні. Саме такий запас провізії він роздав своїм солдатам, коли відправив воювати на нашу землю. За наказом вищого керівництва РФ у загарбників забрали телефони та документи, видали їжі та води на три дні і відправили воювати з Україною", - йдеться у повідомленні.
"Отже, кремлівський план бліцкригу уже провалився.Ми на своїй землі і будемо боронити її до останнього! Разом переможемо!", - додали в СБУ.
Топ коментарі
+94 Шимус
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+61 Ревизор
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+44 Сергей Рейнвей
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Максим Трудолюбов - о том, как проиграть войну, просто начав ее
Спецназ, *****... Ладно срочники, зачмыренные дагами, в лаптях, хер бы с ними, они люди подневольные. Куда послали на убой, там и умерли. А это, ****, элита которая должна танки взглядом прожигать и криком "За Путина!" сбивать самолеты... Не знал он... С оружием в руках взяли - расстрел. Вышел сдаваться сам без оружия - обмен на наших... Не меняют? Нахер в россии не нужен? Завалы в украинских городах разгребать голыми руками...
я в ауте,вояки
Даля Грибаускайте. Фото: коллаж "Сегодня"
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте призвала Североатлантический альянс вступить в войну за отстаивающую свою независимость Украину.
Об этом она заявила в Facebook.
"Только война может остановить войну. Не нужно притворяться и пытаться успокоить совесть только поставкой Украине оружия, слишком поздно. Украинский народ воюет за нас… Повторение мантры о том, что НАТО не может помочь Украине, уже выглядит патетически и разоблачает трусость Запада", - сказала она.
Грибаускайте подчеркнула, что оставаясь в этой войне сторонним наблюдателем, Запад фактически станет соучастником того, что делают российские войска с Украиной. И выразила мнение, что если Путина не остановить в Украине - странам Запада все равно придется воевать, но уже на своей территории.
"Украина просит реальной помощи. Мы видим на телеэкранах взрывы в жилых кварталах и заявляем о "решительной поддержке Украины". Мне стыдно слышать, как лидеры и чиновники НАТО говорят, что не могут вмешиваться в конфликт - но ведь мы могли в Сирии, Ливии, Африке, Югославии, Афганистане? Украина сейчас борется за собственное существование и за мир в Европе. И что мы, продолжим смотреть на разрушение независимого государства? Слава Украине и ее героям! Пока только ее героям, потому что других на горизонте не видно", - заявила экс-президент Литвы.
Бздуни вони і в Африці бздуни!
чудесный канал
Щоб усістись нам на спину
І кричать нам "тпр-ру!" і "но!"!!!
Що ви хлопці! Ми ж не коні!
Путлеряку засупоним
І мордякою - в гімно!!!"
Ну нельзя же так недооценивать противника
Результат очікуваний.
И долго били..."
(песня о Женихе)
И всё хорошее в себе доистребили.
***
Наконец-то всех российских пропагандонов посадят.
https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1498999540967432198?s=20&t=NhTjc8uQ8NjZZ1r0H846lA