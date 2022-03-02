"Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини. Та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар!", - українці присвятили пісню ударному БПЛА. ВIДЕО

У соцмережах поширюється пісня, присвячена турецьким безпілотникам "Байрактар", екіпажі яких успішно допомагають українській армії знищувати російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пісня активно поширюється різноманітними соцмережами та на відеохостингу youtube.

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Bayraktar TB2 - турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби. Bayraktar TB2 з 4 керованими боєприпасами на підвісці може перебувати у повітрі від 12 до 24 годин. Максимальна дальність керування – до 150 км.

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