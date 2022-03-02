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безпілотник (524) війна (7386) музика (191) байрактари (4)

"Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини. Та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар!", - українці присвятили пісню ударному БПЛА. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У соцмережах поширюється пісня, присвячена турецьким безпілотникам "Байрактар", екіпажі яких успішно допомагають українській армії знищувати російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пісня активно поширюється різноманітними соцмережами та на відеохостингу youtube.

Bayraktar TB2 - турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби. Bayraktar TB2 з 4 керованими боєприпасами на підвісці може перебувати у повітрі від 12 до 24 годин. Максимальна дальність керування – до 150 км.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Що Байрактар животворящий робить!" - атака безпілотника ЗСУ на колону бронетехніки російських окупантів. ВIДЕО

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Топ коментарі
+61


Kavkaz [email protected]

Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.

Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
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02.03.2022 15:44
+45
Байрактарам Слава!!!
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02.03.2022 15:45
+45
Медики Джанкоя здивовані появою у Криму додаткових мобільних крематоріїв. На їхньому напрямку загиблих не так багато, щоб росіяни когось палили день і ніч. Підозрюють, що на "утилізацію" ідуть і важкі поранені, яких вивезли з госпіталів у невідомому напрямку без пояснення причини.

Дуже хочу, щоб світ нарешті побачив росіян без прикрас і жахнувся, якого ж монстра вони виростили своїм потуранням і мовчанням. Це можна було зупинити і у двохтисячному, і у 2008, і абсолютно точно у 2014му.
Пишаюсь тим, що крапку у російському питанні поставить Україна.
https://t.me/nuts_roses/590
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02.03.2022 15:46
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Kavkaz [email protected]

Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.

Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
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02.03.2022 15:44 Відповісти
Медики Джанкоя здивовані появою у Криму додаткових мобільних крематоріїв. На їхньому напрямку загиблих не так багато, щоб росіяни когось палили день і ніч. Підозрюють, що на "утилізацію" ідуть і важкі поранені, яких вивезли з госпіталів у невідомому напрямку без пояснення причини.

Дуже хочу, щоб світ нарешті побачив росіян без прикрас і жахнувся, якого ж монстра вони виростили своїм потуранням і мовчанням. Це можна було зупинити і у двохтисячному, і у 2008, і абсолютно точно у 2014му.
Пишаюсь тим, що крапку у російському питанні поставить Україна.
https://t.me/nuts_roses/590
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02.03.2022 15:46 Відповісти
народ поступово озлобиться.
якщо війна триватиме це цяцькання швидко закінчиться
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02.03.2022 15:58 Відповісти
Более того: как утверждает один израильский военный аналитик, резкое усиление обстрелов гражданских объектов имеет целью вызвать у украинцев такую ненависть, что они станут убивать пленных. Тогда кремлёвские пропагандоны покажут убитых русских солдат, чтобы такими "зверствами" украинцев оправдать свою агрессию. Он говорит, что такую же тактику рашисты использовали и в Чечне.
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02.03.2022 16:35 Відповісти
під час чеченської війни не було таки можливостей з контрпропаганди, як зараз. Навіть якщо чеченці панькалися з полоненими (а це не так, насправді), то хто про це б дізнався і як? руський ванька, після 23 років правління олігархічного паханату не дужє вже і бажає воювати за *****. Тож все, що показують щодо полонених - правильно.
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02.03.2022 20:29 Відповісти
Байрактарам Слава!!!
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02.03.2022 15:45 Відповісти
Смерть ворогам!!!
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02.03.2022 15:48 Відповісти
это просто шедевр!!!!!!
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02.03.2022 20:05 Відповісти
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02.03.2022 15:45 Відповісти
Байрактар у кожну хату.
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02.03.2022 15:47 Відповісти
Это *******
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02.03.2022 15:48 Відповісти
Моя родина зараз вперше мирно спить в Києві на 7-ий день війни з рашкою. Сплять навіть коти. Як же я вас ненавиджу, москалі- горіть ви у пеклі!
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02.03.2022 15:49 Відповісти
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02.03.2022 15:51 Відповісти
Я тут пошепки матюкаюся.
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02.03.2022 15:53 Відповісти
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02.03.2022 15:53 Відповісти
-- Сара, ты ещё варишь вакцину?
-- Нет, не выгодно. Клепаю Байрактары.
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02.03.2022 15:49 Відповісти
Ага, кльова пісенька, бачив зранку вже) Дякуємо Ердогану за Байрактари і закриття протоки.
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02.03.2022 15:50 Відповісти
Легендарний ,тепер ,Байрактар.
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02.03.2022 15:51 Відповісти
***** вже десятий раз дивлюся й на дивитися не можу.
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02.03.2022 15:52 Відповісти
ofigetj, ,ja tozhe, i toljko teperj nachal chitatj komenti i to slushaju.
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02.03.2022 16:09 Відповісти
Дякую Боже, що ти підігнав нам тільки два "братських" народи, бо ще б двох таварищей, українцям удобряти було б важкувато.
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02.03.2022 15:53 Відповісти
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02.03.2022 15:53 Відповісти
💛💙
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02.03.2022 15:59 Відповісти
однозначно - хіт!
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02.03.2022 15:54 Відповісти
https://youtu.be/cFCjU62UcFc
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02.03.2022 15:55 Відповісти
Вчера, в знак протеста и солидарности с Украиной, из офиса Шрёдера уволился по собственному желанию весь персонал.
Ему объявлена социальная ганьба...
Тримаймось!
Слава Україні!
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02.03.2022 15:56 Відповісти
Endlich!
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02.03.2022 16:06 Відповісти
po sobstvennomu zhelaniju a kak tak, eto zhe jakobi objavili bankrot i eto po sobstvennomu zhelaniju
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02.03.2022 16:11 Відповісти
Еак у бывшего Канцлера, у него есть официальный офис от государства.
...ну и вот -- теперь нету...*)
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02.03.2022 16:15 Відповісти
а баба яга меркельша,которая путину газопроводы строила и обогащала агрессора всячески и вынянчила монстра - разве не идет нах*уй?
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02.03.2022 16:48 Відповісти
https://youtu.be/cFCjU62UcFc


Нравится не нравится, БАЙРАКТАРЫ СПРАВЯТСЯ!!!
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02.03.2022 15:57 Відповісти
Прийшли окупанти до нас в Україну

Форма новенька, воєнні машини

Та трохи поплавився їх інвентар

Байрактар… Байрактар…

Російскі танкісти сховались в кущі,

Щоб лаптем посьорбати довбані щі

Та трохи у щах перегрівся навар

Байрактар… Байрактар…

Зі сходу припхались до нас барани

Для вастанавлєнья велікай страни.

Найкращій пастух баранячих отар

Байрактар… Байрактар…

Їх доводи - всяке озброєня різне:

Потужні ракети, машини залізні.

У нас на всі доводи є коментар -

Байрактар… Байрактар…

Вони захопити хотіли нас зразу

І ми зачаїли на орків образу.

З бандитів російських робить примар

Байрактар… Байрактар…

Російска поліція справи заводить

Но вбивцю рашистів ніяк не знаходить.

Хто ж винен, що в нашому полі глухар?

Байрактар… Байрактар…

Веде пропаганду кремлівський урод,

Слова пропаганди ковтає народ.

Тепер нове слово знає їх цар:

https://lyricstranslate.com
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02.03.2022 16:00 Відповісти
Найкращий пастух баранячих отар - Байрактар!
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02.03.2022 16:02 Відповісти


bamr



Информация от медиков с "российской стороны". Значительная часть ранений средней тяжести у российских бойцов поступающих из Украины совершенно типичны и очень напоминают самострел.
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02.03.2022 16:03 Відповісти
Супер!...
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02.03.2022 16:05 Відповісти
Смерть цапам! Путлера на гілляку!
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02.03.2022 16:08 Відповісти
Поменьше употребляйте расийский язык - Матерный! Их притягивает этот язык, они пришли его "защищать".
Боже благослави Украину!
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02.03.2022 16:12 Відповісти
Как говорят у нас на лондонщине - Good rus - dead rus.
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02.03.2022 16:17 Відповісти
мені рима подобається байрактар - цвинтар!
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02.03.2022 16:43 Відповісти
Всем внимание логин "Михаель Керн"кремлёвский бот ,который постоянно продвигает очень осторожными вбросами тему, что" их надо жалеть , проявлять к ним милосердие ,они не виноваты"это делается для, во первых, чтобы при встрече в боевых условиях украинец испытывал колебания -насколько виновна мразь ,стоящая перед ним ,а во вторых постепенное снижение градуса агрессии и что немаловажно,-патриотизма .у меня уже почти начался с ним диалог в другой теме но опыт ******* есть и я быстро протроллил его в ответ ,а сейчас смотрю тут продолжает.я его кинул в спам
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02.03.2022 16:47 Відповісти
І я його заспанила
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02.03.2022 23:59 Відповісти
Tam gde to zagraznjaet svjatuju zemlu podlets po imeni Pegov iz Vargonzo, prosba, esli u kogo nibud is vas budet shans to vozmite etogo podletsa v plen. On ne dostojen xodit po zemle, svobodno.
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02.03.2022 17:09 Відповісти
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02.03.2022 17:15 Відповісти
Підарашки сцуть від Байрактарів конкретно. Пишуть у своїх військових групах " а где же наши ударніє бєзпілотнікі, ілі іх только по тєлєвізору рекламірюют" )))
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02.03.2022 17:17 Відповісти
LONG LIVE BAYRAKTAR!
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02.03.2022 17:25 Відповісти
Тут невірне написання тексту пісні.
Треба так - ".. поплавився їх інвентар - байрактар"!
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02.03.2022 22:22 Відповісти
 
 