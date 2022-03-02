Вакарчук на центральній площі Харкова: "Вони можуть скидати бомби на наші міста, але ніколи не розбомблять наш дух і нашу свободу!". ВIДЕО

Співак Святослав Вакарчук сьогодні, 2 березня, відвідав центральну площу Харкова, яку нещадно обстрілює російська авіація.

Відповідне відео він розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Харків, ти Герой!...", - зазначив співак.

"Зараз ми перебуваємо в центрі українського Харкова, на розбомбленій площі Свободи. Вони можуть скидати бомби на наші площі, але вони ніколи не розбомблять наш дух і нашу свободу", - зазначив Вакарчук.

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