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Вакарчук на центральній площі Харкова: "Вони можуть скидати бомби на наші міста, але ніколи не розбомблять наш дух і нашу свободу!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Співак Святослав Вакарчук сьогодні, 2 березня, відвідав центральну площу Харкова, яку нещадно обстрілює російська авіація.

Відповідне відео він розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Харків, ти Герой!...", - зазначив співак.

"Зараз ми перебуваємо в центрі українського Харкова, на розбомбленій площі Свободи. Вони можуть скидати бомби на наші площі, але вони ніколи не розбомблять наш дух і нашу свободу", - зазначив Вакарчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська крилата ракета влучила в будівлю міськради в Харкові, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТО

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Топ коментарі
+21
Святославу Вакарчуку-респект...
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02.03.2022 15:58
+21
А тобі не пох?приїзджай допомагати
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02.03.2022 15:59
+17


Kavkaz [email protected]

Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.

Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
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02.03.2022 15:59
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А как он туда доехал через посты ?
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02.03.2022 15:57 Відповісти
А тобі не пох?приїзджай допомагати
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02.03.2022 15:59 Відповісти
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Веди себя прилично , кацап
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02.03.2022 16:00 Відповісти
Ну в мене прапор своєї країни,і я захищаю її ,а ви тільки ******* вмієте за кордону де вас це не торкається.
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02.03.2022 16:05 Відповісти
A sophia tut izvestna godami i za Ukrainu, a ti nuljovka tak shto pered tem kak oratj uznai chto i kak.
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02.03.2022 16:18 Відповісти
Софа, будь ласка, піди подивись куди пішов російський військовий корабель.
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02.03.2022 16:10 Відповісти
Да она мечтает туда сходить два-три раза на день!
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02.03.2022 16:18 Відповісти
Zenshchine eto normaljno a kacapam privichno, tak kak vse pogolovno pitarasi.
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02.03.2022 16:19 Відповісти
Герой женщине хамить? Или просто невоспитанный селюк?
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02.03.2022 16:30 Відповісти
Святославу Вакарчуку-респект...
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02.03.2022 15:58 Відповісти
та да, этот без боя не сдался два раза
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02.03.2022 16:07 Відповісти
Думаю, що Славко, не той, що був в 2014 році! Зовсім інша ситуація, та і не нардеп він!
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02.03.2022 18:49 Відповісти
Думаете?

Вы и про зелю думали что он "не такой", до мая 2019, и сейчас думаете что он не такой.

А на самом деле он такой же как и ранее - говорящая голова.

Просто тексты другие.
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03.03.2022 01:25 Відповісти


Kavkaz [email protected]

Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.

Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
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02.03.2022 15:59 Відповісти
адекватный пост!хотя меня как бы на прямую не касается,но вот эти ,,********" для оккупантов разгоняемые в сети как то напрягают.
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02.03.2022 16:50 Відповісти
ПО -моему , с кадыровцами никто не няньчится и няньчиться не собирается!
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03.03.2022 07:19 Відповісти
Где ПВО ,МИГИ и С?!Надо что то делать или они расхерячат весь город!
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02.03.2022 16:07 Відповісти
СЛАВА, ****** СЬОГОДНІ КОНЦЕРТ НА ПЛОЩІ СВОБОДИ В ХАРКОВІ. ПОСТАВ АПАРАТУРУ ПРЯМО НА РУЇНАХ І СПІВАЙ! ЦЕ БУДЕ НАЙКРАЩА ТВОЯ ДОПОМОГА!
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02.03.2022 16:19 Відповісти
Вокарчук, чмо, іди НА ..УЙ.
Ти не зробив НІЧОГО будучи депутатом, тільки забрав виборчі голоси у Порошенко.
Ти - мямля.
Йди де руський корабель
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02.03.2022 16:31 Відповісти
дело даже не в том у кого сявка отсосал голоса. дело в том что он на#бал своих избирателей. политическая проститутка.

кста, я сторонник и был им, пороха

но большее зло - обман.

общество дегенератов будет ставить галочку за сявку. обман принят за норму большим числом людей
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02.03.2022 17:00 Відповісти
Святославе, Велика до тебе шана, Дніпро з тобою.
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02.03.2022 17:11 Відповісти
Підер мокрожопий. Ти теж приклав до цього всього свою руку, руку яка загребла бабло на виборах 2019 року. Тварина, згинь нечисть!
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02.03.2022 17:20 Відповісти
по ходу у славика кокс закончился, а ведь какой музикань, как поет -заслушаешься, не то , шо некоторые торчки грают на рояле, нанюхавштсь калумбийскаго порошочку
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02.03.2022 17:41 Відповісти
 
 