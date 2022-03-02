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Вакарчук на центральній площі Харкова: "Вони можуть скидати бомби на наші міста, але ніколи не розбомблять наш дух і нашу свободу!". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Співак Святослав Вакарчук сьогодні, 2 березня, відвідав центральну площу Харкова, яку нещадно обстрілює російська авіація.
Відповідне відео він розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Харків, ти Герой!...", - зазначив співак.
"Зараз ми перебуваємо в центрі українського Харкова, на розбомбленій площі Свободи. Вони можуть скидати бомби на наші площі, але вони ніколи не розбомблять наш дух і нашу свободу", - зазначив Вакарчук.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська крилата ракета влучила в будівлю міськради в Харкові, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТО
Топ коментарі
+21 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар02.03.2022 15:58
+21 Сергей Яковлев e7f4e3fd
показати весь коментар02.03.2022 15:59
+17 Robin Nielsen
показати весь коментар02.03.2022 15:59
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Вы и про зелю думали что он "не такой", до мая 2019, и сейчас думаете что он не такой.
А на самом деле он такой же как и ранее - говорящая голова.
Просто тексты другие.
Kavkaz [email protected]
Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.
Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
Ти не зробив НІЧОГО будучи депутатом, тільки забрав виборчі голоси у Порошенко.
Ти - мямля.
Йди де руський корабель
кста, я сторонник и был им, пороха
но большее зло - обман.
общество дегенератов будет ставить галочку за сявку. обман принят за норму большим числом людей