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Розбомблений Харків. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов зняв на відео розбомблені громадянські об’єкти в Харкові.

Відео опубліковане на його YouTube-каналі "Бутусов плюс", інформує Цензор.НЕТ.

"Посмотрите видео - там нет никаких людей, никаких военных, никаких машин, складов. Пустые здания, символы Харькова, уничтожаются российскими терррористами. Их цель - запугать харьковчан, запугать защитников Харькова, уничтожить инфраструктур города и нанести максимальный урон городу. Вот так выглядит нацизм, вот так выглядит преступный "русский мир"", - пише Бутусов у фейсбуці.

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Топ коментарі
+47


Kavkaz [email protected]

Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.

Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
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02.03.2022 16:01
+26
Це помста! Помста за те, що Харків не став призначеною столицею призначеної України. Найбільша тривога була саме за Харків. Але коли через 2 години подали що на окружній шкварять кацапездолскі, то всі сумніви відпали! Харків місто Герой!
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02.03.2022 16:10
+25
Какая разница, как кацапы у себя в свинарнике это называют?! Главное, чтобы кацапы дохли обильно и регулярно.
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02.03.2022 16:06
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Я=Харків!
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02.03.2022 15:59 Відповісти


Kavkaz [email protected]

Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.

Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
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02.03.2022 16:01 Відповісти
СБУ, фонд «Повернись живим» і волонтери створили ще один спільний сервіс для збору даних про переміщення окупантів.

❗️Посилання на цей ресурс: https://www.findokupant.com

На сайті варто обрати зручну для вас платформу: Telegram, Viber чи Google-форму. Далі у ній коротко відповідайте на запитання бота про вид техніки, який ви побачили, час та місце її виявлення, а також знаки розпізнавання, нанесені на ній.

Ви передаєте інформацію - військові обробляють отримані дані, а потім непрохані «гості» з РФ отримують полум'яний привіт від ЗСУ.

❗️Прохання поширити це повідомлення з офіційних сторінок СБУ своїм друзям і близьким!

Нагадаємо, шо також працює наш чат-бот https://t.me/stop_russian_war_bot

Нищимо ворога разом! До перемоги!
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02.03.2022 16:41 Відповісти
В роССії це називається "фейки о вааруженных силах"
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02.03.2022 16:03 Відповісти
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02.03.2022 16:05 Відповісти
Будут польшу отрезать
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02.03.2022 16:16 Відповісти
Какая разница, как кацапы у себя в свинарнике это называют?! Главное, чтобы кацапы дохли обильно и регулярно.
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02.03.2022 16:06 Відповісти
+100500
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02.03.2022 16:08 Відповісти
птур 3800 м вид сверху по кацу на танке проверка результата :D
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02.03.2022 16:11 Відповісти
Це помста! Помста за те, що Харків не став призначеною столицею призначеної України. Найбільша тривога була саме за Харків. Але коли через 2 години подали що на окружній шкварять *************, то всі сумніви відпали! Харків місто Герой!
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02.03.2022 16:10 Відповісти
Ця ******* розносить місто як помста мешканцям за те, що не прийняли їх "гнилой мир". ЗСУ і громадяни зірвали їхній "бліцкріг", тепер рашка перейшла до терористичних дій.
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02.03.2022 16:26 Відповісти
Є думка, що ***** донесли де вперше проспівали хіт про нього
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02.03.2022 17:59 Відповісти
Там мой сын живет
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02.03.2022 16:10 Відповісти
Держитесь. Нас больше. Слава Украине!!! ❤
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02.03.2022 17:40 Відповісти


Глава Николаевской областной военной администрации, сообщает, что войска оккупантов получили подкрепление в живой силе и технике. Поэтому вооруженным силам Украины нужна помощь тех, кто собственноручно готов уничтожать врага.

«Они пытаются выстроиться кольцом, развернуть технику и массировано бить по целям. Но мы можем помешать этому. Сейчас они пытаются дислоцироваться. Скорее всего, попытаются ночью дислоцироваться. Мы не должны позволить им это сделать. Перемещение колонн идет под прикрытием 1-2 БТРов. «Грады» - вообще коробок со спичками. Мы знаем свою область лучше. А они постоянно путаются, едут не туда. И те, кто может - охотники, УБД, и другие - нужно ночью готовиться на выезды жечь технику. Они трусливые, разбегаются, когда видят, что в них летят зажжение бутылки», - призвал Ким.

Есть еще вариант. Те, кто засечет вражескую технику могут прислать властям фото с привязкой координат. И тогда по врагу отработает авиации.

«Прошу включиться всех, чтобы не было жертв у нас. Давайте их сожжем», - обратился Ким.
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02.03.2022 16:14 Відповісти
жаль кернес не дожил..от бы порадовался парняга!!!
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02.03.2022 16:15 Відповісти
Пора всім переходити на українську мову.Нехай з акцентом,але розмовляти російською надалі погана ідея.
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02.03.2022 16:15 Відповісти
Просто вчергове нагадую: маскалі - не люди!
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02.03.2022 16:18 Відповісти
не всі росіяни не люди не потрібно всіх під одну гребінку. Я російська і я за Україну, зі мною перестали спілкуватися моя сім'я тому що я за Україну, я втратила багатьох своїх подруг, у тому числі й українок, які були за Росію, а я російська i за Україну!!!
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02.03.2022 17:45 Відповісти
"Москаль" - это российский солдат.
А вам респект за поддержку Украины.
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02.03.2022 18:25 Відповісти
Рашистская денацификация.
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02.03.2022 16:25 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

ВСЕ ДІЄ! БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом на ВСІХ ФРОНТАХ!
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02.03.2022 16:29 Відповісти
Ани же дети, мьі ничего незнали,***** на обмануло. Ага, розхірячить Харків, вбить масу ні в чому невинних людей- не знали они. Хай вони будуть прокляті
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02.03.2022 16:38 Відповісти
всі кацапи, що прийшли в Україну зі зброєю повинні бути знищені, ніяких полонених.
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02.03.2022 16:42 Відповісти
Бутусов, пока вы на фронте и делаете репортажи о героизме ЗСУ и варварстве рашистов, на Цензоре появляется слезливое видео:
Жители Нового Буга кормят пленника из Крыма. ВИДЕО
Пришедший убивать украинцев крымский мальчик плачет и жалуется маме, а его утешают и угощают горячим чаем и чебуреками.
Рискую быть снова заблокированным, но это какая-то хрень в пользу кацапской пропаганды о братских народах. Удалите видео с плачущим мальчиком в зеленых трусиках, пожалуйста.


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02.03.2022 17:04 Відповісти
да, это и есть социальное программирование. Воспиттывают слизней в нас.Таких видосиков уже много. Новобужский-самый свежий и самый охрененный. Там тетенька его еще и гладит, может скоро и предложит что-то для догрева после чая. Это ППЦ! А мы будем помнить Харьков , и смотреть, что творится в Херсоне и такого будет еще много.
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02.03.2022 21:15 Відповісти
Удивительно тихо себя ведут крьІмские татарьІ.

Ребята, а не пора ли вам вьІходить из подполья на арену?

Или вас уже все устраивает?

Где Джемилев из возваниями?

Где Чубаров из вьІступлениями?

Ведь в КрьІму ордьІ сейчас мало, вся полезла в Украину.

ТатарьІ, может пора начинать восстание???????????????????????????
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02.03.2022 17:19 Відповісти
Та удивительно! У Джамилева пенсия - за 100 тысяч гривен, и это ему нужно! Он же голодал по 200 суток в СССР, а у другого депутата Чубарова - пузо большое! Просто молодая смена нужна. а ее нет! Или татары - патриоты Украины - нонсенс?
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02.03.2022 19:32 Відповісти
Эти твари запугивают НЕ ХАРЬКОВЧАН. Они запугивают своих, чтобы не сдавались. Чтобы у поголовья был животный страх, что придется отвечать. Т.е. - орка загоняют в ловушку - он думает, что если он сдастся, то его сожгут живьем, если дезертирует - будет до конца жизни сидеть на бутылке. И ему ничего не остается, кроме героически сдохнуть во цвете лет. "ПУТИН %УЙЛО" - это просто ласковый комплимент для этой нечеловеческой мрази.
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02.03.2022 17:22 Відповісти
Твари рашенские!Харьков город-красавец и моей студенческой молодости.Пусть только в окрестностях Кропивницкого попробует появится орда,мы готовимся их"достойно" встретить.Рвать их буду за Харьков,их пленным табу,только на фарш..Держитесь мои любимые харьковчане
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02.03.2022 18:39 Відповісти
гниды,будь вы прокляты навечно!
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02.03.2022 20:35 Відповісти
Боюсь, многие забудут за пару лет. Достаток жеж важнее...Где там тот хаоьков, а своя рубашка ближе...
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02.03.2022 21:18 Відповісти
Саламу Алейкум, НЕ ПОКОРЁННЫЕ! Слава УКРАИНЕ, Рахмет ШЕХИДАМ УКРАИНЫ!
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02.03.2022 21:22 Відповісти
 
 