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Розбомблений Харків. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов зняв на відео розбомблені громадянські об’єкти в Харкові.
Відео опубліковане на його YouTube-каналі "Бутусов плюс", інформує Цензор.НЕТ.
"Посмотрите видео - там нет никаких людей, никаких военных, никаких машин, складов. Пустые здания, символы Харькова, уничтожаются российскими терррористами. Их цель - запугать харьковчан, запугать защитников Харькова, уничтожить инфраструктур города и нанести максимальный урон городу. Вот так выглядит нацизм, вот так выглядит преступный "русский мир"", - пише Бутусов у фейсбуці.
Топ коментарі
+47 Robin Nielsen
показати весь коментар02.03.2022 16:01
+26 Ссс Ууук
показати весь коментар02.03.2022 16:10
+25 Мобильный крематорий
показати весь коментар02.03.2022 16:06
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Будь ласка, зачекайте...
Kavkaz [email protected]
Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.
Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
❗️Посилання на цей ресурс: https://www.findokupant.com
На сайті варто обрати зручну для вас платформу: Telegram, Viber чи Google-форму. Далі у ній коротко відповідайте на запитання бота про вид техніки, який ви побачили, час та місце її виявлення, а також знаки розпізнавання, нанесені на ній.
Ви передаєте інформацію - військові обробляють отримані дані, а потім непрохані «гості» з РФ отримують полум'яний привіт від ЗСУ.
❗️Прохання поширити це повідомлення з офіційних сторінок СБУ своїм друзям і близьким!
Нагадаємо, шо також працює наш чат-бот https://t.me/stop_russian_war_bot
Нищимо ворога разом! До перемоги!
Глава Николаевской областной военной администрации, сообщает, что войска оккупантов получили подкрепление в живой силе и технике. Поэтому вооруженным силам Украины нужна помощь тех, кто собственноручно готов уничтожать врага.
«Они пытаются выстроиться кольцом, развернуть технику и массировано бить по целям. Но мы можем помешать этому. Сейчас они пытаются дислоцироваться. Скорее всего, попытаются ночью дислоцироваться. Мы не должны позволить им это сделать. Перемещение колонн идет под прикрытием 1-2 БТРов. «Грады» - вообще коробок со спичками. Мы знаем свою область лучше. А они постоянно путаются, едут не туда. И те, кто может - охотники, УБД, и другие - нужно ночью готовиться на выезды жечь технику. Они трусливые, разбегаются, когда видят, что в них летят зажжение бутылки», - призвал Ким.
Есть еще вариант. Те, кто засечет вражескую технику могут прислать властям фото с привязкой координат. И тогда по врагу отработает авиации.
«Прошу включиться всех, чтобы не было жертв у нас. Давайте их сожжем», - обратился Ким.
А вам респект за поддержку Украины.
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
ВСЕ ДІЄ! БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом на ВСІХ ФРОНТАХ!
Жители Нового Буга кормят пленника из Крыма. ВИДЕО
Пришедший убивать украинцев крымский мальчик плачет и жалуется маме, а его утешают и угощают горячим чаем и чебуреками.
Рискую быть снова заблокированным, но это какая-то хрень в пользу кацапской пропаганды о братских народах. Удалите видео с плачущим мальчиком в зеленых трусиках, пожалуйста.
Ребята, а не пора ли вам вьІходить из подполья на арену?
Или вас уже все устраивает?
Где Джемилев из возваниями?
Где Чубаров из вьІступлениями?
Ведь в КрьІму ордьІ сейчас мало, вся полезла в Украину.
ТатарьІ, может пора начинать восстание???????????????????????????