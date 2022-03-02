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В Харкові снаряд прилетів в будинок, поблизу якого волонтер записував звіт про зроблене. ВIДЕО

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В Харкові російський снаряд прилетів в будинок, поблизу якого волонтер саме записував звіт про зроблену роботу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в якийсь момент над головою чоловіка почав лунати свист, а коли той підняв голову, то за мить на нього посипалися уламки. Судячи із запису волонтеру вдалося лишитися неушкодженим.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська крилата ракета влучила в будівлю міськради в Харкові, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТО

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Топ коментарі
+49


Kavkaz [email protected]

Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.

Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
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02.03.2022 16:30
+23
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

ВСЕ ДІЄ! БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом на ВСІХ ФРОНТАХ!
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02.03.2022 16:30
+15
По Києву годину назад теж таке прилетіло. До сих пір трясе. Щоб ви виздихали кацапи ї*учі. Хочу лише одного щоб "братські народи" поховали у братській могилі.
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02.03.2022 16:42
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Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

ВСЕ ДІЄ! БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом на ВСІХ ФРОНТАХ!
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02.03.2022 16:30 Відповісти
А тепер вдумайтесь

ВЕликий Карлик путін попросив військової допомого в Киргистану, Таджикистану і Казахстану
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02.03.2022 16:34 Відповісти
Верю. Есть какие-нибудь пруфы? Хочу по соцсетям разогнать.
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02.03.2022 16:39 Відповісти
Власть Казахстана готова в режиме секретности оказать помощь России, - генерал-майор Мусаев

https://focus.ua/*******-novosti/508267-vlast-kazahstana-gotova-v-rezhime-sekretnosti-okazat-pomoshch-rossii-general-mayor-musaev

Глава Кремля Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 марта обсудили по телефону войну в Украине и стратегическое партнерство стран в различных областях. Об этом сообщается на сайте Кремля
"По последним заявлениям Токаева и нашего МИДа, заметно, что власть РК также готова в режиме секретности оказать помощь России. Удержаться на заявленном нейтралитете по отношению к русско-украинской войне, видимо, не получится",- наисал генерал-майор.
В то же время экс-председатель Комитета национальной безопасности Казахстана, генерал-майор Альнур Мусаев написал в своем Facebook, что Таджикистан и Кыргызстан сдали позиции под давлением России. Страны на конфидециальном уровне выразили готовность оказать Путину военную помощь.
"Военная техника, боеприпасы, а также частично российский контингент из этих Центрально-азиатских республик вывозится в РФ для применения его на войне", - написал Мусаев.
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02.03.2022 17:54 Відповісти
Думаю словам экс-председателя Комитета национальной безопасности Казахстана, генерал-майора Альнур Мусаева доверять можно. Явно информированный чел.
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02.03.2022 18:29 Відповісти
а х/з их там знает... думаю брехать сильно ему тоже радости мало и навару нифига...
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02.03.2022 18:33 Відповісти
Понимаю загрузку сейчас нашего МИДа, но необходимо послать в эти страны официальный запрос. Если это правда, то выплывет по-любому: не сегодня, так завтра. Ну и дальше они должны будут пополнить клуб санксационных изгоев. А то я на роспабликах уже читаю: Ну что ж, будем летать из Казахстана.
Пешком, сцуки, пешком!
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02.03.2022 18:50 Відповісти
думаю...они в глаза брехать станут как ***** (он им даже подскажет что лепить)
другое дело - просить лояльных к нам соседей ихних присматривать за падлами...
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02.03.2022 18:59 Відповісти
Уверен на 100% что сбрешут. Поэтому и надо получить официальный ответ через МИД. Причем с указанием, что отсутствие ответа будет считаться подтверждением помощи.
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02.03.2022 19:04 Відповісти


Kavkaz [email protected]

Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.

Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
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02.03.2022 16:30 Відповісти
Да, их отправят назад, а они придут вооружены и с ухмылкой. Нет смысла с тупоголовыми возиться, у них интересы их мордора и этим все сказано. А тем временем, не Европа не США, не называют это войной, а лишь агрессией и внутренним конфликтом. Европейцы задают тупые вопросы, они не в курсе то тут происходит.
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02.03.2022 18:13 Відповісти
Мужик рисковый
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02.03.2022 16:31 Відповісти
Зараз обстріляли залізничний вокзал у Харкові(((
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02.03.2022 16:34 Відповісти
та ну нах.. там люди на потяг сідали на 17.00(((
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02.03.2022 17:09 Відповісти
По Києву годину назад теж таке прилетіло. До сих пір трясе. Щоб ви виздихали кацапи ї*учі. Хочу лише одного щоб "братські народи" поховали у братській могилі.
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02.03.2022 16:42 Відповісти
Я сьогодні так вранці прокинувся, о пів на восьму. ******* так, що аж хата захиталась.
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02.03.2022 16:51 Відповісти
Чаю им , чаю горячего , сопли вытереть , обнять ,простить и отпустить. Полный инет этой хрени. Анинезнали .А мы идиоты!
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02.03.2022 17:17 Відповісти
СБУ, фонд «Повернись живим» і волонтери створили ще один спільний сервіс для збору даних про переміщення окупантів.

❗️Посилання на цей ресурс: https://www.findokupant.com

На сайті варто обрати зручну для вас платформу: Telegram, Viber чи Google-форму. Далі у ній коротко відповідайте на запитання бота про вид техніки, який ви побачили, час та місце її виявлення, а також знаки розпізнавання, нанесені на ній.

Ви передаєте інформацію - військові обробляють отримані дані, а потім непрохані «гості» з РФ отримують полум'яний привіт від ЗСУ.

❗️Прохання поширити це повідомлення з офіційних сторінок СБУ своїм друзям і близьким!

Нагадаємо, шо також працює наш чат-бот https://t.me/stop_russian_war_bot

Нищимо ворога разом! До перемоги!
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02.03.2022 16:42 Відповісти
Благодаря таким "миротворческим операциям" уже все мои знакомые в Харькове ненавидят росию и Хутина, притом раньше даже лояльно относились, даже сложно понять этого психбольного в кремле, что он добивается, еще большей ненависти от всей Украины?
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02.03.2022 16:44 Відповісти
Говориш, як кацап, значить, ти і є кацап. Звідси "лояльноє отношеніє". Українізуйтеся, *****!
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02.03.2022 17:00 Відповісти
Так i напиши: бомбардуванням Харкова задоволений, там же вата. Iдiот!
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02.03.2022 17:22 Відповісти
ПНХ, баран!
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02.03.2022 17:25 Відповісти
Може цьому волонтеру хтось розкаже як летяь ракети по проміню мобілки. Так знищили Дудаєва.
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02.03.2022 16:45 Відповісти
коли був живий дудаєв ... мобілок не існувало ))) але ти продовжуй херню писати - тобі підходить
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02.03.2022 16:58 Відповісти
В мене мобілка бул в 1995р. історик
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02.03.2022 17:04 Відповісти
Пейджер в тебе був )))
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02.03.2022 19:25 Відповісти
Мобілки різні бувають. Тоді були супутникові (важкий блок передавача та трубка). Такий пристрій випромінює досить потужний сигнал. Чи є апаратура щоб по ньому навести ракету - не знаю.
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02.03.2022 17:17 Відповісти
коли був живий дудаєв ... мобілок не існувало )))
Да ви що?
Первый GSM-телефон: Nokia 101 (1992 год)

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02.03.2022 22:53 Відповісти
Дудаев говорил по спутниковому телефону. Не пишите х...ни.
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02.03.2022 23:25 Відповісти
і ще мобілки променів - не випускають!! ))) ти хочаб в школу ходив ?
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02.03.2022 17:00 Відповісти
Не плутай мобілку з рупором шкалар
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02.03.2022 17:01 Відповісти
тебе обмеженого не спитався .. де такі дятли як ти беруться?
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02.03.2022 19:43 Відповісти
Это значит, что там поблизости вражеский наводчик
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02.03.2022 16:47 Відповісти
Это значит что координаты мобилки можно определить с точностью до метра.
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02.03.2022 16:51 Відповісти
значить масово все там дуже. якщо даже в відео попадає.
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02.03.2022 16:49 Відповісти
Как спокойно и методично авиация отрабатывает по Харькову. Видимо там не осталось даже остатков ПВО.
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02.03.2022 16:55 Відповісти
Там їх и не було Залишки ПВО захищали Межигір'я Януковича
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02.03.2022 17:00 Відповісти
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02.03.2022 17:05 Відповісти
фашисты-москали явно хотят сравнять Харьков с землей, как они сделали это с Алеппо

❗️Индийская журналистка сообщает, что Россия предупредила Индию о необходимости эвакуировать сотрудников консульства из Харькова до 18.00, хоть «пешком»
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02.03.2022 17:31 Відповісти
 
 