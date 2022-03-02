В Харкові снаряд прилетів в будинок, поблизу якого волонтер записував звіт про зроблене. ВIДЕО

В Харкові російський снаряд прилетів в будинок, поблизу якого волонтер саме записував звіт про зроблену роботу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в якийсь момент над головою чоловіка почав лунати свист, а коли той підняв голову, то за мить на нього посипалися уламки. Судячи із запису волонтеру вдалося лишитися неушкодженим.

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