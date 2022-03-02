Генасамблея ООН ухвалить історичну резолюцію із засудженням агресії РФ, - Кулеба
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Генасамблея ООН у середу ввечері ухвалить історичну резолюцію із засудженням агресії РФ, вимогою негайно припинити вогонь та вивести всі свої збройні сили з території України.
Про це повідомив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ввечері Генеральна асамблея ООН ухвалить історичну резолюцію із засудженням російської агресії, вимогою до Росії негайно припинити вогонь та вивести всі свої збройні сили з території України в її міжнародно визнаних кордонах включно з Кримом та Донбасом. Ми очікуємо рекордної підтримки миру. Фактично, це буде фіксація на найвищому світовому рівні міжнародної антивоєнної коаліції, до створення якої від початку війни закликав президент України Володимир Зеленський", - сказав Кулеба.
Міністр зазначив, що співавторами цього документа виступили 95 держав.
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Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що після проведення відповідного юридичного аналізу у секретаріаті ООН можливо довести нелегітимність членства РФ у Раді безпеки організації.
Про це Кулеба заявив на брифінгу у середу, повідомляє "Європейська правда".
Кулеба відзначив, що Росія опинилася в кріслі члена Ради безпеки ООН за вкрай сумнівних обставин.
"Майже 30 років на цю проблеми закривали очі, робили вигляд, що нічого не сталося, хоча ми і раніше ставили відповідні запитання секретаріату ООН, як вони таке дозволили. Наші запити ігнорувалися", - сказав міністр.
Проте Кулеба вважає, що зараз є шанс довести незаконність членства РФ у органі.
"Ми порушуємо питання про ретельний, неупереджений правовий аналіз того, на яких підставах Російська Федерація залишається постійним членом Ради Безпеки ООН. Ми маємо впевненість, що коли цей юридичний аналіз буде проведений, то виявиться, що, не побоїмося цього слова, Росія в Раді безпеки ООН нелегітимна. Зараз все залежить від принциповості юристів секретаріату ООН і готовності повноцінно дослідити це питання", - сказав Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у виступі на засіданні Ради безпеки ООН майже одразу після початку нового наступу Росії підняв питання про те, наскільки легально РФ стала членом Радбезу ООН замість СРСР.
ВЕликий Карлик путін попросив військової допомого в Киргистану, Таджикистану і Казахстану
Але все одно - то ворог, та додаткова військова допомога. То реальні люди зі зброєю, від рук яких може загинути Українець. Не думаю, що тут доречно сміятись.
А на рахунок людей що викажете , поторюсь
Зеленський будь ласка
ЛЮДЯНІСТЬ має бути, але В МІРУ
ІНАКШЕ ворог скористається цим, і ви ПРОГРАЄТЕ
щедрою людяністю ви відкриваєте ворогу багато можливостей для маневрів
Війна з звіром, і щедра людяність тут не умістна
https://ibb.co/jwwFVqD
***** та його оточення впевнено йдуть до трибуналу та потім на ешафот. Потрібна максимальна підтримка усіх, усього світу, нехай буде оон теж. Підтримка та фіксація фактів війскових злочинів.
Після резолюції, ООН може навіть вирішити ввести миротворчі війська для запобігання використання путлером ядерного арсеналу, інакше це буде катастрофою для всіх
Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела в СБУ.
Розглядаються кілька варіантів такої провокації.
"Можливі розстріли прикордонних пунктів диверсантами в українській формі, завдання ракетних ударів по містах Білорусі, підрив НПЗ у Мозирі Гомельської області", - повідомили.
❗️Посилання на цей ресурс: https://www.findokupant.com
На сайті варто обрати зручну для вас платформу: Telegram, Viber чи Google-форму. Далі у ній коротко відповідайте на запитання бота про вид техніки, який ви побачили, час та місце її виявлення, а також знаки розпізнавання, нанесені на ній.
Ви передаєте інформацію - військові обробляють отримані дані, а потім непрохані «гості» з РФ отримують полум'яний привіт від ЗСУ.
❗️Прохання поширити це повідомлення з офіційних сторінок СБУ своїм друзям і близьким!
Нагадаємо, шо також працює наш чат-бот https://t.me/stop_russian_war_bot
Нищимо ворога разом! До перемоги!
путін, пішов *****!
Вознесенск отразил атаку оккупантов.
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Вознесенск
война
Сегодня, 2 марта, город выдержал массированный артобстрел и уличные бои.
К сожалению, в отряде теробороны есть потери в рядах защитников: один погибший и двое раненных.
Как сообщил один из защитников Кирилл Нехимчук, вражеская колонна рассеяна и частично уничтожена.
«По предварительной информации, точно выстрелом рпг 7 уничтожили БТР 80 напротив расположения части. Несколько грузовых автомобилей с очками. Вечером будем добивать. Домой не пускать! Никакой пощады оркам!», - предупредил Нехимчук
В чому історія тут ? Хохма це не історія .
Історичним було б як до другої світової -- вигнали Сраліна із Ліги Націй .
Навіть Сраліна , в кого не було офшорів , в кого діти тільки після його зконання дернула за кордон образився .
ООН вже труп , якщо не вижене ********** ну хоча б із Ради Беспеки .
Я дико извиняюсь, это что? Они свою глубокую обеспокоенность задокументируют? Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Стеб какой-то. ***, нет слов, одни маты.
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Наконец-то. Закон надо принять в течение 24 часов.
Панє Кулеба, як взагалі росія ще перебуває в ООН?!
Гнати в три шиї з усіх світових організацій!!!
Историческими были коллективное решение украинцев дать отпор рашистским захватчикам и небывалая - пусть и запоздалая - мощная помощь Запада.