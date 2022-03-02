Генасамблея ООН ухвалить історичну резолюцію із засудженням агресії РФ, - Кулеба

Генасамблея ООН у середу ввечері ухвалить історичну резолюцію із засудженням агресії РФ, вимогою негайно припинити вогонь та вивести всі свої збройні сили з території України.

Про це повідомив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері Генеральна асамблея ООН ухвалить історичну резолюцію із засудженням російської агресії, вимогою до Росії негайно припинити вогонь та вивести всі свої збройні сили з території України в її міжнародно визнаних кордонах включно з Кримом та Донбасом. Ми очікуємо рекордної підтримки миру. Фактично, це буде фіксація на найвищому світовому рівні міжнародної антивоєнної коаліції, до створення якої від початку війни закликав президент України Володимир Зеленський", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що співавторами цього документа виступили 95 держав.