"Після закінчення війни готовий далі відбувати покарання. Якщо виживу", - засуджений офіцер-розвідник Чупахін просить у Зеленського можливості захищати рідний Харків. ВIДЕО
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Засуджений офіцер-розвідник Андрій Чупахін, що відбуває покарання у полтавській виправній колонії №64, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням надати йому можливість захищати Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Чупахін заявив, що відбув половину терміну ув'язнення і готовий його відбути до кінця після завершення війни.
Топ коментарі
+41 Bander_UA 1d21dedd
показати весь коментар02.03.2022 18:15
+27 Bad Robot
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+21 Вадим Мулява
показати весь коментар02.03.2022 18:23
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Будь ласка, зачекайте...
За "п'яну драку", це одне.
А за "держ зраду у Криму" - зовсім інше!
С такой жопой как у неё самолёт не взлетит.
Забули, як гранати з АТО продавали?
Парасюк у полоні тому й вижив , що його не спізнали . Ви розумієте , про що я ?!!
Йде війна , а "аля гер ком аля гер" . Й в полон потрапляють не лише орки .
Я вже не кажу про снайперів .
Ви що , це не комеді-клаб !!!
Тай Чорновіл теж інколи не головою думає . Й так діти без батька ростуть .
Нахрен їй виставляти, чого й скільки вона збила .
ЦЕ ВІЙНА !!!
Коли буде перемога , будуть : й світлини , й імена , й подвиги !
А зараз а ні обличча , а ні геолокації , а ні точні адреси .