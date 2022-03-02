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"Після закінчення війни готовий далі відбувати покарання. Якщо виживу", - засуджений офіцер-розвідник Чупахін просить у Зеленського можливості захищати рідний Харків. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Засуджений офіцер-розвідник Андрій Чупахін, що відбуває покарання у полтавській виправній колонії №64, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням надати йому можливість захищати Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Чупахін заявив, що відбув половину терміну ув'язнення і готовий його відбути до кінця після завершення війни.

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Топ коментарі
+41
уже многих освободили, даешь и этого!!
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02.03.2022 18:15
+27
На каких фронтах воюет Гадя? Что то потерялась ..
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02.03.2022 18:23
+21
Ну і в чому питання? Повинні дати можливість захистити своє місто. Всі від кого це залежить, не тормозимо.
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02.03.2022 18:23
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Завтра, або найпізніше - післязавтра у вас, на расєї воєнний стан введуть. Сподіваєшся, залишать тебе на дивані? 🤔
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02.03.2022 18:25 Відповісти
4 березня вводять військовий стан. ДЕПОЗИТАМ - ПІЗ.....ААА!
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02.03.2022 18:35 Відповісти
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02.03.2022 19:02 Відповісти
уже многих освободили, даешь и этого!!
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02.03.2022 18:15 Відповісти
що за розвідник в українській буцигарні ??? нічого про нього невідомо . ..
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02.03.2022 18:16 Відповісти
Якщо про розвідника щось відомо, то це поганий розвідник)
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02.03.2022 18:38 Відповісти
Це бойовий офіцер, Народний Герой України, не чипайте його!
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02.03.2022 18:41 Відповісти
А кім, коли і ЗА ЩО він засуджений?!
За "п'яну драку", це одне.
А за "держ зраду у Криму" - зовсім інше!
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02.03.2022 18:22 Відповісти
Це бойовий офіцер, Народний Герой України, не чипайте його!
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02.03.2022 18:35 Відповісти
До відома 131 ОРБ був створений у травні 2015
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02.03.2022 23:48 Відповісти
Ну і в чому питання? Повинні дати можливість захистити своє місто. Всі від кого це залежить, не тормозимо.
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02.03.2022 18:23 Відповісти
На каких фронтах воюет Гадя? Что то потерялась ..
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02.03.2022 18:23 Відповісти
Не удивлюсь ,если нечто гипер-жопое будет взято в плен вместе с боевыми бурятами в овраге, на дегустации бояры...
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02.03.2022 18:36 Відповісти
А ведь на вамом деле. Где????
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02.03.2022 21:44 Відповісти
А може Гадя "примара Київа".
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02.03.2022 18:25 Відповісти
в самолет она не влезет ..
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02.03.2022 18:27 Відповісти
Вона ж, здається, вертольотчиця.
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02.03.2022 18:47 Відповісти
у нас вертолётов с подходящими креслами на вооружении нет.
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02.03.2022 19:18 Відповісти
А як же вона вчилась?
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02.03.2022 19:39 Відповісти
Когда она училась, то легко помещалась на коленях у пилота-инструктора. Заключение в тюрьме ФСБ приводит к необратимым изменениям как физического состояния организма, так и когнитивных способностей.
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02.03.2022 19:46 Відповісти
Сенцов же выдержал, да и другие тоже.
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02.03.2022 21:25 Відповісти
если тело вернулось неповрежденным, то это не значит, что разум тоже не пострадал.
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02.03.2022 22:04 Відповісти
она тупая
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02.03.2022 21:15 Відповісти
😁😁😁
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02.03.2022 21:12 Відповісти
в самолет она не влезет .
С такой жопой как у неё самолёт не взлетит.
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02.03.2022 21:58 Відповісти
А як влізе, то не взлетить))
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02.03.2022 18:41 Відповісти
Интересен ответ Зеленского??
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02.03.2022 18:36 Відповісти
Ти шо,їбанько?
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02.03.2022 18:40 Відповісти
В нас десятки тисяч АТОвців без проблем з законом, може ти кац?
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02.03.2022 18:46 Відповісти
100 відсотків кцпня тут срач знов хоче розпалити на рівному місці. кого є.бе що воно там колись говорило, не знаю
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02.03.2022 18:48 Відповісти
у меня все ходы записаны, и как "журналсистов" со стрелами в багажнике отпускали, и как судили без концы за нарущения прав "мир граждан"
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02.03.2022 18:49 Відповісти
Тобто таких прохань багато, але всім насрати. Чому не розглядаються прохання?
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02.03.2022 18:41 Відповісти
Не розводьте зраду на рівному місці, багато хто тоді загрався, отримавши зброю.
Забули, як гранати з АТО продавали?
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02.03.2022 18:44 Відповісти
якась істеріка на рівному місці. і ніхто не знає за що сидить. але кожний має думу, важливу думку
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02.03.2022 18:46 Відповісти
Так були й такі і звичайно що не всі "воїни світла" але треба просто попитати сослуживців що да як. Що за людина, чи варто дати ак у руки
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02.03.2022 18:59 Відповісти
Терміново потрібно відпускати,там ще **ТОРНАДІВЦІ** десь сидять,наскільки відомо,за те що поступали по безприделу до **мирних жителів Донбасу**,хай змиють кровью свою вину,якщо вона конечно є та вина. І клич можно кинути,як штрафбатівцям,я думаю охочих буде багато(немає відношення до тяжких злочинів)
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02.03.2022 18:46 Відповісти
Торнадо сидять за те що зупинили потяг контрабанду з лнр, алюміній був хз скільки але багато, потім під...р Науменко нач луг. обл. МВС (це той якого сепари вибрали народный милиционер лнр). Просто багато чого ви не знаєте. Торнадо тих кого я знаю норм бійці
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02.03.2022 18:57 Відповісти
тільки цим на формі великими літерами написати ТОРНАДО ! кацапи до Уралу будуть бігти і пісятись !
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02.03.2022 19:02 Відповісти
Щось надьки савченко не чути
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02.03.2022 18:49 Відповісти
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02.03.2022 18:59 Відповісти
Таким фотоапаратом не збивають перевізників кацапських 200-х, а плавлять кацапський металобрухт ! Пишіть уважніше.
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02.03.2022 19:17 Відповісти
це об'єктив для зйомок танка, а для зйомок літака треба брати довгофокусний.
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02.03.2022 19:23 Відповісти
як на мене то це гуцул трембіту налаштовує на ,,ліричний лад"
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02.03.2022 20:21 Відповісти
Хлопці , не требо фотаграфувати й виставляти обличчя ... Тим більше з коментом , про збитий Іл .

Парасюк у полоні тому й вижив , що його не спізнали . Ви розумієте , про що я ?!!

Йде війна , а "аля гер ком аля гер" . Й в полон потрапляють не лише орки .
Я вже не кажу про снайперів .

Ви що , це не комеді-клаб !!!

Тай Чорновіл теж інколи не головою думає . Й так діти без батька ростуть .
Нахрен їй виставляти, чого й скільки вона збила .

ЦЕ ВІЙНА !!!

Коли буде перемога , будуть : й світлини , й імена , й подвиги !

А зараз а ні обличча , а ні геолокації , а ні точні адреси .
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03.03.2022 02:32 Відповісти
Знаю Черепаху з 2014го, блискучий розвідник. Незнаю що він натворив, але людина дуже гідна.
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02.03.2022 19:11 Відповісти
Очередной дибилизм конченный! Почему не формируют и срочно штрафбаты?!
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02.03.2022 19:17 Відповісти
Потому что Украина не совок
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03.03.2022 01:52 Відповісти
Чуть не так--хотя не место дискусиям. Скотство совка состояло в заград-отрядах! А штраф-роты шанс искупить кровью преступление совершенное. Перед народом---ведь правильно. этоо тема высокой морали. Её мало пока.
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03.03.2022 09:34 Відповісти
Це залежіть від складу злочину . Якщо корупція - це одне . Якщо тяжкі телесні це теж одно . Інше , якщо за зраду й щось супутнє .
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03.03.2022 02:19 Відповісти
 
 