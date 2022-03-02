Після проходу російських окупантів через Баришівку був підірваний міст - шлях до відступу відрізаний. ВIДЕО

У Київський області в місті Баришівка після проходу окупантів було підірвано міст.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Правда Геращенко.

"У Баришівці Київської області після проходу російської армії було підірвано міст. Шляхи відходу російським перекрили. Почалося знищення росіян із повітря.

У Катюжанці під Києвом зупинилася колона російської техніки. У них немає палива та боєприпасів. Солдати готові здатися у полон", - відзначається у повідомленні.

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