УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16947 відвідувачів онлайн
Відео Війна в Україні
58936 95
Київська область (1521) міст (420)

Після проходу російських окупантів через Баришівку був підірваний міст - шлях до відступу відрізаний. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Київський області в місті Баришівка після проходу окупантів було підірвано міст.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Правда Геращенко.

"У Баришівці Київської області після проходу російської армії було підірвано міст. Шляхи відходу російським перекрили. Почалося знищення росіян із повітря.

У Катюжанці під Києвом зупинилася колона російської техніки. У них немає палива та боєприпасів. Солдати готові здатися у полон", - відзначається у повідомленні. 

 Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська армія вже не може впоратися із Україною, і на війну посилають курсантів військових училищ, - Арестович

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+57
показати весь коментар
02.03.2022 18:54
+33
є непідтверджена інформація про потоплення десантного корабля
показати весь коментар
02.03.2022 18:56
+32
Объясните, почему эти русские дебилы едут с минимумом топлива своими колонами в Украину, как черти в ад? Это же форменное самоубийство Неужели совсем мозгов нет у них? Хотя о чем я)
показати весь коментар
02.03.2022 18:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Круто !!!
показати весь коментар
02.03.2022 18:54 Відповісти
Блин, шо с мужиком?
показати весь коментар
02.03.2022 18:54 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2022 18:54 Відповісти
є непідтверджена інформація про потоплення десантного корабля
показати весь коментар
02.03.2022 18:56 Відповісти
Де ? Я нічого не знайшов.
показати весь коментар
02.03.2022 18:59 Відповісти
він не потоплений, але горить (фото є)
показати весь коментар
02.03.2022 19:04 Відповісти
Це скоріш уменьшена копія Адм. Кузніцова
показати весь коментар
02.03.2022 19:08 Відповісти
https://www.dialog.ua/war/247335_1646234853?fbclid=IwAR1FYReB2zuIz5QYA3y0Qwh5gVN-bwCsC8R9pzIT1dK6ji3KLQVAWhSuM98
показати весь коментар
02.03.2022 19:07 Відповісти
може кузю свинособаки суходолом перетягли ?
показати весь коментар
02.03.2022 19:09 Відповісти
Ну нащадкам бурлаків не звикати тягати судна... От же ж країна рабів, реально потвори моральні.
показати весь коментар
02.03.2022 19:15 Відповісти
металолом нам потрібен
показати весь коментар
02.03.2022 19:20 Відповісти
ахметка ломом будет на 10 лет обеспечен
показати весь коментар
02.03.2022 20:11 Відповісти
Дякую !
показати весь коментар
02.03.2022 19:17 Відповісти
Это фото пожара у причала. Но все еще впереди.
показати весь коментар
02.03.2022 19:41 Відповісти
Там справжні фото нижче
показати весь коментар
02.03.2022 20:13 Відповісти
2 марта 2022, 17:36 Возле Одессы подбит российский десантный корабль: на фото палуба охвачена сильным огнем - СМИ СМИ сообщают о подбитом российском десантном корабле возле Одессы, на борту которого виден открытый огонь.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/247335_1646234853?fbclid=IwAR1FYReB2zuIz5QYA3y0Qwh5gVN-bwCsC8R9pzIT1dK6ji3KLQVAWhSuM98
показати весь коментар
02.03.2022 19:54 Відповісти
на диалог зайди,вроде да
показати весь коментар
02.03.2022 20:20 Відповісти
ЗалIзнI жнIва
показати весь коментар
02.03.2022 18:58 Відповісти
Возле Одессы подбит российский десантный корабль: на фото палуба охвачена сильным огнем - СМИ

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/247335_1646234853?fbclid=IwAR1FYReB2zuIz5QYA3y0Qwh5gVN-bwCsC8R9pzIT1dK6ji3KLQVAWhSuM98
показати весь коментар
02.03.2022 19:05 Відповісти
Дякую !
показати весь коментар
02.03.2022 19:18 Відповісти
Якщо це правда, то скоріше за все самі в себе підпалили, щоб не йти на смерть. Нема там чим нам виривати кораблі. Дякуючи самі знаєте кому
показати весь коментар
02.03.2022 19:47 Відповісти
Взривати
показати весь коментар
02.03.2022 19:47 Відповісти
да набрали уже, палите их на золу
показати весь коментар
02.03.2022 18:55 Відповісти
Не брати у полон!
показати весь коментар
02.03.2022 18:55 Відповісти
Зараз бігають куріпки глупенькі й не здогадуються, що полювання на них вже почалося.
показати весь коментар
02.03.2022 18:56 Відповісти
Ніяких пленів всіх в утіль коцапский скот.
показати весь коментар
02.03.2022 18:57 Відповісти
Яка в біса Баришівка? Це під Броварами.
показати весь коментар
02.03.2022 18:58 Відповісти
Під Березанью
показати весь коментар
02.03.2022 19:02 Відповісти
Так це інша справа! Написано було Баришівка.
показати весь коментар
02.03.2022 19:07 Відповісти
Ну, як дивитися - з півночі, чи навпаки. Березань в Баришевському районі.
показати весь коментар
02.03.2022 19:51 Відповісти
я в Березані -ніякого бою не чути,тільки дощ.Но в навколишніх болотах ще з другої світової танки німецькі лежать.
показати весь коментар
02.03.2022 20:12 Відповісти
тепер ваші діти і внуки будуть бачити рашистскі
показати весь коментар
02.03.2022 21:44 Відповісти
Та яка різниця? Різать все що іде зі зброєю і не здатне сказать "паляниця!!!
показати весь коментар
03.03.2022 06:26 Відповісти
Объясните, почему эти русские дебилы едут с минимумом топлива своими колонами в Украину, как черти в ад? Это же форменное самоубийство Неужели совсем мозгов нет у них? Хотя о чем я)
показати весь коментар
02.03.2022 18:58 Відповісти
У них нет информации, что предыдущих положили. Думают, что потери минимальны.
показати весь коментар
02.03.2022 19:00 Відповісти
а что по пути они не видят десятки разбомбленных колон?
не знаю какие у них ощущения возникают при мысли что и нас так утилизируют
показати весь коментар
02.03.2022 19:06 Відповісти
я видела интервью одного так он говорит, что везут их в машинах с заваленными окнами и они реально не видят убитых и так далее; не знаю можно ли этому верить, но тогда это пояснит
показати весь коментар
02.03.2022 19:31 Відповісти
\\ не видят десятки разбомбленных колон\\ растащили быстро на металл местные жители
показати весь коментар
02.03.2022 22:25 Відповісти
Чого тільки "на метал"? А запчастини? Камази і "Урали" у нас ще є в користуванні! А українці - "люди хазяйські - в господі все згодиться!"
показати весь коментар
03.03.2022 06:42 Відповісти
Они думали что парадным маршем проедут и их с цветами и паляныцямы будут встречать.
показати весь коментар
02.03.2022 19:01 Відповісти
до паляниць вони не доживуть, паляниці в травні

доого часу вже компостом стануть - це я вам кажу як затятий дачник-огородник, який регулярно зпакопує щурів
показати весь коментар
02.03.2022 19:35 Відповісти
Паляниця-не полуниця,шановний.
показати весь коментар
02.03.2022 19:55 Відповісти
"Дуст" - ти що мелеш? Які "паляниці в травні" ? Чи ти у нас в українській мові не тямиш? Ти хоч знаєш різницю між "паляницею і "полуницею"? Приїдь до мене у Чернігів у травні (тільки не на танку) і я тобі покажу справжню "полуницю" (дику) на придеснянському лузі! Я надіюся що ще встигну поводить по ньому в цьому році своїх молодших внуків - вони вже ходить почали цією зимою
показати весь коментар
03.03.2022 06:34 Відповісти
почему?, куча цистерн разгромлено.... ну и конечно думали блицкриг...
показати весь коментар
02.03.2022 19:01 Відповісти
Да и пытаются завалит просто мясом. Старая традиция.
показати весь коментар
02.03.2022 19:03 Відповісти
Логистика в росийской армии дерьмовая , их гонят вперед , а бензовозы между тем легкая цель для уничтожения . Так что подбирый бензовоз это обездвиженные танки , бмп .
показати весь коментар
02.03.2022 19:08 Відповісти
Гудеріан теж гнав танки потім зупинявся ,чекав на бензовози
показати весь коментар
02.03.2022 21:45 Відповісти
Бо в кпцапів вся країна так по-дебільному влаштована.
показати весь коментар
02.03.2022 19:42 Відповісти
они не с минимумом а с каким-то количеством бензовозов которые им выделили. Наверное остальное топливо украли
показати весь коментар
02.03.2022 20:09 Відповісти
путлер 3 дня давал)))
показати весь коментар
02.03.2022 20:21 Відповісти
Так была ж инфа, что они в белоруси сливали соляру за копейки местным. Вот результат)
показати весь коментар
02.03.2022 20:28 Відповісти
Заодно не надо в бой идти...
показати весь коментар
02.03.2022 20:36 Відповісти
Думаю палива були с запасом... трошки виміняли на цигарки у белораши потім длрожні блукання ще мабуть езда по ґрунту вносить корективи у витрати палива)
показати весь коментар
02.03.2022 20:28 Відповісти
Так а шо не вместе с ними …всё гуманизмом балуемся ,
показати весь коментар
02.03.2022 18:59 Відповісти
**** тільки не беріть тих тварин в полон. Вони йшли вбивати. І навряд зберегли б вам життя. Знищіть їх.
показати весь коментар
02.03.2022 19:01 Відповісти
https://apostrophe.ua/news/society/2022-03-02/ataka-traktornoy-brigadyi-selyane-uvolokli-u-rashistov-ocherednoy-tank-video/261142


це пісня!
показати весь коментар
02.03.2022 19:02 Відповісти
Після війни з українськими фермерами краще не сваритися, в них будуть серйозні аргументи
показати весь коментар
02.03.2022 19:14 Відповісти
Боже!!! Так зганьбиться на весь світ! І це та "армія" що грозилася "дойти до Ла-Манша и помыть сапоги в Индийском океане"!!! Жаль - "Жирік" не дожив до цієї ганьби! З нього-б сміялися навіть кури!!!
Між іншим - він так і не дав відповіді на ОЦЕ:

2014 г. Жириновский:

- Так как Днепр берёт своё начало из территории России, Украина незаконно пользуется днепровской водой. Следует немедленно перегородить Днепр дамбой и сбрасывать днепровскую воду в Десну...

Черниговцы немедленно отреагировали - на берегу Десны, (р-н с. Кладьковка), под горилку с наваристой ухой, организовали учредительный совет по созданию Черниговско-Сумской Народной Республики. Постановили:

Создать независимую Черниговско-Сумскую народную республику со столицей в г. Чернигов

2.Учредить государственный флаг - прямоугольное полотнище бело-розово-бело-жёлтого цвета (по цветам солёной "почерёвины со шкуркой").

Учредить малый государственный герб - скрещённые золотые ложку и вилку на голубом фоне. В верхней доле, над местом скрещения - гранёная чарка.
Учредить государственный гимн: "Буряки рядочками, Самогонка бочками..."
Перегородить Десну дамбой со шлюзом на границе Черниговской и Киевской областей.
Установить на шлюзе счётчик и продавать всей Украине и Беларуси воду кружками, по мировым ценам.

7.Выплачивать госп. Жириновскому комиссионные за поданную идею ("взять в долю").

Направить вышеизложенное постановление с соответствующим предложением "идейному вдохновителю".

Голосовали "за" - "единогласно".

Ми це відправили це десь у липні того ж року
показати весь коментар
03.03.2022 06:52 Відповісти
Ну только не надо никого в плен брать ..
показати весь коментар
02.03.2022 19:02 Відповісти
ну вообще надо, обменивать на наших пленных
показати весь коментар
02.03.2022 19:21 Відповісти
У нашей власти сейчас единственно правильная тактика - брать в плен побольше русни и гуманное к ним отношение. Идет еще и информационная война, нужно еще больше демотивировать врага. Незачем умирать и стрелять в наших, лучше сдаться. Чем больше сдадутся в плен, тем больше шансов, что и следующие не озлобятся, а то же решат сдаться. А дураки в комментах такие прям кровожадные. На поле боя будьте кровожадными, воины диванные.
показати весь коментар
02.03.2022 19:03 Відповісти
могу вас огорчить
это не работает против них почему?
потому что будут много "простых ванек", которые будут и дальше воевать
почему?
а просто, "за пацанов", то что их на мясо свое руководство пустило
они не могут против пойти
а вот "за пацанов" могут
вот увидите

у них 100млн страна
проблема в том что готовы ли массово умирать
на чеченцев миллионую армию кинули
их убивали, убивали, они приходили все новые и новые
командованию без разницы потери
главное перед начальством выделиться и выполнить задачу
любыми способами, любыми
поэтому у вас стали все подряд бомбить, поняли что с цветами не принимают
и пытаются сломить моральный дух
показати весь коментар
02.03.2022 19:08 Відповісти
вторя смена подряд? Надо отдыхать, а то начинаешь путать наших с вашими, а ваших с нашими.
показати весь коментар
02.03.2022 19:09 Відповісти
Дураков твой ник.
показати весь коментар
02.03.2022 22:13 Відповісти
Біля Одеси БДК ерефії десант600 дебілов пірнули в море на концерт кобздона.СЛАВА УКРАЇНІ!
показати весь коментар
02.03.2022 19:05 Відповісти
"Рус ифан-сдафайся"..А хотя-х@й с тобой.
показати весь коментар
02.03.2022 19:05 Відповісти
Удачной охоты мужики
показати весь коментар
02.03.2022 19:05 Відповісти
откуда они берутся в таком кол-ве??? сколько их еще?
показати весь коментар
02.03.2022 19:06 Відповісти
блин, пацаны! вы там сильно не уничтожайте. Попали в две-три коробки, а остальные полсотни пусть целые остаются. Там брони и ПВО по цене на пять мостов. А половина разбежавшихся кацапов за ночь от холода в лесу передохнет, а другую половину оставьте для барышевского сафари.
показати весь коментар
02.03.2022 19:06 Відповісти
"Переговоры (укр.сторона называет это консультациями) представителей Кремля с представителями Украины будут в Вискулях, Беловежская Пуща".
===
Говорили же, что на территории бульбафюрера не будут переговариваться. Печально.
показати весь коментар
02.03.2022 19:07 Відповісти
опять во время переговоров будут стрелять крылатыми ракетами
это такая тактика
показати весь коментар
02.03.2022 19:10 Відповісти
Кацапы устраивают переговоры только в свою пользу.
показати весь коментар
02.03.2022 19:40 Відповісти
8 км от польской границы. Эти переговоры все равно толком ничего не решают.
показати весь коментар
02.03.2022 19:25 Відповісти
якась безконрольна влада.
брехали, брешуть i будуть брехати!
на що вони сподiваються? що ***** капiтуляцiю пiдпише?
не вiрю я "зеленим"...
показати весь коментар
02.03.2022 21:10 Відповісти
Член Сената США Бен Сасс. Russian warship idi *****,
https://t.me/ukr_novosti_voina/5518
показати весь коментар
02.03.2022 19:08 Відповісти
Яка в сраку Баришівка? Народ не лякайте.
показати весь коментар
02.03.2022 19:08 Відповісти
Живым не брать, уже слишком много этих тварей в плену
показати весь коментар
02.03.2022 19:08 Відповісти
Молодцы !!!! Долби оккупантов !!!!
показати весь коментар
02.03.2022 19:08 Відповісти
Славная будет охота
показати весь коментар
02.03.2022 19:09 Відповісти
Це не правда. Міст цілий. Брехня відверта!
показати весь коментар
02.03.2022 19:09 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
показати весь коментар
02.03.2022 19:09 Відповісти
в принципі - правильно зробили. Бо забєбали ці кацапи - за першої нагоди драпають. А тут не здриснеш - там навкруги річки. А полізеш в річку без танку - через добу здохнеш від переохолодження чи запалення легенів...
показати весь коментар
02.03.2022 19:17 Відповісти
В Енергодарі тварюки розстрілюють беззбройних людей, в полон орків неберіть!
показати весь коментар
02.03.2022 19:35 Відповісти
Надо из замариновать сначала... потом уже жарить..
показати весь коментар
02.03.2022 19:38 Відповісти
це добре. а теперь мочите их, как завещал ******
показати весь коментар
02.03.2022 20:05 Відповісти
ну накінець і перший російский корабель пішов куди послали
показати весь коментар
02.03.2022 20:11 Відповісти
"накінець" - це "на ***"?
українсьою кажуть - нарештi...
показати весь коментар
02.03.2022 21:16 Відповісти
дивитися можна вічно: на роботу Байрактара по колонам техніки, на зничення русні з повітря, та як сходить насіння з них
показати весь коментар
02.03.2022 20:28 Відповісти
В Барышевке вроде мост как бы через жд пути идет, или я не про тот мост подумала? Речек там шире метра в принципе нет. Как взорванный мост помешает технике, тем более что жд переезд там рядом есть?
показати весь коментар
02.03.2022 23:28 Відповісти
В расход их нахер. Они украинцев не жалеют.
показати весь коментар
03.03.2022 00:03 Відповісти
Оккупанты попались.

https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1499240222051254272?s=20&t=3jEIW-sOH--dSGAoHmYJAA
показати весь коментар
03.03.2022 06:51 Відповісти
Прогулянка по "Хахляндії" закінчується! Починається українське "сафарі"!!!!
показати весь коментар
03.03.2022 07:01 Відповісти
 
 